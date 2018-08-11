DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- BANKTA OTURAN KADININ VURULMA ANI KAMERADA * Kağıthane'de evinin önünde oturan kadın sokakta sıkılan kurşunların hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL Alper KORKMAZ-İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA

Kağıthane'de evinin önündeki bankta oturan kadın sokakta sıkılan kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saat 23:30 sıralarında yaşandı. Hamidiye Mahallesi'nde Kaymak Sokak'ta çıkan silahlı kavga sırasında mermilerden biri evinin önündeki bankta komşusuyla sohbet eden Zübeyde Kahraman'a (40) isabet etti. Kahraman'ın vurulduğunu gören komşuları ve akrabaları yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Kahraman'a olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Zübeyde Kahraman kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Zübeyde Kahraman'ın vücudunda 1 adet kurşun yarası tespit edildi. Olayı araştıran polis ekipleri saldırgan yada saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Zübeyde Kahraman komşusuyla oturuyor. Silah sesiyle komşu kadın yerinden kalkıp kaçıyor. Vurulan Zübeyde Kahraman oturduğu yerde hareketsiz kalıyor. Çevredekiler koşarak gelip Kahraman'a yardım etmeye çalışırken olay yerinde büyük panik yaşanıyor. Kahraman'ın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Zübeyde Kahraman'ın komşusu bir kadınla bankta oturması

-Komşu kadının silah sesiyle yerinden kalkıp kaçması

-Zübeyde Kahraman'ın yerinde hareketsiz kalması

-Çevredekilerin yardıma koşması

-Yaşanan panik

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Olay yeri

-Zübeyde Kahraman'ın oturduğu bank

-Taziye için gelen vatandaşlar

-Yerdeki kanların yıkanması

-Genel ve detay görüntüler

-Cenazeden görüntü

-Ağlayan yakınları

-Zübeyde Kahraman'ın sağlık fotoğrafı 11.08.2018 - 11.33 Haber Kodu : 180811046 ============== (geniş haber)

2- BATAN TEKNEDE KAYBOLAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Haber -Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN / İSTANBUL DHA

Beylidüzü Kavaklı sahilinde dün akşam saatlerinde batan teknede kaybolan Cemal Keskin(65)'in cansız bedenine ulaşıldı.

Dün meydana gelen olayda 6 kişinin içinde bulunduğu tekne 150 metre açıkta batmıştı. 5 kişi kurtarılırken Cemal Keskin denizde kaybolmuştu. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ve Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama, Kurtarma(DEGAK) timleri katıldı. Ekipler Keskin'in cesedini, teknenin battığı yerin yaklaşık 100 metre uzağında denizin dibinde buldu.

Kıyıya çıkarılan Keskin'in cenazesi, ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cemal Keskin'in oğlu ise babasının cesedinin bulunduğu haberiyle büyük bir acı yaşadı. MEMLEKETİ SAMSUN'UN TERME İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Cenaze, daha sonra Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından Samsun'a gönderilecek. Cemal Keskin'in cenazesinin memleketi Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan batan tekne, olayın yaşandığı yerde yarı batık bir şekilde bir dubaya bağlı olarak duruyor.

Görüntü Dökümü:

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Cenazenin bulunduğu ambulans

-Ambulansın önünde bekleyen acılı oğlu

-Ambulansın hareket etmesi

-DEGAK timleri

-Polis

-Batık tekneden görüntüler

-Sahilden görüntüler

-Genel ve detaylar 11.08.2018 - 11.23 Haber Kodu : 180811044 ============= 3- ÜSKÜDAR'DA KAZI SIRASINDA 2 KÜP BULUNDU Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Üsküdar'da bir okulun kanalizasyon çalışması sırasında 2 küp bulundu. Kazı alanı güvenlik şeridiyle kapatılırken bulunan malzemeleri incelemek üzere olay yerine müzeler müdürlüğünden uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.

Mimar Sinan Mahallesi Fahri Atabey Caddesi üzerinde bulunan Halil Rüştü İlkokulu bahçesinde atık su ve kanalizasyon çalışması yapan kepçe operarötü kazı sırasında küp gördü. Çalışmaları durduran ekipler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Daha sonra kazı yapılan alandan alınan 2 küp, el arabasına konuldu. Küplerin incelenmesi için olay yerine yetkililerin gelmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Çıkan parçalar

-Kazı alanı görüntü

-Röportaj

-Detaylar 11.08.2018 - 10.41 Haber Kodu : 180811033 ========== 4- MİNİK KALBİYLE MUCİZEYE İMZA ATTI Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)

Dünyada 300 bin doğumda bir görülen nadir kalp hastalığı ile dünyaya gelen 5.5 aylık Selin bebek, 6 saatlik açık kalp ameliyatını başarıyla atlatarak sağlığına kavuştu

Kırklareli'nde yaşayan Bulgaristanlı Milena ve İbrahim Deniz çifti bir yıl önce dünya evine girdi. Çift, geçtiğimiz mart ayında Selin adını verdikleri kız bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Sorunsuz geçen hamilelik döneminin ardından dünyaya gelen Selin bebeğin rutin muayenesinde beklenmedik bir hastalık ortaya çıktı. Doktoru tarafından kalbinden ses geldiği fark edilen Selin bebeğin hastalığı 1.5 ay süren tetkiklerin ardından tespit edildi. Alcapa adı verilen ve 300 bin doğumda bir görülen hastalıkla hayata gözlerini açan Selin bebek, tedavi için ailesi tarafından İstanbul'a getirildi. Medicana Bahçelievler Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Özkan tarafından muayene edilen minik Selin, hızlı bir şekilde ameliyata alındı.

BEBEĞİMİ 14 GÜN SONRA GÖRDÜM GÖZYAŞLARINA BOĞULDUM

Hamilelik döneminde hiçbir sorun yaşamadığını söyleyen anne Milena Deniz (38) doğum sonrası ikinci ayında bebeğinin kalbinde bir ses hissedildiğini anlattı. Uzun süren test döneminin ardından 5'inci ayda İstanbul'a geldiklerini anlatan anne Deniz, "Hastalığı ilk duyduğumda çok korktum, perişan oldum. Selin'i ameliyata uğurlarken çok mutsuz oldum. 5 aylık bir bebeğin ameliyatı 6 saat sürdü. Bu beni çok üzdü. Benim için bir anne olarak çok zordu. Ardından 14 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakıma girip onu ilk gördüğümde çok ağladım. Ama şu an toparlıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Bundan sonra tek isteğim onu sağlıklı olması" dedi. BİZİM İÇİN ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ

Kızının hastalığını öğrenir öğrenmez hastane hastane gezdiklerini belirten baba İbrahim Deniz ise, ameliyat kararının kendileri için çok zor olduğunu söyledi. 5 aylık bebeğimizi doktorlara emanet ettik diyen baba, "İlk duyduğumuzda hastalığın nadir de olduğunu öğrenince çok telaşlandık. Bizim için zorlu bir süreçti. 14 günlük yoğun bakım sürecinin tarifi yok. O iki haftada perişan olduk ama Selin sağlığına kavuştu ve biz şu anda çok mutluyuz. Kızımızın her gün biraz daha toparladığını gördükçe daha da seviniyoruz. O iyi olacak bizler de kendimizi toplayacağız" diye konuştu.

"YORGUN BİR KALBE SAHİPTİ"

Selin Deniz'in hastaneye geldiğinde yorgun bir kalbe sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Süleyman Özkan, "Bebeğimizin ameliyatını ilk 6 ayda yapmış olsak da kalbi oldukça yorgundu. Kalbi besleyen damarları ameliyat ile temiz kanın çıktığı yere bağladık. Kalp eski gücüne kavuştu. Artık normal bir bebek gibi büyümesi devam edecek. Uyum ameliyat ardından başladı. Selin bebek yorgun kalbe sahipti toparlanması zaman aldı ama şimdi oldukça iyi bir durumda" diye konuştu. "HASTALIK SİNSİ BİR ŞEKİLDE SEYREDİYOR"

Alcapa adı verilen kalp hastalığının doğum sonrası ilk 6 ayda tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özkan, "Sinsi seyreder ve başlangıçta klinik bir belirti vermeyebilir. Ne zaman kalp hastalığı ileri döneme gelirse o zaman sinyal daha belirginleşir. O zaman da bizim cerrrahi açıdan yapacağımız bir şey kalmaz. Bu bebekler tedavi edilmezse yaşamın ilk yılında yüzde 90 oranında hayatlarını kaybederler. İlerleyen dönemde ise bebekler kalp nakli adayı olurlar. Çünkü hayatın devamı için kalbin sol tarafı esastır. Bu kısım hastalık nedeniyle bebeklikten itibaren temiz kan ile karşılaşamaz. Kirli, vücutta dolaşan oksijen olmayan kanla beslenir. Dolayısıyla bebek o kirli kan ile büyümek zorunda kalır. Kalbin kirli kanla beslenip büyümesi sonucu güçsüz kalmasına sebebiyet verir. Bu bebekler bir süre sonra ya kalp nakli adayı oluyorlar ya da hayatlarını kaybediyorlar" ifadelerini kullandı.

KİLO ALMIYOR VE KUSUYORSA DİKKAT'!

Selin bebeğin yaşıtları gibi hayatına devam edeceğini belirten Özkan, aileleri şu sözlerle uyardı:

"Bir bebek bir yaşına geldiği halde yürüyemiyor, kilo alamıyorsa tedavide biraz geç kalmış olabiliriz. Bebek ilk aylarda kilo alamıyorsa, beslenmesi bozuk ve yediğini kusuyorsa sık ya da zor nefes alıyorsa ailelerin mutlaka bir hekime başvurulması lazım. Selin de bundan sonraki dönemi evinde geçirip ara ara kontrollerine gelecek, beslenmesi normale dönecek, aşılarını olacak, yürüme vakti geldiğinde yürüyecek, bir ay sonra kendine gelecek onu normal bir hayat bekliyor." ALCAPA NEDİR?

Kalbi besleyen koroner arterden en önemlisi sol taraftaki koroner arterin farklı bir yerde oluşmasına verilen isim. Koroner arter, normal çıkması gereken yerden değil kirli kan olan büyük damardan çıkıyor. 300 bin doğumda bir görülen nadir bir hastalıktır. Tedavi edilmezse ölüm oranı oldukça yüksek. Sinsice seyrettiğinden başlangıçta klinik bir belirti vermiyor. Tedavi edilmeyen bebekler yaşamın ilk yılında yüzde 90 oranında hayatını kaybediyor ya da kalp nakli adayı oluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Selin bebeğin hastane odasından detayları

-Detaylar

-Baba İbrahim Deniz ile röportaj

-Anne Milena Deniz ile röportaj

-Prof. Dr. Süleyman Özkan ile röportaj

-Prof. Dr. Özkan'ın bebeği muayene etmesi

-Bebekten detaylar 11.08.2018 - 10,14 Haber Kodu : 180811031 5- ÜNLÜLERİN HAKLARI İFLAS MASASINDA Haber: Hayati ARIGAN İstanbul DHA

İflas eden Kiss Müzik'e ait birbirinden ünlü sanatçıların albümlerinin yapımcılık ve eser işletme belgeleri iflas masası tarafından 750 TL ve 10 bin TL arasında değişen bedellerle satışa çıkartıldı. Satışa çıkartılan albümler arasında ünlü yorumcu Edip Akbayram'ın 'Selam Olsun', Zerrin Özer'in Z-REMİX ve Bir Zerrin Özer Arşivi, Fatih Kısaparmak'ın 'Bu Dağ Ne Rüzgarlar Gördü', 2013'te hayatını kaybeden Ferdi Özbeğen'in 'Kandil', Ayşegül Aldinç'in 'Nefes', geçirdiği kaza nedeniyle 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık'ın Kenan Işık şiir albümü bulunuyor.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesince 2003'te iflasına karar verilen Kiss Kanal İstanbul Süper Stereo Müzik ve Gıda A.Ş.'nin tasfiye işlemlerini yapan İstanbul 2. İflas Dairesi, birbirinden ünlü isimlerin müzik işletme belgelerini ve bu belgelerden kaynaklanan hakların satışına karar verdi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 2. İflas Müdürlüğü odasında ilk satış 13 Ağustos, ikinci satış ise 28 Ağustos'ta gerçekleşecek. Satışa çıkartılan 34 eser 2000-2003 yılları arasında üretildi.

AJDA, SEZEN AKSU, NÜKHET DURU, EDİP AKBAYRAM ZERRİN ÖZER

İflas Müdürlüğü açık artırmayla satışa çıkartacağı ünlü isimlerin albümlerinin yapımcılık hakları ve eser işletme belgelerinin satmış olacak. Satılacak eserler arasında en dikkat çekeni Berkant, Sezen Aksu, Özdemir Erdoğan, Aysun Kocatepe, Dario Mareno, Nükhet Duru, Doğan Canku, Neco Ersan Erdura, Aylin Urgal, Salm Dündar, Ertan Anapa, Semiha Yankı, Gökben'in eserlerinin yer aldığı '40 Yılın Liste Başı Şarkıları', ünlü yorumcu Edip Akbayram'ın 'Selam Olsun', Zerrin Özer'in Z-REMİX ve Bir Zerrin Özer Arşivi, Fatih Kısaparmak'ın 'Bu dağ ne rüzgarlar gördü', 2013'te hayatını kaybeden Ferdi Özbeğen'in 'Kandil', Ayşegül Aldinç'in Nefes, geçirdiği kaza nedeniyle 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık'ın Zerrin Özer ile seslendirdiği Kenan Işık albümü bulunuyor. DİJİTAL ORTAMDA SATIŞ

Müzik işletme belgeleri ve bu belgelerden kaynaklanan haklarına sahip olan kişi yapımcının tüm haklarını devralmış oluyor. Albümün kayıt haklarına ve dijital ortamda satılmasından (Itunes, Fizzy, Spotify gibi müzik satış siteleri) büyük gelir sağlanıyor.

Satışa çıkartılan albümler ve müzik işletme belgelerinden bazılarının bedelleri şöyle;

Berkant, Sezen Aksu, Özdemir Erdoğan, Aysun Kocatepe, Dario Mareno, Nükhet Duru, Doğan Canku, Neco Ersan Erdura, Aylin Urgal, Salm Dündar, Ertan Anapa, Semiha Yankı, Gökben 40 yılın liste başı şarkıları isimli albümün müzik eseri işletme belgesi kaset 1250 TL, CD 2 bin 500 TL - Edip Akbayram'ın 'Selam Olsun' isimli albümü müzik eseri işletme belgesi 10 bin TL, - Zerrin Özer'in Z-REMİX isimli albümü müzik eseri işletme belgesi 9 bin 750 TL

- Bir Zerrin Özer Arşivi albümü müzik eseri işletme belgesi ses kaseti 4 bin TL, CD 8 bin TL

- Fatih Kısaparmak'ın 'Bu Dağ Ne Rüzgarlar Gördü' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset bin 250 TL, CD 8 bin 500 TL

- Ferdi Özbeğen'in 'Kandil' isimli albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1250 TL, CD 8 bin 500 TL

- Nalan'ın 'Kaç Bahar' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1000 TL, CD 2 bin TL

- Bengü'nün 'Hoşgeldin' albümü müzik eseri işletme belgesi kaseti 1000 TL, CD 2 bin TL

- Ayşegül Aldinç'in 'Nefes' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1250 TL, CD 8 bin TL

- Kenan Işık adını taşıyan albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1250 TL, CD 9 bin TL

- Tuba Önal'ın 'Onun Adı Aşk' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1250 TL, CD 2 bin TL

- Burak Uçkun'un 'İlk Aşkım' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1000 TL, CD 2 bin TL

- Esra Özmen 'Tutuş' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1000 TL, CD 2 bin TL

- Fırat Cansın Yiğitbaş'ın 'Mavi Rüyalar' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 750 TL, CD 1500 TL

- 34 eser bilirkişi raporu işletme belgeleri ve ekleri incelenerek satın inceleyebilirler

====================== 6- BEŞİKTAŞ'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜSTE YANGIN Haber-Kamera: Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş'ta seyir halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükdere Caddesi'nde seyreden ve içinde yolcu bulunmayan Yeşilpınar-Zincirlikuyu hatlı 34 LD 0364 plakalı İstanbul Otobüs Aş'ye ait halk otobüsünün motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü Ahmet Yakışık, aracı yol kenarına park etti. Aracın yandığını gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yoldan geçen diğer halk otobüsü sürücüleri de yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Otobüsteki yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otobüs şoförü Ahmet Yakışık, "Yolcu almaya gidiyordum.Otobüsün motor kısmında kıvılcım çıktı bende otobüsü sağa çektim. Dışarıdaki vatandaşlar ve itfaiyenin yardımıyla söndürdük otobüsü" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Yanan otobüsten görüntü

-Otobüsün yanan motor kısmından görüntü

-Otobüs şoförüyle röp

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

11.08.2018 - 11.26 Haber Kodu : 180811047_ ============= 7- RUS SAVAŞ GEMİSİ 'ORSK' İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)- Rus Donanması'na ait 'Orsk' adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk' sabah saat 09.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Sahil güvenlik ekiplerinin de eşlik ettiği gemi Karadeniz'e doğru ilerledi. Savaş gemisinin güvertesinde askerlerin İstanbul Boğazı'nı seyrettikleri görüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Rus savaş gemisinden görüntü

-Geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçişi

-Gemideki askerlerin görüntüsü

-Geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişi

-Genel ve detaylar ========================== 8- MADURA'YA SALDIRI SONRASI TARTIŞILAN KONU - DRONE İLE SALDIRI NASIL ÖNLENİR ? Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK - İbrahim MAŞE, İSTANBUL (DHA), GÜNLÜK yaşamın birçok alanında görmeye alıştığımız Drone'lar, kötü niyetli kullanımlarda tehlikeli birer silahlara dönüşebiliyor. Özellikle terör saldırılarında kullanılmaya başlayan bu cihazların kullanılmasını önlemek için bazı sistemler geliştirildi. Bu sistemler arasında en dikkat çekeni Türkiye'de şimdilik yalnızca güvenlik güçleri tarafından kullanılan "Aeroscope" adlı tespit, takip sistemi. 25 kilometreye kadar menzili olan bu cihazların en önemli özelliği ise yalnızca drone'nun değil aynı zamanda kullanıcısının yerini tespit ediyor olması.

MADURO'YA YÖNELİK SALDIRIYLA TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik yapılan drone'lu saldırının ardından gözler, bu tür tehditlere yönelik alınan tedbirlere çevrildi. Maliyetinin düşük ve uzaktan kontrol edebilir olması nedeniyle terör örgütleri tarafından da tercih edilen bu cihazlar genellikle üzerine patlayıcı yerleştirilip kullanılmaya başlandı. Özellikle Ortadoğu ülkelerinde drone'dan atılan bombalar nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşandı.

Casusluk faaliyetleri için de kullanılan drone tehdidine karşı Çinliler tarafından geliştiren "Aeoroscope" adı verilen cihaz, bu saldırıları önlemek için dünyada en sık kullanılan cihazların başında geliyor. Cihazın kullanım alanları oldukça geniş. Özellikle Avrupa ve Amerika'da, birçok havalimanı, devlet kurumları, cezaevleri, enerji santraller, askeri alanlar ve özel güvenlikli noktalarda olası bir Drone'lu terör saldırılarına karşı kullanılıyor. Çin menşeli cihazın mobil ve sabit olarak 2 ayrı kullanım şekli var. Taşınabilir mobil cihazların 5 kilometreye, sabit cihazların da 25 kilometreye kadar tarama, tespit ve takip menzili var.

DRONE'NUN YERİNİ, KULLANICISINI TESPİT EDİYOR

Cihazın terörle mücadelede önemli yer tuttuğunu belirten Drone ve savunma sistemleri uzmanı Fatih Döndür, Aeroscope'un teknik özelliklerini DHA'ya anlattı. Döndür, "Benzer ürün bir sürü var. Drone tespit cihazından ziyade, Drone'a müdahale cihazı. Fakat, şunu unutmamak lazım. 300 - 400 metre yukarıdaki bir Drone'u aşağıdan tespit etmek ve onu görmek mümkün değil. Bunu tespit edemeyeceğiniz için buna herhangi bir Drone silahı ile de müdahale etmek de çok zor. En fazla 100 metreye kadar bir görüş sağlayıp müdahale edebilirsiniz fakat, zaten terör unsurları bu saldırıları 300 - 400 metre yukarıdan yapıyor. Kimsenin görmeyeceği şekilde bu saldırılar yapılıyor. Göremediğiniz için müdahale de edemezsiniz. Aeroscope dediğimiz bu cihaz şuan için en gelişmiş cihazlardan biri diyebiliriz. Drone'nun yerini tespit ettiğiniz gibi, Drone'nun bütün kullanım güzergahını, nerelere gidip geldiğini, seri numarasını ve en büyük avantajı kullanıcısını tespit ediyor. Söz konusu terör unsurunun nerede olduğunu koordinat olarak bize gösterip aynı zamanda harita üzerinden de işaretleyebiliyor" ifadelerini kullandı. Saldırılara karşı alınan diğer önemlere de değinen Döndür, "Bir ağ atarak Drone'u yakalayabilirsiniz. Ancak mesafenin 50 - 100 metre mesafe olması lazım. Aktif olarak bunun terör saldırılarında işe yaramadığı çok bariz. Çünkü kimse Drone 50 -100 metreye getirip de bir terör faaliyetinde bulunmaz. Bu tarz saldırıları yapanlar yüksek irtifalarda yapıyor. Bir ağı o mesafeye atıp tutturmak neredeyse imkansız" dedi.