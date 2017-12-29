DHA İSTANBUL BÜLTENİ 3

Son Güncelleme 50 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 14:12 |50 dakika önce

(aktüel görüntüyle) 1- ABDULLAH GÜL: ASLINDA O KHK'YI BEN SAHİPLENDİM Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. GÜL, twitter üzerinden yaptığı KHK açıklamasının eleştirilmesine yanıt verdi. "YALNIZ ORADA BİR BOŞLUK GÖRÜYORUM" "Çok tartışıldı gördüğüm kadarıyla" diyen Gül, "Biliyorsunuz Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı, aslında o KHK'yı ben sahiplendim. Doğru amaçla ve iyi niyetle yapmış bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum. İleride durumdan vazife çıkaracak bazıları hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. O yüzden ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündün. Nitekim birçok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamada bulurdular" dedi. "BİR MESELE ARAMANIN DA ANLAMI OLMADIĞI KANAATİNDEYİM" "Bunu oraya buraya çekmenin hiçbir anlamı yok" diyen Abdullah Gül, "Ben hayatını millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak da bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında bir mesele aramanın da anlamı olmadığı kanaatindeyim" diye konuştu. Görüntü Dökümü;: -----------

-Gül'ün açıklaması -Detaylar ========================== (Ek Görüntü ve Bilgilerle) 2- ESENLER'DE KUYUMCU SOYGUNU SIRASINDA ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI - SICAK ANLAR AMATÖR KAMERADA... * Esenler'de soygun sırasında yaralanan kuyumcu da hayatını kaybetti. Ölü sayısı 2'ye yükseldi. * Kuyumcuda çatışma sürerken yol ortasındaki yaralı soyguncuya yoldan geçen bir sürücü levye attı. Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İdris TİFTİKCİ - İbrahim AKTÜRK / DHA Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun Eyüp Sedat Koçer'in silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada soygunculardan biri öldü. Kuyumcu ile bir soyguncu da yaralandı. Diğer soyguncu ise kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. KUYUMCU HASTANEDE ÖLDÜ Tedavi altına alınan Eyüp Sedat Koçer de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölü sayısı 2'ye yükseldi. YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA

Soygunun hemen ardından yaşananları bir amatör kamera kaydetti. Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde yerde bir yaralının olduğu görülüyor. Yaralı soyguncuya çevredekiler levye atarken kuyumcu dükkanından silah sesleri yükseliyor. Silah seslerinin susmasıyla kuyumcu dükkanına acil ambulans çağrılıyor. Bu sırada yol ortasındaki yaralı soyguncunun yanına giden çevredekiler tekme atarak tepki gösteriyor. ÇAY İÇMİŞLER... Soyguncuların olaydan yaklaşık yarım saat önce de bir kahvehaneye gelerek çay alıp ayrıldıkları çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerdeki soygunculardan bereli olanı öldü. Diğeri ise polis tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Görüntü Dökümü: ------------------------- AMATÖR KAMERA -Yerdeki saldırgan -Silah sesleri -Vatandaşların saldırgana levye fırlatması -Kuyumcudan yükselen silah sesi -Yaralının görüntntüsü -Yerdeki saldırgan -Vatandaşların tepki göstermesi -GÜVENLİK KAMERASI -Saldırganların çay alıp içmesi -Saldırganın çıkışı -Yere düşmesi -Vatandaşların tepki göstermesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER -Olay yeri -Polis ekipleri -Ambulanstan görüntü -Olay yeri inceleme ekipleri -Toplanan vatandaşlar -Görgü tanıkları ile röportaj 29.12.2017 - 11.36 - Haber Kodu : 171229044 29.12.2017 - 11.46 - Haber Kodu : 171229051 29.12.2017 - 11.57 - Haber Kodu : 171229055 29.12.2017 - 12.07 - Haber Kodu : 171229062 29.12.2017 - 12.31 - Haber Kodu : 171229069 29.12.2017 - 13.14 - Haber Kodu : 171229086 29.12.2017 - 12.47 - Haber Kodu : 171229081 29.12.2017 - 13.07 - Haber Kodu : 171229084 29.12.2017 - 13.14 - Haber Kodu : 171229086 29.12.2017 - 13.25 - Haber Kodu : 171229090 ====================================== 3- İSTANBUL'DA YASADIŞI BAHİS OPERASYONU... 1,5 MİLYON KİŞİNİN OYNADIĞI BELİRLENDİ * Yasadışı bahis oynatan 27 adrese operasyon düzenlendi. * Baskın yapılan yerlerde 1,5 milyon kişinin yasadışı bahis oynadığını belirlendi. Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilçede, kıraathane, kuaför, emlakçı ve tamirhane görünümündeki yerlerde yasadışı bahis oynatan 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis ve kumar oynatılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 12 ilçede kıraathane, kuaför, emlakçı ve tamirhane görünümündeki yerlerde yasadışı bahis siteleri üzerinden kumar oynatıldığını tespit etti. 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 15 kişi gözaltına alındı. POMPALI TÜFEK İLE TABANCA DA ELE GEÇİRİLDİ Baskın yapılan yerlerde 35 hard disk, 6 dizüstü bilgisayar, 4 kupon makinesi, 11 sim kart, 17 cep telefonu, 4 kumar makinesi, 2 pompalı tüfek, 1 tabanca ile yaklaşık 12 bin lira para ele geçirildi. 20 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI Ekipler ele geçirilen 6 hard diskte inceleme yaptı. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin baskın yapılan adreslerde yasadışı bahis oynadığı belirlendi. 25 bin kişiye ise yasadışı bahis oynadığı için 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun' kapsamında 20 bin liraya kadar para cezası verileceği öğrenildi. Polis ekiplerinin diğer kişilerin belirlenmesiyle ilgili yaptığı çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

8 TUTUKLU, 7 ADLİ KONTROL Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü: -------------------------- (AKTÜEL) -Sergiden görüntü -Ele geçirilen kumar makineleri -Ele geçirilen jetonlar -Hard disklerin görüntüsü -Genel ve detaylar (POLİS KAMERASI) -Polislerin bir adrese girmesi -İçerde yapılan aramalardan görüntü -Bahis kuponları -Bahis sitelerinin ekranlarından görüntüler -Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi -Genel ve detaylar 29.12.2017 - 12.34 - Haber Kodu : 171229071 ================================== - (Ek Bilgi ve Görüntüyle) 4- ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA VİZE İŞLEMLERİ BAŞLADI Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA ABD Büyükelçiliği'nin duyurusunun ardından, İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu'nda vize başvuru işlemleri başladı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, vize işlemlerinin normale dönmesinin ardından ek vize randevularının da açıldığını duyurdu. Duyurunun ardından İstinye'deki ABD Başkonsolosluğu'na vize başvurularına gelenlerin az sayıda olduğu görüldü. Konsolosluğu gelen bir kişi, içerisinin çok sakin olduğunu belirterek, "Bugüne başvuru sayısı alan baya az" dedi.