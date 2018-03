DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA İstanbul'da katıldığı bir programda konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ inşaat izniyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akdağ, "İnşaat işi ile ilgili işlemler gerçekten kolaylaştırılabilecek işlemler. Bugünkü teknolojiyle, dijital imkanlarla bir çok meseleyi kolaylaştırabiliriz. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi, inşaat izni alırken ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip oradan bir belge getirilmesini, vergi dairesine gidip oradan bir belge getirilmesini gereksiz görüyor" dedi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reformları" başlıklı toplantıya katıldı. Şişli'de bulunan TOBB binasında düzenlenen toplantıya Akdağ'ın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Recep Akdağ, inşaat izni alma konusunda açıklamalarda bulunarak, "İnşaat işi ile ilgili işlemler gerçekten kolaylaştırılabilecek işlemler. Bugünkü teknolojiyle, dijital imkanlarla bir çok meseleyi kolaylaştırabiliriz. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi, inşaat izni alırken ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip oradan bir belge getirilmesini, vergi dairesine gidip oradan bir belge getirilmesini gereksiz görüyor. Genelge şöyle söylüyor; belediyeler bunu kurumlarla kendi aralarında yapsınlar. Bu yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Zaten belediyelerimizin bir kısmı hali hazırda yapıyoru bunu, yapma kabiliyetine sahipti. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ve Maliye'nin çevrimiçi olarak bu bilgileri göndermesi şu anda mümkün. İş belediyelerimize kalıyor. Değerli belediye başkanlarımız bir an önce kendi belediyesi tarafında yazılım işini adapte etmesi lazım" dedi. Recep Akdağ, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuyla ilgili yıl sonuna kadar süre verdiğini belirterek, "Aman başkan yıl sonuna kadar olursa bu sene emeklerimiz heba olur. Başlamayanlar da mart-nisan ayında bunu bitirmeliler. Zor bir şey değil, bunun için ağır yazılımlara gerek yok. Belediyelerin bilgi işlem daireleri sadece küçük bir modül ekleyecekler. Bunlar gerçekten kolay işler" diye konuştu.

"KOMİSER 'MÜDAHALE EDECEK BİRŞEY YOK' DEDİ" Selim K., olay tarihinde Ali T., ile birlikte görevli olduklarını anlatarak, "Kalabalığın olduğu yerde alkollü bir grubun kendi arasında konuşmaları vardı. Komiserimiz Zafer O., ve Barış C., da olay yerindeydiler. Bize müdahale edecek bir şey yok, yerinize geçin dediler" dedi. Sonrasında gelen anaons üzerine olay yerine gittiklerini anlatan tanık Selim K. , "Gittiğimizde kavga vardı. Gider gitmez müdahaleye başladık. Biz gittikten sonra takviye ekip çağırılıp çağrılmadığını hatırlamıyorum. Ancak gelen ekiplerle birlikte müdahale ettik. Ortam kalabalıktı. Şahsın yaralandığını görünce ambulans çağırdık. Şüpheli kişileri de gözaltına alıp büromuza götürdük. Sanık Mücahit Ö.'nün olay yerinde olup olmadığını hatırlamıyorum" diye konuştu.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde, "omuz atma" nedeniyle çıkan kavgada, 36 yaşındaki Ayhan Kaya'nın defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, kavgayı gördükleri halde müdahale etmedikleri gerekçesiyle tutuksuz sanıklar Mücahit Ö. ve Ali T.'nin yargılamasına devam edildi. Olay tarihinde güven timlerinde görevli olarak çalışan polis memuru Selim K. mahkeme huzurunda verdiği tanık beyanında, şu an başka bir suçtan cezaevinde bulunan tanık eski komiser Zafer O.'nun, "Müdahale edilecek bir şey yok" demesi üzerine alkollü gruba müdahale etmediklerini, anaons gelmesi üzerine gruba müdahale ettiklerini söyledi. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada öldürülen Ayhan Kaya'nın ailesi ile sanıklardan Mücahit Ö. hazır bulundu. Olay tarihinde güven timi olarak görev yapan polis memuru Selim K., tanık olarak dinlendi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Olayla ilgili arşiv görüntü

======================================

6- ÇELİK HALAT'A "ÇELİK İHRACATININ YILDIZLARI" ÖDÜLÜ

Haber: Murat DELİKLİTAŞ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Doğan Holding şirketlerinden, Türkiye'nin lider çelik halat üreticisi Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., Çelik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 'Çelik İhracatının Yıldızları'nda, 'Tel' kategorisinde 3'üncülük ödülünü kazandı. 2017 yılında 4,5 milyon Euro üzerinde ihracatı ile bu ödülü kazanan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., ürünlerinin tamamını Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 45' in üzerinde ülkeye ihraç ediyor.

Türk çelik sektörünün ulaştığı ihracat potansiyelinin artması ve küresel düzeyde sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etmesi hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çelik İhracatçıları Birliği, 2017 yılında toplam ihracatın yarısına yakınını üstlenen sektör firmalarını başarılarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlediği 'Çelik İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nin 3'üncüsü gerçekleştirildi.

Swissotel The Bosphorus İstanbul'da, dün akşam düzenlenen törene, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve Genel Müdür Selim Baybaş, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Serdar Seylam ile sektörün önde gelen STK'larının yöneticileri ve sektör kuruluşları katıldı.

Tören öncesi konuşan Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, 2017 yılı çelik ihracatına yönelik değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"Sektörümüz açısından 2017 yılına baktığımızda siyasi istikrarsızlığın süregeldiği geleneksel pazarlarımız olarak nitelendirdiğimiz Ortadoğu ülkelerine olan çelik ihracatımızda düşüş yaşandığını görüyoruz. Yine ihracat pazarlarımızdan bazılarının kendi çelik sanayilerini kuruyor olması da ihracatımızı zorlayan etkenlerden biri oldu. Başta ABD olmak üzere korumacı önlemler ve haksız yere yürütülen ticaret politikası soruşturmaları ihracatımızı olumsuz etkiledi. Türk çelik sektörünün ana ürünü olan inşaat çeliğinde ithalat vergilerinin sıfırlanması özellikle Rusya, Ukrayna ve Çin gibi dampingli ve kalitesiz ürün ihracatı gerçekleştiren ülkelere karşı Türk çelik sektörümüzü savunmasız bıraktı. Dünya genelinde bu ülkelere karşı gümrük duvarları yükselirken, bizde ise durum maalesef tam tersi oldu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sektörümüz 2017 yılında ihracatta yükselişini korumayı başardı. Geride bıraktığımız yıl Türkiye'nin miktar bazındaki çelik ihracatı önceki yıla göre yüzde 7,7 artışla 17,8 milyon tona ulaşırken, sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 26,4 artışla 11,5 milyar dolara yükseldi. 2017 yılında tüm olumsuzluklara rağmen ihracatlarını artıran ve kendi kategorilerinde en fazla ihracata ulaşmayı başaran firmalarımızı kutluyorum. Bundan sonra da hep birlikte güç birliği yaparak Türk çelik sektörünü çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Her türlü engele rağmen 2018 yılında da hedefimiz ihracatımızdaki yükselişi sürdürmek ve ülkemiz ekonomisine verdiğimiz katkıyı artırmak olacak."