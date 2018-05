DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık çalışmaları kapsamında bugün sizlerle birlikte bir arada bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Hepimiz biliyoruz ki, dünyada başarmaya kararlı bir kadından daha etkili bir güç olamaz. Kadın isterse her şeyi yapar. Emin olun ki Türk kadını isterse 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da Türkiye'ye getirir. Biz bir güce sahibiz, yeter ki isteyelim. Bir kadın olarak gururla söylüyorum ki; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) teşkilatının en kritik birimlerinde bugün kadınlar görev alıyor ve biliyorum ki UEFA'ya 26 Nisan'da teslim ettiğimiz EURO 2024 dosyamızda da kadın uzmanlarımızın çok önemli katkıları var. TFF, Avrupa'nın ekonomik olarak en güçlü federasyonlarından biri. Madem ki bu kadar güçlü bir organizasyonun yönetiminde kadınlar aktif olarak yer alabiliyor ve madem ki UEFA 2024 adaylık dosyamıza kadınlarımızın zarif ama becerikli elleri değiyor, öyleyse hep birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da Türkiye'ye kazandırmamız gerekiyor. Kazandırmakla da kalmayıp emsalsiz bir turnuva düzenleriz. Buna da söz veriyoruz. UEFA'ya verdiğimiz tüm sözlerimizi tuttuğumuz gibi, emsalsiz bir turnuva sözümüzü de tutmaya hazırız. Sayın Bakan'ım. Biliyorum ki Türk kadınının hükümetimiz nezdindeki en üst düzey temsilcisi olarak siz de UEFA 2024 ev sahipliğini bizim kadar istiyorsunuz. EURO 2024 isteyen her Türk kadını gibi ben de burada Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize verdikleri destek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili konuklar ve değerli sanatçılar. Sizlerin de bu milli görevde aktif olarak yer almanızı bekliyorum. Her fırsatta, her yerde, özellikle yurt dışında, dostlarınızla sohbetlerinizde Türkiye'nin mükemmel bir ev sahibi olduğunu ve olacağını anlatmanızı bekliyorum. Bunu çocuklarımız için rica ediyorum. Çocuklarımıza kalıcı bir miras bırakmak adına istiyorum. Düşünün; 80 milyonluk bu dev ülkenin yüzde 28.7'si genç nüfustan oluşuyor. Bu dünyada pek örneği olan bir şey değil. Bu gençlere parlak bir gelecek borçluyuz. İlham kaynağı borçluyuz. Biz anneler olarak bilimde, sanatta, ekonomide, siyasette yükselmesini istediğimiz çocuklarımıza spordan, futboldan, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan daha tutkulu bir ilham kaynağı verebiliriz ki?

Ülkemiz bir çok etkinliğe çok başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptı. Çok yakın zamanda G 20'ye ev sahipliği yaptık. Dünyada çok ses getiren büyük ve güçlü bir organizasyonla Türkiye bir kez daha yüz akıyla çok güçlü bir organizasyon yapmanın mutluluğunu yaşadı. Eminim ki EURO 2024'e Türkiye en güzel şekilde ev sahipliği yapacaktır.

Bizim misafirperverliğimizi anlatmaya aslında hiç gerek yok. Bugün Türkiye 3.5 milyon mülteciye hem kapılarını hem de evlerini, gönüllerini açmış bir ülke. Avrupa bizim misafirperverliğimizi çok iyi biliyor ama gelip burada onları nasıl ağırlayacağımızı inşallah görecekler diye inanıyorum. Güçlüyüz, Türk futbolunun hak ettiği konuma gelmesi adına her türlü desteği vermiş ve bundan sonra da verecek bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da UEFA UERO 2024'ün ülkemiz ev sahipliğinde yapılması adına gerekli teminatları en üst düzeyde verdi ve vermeye de devam ediyoruz. Hükümet olarak tüm desteğimizle bu organizasyonun Türkiye'de yapılması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Almanya ile yarıştığımız bu süreçte bizim üzerimize düşen hep birlikte, devlet, millet olarak elimizi taşın altına koyarak bu organizasyonu inşallah Türkiye'ye getirmek. Kadınlar olarak bunu başarabileceğimize inanıyorum. Türk kadını tarihte bir çok başarıya imza atmış hep en önde erkelerle yay yana saf tutmuştur. Bu organizasyonun Türkiye'ye gelmesi noktasında biz de kadın olarak elimizden geleni en iyi şekilde yapmak için bugün bir aradayız. Bundan sonra Türkiye'nin güzel ev sahipliğini anlatmak üzere sizler, bizler her platformda anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye her alanda bu organizasyona ev sahipliği yapmak için hazır durumdadır. Sözlerimizi verdik ve Türkiye verdiği bütün sözlerini de yerine getirecektir. Federasyonumuzun başkanına değerli ekibine hem şahsım hem de ülkemiz adına teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki Türkiye'nin 2023 vizyonunu 2024'te UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak taçlandıracağız. Çünkü biz yıllar önce 2023 vizyonumuzu ortaya koyduk ve ülkemizi taşımak istediğimiz noktayı yıllar öncesinden hesaplayarak, planlayarak ortaya koyduk. Bir bir Allah'ın izniyle bu adımları gerçekleştiriyoruz. Biz ülkemizin her alanda daha güçlü hale gelmesini istiyoruz. Ülkemizde kadınların her alanda daha güçlü olmasını istiyoruz. Sporda, sanatta, eğitim hayatında seçme seçilme karar alma mekanizmalarında yer alma noktasında kadınların her alanda güçleneceği Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 2023 hedeflerine güçlü bir şekilde inanç azim ve kararlılıkla yürüyen Türkiye 2024'te de Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliğini de kazanacaktır. Bunun için kadınlar olarak biz üstümüze düşeni yapmalıyız. Bugün olduğu gibi bu tür organizasyonlarla bunun duyurusuna toplumsal farkındalığının olmasına her birlikte katkı vereceğiz. 'Birlikte Paylaşalım' sloganı gerçekten çok güzel. Millet olarak birlikte, inançla yürüdüğümüz her yolda başarıyı yakalamış bir milletiz. Bu organizasyona da ev sahipliği anlamında da birlikte azim ve kararlılıkla paylaşmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Anadolu coğrafyası yüz yıllardır farklı kültürlere, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış eşsiz bir coğrafya. Bin yıllık tarihimizde biz, din, dil, ırk ve köken ayrımı yapmaksızın insanlığın ortak değerlerini yaşattık ve yaşatmaya da devam edeceğiz. Dünyada herhalde tarihin inançların, doğal güzelliklerin, farklı kültürlerin bir arada bu kadar muhteşem bir ahenk içerisinde yaşadığı ender ülkelerden bir tanesiyiz. Bu şampiyonaya ev sahipliği yaparak, sahip olduğumuz bu zenginlikleri de dünya ile paylaşmaya da birlikte hazırız diye inanıyorum.