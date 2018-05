DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

"HER ŞEYİ KANUNLA YAPMANIZA GEREK YOK"

Katılım bankaları sektörünün kredibilitesi ve itibarının çok önemli olduğuna vurgu yapan Şimşek, "Güven her şeydir. Sizin geleneksel bankacılık sektöründen ayrı olduğunuzu ortaya koyacak en önemli kurumsal adımlardan bir tanesi budur. Uzun süre, 'kanun gerekiyor' dediler. Her şeyi kanunla yapmanıza gerek yok. Kanun var zaten. O kanuna uygun ikincil bir düzenlemeyle rahat bir şekilde kuruluyor" dedi.

"FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMESİ İÇİN ÇABALAYACAĞIZ"

Katılım Bankaları sektöründen beklentilerini dile getiren Mehmet Şimşek, şunları söyledi:

"Sizden İslami normlara, ilkelere uygun bir ürünler geliştirmenizi istiyoruz. Güçlü bir şekilde o alanlarda daha aktif olmalısınız. Girişim sermayesi gibi alanlarda daha görünür olmanızı istiyoruz. Özellikle bütün alanlarda kendinizi daha iyi tanıtmalısınız. Faizsiz finans sektörünün gelişmesi için sizlerle birlikte çaba göstereceğiz. Türkiye olarak sermaye piyasalarını geliştirmeye ihtiyacımız var. Geleneksel bankacılık sektörünün sınırları var. Sermaye piyasalarımızın derinleşmesi lazım. İstanbul finans merkezinin en önemli bileşenlerinden biri de faizsiz finanstır. Bu nedenle faizsiz finans sektörünün çok güçlü bir şekilde büyümesi için çabalayacağız. Buradaki gelişme piyasadaki oynaklığı da azaltır."