DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ACİL SERVİS ÖNÜNDE KURŞUN YAĞMURU; YARALANAN KARI KOCA ÖLDÜ (4) * Saldırının nedeninin servis kavgası olup olmadığı araştırılıyor. *Çiftin tehditler nedeniyle koruma talebinde bulunduğu öne sürüldü. Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı öldü.

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde bekleyen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı. 6-7 el ateş açan saldırgan kaçarken ağır yaralanan çift hastanede tedavi altına alındı. Ramazan Sarı ve Suzan Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı duyup hastane önüne gelen akrabalardan bir kişi, çiftin daha önce tehdit aldığını emniyete koruma talebinde bulunduğunu öne sürdü. Bu kişi, taleplere rağmen emniyetin koruma vermediğini iddia etti. SERVİS KAVGASINDA YARALANMIŞ

Ramazan Sarı'nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye'de okul bahçesinde rakip servis firmaları arasında çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi. Polis, saldırının bu olayla ilgisini araştırıyor.

Görüntü Dökümü;

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-Acil servis önündeki hareketlilik

-Polis ekipleri

-Önlemlerden görüntü

-Görgü tanıkları ile röp.

-Akrabalarla röp.

-Detaylar 22.05.2018 - 12.58 Haber Kodu : 180522084

22.05.2018 - 12.59 Haber Kodu : 180522086

22.05.2018 - 13.36Haber Kodu : 180522095 2- ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ; SARAYBOSNA'DAKİ OSMANLI ŞEHİTLİĞİ YENİDEN DÜZENLENİYOR Gurbet Gökçe- Enver Alas- Gurbet Gökçe- Can Erok- Özgür Deniz Kaya / Saraybosna, DHA

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Osmanlı Şehitliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlenmesi yönündeki talimatı üzerine TİKA tarafından çalışmalara başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nce (UETD) Saraybosna'da pazar günü düzenlenen Olağan Genel Kurul'da Avrupa'da yaşayan Türkler ile bir araya geldi. Erdoğan, Saraybosna ziyareti sırasında Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegovic'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti. Erdoğan, Kovaçi Şehitliği'nin yanında bulunan Osmanlı Şehitliği'ni de görünce, buranın yeniden düzenlenmesi yönünde talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Saraybosna'daki Osmanlı Şehitliği'nde çalışmalara başlandı. Balkanlar'dan sorumlu TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, "Bu mezarlıkla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bakanımıza bu mezarlığın yeniden çevre düzenlemesinin yapılmasıyla ilgili talimat verdiler. Burası 1500'lü yıllardan beri mezarlık olarak kullanılan bir yer. 1878'lerde Avusturya- Macaristan İmparatorluğu döneminde park yapılmış. Daha sonra 1992 yılında da çok sayıda şehit var ki bunların bir an önce defnedilmesi lazımdı. Aliya'nın (İzzetbegovic) da yattığı şehitlik, 1992'den sonra yapılmış. Stalingrad Belediyesi şehri ile bugün görüşmelerimizi tamamlayacağız. Buradaki mezar taşlarının tarihi eser niteliği var. Koruma Kurulu'nun iznini aldıktan sonra Cumhurbaşkanı'mızın talimatını yerine getireceğiz. Önce çevre duvarı, ağaçlandırma, mezar taşlarının onarımı dahil daha güzel bir hale getireceğiz. Bugünden itibaren çalışmalarımız başladı. Saraybosna'da birçok restorasyon faaliyetimiz tamamlandı. İnşallah, çok kısa bir sürede burayı da tamamlayacağız. Başçarşı'daki taşların düzenlenmesi gibi burayı da gerçekleştireceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Saraybosna'daki Osmanlı Şehitliği

-Şehitlikteki mezarlardan görüntüler

-Kırık mezar taşları

-Aliya İzzetbegovic'in de mezarının bulunduğu şehitlik

-İzzetbegovic'in mezarı

-Şehitliği ziyaret edenler

-TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin ile röp

-Birol Çetin'in incelemeleri

-Muhabir anonsu

-Saraybosna'daki TİKA'nın binası

-Genel ve detaylar 22.05.2018 - 11.48 Haber Kodu : 180522044 3- 7 BİN PANTOLONU BÖYLE ÇALDILAR * Bağcılar'da maskeli 4 hırsız girdikleri atölyeden 7 bin kot pantolonu çalarak kayıplara karıştı. * Güvenlik kamerasının yönünü değiştiren hırsızlar görüntülenmekten kurtulamadı. Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Bağcılar'da bir atölyeye giren maskeli 4 hırsız, 7 bin pantolonu çalıp kayıplara karıştı.

Bağcılar'da dün sabah saatlerinde kar maskeli dört hırsız, Recep Akmercan'a ait atölyeye girdi. Hırsızlar, saniyeler içerisinde levyelerle kapıyı açıp 7 bin kot pantolonu çaldı. Hırsızlar olayın ardından pantolonları yükledikleri araçla kayıplara karıştı. KAMERAYI FARK EDİNCE

Bu anlarda çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile bir amatör kamera kayıttaydı. Görüntülerde, dört kişi araçlarını atölyelerin bulunduğu sokağa yanaştırıyor, bir kişi direksiyon başında gözcülük yapıyor. Hırsızlar önce bir iç giyim atölyesinin kapısını zorluyor. Bu kapıyı açamayınca Akmercan'ın iş yerine yöneliyor. Bu sırada hırsızlardan biri güvenlik kamerasını fark ediyor ve kameranın yönünü değiştiriyor. Hırsızlar güvenlik kamerasının açısından çıkıyor; fakat sonra yaşananları amatör kamera kaydediyor. Hırsızlar dakikalar içeresinde pantolonları araca yüklüyor.

POLİS, HIRSIZLARIN PEŞİNDE

Olayı görüntüleyen kişinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler iş yerinde inceleme yapıp delil topladı. Recep Akmercan hırsızların biran önce yakalanmasını istiyor. Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızların araçla gelişi

-Hırsızların bir iş yerinin kapısını açmaya çalışması

-Hırsızlardan birinin kameranın yönünü değiştirmesi (AMATÖR KAMERA)

-Hırsızların pantolonları araca yüklemesi (AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-İş yerinden detaylar

-Pantolanlardan detaylar

-Recep Akmercan ile röp.

-Genel ve detaylar 22.05.2018 - 12.32 Haber Kodu : 180522071 4- MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI; TEŞEKKÜR ETTİ * Karısını, uzaklaştırma kararından 13 gün sonra öldüren Emrah Yılmaz, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Ardından da, "İyi hal" indirimi ile bu ceza müebbet hapis cezasına düşürüldü. * Hakimin kararı açıklamasının ardından Emrah Yılmaz'ın "Teşekkür ederim" dediği duyuldu. Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Eşi Selva Sağlam Yılmaz'ı öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu yargılanan Emrah Yılmaz'a müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Yılmaz ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Emrah Yılmaz, olayın ani geliştiğini savunarak, "Öldürmek isteseydim 15 gün önceki olay sırasında öldürürdüm. Ben eşimi seviyordum. Olay nedeniyle üzgün ve pişmanım" dedi.

KARAR AÇIKLANDIKTAN SONRA TEŞEKKÜR ETTİ

Mahkeme kararını açıklamak için kısa bir süre ara verdi. Aradan sonra tarafları tekrar salona alan mahkemenin başkanı Melih Osmançavuşoğlu, sanığın müebbet hapise çarptırıldığını söyledi. Başkanın bu sözü üzerine sanık Yılmaz'ın, "Teşekkür ederim" dediği duyuldu.

Mahkeme kararında sanık Yılmaz, "Eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Ardından da, "İyi hal" indirimi ile bu ceza müebbet hapis cezasına düşürüldü. Mahkeme sanığı, "Yasak silah taşıma" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis ve bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırdı. İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrah Yılmaz'ın 10 Ekim 2017 tarihinde evde tartıştığı eşi Selva Sağlam Yılmaz'ı bıçakladığı, hastaneye götürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın şikayeti olmadığı belirtiliyor. İddianamede, 15 Ekim 2017 tarihinde polise başvuran Selva Sağlam Yılmaz'ın tehdit ettiğini öne sürdüğü eşinden şikayetçi olduğu, aile mahkemesine başvurarak eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldığı, 24 Ekim 2017 tarihinde tehdit edildiği gerekçesi ile tekrar karakola başvurduğu, 28 Ekim 2017 tarihinde de Göztepe'de aracı ile seyir halinde iken eşi tarafından silahla öldürüldüğü belirtiliyor.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre maktul Selva Sağlam Yılmaz'ın vücudunda 4 adet mermi giriş izine rastlandığı belirtilen iddianamede, sanığın, "Tasarlayarak eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Görüntü Dökümkü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler ============== 5- MAHKEME ECE İÇİN AYNI KARARI VERDİ; 2.2 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDENECEK Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

İstiklal Caddesi'nde 22 Ocak 2009'da bir iş hanının beşinci katından üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece Turhan ve ailesinin kazandığı 2.2 milyon TL tazminat kararının usulen bozulmasının ardından görülen davada mahkeme aynı kararı verdi. Mahkeme, 22 ameliyat geçirip yüzde 90 görme kaybı yaşadıktan sonra hayata tutunan Ece Turhan ve ailesine faiziyle birlikte 2.2 milyon TL ödenmesine hükmetti. Ece Turhan ve ailesinin açtığı tazminat davası bugün İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Duruşmaya, davacı Ece Turhan'ın avukatı Hakan Semizoğlu ile davalılar Mars Sinema, Sifisa şirketlerinin avukatları ile sigorta şirketi avukatı hazır bulundu. Davacı Ece Turhan'ın avukatı Hakan Semizoğlu, manevi tazminatlar yönünden talepleri gibi karar verilmesi ve faizlerin olay tarihinden itibaren verilmesini belirterek davanın kabulünü talep etti. Davalı Mars avukatı ise müvekkilleri yönünden illiyet bağı bulunmadığını, olaya dahili bulunmadığından davanın reddini istedi. Davalı Sifisan avukatı da davanın reddini talep etti. İhbar edilen sigorta şirketi avukatı ise kusur oranlarının kesinleşmesini ve davanın reddini talep etti. Mahkeme, dava ile usül eksiklerinin giderildiğini belirterek kazanın sorumlusu şirketlerin Ece Turhan'a 910 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, Ece Turhan'ın babası İhsan Turhan, annesi Dilek Turhan ve teyzesi İpek Doğan için 111 bin TL maddi ve manevi tazminata hükmetti.

Ece Turhan ve ailesi böylece açtıkları iki tazminat davası sonucu toplamda 2 milyon 200 bin TL tazminat kazanmış oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde okuyan 22 yaşındaki Ece Turhan, 22 Ocak 2009'da İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile gezerken Beyoğlu Fitaş Sineması'nın bulunduğu AFM İşhanı'nın beşinci katından üzerine 250 kiloluk cam düşmüştü. Ağır yaralanan Ece Turhan, 102 gün yaşam mücadelesinin ardından 22 ameliyat geçirmiş ve yüzde 90 görme kaybı yaşamıştı. Ece Turhan ve ailesi kazanın sorumluları Mars Sinema, Sifisa ve sigorta şirketine tazminat davası açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada geçtiğimiz yıl şubat ayında karar çıkmıştı. Mahkeme 3 şirketin Ece Turhan ve ailesine 2.2 milyon TL tazminat ödemesine karar vermişti. İtiraz üzerine kararı İstanbul İstinaf Mahkemesi usül eksikleri olduğu gerekçesiyle bozmuştu. Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler 22.05.2018 - 13.00 Haber Kodu : 180522087_ 6- NİNE İLE TORUNUNUN ÖLDÜĞÜ KAZADA SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDIĞINI SÖYLEDİ Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Ümraniye'de alkollü araç kullanırken Fatma Kalender (68) ve torunu Ahmet Yiğit Kalender'e (11) çarparak ölümlerine neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan Emrah Bozdemir'in (33) yargılanmasına başlandı. Sorgusu yapılan Emrah Bozdemir, nişanlandığı gece olayın yaşandığını, nişanı nedeni ile alkol aldığını söyledi.

İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Emrah Bozdemir ile müştekiler ve avukatları katıldı.

'NİŞANIMDAN DOLAYI ALKOL ALMIŞTIM'

Savunması alınan sanık Emrah Bozdemir olayın meydana geldiği gece nişanı olduğunu belirterek, nişandan sonra nişanlısı ile araç içinde seyir halindeyken olayın meydana geldiğini söyledi. Bozdemir, "Seyir halindeyken Talatpaşa Caddesi'ne geldim. Karşı tarafta taşıt yolunun üzerinde olan aracın farları yanıktı. Farları gözümü aldığı için görüş açım yoktu. O esnada bir tane yaşlı kadın ve küçük yaşta bir çocuğu fark ettim. Fark ettiğim esnada mesafe kısa olduğundan toparlayamadım, iki kişiye çarptım. Biraz ileride durdum, araçtan indik. Yaralıların olduğu yere doğru gittik. O sırada müştekiler ve çevredekiler tarafından darp edildik. Böylece yardımcı olamadık. Olay sırasında nişanımdan dolayı alkol almıştım, doğrudur" dedi. 'ARABADAN İNDİĞİMDE ANNEM İLE OĞLUMUN YERDE YATTIĞINI GÖRDÜM'

Kazada annesi ve oğlunu yitiren müşteki Basri Erdeniz Kalender, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Kazanın olduğu yerde kaza anında olduğunu söyleyen Basri Erdeniz Kalender, "Bizim arabada ben, oğlum, annem ve eşim vardı. Eşim arabayı park etti. Arabayı arka tarafa park etmek için direksiyona ben geçtim. Karşı şeritten bir arabanın hızla üstüme geldiğini gördüm. Kafamı çevirdiğimde benim arabama hızla vurduğunu gördüm. Ben arabanın içerisindeydim. Arabadan indiğimde annem ile oğlumun yerde yattığını gördüm. Öteki araba kaçıyordu. Çevredekiler arabanın peşinden koştular. Ben de kendi aracımla peşinden gittim. Işıklarda yakalandı" dedi.