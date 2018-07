DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

119 YIL ÖNCE İNŞA EDİLDİ İstanbul'un Galata-Beyoğlu bölgesine düzenli içme suyu getiren Hamidiye Su Yolu, vakıf su hatlarının son halkası olarak, 1899-1902 yılları arasında, Sultan Abdülhamid tarafından inşa edildi. Hamidiye Su Yolu'nun önemli bir yapısı olan su terazisi, 1899 ile 1902 yılları arasında inşa edildi. Kagir, silindirik planlı yapının gövdesi yatay silmelerle üç bölüme ayrıldı. Zemin bölümü bezemesiz olun yapıda, sadece düz bir kapı yer alıyor. Orta bölümde, düşeyliği vurgulayan ve cepheye hareketlilik kazandıran, mimarlıkta bir bölümü duvara gömülü taşıyıcı sütun olarak adlandırılan 8 adet pilastrla çevrelendi. Ayrıca gövde üzerinde yuvarlak kemerli 3 adet pencere açıklığı bulunuyor. Üst bölümde ise yapıyı 23 konsola oturan profilli, çerçeve biçimli oymalı çıkıntı olarak bilinen bir korniş saçak çevreliyor. Gövde, tepede her çeşit eserin kıyısına gelen girintili çıkıntılı askılar anlamına gelen ikili dendanlarla son buluyor.

4- EVİNDE DİNAMİT BULUNAN SÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Alper KORKMAZ - İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da yapılan baskında evinde 25 adet dinamit ele geçirilen kişi adliyeye sevk edildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri dün ihbar üzerine bir eve düzenlediği operasyonda 25 adet dinamit, 1 silah ve silaha ait mermiler ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Ç emniyetteki işlemlerinin ardından "patlayıcı madde bulundurma ve taşıma" suçundan Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

5- TAKSİCİDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'nda taksi şoförü olarak çalışan Yüksel Yalınız, arabasında bulduğu içinde yaklaşık 110 bin değerinde takı olan çantayı sahibine teslim etti. Bu örnek davranışı nedeniyle Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nde ayın taksicisi gösterilen Yüksel Yalınız'a, kooperatif tarafından ödül de verilecek.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, “ Buradan tüm yolcularımıza vatandaşlarımıza sesleniyorum. Taksilere duraklardan binin. Kaybettiğiniz eşyalara daha kolay ulaşabilirsinizödedi.

ALTINLARINI TESLİM ALDI

Taksi şoförü Yüksel Yalınız, aracına müşteri olarak binen Semiha Külekçi'yi gideceği yere bıraktıktan sonra, arka koltukta küçük bir çanta buldu. Çantanın içinde altın takılar olduğunu gören Yalınız, çantayı Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifine teslim etti. Çantayı teslim alan Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, çantanın sahibine ulaşmaya çalıştı. Altınlarını kaybettiğini bir iki saat sonra farkına varan Semiha Külekçi de, havalimanında güvenilk görevlilerinin de uyarısıyla taksiye bindiği durağa geldi. Külekçi, takılarının şoför tarafından teslim edildiğini öğrenince büyük sevinç yaşadı.

YILLARDIR SAKLADIĞIMIZ BİRİKİMLERDİ

Takılarını alan Semiha Külekçi, öBu sabah 09.30'da Erzurum'dan İstanbul'a geldim. Erzurum Havalimanı'nda lavaboya altınlarımı alarak girdim. Orada unuttuğumu biliyordum. Daha sonra İstanbul'a indim. Bir iki saat sonra farkına vardım. Altınları kaybettiğimin farkına varınca Atatürk Havalimanı'na başvurdum. En son takside unuttuğumu bir ihtimal düşündüm. İki saat sonra Atatürk Havalimanı'nda unutabileceğim aklıma geldi. Çantamı kaybettiğim konusunda güvenlik görevlilerine müracaatta bulunduk. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Benimle bizzat irtibata kendisi geçti. Yıllardır sakladığımız birikimlerimizdi. Altınların değeri 110 bin TL, çalınsaydı. Çok üzülürdüm. Ama taksici kardeşimiz helal süt emmiş birisi. Kendisine teşekkür ediyorumö dedi.

SAHIBİNE TESLİM ETTİM, MUTLUYUM

Taksici Yüksel Yalınız de “Atatürk Havalimanı'ndan Esenyurt'a yolcu götürdüm. Dönüşte arka koltukta çanta olduğunu fark ettim. Çantayı kontrol ettiğimde içinde altın olduğunu gördüm durağa gelip teslim ettim İhtiyaç sahibi olabileceğini düşündüğün için en ufak bir art niyet taşımadan geri getirdim. Belki 5 yıllık kazancıma denk. Sahibi geldiği için gayet mutluyum. Allahıma şükürler olsun. Bize haram lokma yedirmedi. Bu günden sonrada yedirmez. Sahibine teslim ettiğim için mutluyumö dedi.

DURAKLARDAN TAKSİYE BİNİN

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifii Başkanı Fahrettin Can da “ Geçenlerde 20 bin dolar civarında arkadaşımız para bulmuştu onu da teslim ettik. Arka koltukta kalıyor, küçük bir cüzdan eğer başka bir yolcu alsa bunu ispat etme şansı yok. Bizim buradaki arkadaşımızı ödüllendireceğiz Ayın şoförü olarak göstereceğiz. Kendisine bu kadar olamayacak ama küçük bir altın ödülümüz olacak. Buradan tüm yolcularımıza vatandaşlarımıza sesleniyorum. Taksilere duraklardan binin. Kaybettiğiniz eşyalara daha kolay ulaşabilirsiniz.ö

