DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Yılmaz BEZGİN-Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde toprak yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, devrilen kamyondaki toprak nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kaza Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Enver Karakoç'un kullandığı 34 KB 2495 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu Dolmabahçe iskitameti'ne ilerlerken virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonunda bulunan toprak, yola saçılırken, sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü Karakoç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadırgalar Caddesi'nde araç yoğunluğu oluştu. Belediye ekipleri ve iş makineleri devrilen kamyondan yola dökülen toprağı temizlemek için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İstanbul DHA Silivri'de yangın sırasında çocuğu pencereden sarkıtarak temiz hava almasını sağlayan esnaf o anları anlattı. Çocuğun annesinin de önceden pencereden çocuğu sarkıttığını gördüğünü ve aşağıya atmasından korktuğu için bina girdiğini belirten İkram Eryılmaz "Çocuğu aşağıya doğru sarkıtıp temiz hava almasını sağladık" dedi. Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın merdiven boşluğunda dün 16.30 sıralarında yangın çıkmış ve duman saran binanın en üst katında bir kişinin pencereden bir çocuğu sarkıttığı anlar kameraya yansımıştı. İtfaiye ekiplerinin merdiveniyle çocuk kurtarılmıştı. O anlarda çocuğu sarkıtan kişinin binanın yakınlarındaki bir çorbacıda garson olarak çalıştığı ortaya çıktı.

İLK ÖNCE ANNE SARKITMIŞ

Yaşananları anlatan Eryılmaz, "İş yerinde çalışıyorduk. Yangın olduğunu söylediler. Biz de yangın olduğu bölgeye geldik. Bir annenin çocuğunu sarkıttığını gördük. İnsanlar da 'atma atma atma' diye bağırıyorlardı. Baktık ki anne atacak çocuğu. 'Ne yapabiliriz, ne edebiliriz' gibisinden hemen alevlerin içerisine girdik. 4. kattaki ailenin olduğu daireye yetiştik. Çocuğu aşağıya doğru sarkıtıp, temiz hava almasını sağladık. Çocuğu daha sonra itfaiye ekiplerine teslim ettik" dedi.

"TEMİZ HAVAYLA BULUŞTURDUM"

Yangında Barış isimli bir arkadaşının da başka bir çocuğu merdivenlerden aşağıya indirdiğini söyleyen Eryılmaz, "Diğer çocuğu benle beraber gelen Barış arkadaşımız aşağıya indirip sağlık ekiplerine teslim etmişti. Bendeki çocuk küçük olduğu için ben o riski alıp aşağıya inemezdim. Ancak temiz havayla buluşturabilirdim" diye konuştu. Yangında itfaiye 8 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. 4 kişinin daha sonra taburcu edildiği öğrenildi.