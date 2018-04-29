DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BEDELLİ ASKERLİK ŞU ANDA HÜKÜMETİMİZİN GÜNDEMİNDE DEĞİL-2 Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil.Böyle bir durum yok. Ve hele hele bir tarafta tabi Afrin, bir tarafta Fırat Kalkanı harekatı bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Özbekistan gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak TC-CAN ile saat 13.30 sıralarında Özbekistan'a hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı devlet konukevinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "BU KONUYLA İLGİLİ HİÇBİR DEĞERLENDİRME YAPMAYACAĞIM"

Bir basın mensubun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül"ün açıklamalarıyla ilgili bir soruya, "Ben müsaadelerinizi alarak bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Zaten sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır. Ve seçim meydanı da bu noktada zaten temenni ederiz ki bir an önce her siyasi parti adayını belirler. Ona göre de bizler kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlarımızı atarız." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin "anket konusunda kamuoyuna bir açıklamanız var mıdır? sorusuna, "Şu anda benim anketlere dayalı olarak neyi paylaşırız dersek, paylaşacağım tek şey var. Hamd olsun anketler cumhur ittifakının açık ara önde olduğunu gösteriyor. Ama rakamsal bir şeyi bizden beklerseniz rakamsal bir şey vermeyeceğim. Onu zaten sizler yayın grubu olarak da yapıyorsunuz. Sizler de bunu görüyorsunuz. Ama açık ara cumhur ittifakı çok olumlu gayet güzel bir yerde." şeklinde yanıt verdi.

BEDELLİ ASKERLİK ŞU ANDA HÜKÜMETİMİZİN GÜNDEMİNDE DEĞİL

Erdoğan, başka bir gazetecinin bedelli askerlikle ilgili sorusu üzerine "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil" dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Böyle bir durum yok. Ve hele hele bir tarafta tabi Afrin, bir tarafta Fırat Kalkanı harekatı bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." "DERT YİNE İDEOLOJİK"

Erdoğan, İstanbul Üniversitesi'nin iki farklı üniversiteye bölünmesine ilişkin bir soruya da şöyle cevaplandırdı:

*Aziz Sancar hocamızın böyle bir sıkıntısı yok. Bunların hepsinde istismar var. Bir defa İstanbul Üniversitesi niye ikiye bölünüyor? Biz bir karar aldık, öğrenci sayısı itibariyle nitelik-nicelik bunu yakalamamız lazım. Şimdi İstanbul üniversitesinin öğrenci sayısı 105 bine ulaşmış durumda. Burada bir kalite maalesef olamıyor, düşüyor kalite. İstanbul Üniversitesi bir marka. Tarihi itibariyle eski bir üniversite olması demek burada öğrenci sayısının azaltılmasına mani bir hal var demek değildir. Peki biz İstanbul Üniversitesi markasını ortadan kaldırıyor muyuz? Hayır. Bazıları bana soruyor, koskoca profesör. Ben öyle olduğunu bilmiyordum diyor. Sormadan niye bir şey söylüyorsun? Tamam önce bir İbn-i Sina müzakeresi söz konusu oldu, tamam kaldıralım. Şimdi ne olacak? Bir tarafta İstanbul Üniversitesi, öbür tarafta da İstanbul Cerrahpaşa üniversitesi şeklinde oluyor."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama bu 500 yıllık maziye sahip olan isim korunuyor. Şimdi diyorlar ki, Cerrahpaşa diye bir şey yoktu. Nasıl yoktu ya? Ben kendimi bildim bileli Cerrahpaşa var. Ama şimdi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olarak ayrılmıyor, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi. Altında fakültelere baktığımız zaman her iki üniversitede de olacak. Mesela, biz dengeyi burada koruyalım diye bir tarafta iktisat fakültesi kalmıştı, onu hemen diğer tarafa kaydırmak suretiyle rakamı dengeleyelim dedik. Dert nerede? Dert yine ideolojik. 'Efendim bunlar da bizim camiadan' Bizim camia, şu camia yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak dürüst olacağız. Biz nitelik mi arayacağız? Yoksa nicelik mi arayacağız? Buna bakıyoruz. Burada kaliteyi artıracak bir adımı atalım diyoruz.

Kaldı ki İstanbul Üniversitesi'ne biz Hasdal'da 700-800 dönümlük arazi tahsis ettik. Orada da asli kampüsü ya da külliyesi olacak. Oraya taşındığı zaman. Önce biz Çapa'yı da düşündük. Ama biz Çapa'yı zaten deprem riski sebebiyle bir çok binasının yıkılması gerekiyor. Orası yıkılacak, orası belki İstanbul Üniversitesi'nin merkezde bir irtibat bölümü olacak. Zaten Beyazıt'taki bina tartışılmaz, o bütün özelliğiyle ortada. YÖK çalışmalarını sürdürecek."

Gazi Üniversitesiyle ilgili de spekülasyonlar bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, " Buradaki uygulama neyse, orada da onu yapacağız. Ama ikisinde bir tezgahtır gidiyor. Şu anda biz 20'ye yakın üniversitede bu değişimi yapıyoruz. Buralardan halkın bize talepleri var. Milletvekillerimizin halkla görüşmeleri var. Bu talepler üzerine bu adımlar atıldı. YÖK'e talepler var, biz talepler var. Ve daha önce de bu konuda attığımız adım var." ifadelerini kullandı.Erdoğan, Konya'da da Selçuk Üniversitesini ikiye böldüklerini hatırlatarak, "Hiç böyle bir ses çıkmadı. Şu anda bu şekilde devam ediyor. Olmaz diye bir şey yok. Ama hep ideolojik yaklaşım."dedi.

Görüntü Dökümü:

-Erdoğan'ın açıklamaları

-Detaylar 29.04.2018 - 15.44 Haber Kodu : 180429093_1

29.04.2018 - 15.55 Haber Kodu : 180429099_2 (ÖZEL)

2- KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI SONRASI YAŞANAN PANİK KAMERADA Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de dün gece saatlerinde kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla kahvehaneye ateş açtı. 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası yaşanan panik kameralara yansıdı.

Şirinevler Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 10. Sokak'ta kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla bir kahvehaneye ateş açtı. Kahvehanede vatandaşların da bulunduğu sırada yapılan silahlı saldırıda 1 ağır, 3 kişi yaralandı. Saldırı sonrası vatandaşların yaşadığı panik anları kameralara yansıdı. Vatandaşların görüntülerde olay sonrasında panikle sağa sola kaçıştıkları görüldü. ÖNCE SAĞ TARAFTAN İÇERİYE ATEŞ EDİLDİ

Saldırı anında kahvehanede bulunan ve arkadaşı yaralanan Sinan Ayhan," Dün arkadaşlarla dışardan geldik bir oyun oynayalım dedik. Saat 10 civarlarıydı. Yaklaşık beş, altı el oyun oynadık. Fazla da kimse yoktu içeride. Oyun oynayan bir iki masa vardı. Önce sağ taraftan içeriye ateş edildi. Biz önce farkına varamadık. Peşinden bir iki saniye geçmeden arkadan bir kaç tane daha silah sesi çıkınca, biz kendimizi attık. Sonra peşinden baya bir tarama sesi geldi. O sırada Yusuf arkadaşımız vurulduğunu söyledi. İçeri girdiğimizde Yusuf'un sağ boşluğundan bir mermi girmişti. Direk hastaneye götürdük. 4 kişi olduğunu söylüyorlar. Araçla gelmişlerdir büyük ihtimalle" diye konuştu.Polisin kaçan saldırganları yakalamak için çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

GÜVENLİK KAMERASI

-Olay yerinden görüntü

-Vatandaşların yaşadığı panik anları

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Sinan Ayhan röp

-Genel ve detaylar GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

- Polisin olay yeri çalışması

- Yerdeki numaralandırılmış boş kovanlar

- Delil torbasındaki bulgular

- Kahvehaneden görüntü

- Camlara isabet eden mermi izleri

- Genel ve detaylar 29.04.2018 - 00.22 Haber Kodu : 180429001

29.04.2018 - 02.45 Haber Kodu : 180429007 ============== (ÖZEL)

3- BEYOĞLU'NDA İTFAİYENİN "TENTE" MÜCADELESİ Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu Nevizade Balık Pazarı'nda yangına giden itfaiye aracı dükkan tenteleri ve yola taşan tezgahlar nedeniyle sokağa girmekte zorlandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi Sahne Sokak Balık Pazarı'nda bulunan bir restoranda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye aracı, dükkan tenteleri ve kapı önüne çıkarılan ürünler nedeniyle sokağa giremedi. Uzun uğraşlar sonucu ilk müdahale aracı sokağa girerek restoranın iç bacasındaki yangına müdahale etti. İtfaiye merdiven aracının ise sokağa girmesi mümkün olmadı. Küçük çaplı yangının söndürülmesinin ardından sokağın devamındaki yoğun tenteler ve yola taşan tezgahlar nedeniyle itfaiye aracı yine zorlukla geri geri çıkmak zorunda kaldı.

Görüntü Dökümü:

-Sokağa girmeye çalışan itfaiye aracı

-Dükkan tenteleri ve yola taşan tezgahlar

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-İtfaiyenin geri geri çıkması

-Genel ve detay görüntüler 29.04.2018 - 14.19 Haber Kodu : 180429070 4- GÜRSEL TEKİN: DOĞRUYSA BÜYÜK BİR FELAKETTİR Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL DHA

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret ettiğine ilişkin iddialar üzerine "Umarım ki doğru değildir. Bu doğruysa büyük bir felakettir" dedi.

Bir gazetecinin bu iddialara yönelik sorusu üzerine konuşan Tekin, "Böylesi kritik bir süreçte devletin önemli kurumlarının önemli şahsiyetlerinin bir baskı için, hatta bir rivayete göre siyasal dönemlerimizde vebalar yaratılır. Geçmiş dönemlerde komşu komşuyu şikayet ederken komünist derlerdi. Şimdi çağımızın yeni vebası FETÖ... FETÖ'de basından dolayı bir tehdit için mi gidildi? Çocuğunuz 'Bylock'çu diye söylentiler var. Umut ederim ki bu dedikodudur, gerçek değildir" ifadelerini kullandı.

Partisinin Beyoğlu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen CHP Milletvekili Tekin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, çeyrek asırdır İstanbul'u İstanbul'u yöneten bir siyasi anlayışın neticesinde İstanbul'da çok büyük sorunların biriktiğini söyledi. 1999'daki depremin ardından İstanbul'daki kamu arazilerinin deprem dönüşüm yerleri olarak ayarlandığını anımsatan Tekin, buraların rançtılara peşkeş çekildiği iddiasında bulundu.

'İSTANBUL'A İHANET' TARTIŞMASI

2005 yılında CHP olarak, İstanbul'un 1/100000'lik imar planına destek verdiklerini hatırlatan Gürsel Tekin, "100 000'lik plan biter bitmez peşine seçim oldu. İstanbul anayasası defalarca delik deşik edildi. 2011'de İstanbul'un rant haritasını arkadaşlarımızla açıkladık. Önlenemez rant yükselişi devam etti. Nihayet ne olduysa vicdanların kanadığı bir dönemde ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar dahil olmak üzere İstanbul'daki bu betonlaşmanın, imar çetesinin önlenemez yükseleşine onlar da isyan etti. 'Biz İstanbul'a ihanet ettik, bu ihanette benim de payım var' dediler. Biz de 'bundan sonra imar uygulamalarında dikkatli davranırlar' derken ama durum hiç de öyle değil" diye konuştu. "BU KEZ SADECE İSTANBUL'A İHANET ETMEMİŞLER, SAYIN ERDOĞAN'A DA İHANET ETMİŞLER"

Yanında getirdiği İstanbul haritası üzerinden konuşmasına devam eden Gürsel Tekin, "İstanbul'un rant haritasını açıklıyorum" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Yapılaşması en eski olan ilçelerden biri Bakırköy'dür. Bakırköy'de sahil dahil olmak üzere kamuya ait yeşil alanları ihalelere çıkardılar. Bunlardan biri Florya'daki Polis Okulu'dur. Şişli'de nefes alacak bir alan yok. Çok ciddi bir trafik var; otoparka ihtiyaç var. Minicik bir otopark yeri var orayı da imara açtılar. Yeşili görmesinler; yeşile karşı özel bir hassasiyetleri olduğunu biliyorum. Küçükçekmece ve Avcılar'ın ortasındaki 1,000,000 metrekarelik Marmara Üniversitesi'ne ait yeri ihaleye açtılar. Bu kez sadece İstanbul'a ihanet etmemişler, sayın Erdoğan'a da ihanet etmişler. Kendisinin ikametinin olduğu yerde (Üsküdar) bir öbek yer var. Burasını da imara açmışlar."