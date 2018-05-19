DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

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1- HAFRİYAT KAMYONUYLA BARİYER ARASINDA SIKIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile bariyer arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu'ndan Şile Otoyolu Ümraniye istikametine gitmekte olan Göksel Çelik idaresindeki 33 DPR 23 plakalı hafriyat kamyonu ve aynı yönde gitmekte olan 34 ZA 6444 plakalı otomobil, bağlantı yolu virajında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerler ve kamyon arasında kalan otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza dolayısıyla trafikte bir süre yoğunluk yaşandı. Araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken polis kazanın meydana geliş sebebiyle ilgili çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Hafriyat kamyonun görüntüsü

-Bariyerlere sıkışan aracın görüntüsü

-Yerdeki parçalar

-Kamyon sürücüsün görüntüsü

-Sürücü göksel çelik ile röp

-İtfaiye ve polis ekiplerinden

-Trafikten görüntü

-Aracın sıkıştığı yerden çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler

19.05.2018 - 13.15 Haber Kodu : 180519067

19.05.2018 - 13.47 Haber Kodu : 180519078

================================== 2- HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ; TRAFİK FELÇ OLDU Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Başakşehir'de virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi. Kamyondaki toprak ve kaya parçaları yola saçılırken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 10.00 sılarında Tem Otoyolu yan yol Altınşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sezer Aydın yönetimindeki 59 FT 013 plakalı hafriyat yüklü kamyon virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kamyondaki toprak ve kayalar yola saçıldı. Devrilen kamyonun içindeki Aydın kendi imkanlarıyla araç içinden çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan şoför yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Devrilen kamyon ve yola saçılan kaya parçaları nedeniyle yan yol Altınşehir istikametinde durma noktasına gelirken uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan kazayı anlatan Burhan Küçük isimli vatandaş "Sesleri duydum geldim.Viraja sert girmiş oraya vurunca kurtarmak isterken bu tarafa devrilmiş. Durumu iyiydi" diye konuştu. Olay yerine gelen vinç, devrilen kamyonu kaldırırken yola savrulan toprak ve kayalar da ekipler tarafından temizlendi.

Görüntü Dökümü:

-Trafikten görüntü

-Devrilen kamyondan görüntü

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Diğer detaylar

19.05.2018 - 11.27 Haber Kodu : 180519037_ (ÖZEL)

3- MALTEPE'DE YANGIN PANİĞİ - Dumandan etkilenen muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Maltepe'de bir binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin pencereden girerek müdahale ettiği yangında dairede kimsenin olmadığı anlaşıldı. Dumandan etkilenen muhabbet kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın saat 11.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Selen Sokak'ta 4 katlı binanın ikinci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine Kayışdağı itfaiye grubu sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapı açılmayınca merdiven aracını yardımıyla camı kırarak pencereden içeri girdi. Ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Bu sırada daire sahipleri de olay yerine geldi. MUHABBET KUŞUNU KURTARDI

Soğutma çalışması için eve giren itfaiye ekibi, bu sırada yoğun dumanın arasında kafeste kalan muhabbet kuşunu fark etti. Bir itfaiye erinin ellerinde vakit kaybetmeden kafesiyle birlikte dışarı çıkartılan muhabbet kuşu sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yangın çıkan dairden görüntü

-Duman çıkması

-İtfaiyenin merdiven aracıyla camdan girmesi

-Yangına müdahalesi

-Yaşanan panik

-İtfaiye erinin kuşu binadan çıkarması

-Kuşun görüntüsü

-Kuşu sahibine teslim etmesi

-Sahibinin kuşu yangın yerinden uzaklaştırması

-Genel ve detay görüntüler

19.05.2018 - 12.48 Haber Kodu : 180519056_

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4- İSTANBUL'DA "19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI" KUTLAMASI Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İstanbul Valiliği tarafından Cemal Reşit Rey Konser salonunda "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinde oluşan bir koro ve orkestra sahne alarak Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları söylediler. Ardından 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Vali Şahin ve Orgeneral Musa Avsever verdi. Programda engelli öğrencilerin spor gösterisi, salonda bulunanlardan büyük alkış aldı. Programında sonunda, gösteri yapan öğrenciler 10 Yıl Marşı'nı söyledi, salonda bulunanlar da marşa eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Öğrencilerin müzik dinletisi

- Öğrencilere ödül verilmesi

- Engelli öğrencilerin gösterisi

- 10. Yıl Marşı'nın okunması

- Detaylar

19.05.2018 - 12.47 Haber Kodu : 180519055 (ÖZEL)

5- JÜLİDE HEMŞİRE TEKERLEKLİ SANDALYESİ İLE HASTANEDE ŞİFA DAĞITIYOR Haber-Kamera: Buse ÖZEL / Özgür KUMANOVALI - İSTANBUL DHA

Jülide Yıldız 2000 yılında 21 Nisan gecesi arkadaşlarıyla tiyatrodan dönerken trafik kazası geçirdi. Yıldız, arka koltukta kemeri bağlı olmadan oturduğu için ağır bir şekilde yaralandı. Ambulans beklenmeden, karga tulumba bir şekilde taşınırken omurgası zarar gördü ve belden aşağısı felç oldu. Bir daha hiç ayağa kalkamayacağı söylenen genç kadın uzunca bir süre hastanede ve evde tedavi gördü. Tekrar iş hayatına dönemeyeceğini düşünürken, İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümündeki arkadaşları kendisine fizik tedavi bölümünde çalışıp çalışmak istemediğini sordu. Bu süreçte İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi lojmanı kendisinin tekerlekli sandalye ile rahat hareket edebileceği şekilde yeniden düzenlendi. YILIN HEMŞİRESİ SEÇİLDİ

45 yaşındaki Jülide hemşire "Lojmanda düzenleme yapıldığını görünce 'Demek ki beni gerçekten burada istiyorlar' diye düşündüm" dedi. Ardından kendisi ile benzer durumda olan felçli hastalar başta olmak üzere birçok fizik tedavi hastasına eğitim hemşiresi olarak hayatlarını devam ettirmelerinde yardımcı oldu.Jülide hamşire İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği Hemşirelik Zirvesi'nde bu yıl "Yılın Hemşiresi" ödülünü de aldı.

"HASTALARIMIN 'BENİ JÜLİDE ANLAR' DEMESİNİ UNUTAMIYORUM"

Jülide Yıldız, "İnsanlar benim tek başıma işe gidip geldiğimi görünce 'Ben de yapabilirim' diyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor" dedi. Hastalığından sonra bir hastasının "Beni Jülide anlar" demesi ise hiç unutamadığı bir tepki olduğunu belirtti ve hikayesini şöyle anlattı: "1997 yılında İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yenidoğan Servisi'nde çalışmaya başladım. Çok yoğun bir birim. Çok aktif çalışıyorsunuz, sürekli ayaktasınız. 2000 yılında araç içi trafik kazası geçirdim ve omurilik felci oldum. Ameliyat olduktan sonra da tedavi amacıyla İÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'ne yattım. Klinikte yaklaşık 6 ay tedavi gördüm. Bu ilk oturmayla başladı. Yatakta yatıyordum ama kendi başıma hiçbir şekilde oturamıyordum. Kendi başıma ilk kez oturduğumda ağlayarak herkesi arayıp 'Ben artık oturabiliyorum' dedim."

"LOJMANDA BENİM İÇİN DÜZENLEMELER YAPILDIĞINI GÖRÜNCE 'BENİ GERÇEKTEN BURADA İSTİYORLAR' DEDİM"

Tedavinin sonrasında tekrar çalışma hayatına girebileceğini hiç düşünmeyen Yıldız, kendisine gelen teklifi ise şöyle anlattı: "Hocalarım ve başhemşirem, diğer hemşire arkadaşlarım bana gelip 'Bizimle çalışmak ister misin?' diye sordular. Ben o ana kadar bunu düşünmüyordum hiç. Sonra ben denemek istedim. 'Acaba gerçekten yapabilir miyim?' diye düşündüm. Tedavim bittikten sonra bir süre rapor aldım ama artık yürüyemeyeceğimi öğrenmiştim. Tekrar işe başlamak için geldiğimde baktım ki lojmanda benim için düzenlemeler yapılmış. O zaman 'Gerçekten beni burada istiyorlar. Bu öylesine sorulmuş bir şey değil' dedim. Ben de elimden geldiği kadar mesleğimi icra etmeye çalıştım."

"BENİ GÖRENLER KENDİLERİ DE ÇALIŞABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Kendi durumunda olan hastalara tedavileri süresince yardımcı olan ve sonraki hayatlarını da tek başına idame ettirmeleri için eğitim veren, özel sorunları konusunda tavsiyeler veren hemşire Jülide Yıldız, "Ben burada kendi durumumda olan hastalara tecrübelerimi paylaşıyorum. İlk zamanlar dış dünyaya kapalı oluyorsunuz. Yasınızı yaşıyorsunuz ama benim işe gidip geldiğimi gören birisi 'Demek ki bu şekilde de çalışılabiliyormuş' diyor. Ben de ilk zamanlarımda birisinin araba kullandığını görmüştüm ve 'Ben de otomobil kullanabilirim' demiştim kendi kendime. Bana teklif gelene kadar çalışabileceğimi bilmiyordum. Çalışabileceğimden haberim oldu. Beni işe gidip gelirken görenler çalışılabileceğini düşünüyorlar." "BENİ HAYATA BAĞLAYAN ŞEY İŞİM"

Çalışıyor olmanın çok faydasını gördüğünü belirten Yıldız, "Beni hayata bağlayan şey bu. Çok kötü bir şey yaşadım ve sonrasında üstesinden geldim ama bunun sayesinde geldim aslında. Ben onlara bir eğitim veriyorum. Onlar da bana bir teşekkür ettikleri zaman aslında bana da şifa oluyor. Ben onların dertlerini dinliyorum ama onlar da benim dertlerimi dinliyor zaman zaman. Onlar da beni tedavi ediyorlar ve bu çok güzel bir şey" dedi.