DHA İSTANBUL BÜLTENİ 3

"EKSİĞİMİZ DÜRÜST VE NAMUSLU SİYASETÇİ"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olduğunu belirterek, "Bütün mesele, para yerli yerinde kullanılmıyor, birileri tarafından götürülüyor. Biz, götürene değil, millet için harcayana öncelik vereceğiz. Kaynağımız da imkanımız da var. Eksiğimiz dürüst ve namuslu siyasetçi. Biz, dürüst ve namuslu siyaset anlayışını, İstanbul'un yönetimine de Türkiye'nin yönetimine de egemen kılacağız" diye konuştu.

"EĞER SÖZDE O REFORMU YAPMASAYDILAR…"

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en temel sorunlarını, emeklinin ve çiftçinin sorunlarını en somut şekilde, çözümleriyle ortaya CHP'nin ortaya koyduğunu ifade ederek, "Bugün asgari ücret üzerinde birisi emekli olursa ona bağlanacak emekli aylığı 718 lira 69 kuruş. Eğer sözde o reformu yapmasaydılar, eski kanun yürürlükte olsaydı bugün asgari ücret üzerinden emekli olan bir kişi 1822 lira aylık alacaktı. 718-1822, her çalışana bunu anlatacaksınız. Peki sosyal güvenlik açığını kimin sırtından kapatmaya çalıştılar? Emeklinin sırtından. Bugüne kadar emekli aylıklarından sisteme aktardıkları para 120 milyar lira, eski parayla 120 katrilyon lira. Emekliye verilmesi gereken bir para alındı başka yerlerde harcandı. Biz boşuna mı dedik; emekliye Ramazan ve Kurban Bayramında birer maaş ikramiye vereceğiz. Bilgiye dayalı olarak söyledik bunları. Her kuruşun hesabını yaptık. Sanki biz yönetiyormuşuz gibi ülkeyi, her kuruşun hesabını yaptık. Oturduk sabahlara kadar çalıştık, ne kadar aylık verebiliriz, verdiğimiz her sözü tutabilir miyiz diye. Her sözü tuttuk, her sözün arkasında durduk" dedi.