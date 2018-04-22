DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

1 - BAKAN SOYLU: İLK 3,5 AYDA TÜRKİYE'DE 29 ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İçişleri Bakın Süleyman Soylu, " 2018'in ilk 3,5 ayı içerisinde 29 üst düzey terörist Türkiye içerisinde etkisiz hale getirildi" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Maltepe Trabzonlular Derneği binasının açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, "Önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Çok önemli bir zaman dilimi. Etrafımızdaki ateş, yangın çok net bir şekilde ortada. Ama onun ötesinde dünyada da anlamlandıramadığımız, aslında kendilerine değer olarak nitelendirdikleri ama bu değerlerini de kendilerine çok yakıştıramadığımız bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Uzun zamandan beri Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemeyen, kendi öz güvenini yakalamasını istemeyen, kendisini bulmasını istemeyen ve bu yaşadığımız coğrafya içerisinde doğruyu, hakkı, hakikati, geleceği kendi elleriyle tutmasını istemeyen bir süreçle karşı karşıya olduğumuz aşikardır. Bu çok net ve açık. Seçim yapılır, dış dünyadan müdahale edilmeye çalışılır. Eser yaparız, bunun yapılmaması için gerekli bütün organizasyonlar ortaya konulur" ifadesini kullandı.

"BU BÜYÜK BİR İRADEDİR"

Bakan Süleyman Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:"Terörle mücadelede 2017'de kırmızı listeden 1 kişi, mavi listeden 3 kişi, yeşil listeden 9 kişi, turuncu listeden 5 kişi, gri listeden 44 kişi beyaz listeden 1 olmak üzere toplam 63 terörist etsiz hale getirdi. Ama biz 2018'e daha hızlı başladık. Bu kırmızı listeden daha öncelerde çok adam etkisiz hale getirilemedi. Bu kararlılık milletin kararlılığıdır, milletin iradesidir. Millet bu talimatı verdiği için bu gerçekleşiyor. 2018'in ilk 3,5 ayı içerisinde 4 kırmızı listeden, 4 mavi listeden, 3 yeşil listeden, 2 turuncu listeden, gri listeden 9, beyaz listeden de 7 olmak üzere toplam 29 üst düzey terörist Türkiye içerisinde etkisiz hale getirildi. Bu büyük bir iradedir" "NASIL AFRİN'E GİRMEYECEK MİŞİZ?"

Konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Bakan Soylu, "Afrin'e girmeyin diye söyleyenlere karşı; nasıl Afrine'e girmeyecek mişiz? Sınırların hemen ötesinden senin ülkenin birliğine, beraberliğine, büyümesine, zenginleşmesine, özgürleşmesine birilerinin desteğiyle müdahale edenlere karşı biz ne yapacağız yani; sınırlarımızın içerisinde gelin istediğinizi yapın mi diyeceğiz, yoksa gireceğiz kafalarına binecek miyiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Açılıştan görüntü

-Bakan Soylu'nun konuşması

-Açılışa katılanlar

-Genel ve detaylar ====================== 2-(geniş haber)- BÜYÜKÇEKMECE'DE YİNE KİMYASAL ATIK ALARMI * Büyükçekmece Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına kimyasal atık döküldü. * Yapılan ilk incelemelerde kimyasal atığın 'Demir (II) Sülfat Heptahitrat' adlı endüstriyel kimyasal tarım ve tekstil boyamada kullanılan bir madde olduğu öğrenildi *Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Artık isyan ediyoruz sesimiz kısıldı. Çünkü bu suyu 17 milyon insan içiyor" Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA

Büyükçekmece Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına kimyasal atık döküldü. Gece saatlerinde bir kamyonun kimyasal atık döktüğü ihbarını alan Büyükçekmece Belediye Zabıta ekipleri atıkları fark edince uzman ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri şerit çekerek çevre güvenliği aldı. Ekipler koruyucu kıyafetlerini giyerek inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemelerde kimyasal atığın 'Demir (II) Sülfat Heptahitrat' adlı endüstriyel kimyasal tarım ve tekstil boyamada kullanılan bir madde olduğu öğrenildi

Aynı bölgede daha önce de benzer atık bırakılma olayları yaşanmıştı.

Eskice Köyü yolu üzerinde Büyükçekmece Göl Havzasının bulunduğu boş alana gece geç saatlerde bir kamyonun kimyasal atık döktüğü ihbarını alan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Olay yerine gelen ekipler çevrede yaptıkları incelemede yol kenarına bırakılan koyu mavi renkte kimyasal atıkla karşılaştı. Şerit çekerek olay yerine çembere alan zabıta ekipleri, durumu AFAD ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, koruyucu kıyafetlerini giyerek atık ve çevresinde geniş çaplı bir inceleme yaptı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün da sabah saatlerine kadar süren incelemelerin sürdüğü olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yapılan ilk incelemelerde kimyasal atığın 'Demir (II) Sülfat Heptahitrat' adlı endüstriyel kimyasal tarım ve tekstil boyamada kullanılan bir madde olduğu öğrenildi.

"ARTIK İSYAN EDİYORUZ"

Büyükçekmece Göl Havzasının büyük bir tehlike altında olduğunu bir kez daha gördüklerini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bir kamyon geliyor. İçerisinde birkaç kimyevi madde bulunan yavaş yavaş sonuçlarını AFAD almaya başlıyor. Bunu döküyorlar. Burası gölün 300 metre yanında buluyor. Artık isyan ediyoruz sesimiz kısıldı. Çünkü bu suyu 17 milyon insan içiyor. Göl havzası bakir, boş diye gelip buraya zehir dökmek, arsenik dökmek... Bir ay önce de gölün öbür yakasına da Kamiloba yakasına dökülen arsenik zehirini gördünüz 3 saniyede 10 tane koyun, onlarca tavuk telef oldu. Bundan 10 gün önce de bunun 1,5 km ilerisinde de zehirli variller toprağa gömülmüş, çıkarttık. Şu an ilgili kurumlar incelemesini yapıyor. Daha onların tahlil sonuçlarını almadan gece gördüğünüz manzara ile karşılaştık. "diye konuştu. "BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜNÜ MUTLAK KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Gece 02.30 sıralarında bir kamyonun atıkları döküp kaçtığını ifade eden Akgün, "O anda buradan geçen zabıta ekibimiz var. Kamyon dökmüş gitmiş. Arkasından izlerini görüyorlar. Yapmakta olduğumuz araştırmaya göre buraya birkaç noktadan giriş yapılabiliyor. Buradan TEM istikametine çıktığını villaların kameralarından gördük. Plakalarını saklamamışlarsa polisimizin bunu da yakalayarak aynen karşı mahalleye döken kişinin yakalanması gibi bunu döken kişinin yakalanacaklarını umuyorum. İsyanlardayız. Büyük bir tehlike altındayız. Büyükçekmece Göl Havzası ve Büyükçekmece büyük bir tehlike altında. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımızla acilen görüşeceğim. En az 6-8 noktaya gece görüşlü, yüksek teknoloji ürünü kameralar arkasından 24 saat en az 3 ekibin birleştirilerek İstanbul Çevre Denetim, İBB zabıta ve Büyükçekmece zabıta ve emniyetimizle birlikte Büyükçekmece gölünü mutlak korumak zorundayız. " dedi.

Bu ay içinde benzer vakalar yaşanmıştı

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından dökülen kimyasal atığın yarın öğlen saatlerinde İSTAÇ ekipleri tarafından kaldırılacağı öğrenildi. Büyükçekmece Göl Havzası çevresinde bu ay içerisinde de yine benzer kimyasal atık bırakma vakaları yaşanmıştı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Atıklardan görüntü

-AFAD ekipleri

-İSTAÇ ekiplerin çalışmaları

-Belediye başkanı röp

-Genel ve detaylar 22.04.2018 - 12.44 Haber Kodu : 180422039

22.04.2018 - 13.51 Haber Kodu : 180422052 3-NURÇİN CİNAYETİ ZANLISI YAKALANDI Haber: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Ümraniye'de "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu belirtilen Ayhan Nurçin'i vuran zanlı yakalandı.

10 Nisan'da meydana gelen olayda Ayhan Nurçin (44) park halinde aracına bindiği sırada maskeli saldırgan önce dışarıdan iki el sonra aracın kapısını açarak iki el daha ateş etmişti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Nurçin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen M.N.'yi (17) yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.N işlemlerinin ardından Kartal Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

----------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Ayhan Nurçin'in araca binmesi

-Maskeli saldırganın cipten inip Nurçin'e ateş etmesi

-Etraftakilerin kaçışması

-Saldırganın bindiği cipin gitmesi

-Vatandaşların aracın etrafında toplanması (AKTÜEL)

-Olay yeri

-Ayhan Nurçin'in aracı

-Aracın çekilmesi

-Ayhan Nurçin'in fotoğrafı

-Genel ve detaylar 22.04.2018 - 14.41 Haber Kodu : 180422070 ================== 4- BEŞİKTAŞ'TA "NÜKLEER SANTRALE HAYIR" EYLEMİ... *CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve ressam Bedri Baykam da eyleme destek verdi. Haber-Kamera: HASAN YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

İstanbul Nükleer Karşıtı Platformu üyesi bir grup, Beşiktaş'ta "Nükleer Santrale Hayır" eylemi düzenledi. Eyleme CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile ressam Bedri Baykam da destek verdi. Kartal Heykeli önünde toplanan eylemciler, "Nükleer Santrale Hayır" yazılı pankartlar taşıdı, "Nükleer Santral istemiyoruz" şeklinde sık sık slogan attı. "AKKUYU'DA, SİNOP'TA VE İĞNEADA'DA NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Platform adına basın açıklamasını okuyan Fatoş Sezer "Çernobil Felaketinin 32. yıl dönümü nedeniyle Sinop'ta yapılması planlanan miting ve panel, İçişleri Bakanlığı tarafından provokasyon ve güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştır. Sinop Nükleer Karşıtı Platform'un çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanından Sinop'a gitmek isteyen Nükleer Güç Santralı Karşıtları engellenmiştir.İçişleri Bakanlığı'nın Sinop'ta 13 yıldan beri yapılan 'Sinop Nükleer Santral İstemiyor' mitingine yönelik yasaklama kararı kabul edilebilir bir karar değildir. 26 Nisan 1986'dan bu yana Çernobil Nükleer Santral Kazası zehirlemeye, can almaya, yıkıma devam etmektedir. Bugün burada halen süren ve daha nesillerce sürecek olan bir felakete ve değişmeyen bir zihniyete karşı hep birlikte direnmek için bir araya geldik. Tüm haklılığımızdan aldığımız güçle, Akkuyu'da, Sinop'ta ve İğneada'da nükleer güç santrallarına izin vermeyeceğiz" dedi.