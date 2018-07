DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

İSTANBUL, (DHA) Dünyanın en iyi festivali ödüllerine layık görülen Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali yine binlerce kişiyi ağırladı. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen festivale 64 ülkeden gelen konukların yanısıra yüzlerce vatandaş katıldı. 64 ülkeden katılan misafirlerin Erik Dalı türküsünde oynaması ise izleyiciler tarafından büyük alkış topladı. Katılımcıların büyük coşkuyla eğlendiği festival birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin bu yılki teması ise doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla 'Her Şey Doğadan' sloganı olarak seçildi. İstanbul'un ve Türkiye'nin sınırlarını aşarak Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) tarafından 6 kez dünyanın en iyi festivali seçilme başarısı gösteren festival her yıl olduğu gibi bu yıl da Mimar Sinan Köprüsü ve Kültür Parkı'nda gerçekleşti. Dünya kültür ve sanat hayatı içerisinde bu hayata hizmet eden bir kültür faaliyeti olarak yerini alan festivalde vatandaşlar yine unutulmaz bir akşam yaşadı. Çeşitli sergi, atölye, gösteri ve etkinliklere ev sahipliği yapan festival Derya Tecimer ve öğrencileri tarafından hazırlanan 'Haydi Rastgele' sergisinin açılmasıyla başladı. Resmi açılış seremonisinin yapıldığı etkinlikle 64 ülkeden gelen yabancı uyruklu katılımcılar, yöresel kıyafetleriyle birlikte ellerine kendi ülkelerinin bayraklarını alarak Mimar Sinan Köprüsü'nde yürüyüş gerçekleştirdi. İspanya, Meksika, Rusya, Makedonya, İran, Özbekistan, Kolombiya, Bulgaristan, Peru ve Kuzey Kıbrıs gibi ülkelerin katıldığı etkinlikte vatandaşlar çeşitli şarkılarla dans ettikten sonra kokteyl alanına geçiş yaptı.

6 - SOKAK SANATÇILARINDAN 'ŞİDDETE KARŞI' CANLI HEYKEL DURUŞU

İSTANBUL'da bir grup amatör sanatçı, başta kadınlara yönelik olmak üzere her kesimde görülen şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla sokakta 'Canlı heykel' performansı sergiledi. Üzerleri ve kıyafetleri beyaz boyalı gençlerin şiddete karşı 1 saatlik heykel gibi duruşlarını ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Avcılar'da oturan, özel bir üniversitenin oyunculuk bölümü son sınıf öğrencisi Aleyna Çevik, üniversite veya konservatuvara hazırlanan tiyatroya ilgi duyan Süleyman Kun, Arif Canpolat ve Emre Can Koç ile birlikte toplumun her kesiminde ve hayvanlara yönelik yaygın görülen şiddete karşı sokakta farkındalık yaratmak amacıyla harekete geçti. Ceplerindeki para ile boya alarak kostümlerini hazırlayan, bir kafede makyajlarını yapan gençlerden dayak yiyen, yüzü ve boynunda kan ve dayak izleri bulunan bir kadını canlandıran AIeyna Çevik, 'Canlı Heykel' performanslarını bir süreden bu yana yaptıklarını söyledi. Çevik, Büyükçekmece, Avcılar ve Kadıköy Belediyesi'nden izin alabildikleri için bu 3 ilçede performanslarını zaman zaman sergilediklerini, masraflarını izleyicilerden bazılarının önlerindeki kutuya attıkları az miktardaki para ile karşılamaya çalıştıklarını anlatırken, 'Şiddet duruşlarına' ilişkin şunları söyledi:

"Hazırladığım ilk projemizin teması; şiddet. Şiddetin toplumda sadece belli sınıf veya cinsiyetlere yüklenmesine karşıyız. Evet, rakamlara bakılırsa ülkemizde daha çok kadınlara şiddet uygulanıyor. Ama, şiddete uğrayanlar arasında çocuk, erkek, hayvan ve ötekileştirilenler de var. Bizim eleştirmek istediğimiz şey; şiddetin kendisi. Bu toplumda herkes, herkese şiddet uyguluyor. Şiddetin fiziki veya psikolojik, her türlüsü var. Bunların hepsine karşıyız. Şu an çok eksiğimiz var. Maddi birikimimiz yok. Örneğin guaş boya ile yüzümüzü boyadık şimdilik. 'Canlı heykel' performansımız sırasında bizi görenler kendilerince senaryolar yazıyorlar;. Hiçbir şey anlamayanlar da oluyor. 'Seni kocan mı dövdü' diyerek yaklaşan kadınlar da oluyor. Halkın bütün tepkilerine saygılıyız."

Canlı heykel performansında şiddete eğimli, karşısındakine tokat atan bir kişiyi simgeleyen Arif Canpolat da, "Performansımızı anlamayan, sadece izleyenler var. Anlayıp tepki göstermeyenler var. Toplumun biliçlendirilmesi, şiddete karşı farkındalık oluşturmak gerek. Kültürlüsü de eğitimsizi de karşısındakine şiddet uyguluyor" dedi.

İyi giyimli, eğitimli olmasına rağmen karşısındakine kemerini çekerek şiddet uygulamaya çalışan kişiyi simgeleyen Süleyman Kun, şiddetin her türlüsünü eleştirdiklerini anlatırken arkadaşı Emre Koç ise, toplum dışına çıkarılmış, dışlanmış kişilerin sık şiddete maruz kaldığını ifade etti.