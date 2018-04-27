DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

(aktüel görüntü ve ek bilgiyle)

1- SULTANAHMET'TE OTELDE YANGIN : 4 YARALI Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Sultanahmet'te bulunan bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak'ta bulunan oteldeki yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 3'ü kadın 4 kişi kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların kurtarılması

-Sağlık ekipleri

-Sauna bölümünden görüntüler

-İtfaiyenin çalışmaları

-Detaylar 27.04.2018 - 12.19 Haber Kodu : 180427048

27.04.2018 - 12.28 Haber Kodu : 180427051 (geniş haber)

2- DERBİ SORUŞTURMASI: 18 KİŞİ MAHKEMEYE SEVKEDİLDİ Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin bugün adliyeye sevk edilen 22 kişiden 18'i adli kontrol şartı ile mahkemeye sevk edildi. 4 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Olaylı derbi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler. Zanlılar, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan tarafından sorgulandı. Savcı Aslan, 4 kişiyi serbest bıraktı. 18 zanlıdan 4'ünü, "Kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan, 14'ünü de, "Müsabaka alanında yasak madde kullanmak' suçundan adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk etti.

DÜN 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında dün, Şenol Güneş'i yaralayan S.D. ile birlikte 3 kişi tutuklanmış, 22 kişi ise serbest kalmıştı. Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi(Özel)

-Şubeden çıkarılan şüpheliler

-Şüphelilerin araçlara bindirilmesi

-Genel ve detaylar 27.04.2018 - 07.10 Haber Kodu : 180427005

27.04.2018 - 07.35 Haber Kodu : 180427006 ============= 3- KURTULMUŞ'TAN TURİZMDE REKOR AÇIKLAMASI-1 *Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, " İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist ziyaretçi, Türkiye'ye gelmiştir. Bu geçtiğimiz bütün yılların rekorudur." Haber-Kamera: Enver ALAS- İSTANBUL,DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018 yılının Ocak-Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk üç aylık döneme ilişkin Türkiye'ye gelen turist rakamlarını açıkladı. Kurtulmuş, " İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist, Türkiye'ye gelmiştir. Bu geçtiğimiz bütün yılların rekorudur. İlk üç ay olarak geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 35 - 36'lık bir artıştır."

Bakan Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'Turizm İstişare Kurulu Protokol İmza Töreni'ne katıldı. Turizm sektörünün paydaşlarını bir araya getiren törende konuşan Kurtulmuş, bu yıl 40 milyona yakın turist ziyaretçiyi beklediklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl Türkiye, resmi rakamlarıyla 47,1 milyar dolarlık bir cari açığa sahip. Turizm sektörünün geçen yıl rakamlarıyla 32 milyar dolarlık bir potansiyele ulaştığını düşünürsek, aşağı yukarı tek başına bu yıldan itibaren turizm sektörü Türkiye'nin cari açığını kapatmaya gücü yetebilecek önemli bir sektör olacak. Bu yıl, biz 38 milyon diyorduk ama rakamlar gösteriyor ki 40 milyona yakın turist gelecek. Geçen sene ki 26,5 milyar dolarlık turizm gelirini bu sene 32 milyar dolara çıkaracağız" dedi.

"İLK ÜÇ AY 5 MİLYON 138 BİN TURİST GELDİ"

Bu yılın ülk üç ayına ilişkin gelen rakamların kendilerini çok ümitlendirdiğini aktaran Bakan Kurtulmuş, "2017 yılı çok kuvvetli bir geri dönüş yolu oldu. 2018'de çok daha kuvvetli olacak. İşte ilk üç ayın rakamları ortadadır. İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist ziyaretçi, Türkiye'ye gelmiştir. Bu geçtiğimiz bütün yılların rekorudur. İlk üç ay olarak geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 35 - 36'lık bir artıştır" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısına katılanlar

-Kurtulmuş'un açıklamaları

-Genel ve detaylar 27.04.2018 - 12.48 Haber Kodu : 180427065 4- CERRAHPAŞA'DAKİ 'BÖLÜNME' PROTESTOSUNA HASTALAR DA DESTEK VERDİ Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA

Üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde protesto edilmeye devam ediyor. Yönetim kadrosu, öğretim üyeleri ve öğrenciler bugün başhekimlik binasında bulunan Burhanettin Toker Anfisi'nde toplandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Alaaddin Duran konu ile ilgili bir basın bildirisi okudu. Duran hiçbir siyasi görüşün etkisi altında kalmadan ve ideolojik amaç gözetmeden hazırladıklarını belirttiği basın bildirisinde, "Söz konusu yasa tasarısı ile akla yatkın bir gerekçe gösterilmeden, 600 yıla dayanan geçmişe ve kültüre sahip İstanbul Üniversitesi bölünerek küçültülmeye ve Cerrahpaşa'nın da içinde olduğu bazı fakülteler köklerinden koparılmaya çalışılmaktadır" dedi.

"BİR ÜNİVERSİTEDE İKİ TIP FAKÜLTESİ OLMAZ" ANLAYIŞI DOĞRU DEĞİLDİR"

'Bir üniversitede iki tıp fakültesi olmaz' görüşünün olduğu duyumlarını aldıklarını söyleyen Duran, "Bu görüş kesinlikle doğru değildir. İki tıp fakültesine sahip olması İstanbul Üniversitesi'ne her daim güç katmıştır. 50 yılı aşkın süredir Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakülteleri yeri gelince birbirleriyle yardımlaşmış, yeri gelince tatlı bir rekabet içerisinde halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmuşlardır" ifadelerini kullandı. "CUMHURBAŞKANI'NA MERAMIMIZI ANLATMAK İSTİYORUZ"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Zekayi Kutlubay da yaptığı açıklamada hergün toplanıp seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirterek, "Gerekli mercilere ulaştık ama olumlu bir sonuç elde edemedik. Amacımız şu aşamada Cumhurbaşkanımızla bir randevu talep edip, kedisine ulaşıp derdimizi meramımızı anlatmak. Biz istiyoruz ki İstanbul Üniversitesi bölünmesin" şeklinde konuştu. HASTALAR DA DESTEK VERDİ

Duran'ın bildiriyi okumasından sonra amfide bulunan hpcalar dakikalarca alkış tuttu. Bazı öğretim görevlileri ve doktorlar da gözyaşlarını tutamazken, sıralara vurarak ritim tutanlar 'Susma haykır, bölünmeye hayır' sloganları attı. Binanın dışında bekleyen öğrenciler de pankart açarak hocalarına destek verdi. Yönetim kadrosu, öğretim üyeleri ve öğrenciler hep birlikte üniversite bahçesinde yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında bazı hastaların da yürüyüşe destek verdiği görüldü. Yürüyüşün ardından doktorlar polikliniklere ve ameliyatlara, öğrenciler de derslerine gitmek amacıyla dağıldı.