DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(özel görüntülerle)

1-ÜMRANİYE'DE SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI - Gözaltına alınanların üzerinde kılıç bile ele geçirildi. Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Ümraniye'de araç muayene istasyonunun yanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Dudullu Araç Muayene İstasyonu yanında "muameleci" olarak bilinen iki grup arasında çıkan yangın söndürme tüpü satışından tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de çevrede güvenliği aldı. Yaralılar özel bir araçla Sancaktepe'de bulunan İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken kılıç, bıçak ve sopalar ele geçirildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. SALDIRI SONRASI KAMERADA

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin silahla binadan çıkması yer alırken bazı kişilerin kavgaya devam ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

CEP TELEFONU (ÖZEL)

-Silahla binadan çıkan kişi

-Yaşanan tartışma

-Detaylar GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Polislerden görüntü

-Özel harekat polisleri

-Sağlık ekipleri

-Yerdeki boş kovanlar

-Vatandaşlarla röportaj

-Gözaltına alınanlar

-Kılıç, sopa ve bıçaktan görüntü

-Genel ve detay görüntüler 2.05.2018 - 14.11 Haber Kodu : 180502084

02.05.2018 - 14.24 Haber Kodu : 180502090_ ================ -(aktüel görüntüler)

2- DEV GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı - Geminin Fatih Sultan Mehmet köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi. - Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi yaklaşık 5 saat sürdü. Haber-Kamera: Ali AKSOYER -Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM- İSTANBUL DHA

"Pioneering Spirit" adlı dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçişini yaklaşık 5 saatte tamamladı.

Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçti. Dev geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi saat 05.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik etti. Geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi. Geminin geçişi yaklaşık 5 saat sürdü.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Geminin geçişinden görüntüler

-Geminin geçişinden havadan görüntüler

-Gemiyi kıyıdan izleyenler ================================ 3- FAKIBABA'DAN ET FİYATLARI AÇIKLAMASI *Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Eğer dengesiz şekilde piyasayı speküle edecek olurlarsa onların karşısında olacağımı iyi bilsinler" Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Besiciler, ithalatçılar para kazanacak elbet ama bunun dengeli olması lazım. Eğer dengesiz şekilde piyasayı speküle edecek olurlarsa onların karşısında olacağımı iyi bilsinler. Elimizde gerekli enstrüman var" dedi.

Bakan Fakıbaba, Şişli'de bir otelde düzenlenen 'Gıda ve Tarım Zirvesi'ne katıldı. Bakan Fakıbaba, etkinlikteki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "29 ve 31 TL İLE 6 AYDIR DEVAM EDEN FİYAT ANLAYIŞIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Fakıbaba, Ramazan ayında et fiyatlarında artış yaşanıp yaşanmayacağının sorulması üzerine, "Biz önce üreticiyi baz alıyoruz. Bizim için üreticinin bu işi sürdürebilmesi ve ithalatın önünü kesebilmesi bağlamında gerekli önlemleri alabilmesi vazgeçilmezdir. Yani üretici yerli malı üretebilecek ve para kazanacak. Bir taraftan da ateşi de söndürmek adına dar gelirli vatandaşlarımızın bu önemli proteinden faydalanabilmesi için 29 ve 31 TL ile 6 aydır devam eden fiyat anlayışımız var, bunu devam ettireceğiz. Belki satılan yerlerin sayısını da arttırarak devam ettireceğiz. Besiciler, ithalatçılar para kazanacak elbet ama bunun dengeli olması lazım. Eğer dengesiz şekilde piyasayı speküle edecek olurlarsa onların karşısında olacağımı iyi bilsinler. Elimizde gerekli enstrüman var. Biz bu piyasayı dizayn edebiliriz. Bunlar geçici çözümlerdir. Ateşi söndürmek için yapıyoruz. İnşallah özellikle damızlık düveyle biz hayvan varlığımızı arttıracağız. 2023 yılına kadar bu sorular artık sorulmayacak" diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, bir dahaki dönemde bakanlık görevini sürdürüp sürdürmeyeceği sorusuna "Siyasetçiyiz.. Bugün varım yarın yokum. Onu bilemem ben. Onu bilecek olan sayın Cumhurbaşkanımızdır. Ben dava adamıyım. Son saniyeye kadar gücümün yettiği müddetçe hizmete devam edeceğiz. Ben olurum bir başkası olur biz bir ekibiz, gelen arkadaşıma 9 aylık tecrübelerimi en iyi şekilde aktaracağım" yanıtını verdi.

DOMATES İHRACATI

Rusya'nın domates ihracatını serbest bırakmasına da değinen Fakıbaba, "Çok iyi, doğrusu buydu. Gerçekten bizim üreticilerimiz samimi. Bu işe gönül vermiş çok değerli üreticilerimiz var. Önce 3 firma idi, sonra 9'a çıkardılar, ardından serbest bıraktılar. Bence akıllı bir hareket. Bu konuda hükümetimizin de önerileri oldu, bunları dikkate aldılar" dedi. "NADASA BIRAKILAN YERLERDE NOHUT EKİMİNE BAŞLADIK"

Bakan Fakıbaba et fiyatlarını artırmak isteyenlere de uyarılarda bulunarak, "Ben serbest piyasa fiyatlarına saygı duyan bir insanım ama dar gelirli vatandaşlarımız 29 ve 31 TL'den etini alacak. Şimdi 13 bin yer var satış yapan, daha da artırabiliriz. Eğer fiyat arttırmak isteyenler olursa biz artırabiliriz" diye konuştu. Bakan Fakıbaba, "Ramazan'da gıda fiyatlarında artışa yönelik bir önlem alınacak mı" şeklindeki soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Bir proje başlattık. İç Anadolu'da nadasa bırakılan yerlerde nohut ekimine başladık. Bu fasulyede ya da başka ithalat yaptığımız ürünlerde bunu devamı gelecektir. İnsanlar rahat olsunlar. Biz olayları takip ediyoruz. Öyle para kazanmak her şey değil. Üretici olmak, çiftçi olmak dünyanın en zevkli işlerinden birisi. Bütün çiftçi kardeşlerimize, üreticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bazen bir iki kişi sadece para kazanmak adına bir şeyler yaptığı zaman o zaman 98 kişiye de zara veriyor. Biz o iki kişiyi ayıklamaya çalışıyoruz. Biz üreticimizin emrindeyiz"

Görüntü dökümü

-Fakıbaba'nın konuşması

-Genel ve detaylar 02.05.2018 - 13.44 Haber Kodu : 180502071 ===================== 4- FAKIBABA: TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA 1'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİK Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA

Tarım ve Gıda Zirvesi'nde konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, " 2003-2017 döneminde Türkiye'de tarımın yıllık ortalama büyümesi yüzde 2.6'dır. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci sıraya yükseldik. 2005'ten beri de 1'inci sıradayız. Bakanlık olarak sadece bugünü değil geleceği de öngörüyor faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şişli'de bir otelde düzenlenen 'Tarım ve Gıda Zirvesi'ne katıldı. Etkinlikte Bakan Fakıbaba'nın yanı sıra tarım ve gıda sektöründen çok sayıda katılımcı da yer aldı. Zirvede konuşan Fakıbaba, bakanlık olarak gıda, tarım ve hayvancılıkta rekabetçi, milli ve küresel çözümler üreten güçlü bir Türkiye vizyonu ile 2018-2022 stratejik planını yayınladıklarını ve stratejinin 'Milli Tarım Güçlü Yarın' olarak belirlendiğini aktardı. Tarımsal faaliyetlerin yürütülebilmesi için iki asli kaynağa ihtiyaç olduğunu söyleyen Bakan Fakıbaba, " Birincisi tarım arazisi, ikincisi de çifçilerimizdir. Bakanlık olarak bizler, çiftçilerden aldığımız güç ve ilhamla daha çok çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz " dedi.

"AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİK'

Tarım sektörünün 2003- 2011 yılları arasında 15 yılın 13'ünde büyüdüğünü ifade eden Fakıbaba," 2003-2017 döneminde Türkiye'de tarımın yıllık ortalama büyümesi yüzde 2.6'dır. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci sıraya yükseldik. 2005'ten beri de 1'inci sıradayız. Bakanlık olarak sadece bugünü değil geleceği de öngörüyor faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Üreticilerimizin desteklenmesini ciddi anlamda önemsiyoruz. Ciddi manada çiftçi kardeşlerimize önem veriyor ve onları destekliyoruz" diye konuştu. "ÇİFTÇİYE 105 MİLYAR TÜRK LİRASI DESTEK VERDİK"

Bakan Fakıbaba, çiftçiye verilen destek ile ilgili olarak, "2002 yılında 1.8 milyar olan destek miktarımızı 8 kat artırarak 2018'de 14.5 milyar Türk Lirası'na çıkardık. Çiftçimize son 15 yılda 105 milyar Türk Lirası destek vermişiz. Desteklerimiz havza bazlı destekleme modeli kapsamında devam edecek. Planlı üretimi sağlayacak bu modelle stratejik önemi olan 21 ürünü en iyi yetişeceği havzalarda desteklemeye devam edeceğiz. Buğday ile yem bitkisi ise bütün havzalarda destek kapsamında olacak. Eskiden ödemeler genelde Temmuz'un sonlarında oluyordu üretici kardeşlerimiz haklı olarak 'Tefecilere biz muhtaç oluyoruz', ' Bizim girdilerimiz daha pahalı oluyor' dediklerinden dolayı bu bağlamda ödemeler Nisan ve Eylül, Ekim aylarında yılda 2 kez topluca olacak" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİNİN KULLANDIĞI MAZOTUN YARISINI ÖDEMEYE BAŞLADIK

Fakıbaba çiftçiler için uygulanan mazot desteği için, "Bununla beraber çiftçimizin kullandığı mazotu ilk defa 2003'te destek kapsamına aldık. 2003- 2017 döneminde mazot maliyetinin ortalama yüzde 16'sını destekleyerek üreticilerimize 7 buçuk milyar Türk Lirası ödeme yapmışız. 2018 yılında ise çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başladık. Bu kapsamda 1.8 milyar Türk Lirası destekleme ödemesi yaptık" dedi. Fakıbaba, bu yıl da uygulamanın devam edeceğini aktardı. "1984-2002 DÖNEMİNDE HAYVAN SAYILARI TERÖR OLAYLARI YÜZÜNDEN AZALDIö

1984-2002 döneminde hayvan sayılarının terör olayları yüzünden azaldığını söyleyerek konuşmasını sürdüren Fakıbaba, "Bunda terörün çok büyük etkisi oldu. Allah kahretsin ama özellikle devletimiz son zamanlarda yapmış olduğu müthiş faaliyetlerle, artık halkımız bizim yanımızda. Devletine, bayrağına, vatanına, milletine sadık bir şekilde. Artık terör örgütlerinin amacının ne olduğunu çok iyi bilen, bilinçli halkımızla biz bunun sayılarının çok daha fazla artacağına inanıyoruz. Halkımız şunu anladı; özellikle Güneydoğu'da, Doğuda, bunlar bizim hakkımızı korumuyor, bunlar başka ülkelerin piyonları, bunlar bizi bölmek istiyor, bunlar bizim zenginliğimizi almak istiyorlar, bunlar demokrasimizi yok etmek istiyorlar, bunlar bizi esir olarak kullanmak istiyorlar, onlar başka ülkelerin piyonları, onlar da bizi piyon olarak kullanıyorlar. Oysa, biz bu ülkenin Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkes'i, hepimiz bir kardeşiz. Ayrımcılık yok" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-Fakıbaba'nın konuşması

-Genel ve detaylar 02.05.2018 - 13.28 Haber Kodu : 180502068 5- İSTANBUL GENÇLİK FESTİVALİ BAŞLADI Haber: Gülseli KENARLI - Taner YENER - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Avrasya Gösteri Merkezi'nde, bu yıl üçüncü kez düzenlenen "İstanbul Gençlik Festivali" başladı.

Festivalin açılış törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya 24 Haziran seçimlerine dikkat çekerek, "16 Nisan'da yaptığımız anayasa değişimi ile birlikte artık gençler Türkiye'de tüm karar mercilerinde inşallah temsil edilme imkanı bulacaklar. 24 Haziran'da çok önemli bir seçim var. İnşallah bu seçimlerde biz birçok genç kardeşimizin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında temsil edileceğine inanıyoruz. Daha fazla gencimizi tüm meclislerde görmek istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Osman Aşkın Bak ise, festival kapsamında gençlerle basketbol oynayacaklarını ifade ederek, takımlarında Hidayet Türkoğlu'nun ve milli sporcuların olduğunu ifade ederek, katılımcı gençlerin takımlarını iyi hazırlamasını istedi.

"SU GEÇMİŞİMİZLE İLGİLİ BİR FESTİVALİ DE YAKIŞIR"

İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan da, "Buradaki bütün organizasyon, etkinlikler genç kardeşlerimizin kendi emekleriyle, kendi tasarlamalarıyla, hayal güçleriyle ortaya koyduğu etkinliklerdir. Onun için 'İstanbul Gençlik Festivali kimin festivali' diyorsanız; İstanbul'un gençlerinin festivalidir diyeceğiz. Emeği geçen bütün genç kardeşlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, "İstanbul tarihi zenginlikleriyle, medeniyetlerin beşiği olmasıyla, finans ve ticaret merkezi olmasıyla zaten öne çıkmış bir şehir. Ama İstanbul'un bir başka özelliği daha var. İstanbul aynı zamanda sular şehri, deniz şehri. İstanbul'a bütün festivallerin yanında bir de su ile ilgili, su kültürü ile ilgili ve bizim su geçmişimizle ilgili bir festivali de yakışır diye düşünüyoruz. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve diğer dostlarımızla bunu paylaştık. Geçen yıl biz Kabotaj Bayramı'ndan sonra bir çalışma başlatmıştık. İnşallah onu biraz daha hızlandırırsak İstanbul'da su ile, su sporu ile, tarihi ile ilgili bir festival de kazandırmış oluruz" şeklinde konuştu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılmasının beklendiği festival öncesinde Avrasya Gösteri Merkezi'nde çevresinde polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Görüntü Dökümü:

--------------------

- Bilal Erdoğan'ın konuşması

- Vali Şahin'in konuşması

- Bakan Kaya'nın konuşması

- Bakan Bak'ın konuşması

- Zırhlı araçların görüntüsü

- Polisin görüntüsü

- Polislerin araçları durdurması

- Köpeklerin görüntüsü

- Jandarmanın görüntüsü

- Detaylar ======================== (geniş haber)

6- CEREN HİNDİSTAN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Kızı Arya'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı.

2 yıl 3 aylık kızı Arya'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla özel bir hastane tarafından çocuğa koruma kararı aldırılması talebiyle hakkında dava açılan Ceren Hindistan bugün hakim karşısına çıktı. Gizlilik kararı alınmasına karar verilen duruşma sonrasında Hindistan'ın avukatı Andım Korkut basın mensuplarına açıklama yaparak "Ceren hanımın çocuğu tedavi edilmiş durumdadır. Çocuk sağlıklıdır ve düzenli doktor kontrolü yapılmaktadır" dedi.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı özel hastane adına avukatları ve davalı Ceren Hindistan avukatlarıyla katıldı. Hastane avukatı Ece Deniz Torun, Ceren Hindistan'ın kızı Arya'nın böbrek tümörü tedavisi için kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanırken davalı Hindistan'ın tedavi sürecini bitirerek hastaneden ayrıldığını, çocuğun tedavisinin devam ettirilmesi için mahkemeye başvuruda bulunduklarını, bu yönde karar verilmesini talep etti.

HİNDİSTAN'IN AVUKATI: "DURUŞMALAR GİZLİ YAPILSIN"

Ceren Hindistan'ın avukatı Can Özede ise çocuğun tedavisi uygulandığı sırada hastanede enfeksiyon kaptığını, ayrıca ciddi ishal olduğunu ölümcül durum karşısında annenin yasal haklarını kullanarak çocuğunu hastaneden çıkardığını, çocuğun tedavisine devam edildiğini ve sağlığına kavuştuğunu söyledi. Avukat Özede, duruşmaların gizli yapılması talebinde de bulundu. DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Hindistan'ın avukatlarının talebi üzerine gizlilik kararı aldı. Davanın baba Ümit Aslan'a ihbarına karar verilerek duruşma ertelendi. CEREN HİNDİSTAN'IN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI: ÇOCUK SAĞLIKLIDIR VE DÜZENLİ DOKTOR KONTROLÜ YAPILMAKTADIR

Duruşma sonrasında Ceren Hindistan'ın avukatı Andım Korkut, davada gizlilik kararı bulunduğunu belirterek, "Açıkçası gizlilik kararına uymayan kişi veya kurumlar hakkında her tür yasal yollara başvuracağız. Yayın yasağı da koyduk. Bu konuyu şöyle özetleyelim, bizim müvekkilimiz Ceren hanımın çocuğu tedavi edilmiş durumdadır. Çocuğun sağlık durumu bir ay önce hastane raporuyla tespit edilmiş durumdadır. Çocuğun kemoterapiye veya radyoterapiye hiçbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Görülecek olan davada zaten ayrıntılarıyla işlenecektir. Gerçekler ortaya çıkacaktır. Bugün 'Yeniden tedaviye başladı gibi bir haber var', bu mevzubahis değildir. Çocuk sağlıklıdır ve düzenli doktor kontrolü yapılmaktadır" dedi. Ceren Hindistan ise kendisine soru yöneltmek isteyen basın mensuplarından hızla uzaklaşarak "Böyle yaptığınız sürece size hiçbir açıklamada bulunmayacağım" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Hindistan'ın adliyede görüntüsü

-Avukatının açıklaması

-Detaylar 02.05.2018 - 13.51 Haber Kodu : 180502073 ================== 7- CERRAHPAŞA'DA "BİLİM KAN KAYBEDİYOR. BİLİME KAN VAR" ETKİNLİĞİ Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA

İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yönetim kadrosu, öğretim üyeleri, asistan ve uzman hekimler, personel ve öğrenciler üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde protesto etti. Dekanlık binası önünde toplanan gruba Prof. Dr. Hilmi Apak ve Prof. Dr. Abdi Özarslan birer konuşma yaptı. "YAPMAK ZORDUR, YIKMAK KOLAYDIR"

Prof. Dr. Hilmi Apak, burada sadece isim için bulunmadıklarını belirterek, "Biz kendimizi kurtaralım bizden sonra gelenler ne yapsın diye değil. Yapmak zordur, yıkmak kolaydır. Bir karar verirsiniz, güç sizdedir, yıkarsınız. Bizden sonra gelenler ne olacak? Burada çok büyük bir birikim var. Burada hiçbir öğrenci karaciğerin yerini öğrenmeden mezun olmaz. Burada hiçbir tıp öğrencisi bir damara girmeden mezun olmaz. Burada hiçbir öğrenci hastayla bir olmadan, hastanın elini tutmadan mezun olmaz. Burası Cerrahpaşa. Burada amacımız kaliteyse bu kaliteyi hep birlikte oluşturuyoruz" dedi

"BİZ KÖKLERİMİZE BAĞLI OLARAK KALMAK İSTİYORUZ"

Prof. Dr. Özarslan da şunlara değindi:

"Çok basit bir şey için buradayız. Geçmişimizi köklerimizi korumak için buradayız. Geleceğimize konan o zinciri kırmak için buradayız. Üzgünüz. Kırgınız. Hepimizi ideolojik olarak tanımlandık. Sayın cumhurbaşkanına bu bilgiyi ileten birileri olduğunu biliyoruz. Sayın cumhurbaşkanım şu topluluğa bir bakın. Bunların içerisinde herhangi bir siyasetten, herhangi bir görüşü temsil eden herhangi bir pankart herhangi bir reklam herhangi bir haykırış var mı? Biz üniversitemizi istiyoruz, diyorlar. Biz fakültemizin üniversiteden ayrılmamasını istiyoruz, diyorlar. Biz köklerimize bağlı olarak kalmak istiyoruz diyorlar. Bu insanların ideolojik olması diye bir şey söz konusu olabilir mi? Bu işin ideolojisinin altındaki tek suçlu benim. Neden mi? Çünkü 1 Mayıs'ta doğdum. 1 Mayıs'ın anlamını biliyorsunuz. Olsa olsa bu kadar ideolojiğiz. Daha fazlası da olmaz" KAN BAĞIŞI VE TANSİYON ÖLÇÜLMESİ

Üniversitenin bahçesinde "Bilim Kan Kaybediyor. Bilime Kan Ver" başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenciler ve hastane gelen vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulundu. Öte yandan üniversite öğrencileri kurdukları stantlarda hastaların tansiyonunu ölçtü. Hastalara bölünme ve hastalara bölünme ile ilgili olarak bilgi verdi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Kan bağışı aracı

-Etkinliğe katılanlar

-Kan vermek için sıra bekleyenler

-Tansiyon ölçülmesi

-Röpler

-Özarslan ve Apak'ın konuşması

-Kalabalıktan detaylar

-Dövizler

-Alkış ve sloganlar

-Genel ve detaylar 02.05.2018 - 14.21 Haber Kodu : 180502089_ 8- "12. DOĞU'DAN İSTANBUL'A KADIN ELİ SERGİSİ" AÇILDI *9 ilden ve 45 kadın merkezinden gelen kadınların el emeği ürünlerinin bulunduğu serginin açılışını İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Başkanı Mevlüt Uysal yaptı. Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Alişan KOYUNCU-İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM)'nin düzenlediği "12. Doğu'dan İstanbul'a Kadın Eli Sergisi", Sultanahmet Meydanı'nda açıldı.

9 ilden ve 45 kadın merkezinden gelen kadınların el emeği ürünlerinin bulunduğu serginin açılış törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin ve eşi Şeyma Şahin, İBB Başkanı Başkanı Mevlüt Uysal ve eşi Hatice Uysal, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bugün burada bu medeniyetin bir izdüşümü olarak kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini biraz sonra hep birlikte ziyaret edeceğiz. ÇATOM, GAP bölgesel kalkınma planının bünyesinde oluşturulan ve özellikle evinde oturan, eğitim noktasında bulamadığı imkanlar nedeniyle ya da başka sebeplerle belli seviyenin üstüne çıkmamış, eğitim imkanı bulamamış hanımlarımızın kendine olan güvenini artırma, o özgüvenini yerine getirme ve iş gücüne katılım noktasında da onları cesaretlendirme fonksiyonu ifa ediyor" dedi.

"TOPLUMUN YÜZDE 75'İNİN ÜRETİME KATILMASI LAZIM"

Vali Şahin, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için istihdamın artırılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün Türkiye 500 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru, milli gelirini 2023'te 25 bin doların üzerine çıkarma hedefine doğru yürüyor. Ama bunu yaparken sadece belli bir kesimin iş gücüne katılması yetmiyor artık. Erkeklerimizin yanında kadınlarımızın da iş gücüne, üretime, o süreçlere katılımı elzem hale geldi. Çünkü en az toplumun yüzde 70-75'inin istihdama, üretime katılması lazım ki biz 25 bin doların üzerine çıkalım. Bu sadece üretim sayısı itibarıyla değil bu üretimin niteliğinin, kalitesinin de artırılması, özellikle ihraç edilecek malların niteliğinin, niceliğinden daha fazla artırılarak katma değerin sağlanması bakımından çok önemli. Dolayısıyla her bir bireyimizin, ferdimizin -erkek olsun, kadın olsun- daha nitelikli, becerili, maharetli olması lazım. Bunun da yolu bu tür kurslardan, eğitimlerden ve donanım imkanı sağlanan müesseselerden geçiyor."