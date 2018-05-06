DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM MANİFESTOSUNU AÇIKLIYOR (1) * Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17-25 Aralık'ta devletimize sızmış ihanet çetesi aracılığıyla siyasetimizi, irademizi teslim almaya kalktılar. Ne yaptılarsa teslim olmadık." "Yetmedi PKK ile, DEAŞ'la, FETÖ ile topyekün saldırıya geçtiler. İnsanımızı katlettiler, kardeşlerimize kastettiler." "Takvimlerin 15 Temmuz'u gösterdiği gece bu sefer tanklarla, toplarla, helikopterlerle, savaş uçaklarıyla üzerimize geldiler. Devletimizin silahlarıyla milletimizin canına kastettiler. Türk milleti tek vücut olup kendilerine geldiğinde de 251 kardeşimizi şehit ettiler, 2 bin 193 kardeşimizi yaraladılar." "Bu ülkenin gördüğü en büyük ihaneti, yakın tarihin kaydettiği en cesur, en kahraman direnişle, milletimizle birlikte başarısızlığa uğrattık. Biz, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduranlarız." Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Kongresi'nde seçim manifestosunu açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nda, İstanbul 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılıyor.

SALONA EŞİ EMİNE ERDOĞAN İLE BİRLİKTE GİRDİ

Erdoğan salona eşi Emine Erdoğan ile birlikte girdi. Salondakileri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında, "Bu toprakları bize vatan yapan aziz milletim. 1071 Malazgirt Zaferi'nden beri bu topraklar bize yurt oldu, vatan oldu. Bizi biz yaptı. Bizim devletimiz Sögüt'te yörük çadırlarında kuruldu. Dedem Osman Gazi'nin rüyası hakikat oldu. Göğsündeki çınar devleti ebet, müddet oldu. Devletimiz adalet sevdasıyla büyüdü. Bursa ve Edirne'de zamana kök saldı" dedi. "HEP BİRLİKTE BÜYÜDÜK"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"27 Mayıs darbesi bize yapıldı. Dar ağacağına çekilen de bizim irademizdi. 12 Mart muhtırası bize verildi. 12 Eylül darbesi bizi hedef aldı. 28 Şubat'ta milletin inancını boğmaya kalkıştılar. Her darbede hapse düşen, zulüm gören, acı çeken biz olduk. Varlığımıza, birliğimize, dirliğimize, refahımıza, huzurumuza kastettiler. Yılmadık, yıkılmadık, mücadeleden bir adım geri durmadır. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık. Hep birlikte büyüdük. Hep birlikte özgürleştik. Biz durmadık. Onlar da durmadı. Bir gece 27 Nisan 2007'de bu kez e-muhtırayla karşımıza çıktılar. Milli iradeye, sivil siyasete gölge düşürülmesine fırsat vermedik. Biz ülkemizi güçlendirdikçe milletin emanetine sahip çıktıkça onlar daha da öfkelendi. Geri çekilmedik, kimsenin önünde eğilmedik. Diklenmeden, dik durduk. Milli iradesine pranga vurmak isteyenlerle mücadele ederken onların küresel efendilerine de eyvallah etmedik. Kardeşlerim, küresel düzenin haksızlıklarına karşı dünya 5'ten büyüktür diye haykırdık. Gazze'deki, Arakan'daki, Suriye'deki, Afganistan'daki, Somali'deki, Bosna'daki katliamlara karşı hem gür bir ses verdik, hem taşına altına elimizi koyduk. Katliamlarını sadece gündeme getirmekle kalmadık. Hesabının sorulmasını sağlayacak mekanizmaları da harekete geçirdik."

"SİZ O GECE ÖLÜMÜ ÖLDÜRDÜNÜZ"

"Ülkemiz sınıf atladıkça bize olan öfke ve tahammülsüzlük daha da kabardı" diyen Erdoğan, "2013 yılında ekonominin her alanında en yüksek rakamları yakaladığımız bir dönemde şer cephesi yeniden harekete geçti. Gençler, şimdi benden duyuyorsunuz, bilmeyenlere söyleyin; göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Merkez Bankası döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. 2013'te IMF'ye olan bu borcu sıfırladık. Şuanda IMF'ye borcumuz yok, bitti. Ve Merkez Bankamızın döviz rezervi şuanda 114 milyar dolar. Buraya çıktık. Gençler, Gezi kalkışmasıyla istikrarımıza kastettiler, şehirlerimizi talan ettiler, demokrasimizi hedef aldılar. 17-25 Aralık'ta devletimize sızmış ihanet çetesi aracılığıyla siyasetimizi, irademizi teslim almaya kalktılar. Ne yaptılarsa teslim olmadık. Milletin emanetini çiğnetmedik. Her zaman Hak'kın gücüne inandık. Milletimizin engin ferasetine güvendik. Milletimizin teveccühüyle cumhurbaşkanı seçilerek hainlerin planlarını başlarına çaldık. Cumhurbaşkanı seçilişimizin hemen ardından emperyalistlerin beslemesi olan bölücü terör örgütlerinin düğmesine basıldı. 6-8 Ekim olaylarında 50 canımızı şehit verdik. Ömürlerinin baharında kalleşçe şehit edilen Yasin'ler bizdik. Yetmedi PKK ile, DEAŞ'la, FETÖ ile topyekün saldırıya geçtiler. İnsanımızı katlettiler, kardeşlerimize kastettiler. Hamdolsun yine muvaffak olamadılar. Takvimlerin 15 Temmuz'u gösterdiği gece bu sefer tanklarla, toplarla, helikopterlerle, savaş uçaklarıyla üzerimize geldiler. Devletimizin silahlarıyla milletimizin canına kastettiler. Türk milleti tek vücut olup kendilerine geldiğinde de 251 kardeşimizi şehit ettiler, 2 bin 193 kardeşimizi yaraladılar. Bu ülkenin gördüğü en büyük ihaneti, yakın tarihin kaydettiği en cesur, en kahraman direnişle, milletimizle birlikte başarısızlığa uğrattık. Biz, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduranlarız. Sizleri kutluyorum, sizleri tebrik ediyorum, siz o gece ölümü öldürdünüz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girişi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşiyle birlikte salondakileri selamlaması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

-Genel ve detaylar ========================== (geniş haber)

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZİ BÖLMEK İSTEYENLERE EN BÜYÜK ŞAMARI 24 HAZİRAN'DA TEKRAR VURACAĞIZ * Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Biraz sonra manifestomuzu açıklayacağız. Bu manifestomuzla birlikte inşallah başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız. Ve manifesto ile kalmayacağız. İnşallah ardından neler yaptık neler yapacağız, bunları Ankara'da açıklayacağız." "24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber gerçekleştireceğiz. Buna hazır mıyız?" "Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Ve bunun adı Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. Topraklarımızı parçalayamayacaklar." "Hani o bazıları bölme gayretine falan girdiler. Neyi bölüyorsunuz? Ne oldu? Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler-Deresi'nde F-16 olduk tepelerine tepelerine bindik. İşte bakın şuanda teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 4 bin 415 oldu."

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Ve bunun adı Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. Topraklarımızı parçalayamayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresi öncesi kendisini bekleyenlere seslendi. Sinan Erdem Spor Salonu önündeki otobüs üzerinde konuşan "İstanbul bugün yine bir başkasın İstanbul. Her zaman anlı-şanlı duruşunla bir başkasın İstanbul. Biraz sonra manifestomuzu açıklayacağız. Bu manifestomuzla birlikte inşallah başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız. Ve manifesto ile kalmayacağız. İnşallah ardından neler yaptık neler yapacağız, bunları Ankara'da açıklayacağız. Zaten biliyorsunuz; fakat yaptıklarımız yaşadıklarınızdır. Ama bir de yapacaklarımız var. Ve bunları da inanıyorum ki merak ediyorsunuz. Ve bunları bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Zira 24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber gerçekleştireceğiz. Buna hazır mıyız? Bir taraftan bugün 6. kongremizde İstanbul'da il teşkilatımız bir kan değişikliğine gidiyor. Ve böylece 6. kongreyle yeni bir yönetim iş başına geliyor ve yeni yönetimle birlikte de inşallah 24 Haziran'a hep birlikte hazırlanacağız. Unutmayın İstanbul Türkiye'dir. İstanbul Türkiye'nin özetidir. Zira İstanbul'da Türkiye'den ne ararsan hepsi var" dedi.

"KULUN ÖNÜNDE EĞİLMEDİK.

Kalabalıktan yükselen "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim evelallah biz bugün kadar hiçbir beşer planın da kulun önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Bundan sonra da yine aynı şekilde bu yolculuğumuza devam edeceğiz. Zira bizim ahdimiz var. Biz bu ahdimizden bugüne kadar taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Ve Rabbime hamd ediyorum; bana sizler gibi yol arkadaşları nasip etti. Ve sizler gibi yol arkadaşlarıyla bu yolculuğu AK Parti olarak 16 yıldır sürdürdük ve sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonra da milletimin vereceği vekaletle bu yolculuğa devam edeceğiz. Buna hazır mıyız?" diye konuştu. "F-16 OLDUK TEPELERİNE BİNDİK"

"Benim sizden bir ricam var. Nedir biliyor musunuz? Bizim rabiamızı biliyorsunuz. Bu rabiadan taviz yok. Çünkü her şey burada" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Ve bunun adı Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. Topraklarımızı parçalayamayacaklar. Hani o bazıları bölme gayretine falan girdiler. Neyi bölüyorsunuz? Ne oldu? Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde F-16 olduk tepelerine tepelerine bindik. İşte bakın şuanda teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 4 bin 415 oldu. Rahat durmayacaklarsa devam, devam. Durmak yok yola devam. Ne oldu Cerablus'a, Afrin'e indik. Niye? Eğer siz bu toprakları taciz ederseniz oradayız. Neresi olursa olsun Ne dedik hatırlayın; kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Kestik mi, kestik. Sınır ötesine geçtik mi, geçtik. Niye? Çünkü rahat durmadılar. Çünkü bu vatanda bu millete yan bakana affımız yok. Ve gereğini yaptık. Bundan sonra da aynen yola devam. Her türlü oyunu oynadılar; ama bu oyunların hiçbiri tutmadı. Bu millet kutlu, asil, yüce bir millet. Yeter ki birliğimizi beraberliğimizi koruyalım. Onun için bizler tek devlet diyeceğiz. Yok bilmem paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş. Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya7ya. Biletlerini de alırız ha. Bu topraklarda onlara yer yok" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

-Genel ve detaylar ================ (aktüel görüntülerle)

3- YILDIRIM: TÜRKİYE'YE CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIN ADAYA BÖYLE Mİ HİTAP EDİLİR? * Başbakan Binali Yıldırım,

"Kürsüde adayı çağırıyor, cumhurbaşkanı adayı yapacağı ismi çağırıyor, ne diyor? 'Muharrem İnce gel buraya, gel buraya' diyor. Türkiye'ye cumhurbaşkanı yapacağın adaya böyle mi hitap edilir? Önce kendi içinde tutarlı olacaksın" "Cumhurbaşkanımızı, milletin adamını, Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösterdiğimiz gibi, ana muhalefetin de genel başkanının aday olmasını beklerdik. Ama yok, olamaz, çünkü Türkiye'yi yönetmek kabiliyet ister, iddia ister" "Sonunda lastik patladı aday bulamadılar. Neyse bu da bir kazanımdır, en azından partisinden bir aday çıkardı. Bu da bir adımdır, bir ilerlemedir" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresi'ne Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, Erol Kaya, Ravza Kavakçı,

Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da yer aldı.

"İSTANBUL'DA YENİ BİR REKORA İNŞALLAH İMZA ATACAĞIZ"

Kongrede ilk olarak Başbakan Yıldırım konuştu. Yıldırım, "Yeni sistemde cumhurbaşkanı seçilsin, meclis önemli değil' deniliyor. Külliyen yanlış. Yeni sistemde Meclis çok önemli hale geldi, milletvekilleri çok önemli hale geldi. Yeni sistemin parolası 'Güçlü iktidar, güçlü meclistir'. O bakımdan hem milletvekili seçiminde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde çok çalışacağız, İstanbul'da yeni bir rekora inşallah imza atacağız" dedi. "BU ÇATININ ALTINA PKK GİREMEZ, BÖLÜCÜLER GİREMEZ"

Yıldırım, "Muhalefet günlerce mikroskopla aday aradı, çatı kurmaya çalıştı. Tabii çatı çürük olunca, çöktü. Çatıları da bir işe yaramadı. Ancak biz cumhur ittifakı olarak MHP ile AK Parti öyle bir çatı kurdu ki evelallah bu çatı sağlamdır. Çünkü bu çatıyı millet kurmuştur. Milletin kurduğu çatı, Türkiye'nin geleceğidir. Bu çatının arkasında Yenikapı ruhu vardı. Bu çatının arkasında Türkiye'nin değişmez 4 değeri vardır. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu ilkeleri benimseyen herkes bu çatının altında yer alabilir. Bu çatının altına PKK giremez, bölücüler giremez, Türkiye'yi bölmeye çalışanlar asla giremez. Bu çatı, Türkiye'nin geleceğidir" şeklinde konuştu.

"ÖNCE KENDİ İÇİNDE TUTARLI OLACAKSIN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süre partisinin çıkaracağı adayın özelliklerini saydığını belirten Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, 'Çıkacağımız aday, ekonomiden iyi anlayacak, kavgacı olmayacak' dedi. Gerisini söylemeye lüzum var mı? Adaylarında bu iki vasıftan eser var mı? Bir de aşağılayıcı bir şey yaptı. Önce adayın rozetini çıkardı, ay yıldızlı bayrağı taktı. Güzel, buna bir itirazımız yok. Al yıldızlı bayrak, bizim bağımsızlığımızın sembolü. Ama ondan sonrası hazin. Kürsüde adayı çağırıyor. Cumhurbaşkanı adayı yapacağı ismi çağırıyor, ne diyor? 'Muharrem İnce gel buraya, gel buraya' diyor. Türkiye'ye cumhurbaşkanı yapacağın adaya böyle mi hitap edilir? Önce kendi içinde tutarlı olacaksın" dedi. "ANA MUHALEFETİN DE GENEL BAŞKANININ ADAY OLMASINI BEKLERDİK"

Yıldırım, cumhurbaşkanı adayı olarak partilerinin genel başkanlarını çıkarması gerektiğini belirterek "Tıpkı biz, Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı, milletin adamını, Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösterdiğimiz gibi, ana muhalefetin de genel başkanının aday olmasını beklerdik. Ama yok, olamaz, çünkü Türkiye'yi yönetmek kabiliyet ister, iddia ister. O yüzden de hep dışarıdan aday aradılar. Sonunda lastik patladı aday bulamadılar. Neyse bu da bir kazanımdır. En azından partisinden bir aday çıkardı. Bu da bir adımdır, bir ilerlemedir. Çünkü her parti kendi adayını, kendi bünyesindeki adayını çıkarmalıdır. Başından beri biz bunu söylüyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Yıldırım'ın konuşması

- Detaylar =============== 4- BİLAL ERDOĞAN: BU SİSTEM İNŞALLAH MUHALEFETİ DE DÖNÜŞTÜRÜR *İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, " *Yeni sistemde ne olacak? Bu kaygılar değil, beraber çalıştığı cumhurbaşkanının başarılı olması ve halka hesap verebilmesi kaygısı ön plana geçecek. Bu sistemde devlet millet buluşmasının, halkın kendini gerçekten idare etmesinin mümkün kılınması bu yolla gerçekleşmiş olacak. *İnanın Abdullah Gül üzerinde anlaşsalardı bile çok trajikomikti. Çok acıklıydı durum. *Böyle bir muhalefetle de baş başa olduğumuz için de ben ayrıca çok üzgünüm. Bu sistem inşallah muhalefeti de dönüştürür. Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Yeni Sistemin Getirdikleri; Neden Böyle bir Sisteme İhtiyaç Duyuldu"

isimli konferansta yaptığı konuşmada "Bu sistem inşallah muhalefeti de dönüştürür" dedi.

İlim Yayma Vakfı, Vuslat Platformu ile Kartepe Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Yeni Sistemin Getirdikleri; Neden Böyle bir Sisteme İhtiyaç Duyuldu" başlıklı konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Erdoğan, Türkiye'nin, cumhurbaşkanını halkın seçtiği bir düzene geçerek 1962 anayasasıyla kurulan düzeni değiştirmiş olduğunu söyledi.

YENİ SİSTEMİ ANLATTI

Erdoğan, " Ancak bu sistem değişikliğinin nüfus etmesi ve hayata geçirilmesi tabi kolay bir şey değil. Biliyorsunuz ancak darbeciler gelirler, yıkar geçerler. Ondan sonra ertesi sene yeni bir anayasa yeni bir düzen; insanların gözünün yaşına bakmadan bu tür değişimleri gerçekleştirirler. Ama gerçek değişim ve dönüşümler insanların hazmederek, isteyerek bizzat hayata getirdikleri değişimler dönüşümlerdir. 2007 yılında başlayan değişim dönüşüm, 15 Temmuz ile artık kesinleştirilen bu değişim dönüşüm bu seçimlerden sonra tamamen hayata geçmiş olacak. Hayatımıza yansımalarını inşallah bu seçimden sonra görmeye başlayacağız. Bu güne kadar bizim parlamenter sandığımız, parlamenter olmayan bence 'kabineter' olan bir sistemde, kabinenin kuruşunda siyasi saikler çok ön planda olmak zorundaydı. Şuraya bir milletvekili koymam lazım. Şuranın nabzını tutacak birisinin orada olması lazım gibi saiklerle oluşturduğumuz için hükümetleri; ne oluyordu burada? Örneğin bir bakan kendi seçim bölgesine icraat yapabiliyordu. Yeni sistemde ne olacak? Bu kaygılar değil, beraber çalıştığı cumhurbaşkanının başarılı olması ve halka hesap verebilmesi kaygısı ön plana geçecek. Bu sistemde devlet millet buluşmasının, halkın kendini gerçekten idare etmesinin mümkün kılınması bu yolla gerçekleşmiş olacak. Peki. Böylelikle meclis zayıflamış mı olacak. Meclis zayıflamış olsaydı herhalde AK Parti aday adayı başvuru rekoru kırmazdı. Demek ki meclis zayıflamıyor. Buradan da bunu görmemiz lazım. Geçen seçimlerde 6 bin civarı olan aday adaylığı bu seçimlerde 7 binin üzerine çıktı" dedi.

"ABDULLAH GÜL ÜZERİNDE ANLAŞSALARDI BİLE ÇOK TRAJİKOMİKTİ"

Bilal Erdoğan konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: Biz şu 16 Nisan'ı başardık ya Allah'ın izniyle Türkiye'nin önünde çok daha ön görülebilir bir dönem var. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan rakibin yani 15 yıldır devamlı seçim kaybeden partinin devamlı seçim kaybeden genel başkan adayı olmasından bunu anlıyoruz. Gel bakalım 'Muharrem' diyen. Böyle bir aday yani. Bunlar çok trajikomik. Böyle siyaseten atışma olsun diye söylenince çok şık olmuyor ama dayanılmaz bir durum bu. İnanın Abdullah Gül üzerinde anlaşsalardı bile çok trajikomikti. Çok acıklıydı durum" "GÜN GELECEK 2. TURDA DA CUMHURBAŞKANI BELİRLENECEK "

Erdoğan uzlaşma kültüründen bahsederek, "Hani deniyor ya. Türkiye'de uzlaşma kültürü yok. Onun için koalisyon hükümetleri başarısız oluyor. Bu sistemde en azından yüzde 51'lik uzlaşma zorunlu hale gelecek. Tayyip Erdoğan hep birinci turda kazanacak diye bu sistemin hep birinci turda biteceğini sanmayalım. Gün gelecek 2. turlarda ülkenin cumhurbaşkanı belirlenecek. Özellikle o zaman uzlaşma gerekecek. Birinci turda kazanabiliyorsa birisi, o ne anlama gelmiş olacak. Demek ki halk o liderin cumhurbaşkanlığında uzlaşmış anlamına gelecek. Şu anda dünyada çok gelişmiş geçinen ülkelerde iktidar patileri yüzde 30,35 böyle oylarla duruyorlar. Türkiye'deki iktidarın meşruiyetini sorgulamaya kalkan aymazlara ahmaklara bunu söylemek lazım. Ve yeni sistemde de yüzde 51 gerekecek. Yüzde 51 çok partili sistemlerde ciddi bir uzlaşmadır" diye konuştu.

"BU SİSTEM İNŞALLAH MUHALEFETİ DE DÖNÜŞTÜRÜR"

Bilal Erdoğan, sisteme ilişkin yanlış aktarılan unsurlara da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Muhalefet işi ayağa düşürmüş durumda. Aslına bakarsanız hükümet sistemine inanmadıkları için kazanamayacaklarını bildikleri için de çıkamıyorlar, mertçe bir mücadele ortaya koyamıyorlar. 'Yok efendim Cumhurbaşkanının 100, 500 yardımcısı olacak', böyle şeylere de giriştiler. 'Cumhurbaşkanı partili olacak. Ben cumhurbaşkanının partili birisi olmamasını tercih ederim. Çünkü o bütün milletin cumhurbaşkanı olacak.' Yani var ya sen ülkenin başına gelemiyorsun diye anlamıyorsun ama gelsen sadece CHP'nin mi başbakanı, cumhurbaşkanı olacaksın? Bunu mu demek istiyorsun. Bunu demek istiyor, zaten onun için sapına kadar CHP'li, sapına kadar maalesef bu ülkenin değerleriyle kavgalı birisini aday yaptılar. İşte Demirtaş'ın özgürlüğünden bahseden, hiçbir hayatta başarısı olmayan, ekonomiden falan zerre kadar anlamayan biri oldu. Böyle bir muhalefetle de baş başa olduğumuz için de ben ayrıca çok üzgünüm. Bu sistem inşallah muhalefeti de dönüştürür. Yavaş yavaş mesela, cumayı kılarken CHP'liler dışarıda beklemiş falan, böyle bir halkının değerleriyle barışma görüntüsü oluşturmaya çalışıyorlar. Bu işte bu sistemin getirdikleri. Sen milletin bayram namazını dahi iştirak edemeyen bir zihniyetle bu ülkenin değerleriyle buluşamazsın be kardeşim. Bazen dincilik, gericilik, yobazlık diyorlar ama artık cuma namazı kılmak bu milletin geleneği. Cuma kılmak ne dincilik, ne gericilik. Eskiden kalkıp şehidin cenazesinde bile saf tutamayanlar vardı. Nerelerden nerelere geldik. Bir milletin değerleri, geleneği inancıyla şekillenir mi, şekillenir. Bugün Rum Ortodoks Patriği bile 'Selamün aleyküm, aleyküm selam', inşallah, maşallah diye konuşuyor ya. Müslüman mı yani? Dolayısıyla bu milletin değerleriyle kavgalı olanlara bu siyasette millet alan açmayacak, bu yeni sistemin özeti bu." Program, Erdoğan'a hediye takdimin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Erdoğan'ın konuşması

-Salondan detaylar 06.05.2018 - 15,49 Haber Kodu : 180506111

06.05.2018 - 15.51 Haber Kodu : 180506113 5- İSKİ BARAJLARDAKİ BUHARLAŞMAYLA GELEN SU KAYBININ ÖNLENMESİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şehrin barajlarında buharlaşan günlük ortalama 400 bin metreküp su kaybının önlenmesi için araştırma yapacak. İmrahor Göleti'nde 4'ü profesör 11 bilim insanıyla yapılacak araştırma için 8 Mayıs'ta ihaleye çıkılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü, yaz aylarının yaklaşmasıyla, barajlarda buharlaşma sonucu oluşan su kaybını önlemek için düğmeye bastı. Havadan da görüntülenen İmrahor Göleti'nde yapılacak araştırma ile birlikte, İstanbul'da günde ortalama 400 bin metreküplük su kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor. ARNAVUTKÖY'DEKİ İMRAHOR GÖLETİ'NDE DENEY YAPILACAK

'Yerli Teknoloji Kullanılarak Üretilecek Buharlaşmayı Azaltıcı Ürünün Ekolojik Hayata, Buharlaşma ve Rehabilitasyon Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması' adı altında yürütülecek araştırma için 8 Mayıs'ta ihaleye çıkılacak.

Teknik şartnamede, çalışmanın hedefi şöyle açıklandı:

"İdare tarafından belirlenen Arnavutköy ilçesi İmrahor Göleti'nde, yerli kaynaklar kullanılarak üretilecek buharlaşmayı azaltıcı ürünün uygulama ve ölçümleri yapılarak, ekolojik hayata, buharlaşma ve rehabilitasyon üzerine olan etkilerinin araştırılması ve elde edilecek sonuçla İstanbul'da yıllık buharlaşacak suyun azaltılması hedeflenmektedir."

BALIK VE KUŞ TÜRLERİ TESPİT EDİLECEK

Uygulama öncesinde yapılacak çalışmalar da belli oldu. Buna göre, kimyasal ürünün uygulanmasına başlanmadan önce göletin çevresi, su miktarı ve gölete gelen su kaynakları belirlenecek. Göletin yüzey alanı ve derinliği ölçülecek, içerisindeki balık ve kuş türleri de tespit edilecek. Uygulama sırasında meydana gelebilecek çoklu ölü balık, su kuşu, kaplumbağa ve suda yaşayan diğer organizmalar ile alg artışının tespiti de yapılacak.

Sıcaklık, iletkenlik, balık türlerinin bolluğu, çözünmüş oksijen ve insansız hava aracı ölçümleri ile uydu görüntüleri de analiz edilecek. Çalışma süresince 1 ara rapor, 1 nihai rapor olmak üzere en az 15 sayfadan oluşacak 2 rapor, Türkçe ve İngilizce olarak İSKİ'ye sunulacak. KİMYASAL ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Teknik şartnamede yer alan bilgilere göre, kullanılacak kimyasal ürün 'biyobozunabilir' özellikte olacak. Uygulama alanı üzerinde köpük oluşumuna neden olmaması beklenen kimyasal ürün, yüzeyde topaklanma da yaratmayacak. Ayrıca su yüzeyinde oluşacak film tabakası atmosferle suyun arasındaki gaz alışverişini engellemeyecek.

4'Ü PROFESÖR 11 BİLİM İNSANI ARAŞTIRACAK

Araştırma, 4'ü profesör olmak üzere 11 bilim insanı tarafından yürütülecek. Bilim kurulu; ikisi profesör, biri doçent, biri doktor unvanlı 4 veteriner, besin elementleri alanında uzman profesör unvanlı 1 kimya mühendisi, uzaktan algılama yöntemleri alanında uzman profesör unvanlı 1 harita mühendisi, organik kirleticiler alanında uzman yardımcı doçent unvanlı 1 kimyager, çevre uygulamaları alanında uzman yardımcı doçent unvanlı 1 kimyager, su kalitesi ve arıtım yöntemleri alanında uzman araştırma görevlisi 1 kimyager ve 2 biyologtan oluşacak. Görüntü Dökümü:

-------------------

-İmrahor Göleti'nin yer ve hava görüntüleri

-Muhabir anonsu 06.05.2018 - 14.15 Haber Kodu : 180506090

06.05.2018 - 14.40 Haber Kodu : 180506097 6- BİRBİRLERİNİ BOYADILAR, YAĞMURDA DANS EDİP KOŞTULAR Haber-Kamera: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) işbirliğinde gerçekleştirilen Renkli Koşu Festivali 5'inci yılında İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde yapıldı. Renkli gıda boyası olan mısır nişastasıyla boyanan koşucular, sağanak yağmur altında 5 kilometre koştular.

Amerika'da başlayıp tüm dünyaya yayılan Renkli Koşu Festivali 5'inci yılında, İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde düzenlendi. Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) işbirliğinde gerçekleştirilen koşuya, her yaştan binlerce kişi katıldı. Festivalin katılımcıları, sabah saatlerinde Caddebostan Sahili'nde kurulan "Color Sky 5k" standı önünde koşucu paketlerini almak üzere kuyruk oluşturdu. Koşuya özel tişört ve gıda boyalarını alan katılımcılar, daha sonra festival için oluşturulmuş platform ve çevresinde DJ eşliğinde müzikle eğlendi. Ellerindeki gıda boyalarıyla birbirlerini çeşitli renklere boyayan katılımcılar, yağmura rağmen dansçılarla zumba yaptılar. Saat 12.15 sıralarında ise ilk grup, trafiğe kapatılan yolda koşuya başladı.