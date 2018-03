DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

TOPLANTILAR HER HAFTA BİR İLÇEDE YAPACAK

Önümüzdeki haftadan itibaren İstanbul il yönetim kurulu toplantılarının her hafta bir ilçede yapılacağını kaydeden Kaftancıoğlu, "Ümraniye'de yapılan usulsüzlüklerden dolayı önümüzdeki hafta İstanbul İl yönetim toplantımız Ümraniye'de olacak. İl yönetimimiz sokak sokak gezerek İstanbul'un acı gerçeklerini anlatarak, yaşanabilir İstanbul'u halk için, halkla beraber AKP'ye rağmen kurabiliriz" dedi. Kaftancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bizlerin belediyelerinde her geçen gün soruşturmalar, müfettişler var. Hiç itirazımız yok. Ama o müfettişler biraz da Ümraniye Belediyesi'ne uğrasınlar. 2015 yılında Ümraniye Belediyesi'nin yıllık bütçesi kanuna aykırı bir şekilde Ümraniye belediye meclis grubundan bir oldu bittiyle geçirilmiştir. CHP grubu konuyu kaymakamlığa ve yerel mahkemeye taşıdı. Bu itiraza bir yanıt verilmedi. Yerel mahkeme ilçemizin açtığı davayı redle sonuçlandırdı. Bir üst mahkemeye başvuruldu, istinaf mahkemesine. Memleketteki bu kanunsuzluğa rağmen, kanun bilen vicdanlı hakimlerimiz de var. Bu işlemin kanunsuz olduğuna karar verip, iptal edilmesine karar verdi. İstinaf mahkemesinin verdiği kararla, Ümraniye Belediye Meclisi, hukuken aslında feshedilmiş durumdadır. Şu anda yetkisiz, görevde olmaması gereken, yaptıklarıyla suç işlemiş bir belediye başkanı ne yazık ki."

Kaftancıoğlu, açıklamasının sonunda "Halkın İstanbul'unda buluşmak ve nefes almak üzere, baharın geldiğini müjdeleyen bahar bayramı nevruzda, İstanbul'a baharı getirmek üzere hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum" dedi.