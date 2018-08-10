DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. 761 şişe sahte içkinin yanı sıra çok miktarda içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki satan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri önceden tespit ettiği şüphelilerin Esenyurt'ta olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Bir eve düzenlenen baskında 3 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 761 şişe sahte içki, 310 litre sıvı alkol, 4 bin adet boş içki şişesi, 2 bin içki şişesi kapağı, 1 adet kapak basma makinesi, 2 adet kapak ısıtma makinesi, 1 adet alkolmetre, 1 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ile içki imalatında kullanılan hortum, huni kazan ve varil ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde değiştirilmiş gıda ve ilaç yapma" suçundan işlem başlatıldı.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Can EROK- Güven USTA/İSTANBUL (DHA) Dövizdeki hareketlilik Tahkale'de döviz bürolarına da yansıdı. Doların 6.46 liralık yeni rekoru Tahtakale'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi. 6.46 liraya çıkan dolar kısa süre içerisinde 5.82 liraya kadar geriledi. Bazı vatandaşlar ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirmek üzere döviz bürolarına geldi.

Görüntü Dökümü:

-POLİS KAMERASI

-Polisin eve girmesi

-Gözaltına alınanlar

-Evde yapılan arama

-İçkilerden görüntü

-Düzenekten görüntü

-Detaylar

10.08.2018 -10.24 Haber Kodu : 180810016

5- PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Haber: İstanbul DHA

Sultangazi'de park halindeki bir otomobil yandı.

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 1254 sokakta park halindeki otomobil nedeni henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Otomobil alev alev yandığı sırada tehlikeye aldırış etmeyen bazı sürücülerin alevlerin sardığı ve patlama riski bulunan aracın yanından geçip yollarına devam etmesi dikkat çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yanan araç söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan aracın görüntüsü

-Yanından geçen araçlar

10.08.2018 - 11.02 Haber Kodu : 180810027_

(ÖZEL)

6- MOTOSİKLETTEN FIRLAYAN SÜRÜCÜYÜ TAKTIĞI KASK KORUDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Taner YENER-İSTANBUL DHA

Sarıyer'de motosikletle seyir halindeyken virajı alamayan sürücü bariyerlere çarptıktan sonra yola savruldu. Sürüklenen sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Başındaki kask nedeniyle kazayı hafif yaralı atlatan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza Sarıyer Köybaşı Caddesi'nde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarabya'daki bir yüzme okulunda koçluk yapan Ece Ayşe Dinçtürk (21)'ün kullandığı 34 TA 2154 plakalı motosiklet İstinye'den Yeniköy istikametine ilerlerken virajı alamayarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dinçtürk motosikletten fırlayarak sürüklendi. Kazayı sıyrıklarla atlatan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza nedeniyle kısa süreli şok yaşayan kadını vatandaşlar sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dinçtürk, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın görgü tanığı Özkan İmren, "Motosiklet İstinye yolundan geliyordu. Daha sonra kaldırıma çarpıp takla attı. Yaklaşık 5 metre sürüklendi. Kadın titriyordu, ağız ve burnundan kan geliyordu. İlk müdahaleyi biz yaptık. Ambulans kaza yerine biraz geç geldi" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan kadının görüntüsü

-Motosikletin görüntüsü

-Yaralı kadının başında bekleyenler

-Kısa süreli şok yaşayan kadını vatandaşların sakinleştirmesi

-Ambulansın kaza yerine gelmesi

-Yaralı kadının ambulansla hastaneye götürülmesi

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve detaylar

10.08.2018 - 11.07 Haber Kodu : 180810038_

