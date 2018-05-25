DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1- ESKİ BAKANI ÖLDÜREN KİŞİYE MÜEBBET HAPİS İSTENDİ - ESKİ BAKAN CİNAYETİNİN İDDİANAMEYE YANSIYAN DETAYLARI Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ı geçtiğimiz ay boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, Vuralhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Yüksel Karababa hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis talep etti.

Vuralhan'ı Sirkeci'de bir kafede boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra 19 Nisan'da tutuklanan Yüksel Karababa hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Soruşturmayı yürüten Savcı Hakan Cerrahoğlu, şüpheli Yüksel Karababa hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, şüpheli Karababa'nın eski Bakan Ercan Vuralhan'a 2014 yılından bugüne kadar peyderpey 666 bin dolar ve 350 bin lira verdiği belirtildi. Olay günü de Ercan Vuralhan'ın borcunu ödeyeceğini söyleyerek Yüksel Karababa'yı Sirkeci'deki kafeye çağırdığı, burada tekrar 2 bin 500 TL istediği, şüphelinin de üzerinde taşıdığı bıçakla Vuralhan'ı boyun bölgesinden üç defa bıçakladığı kaydedildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Şüpheli Yüksel Karababa'nın ifadesinde de 4 yıldır aynı sözler söylenip yeniden para istenmesi üzerine cinnet getirdiğini ve pişman olduğunu belirttiği anlatıldı. İddianame kabul edilirse şüpheli Karababa, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Görüntü Dökümü:

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Olayla ilgili arşiv görüntüler 25.05.2018 - 12.57 Haber Kodu : 180525066_ 2- VALİLİĞİN BAHÇESİNDEKİ AĞAÇ DEVRİLDİ Haber -Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA),

Fatih'te bulunan İstanbul Valiliği'nin bahçesindeki ağaç, sağanak yağmur sonrası yolun karşısında bulunan caminin çatısına devrildi.

İstanbul Valiliği bahçesindeki ağaç sabah saatlerinde ikiye yarılarak devrildi. Ağaçtan kopan parçalar , valiliğin karşısında bulunan Hacı Beşir Ağa Camii'nin çatısına düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, kopan ağaç parçaları nedeniyle bir süre Hükümet Konağı Sokağı trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler, cami çatısına düşen ağacın parçalarını aldı. Ekiplerinin çalışmaların ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ağaçtan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Cadde ve sokaktan görüntü

-Diğer detaylar 25.05.2018 - 12.43 Haber Kodu : 180525060 3- SARIYER'DE DENİZE DÜŞEN ASKERİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer Sahil Güvenlik Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde, dün akşam denize düşen askerin cansız bedeni bulundu.

Liman Caddesindeki sosyal tesislerden denize düşen askerin cenazesine arama çalışmaları sonucu ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından

denizden çıkarılan askerin cenazesi, ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Hayatını kaybeden askerin adı açıklanmadı. Görüntü Dökümü

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-Deniz polisinin boğazda arama çalışmaları

-Polis ekiplerinin askeri alana girişi

-Sahil Güvenliğin arama çalışmaları

-Kıyı Emniyetinin arama çalışmaları

-Genel ve yakın detaylar 24.05.2018 - 22.18 Haber Kodu : 180524211 ======================================= 4- 15 TEMMUZ'DA SULTANBEYLİ'DEKİ OLAYLARA İLİŞKİN DAVADA KARAR * Mahkeme heyeti, "Anayasayı ihlal" suçundan 3 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 116 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

15 Temmuz darbe girişiminde Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkiinde meydana gelen olaylara ilişkin 119'u tutuklu 122 sanık hakkında açılan dava karara bağlandı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan karar duruşmasında sanıklar son sözlerini söyledi. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. 3 SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti sanıklar eski Yüzbaşı Sinan Canlı, eski üsteğmenler Aydın Gülşan ve Ali Apaydın'ın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların fiilden sonraki davranış biçimleri, yargılama sürecindeki pişmanlıklarının gözlemlenmemesi nedeniyle haklarında "iyi hal" indirimi uygulanmadı. 116 SANIK MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Eski Hava Harp Okulu öğrencisi olan 116 sanığı da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanıkların yargılama esnasında gözlemlenen tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak "iyi hal" indirimi uyguladı ve cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

3 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık 3 şoför erin de yüklenen suçların sanıklar tarafından işlenmediğinin sabit olması nedeniyle tüm suçlardan ayrı ayrı beraatlerine hükmetti, haklarındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, 119 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti. Karar oybirliğiyle alındı. FARKLI SUÇLARDAN DA CEZA ALDILAR

Ayrıca sanıklar Sinan Canlı, Aydın Gülşan ve Ali Apaydın "Kasten yaralama" , "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından da değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı. Görüntü Dökümü:

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Olayla ilgili arşiv görüntüler ================= 5- ATATÜRK HEYKELİNİ KIRAN KİŞİ ŞİZOFRENİ RAPORU NEDENİYLE CEZALANDIRILMADI Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Ümraniye'de bir okulun bahçesine girerek Atatürk heykelini kırarak yerinden söken M.T. hakkında, "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, dosyada hakkında suç tarihinde şizofreni hastalığının alevli döneminde olduğu yönünde rapor bulunan şüphelinin cezalandırılmasına yer olmadığına hükmetti.

İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık M.T. ile avukatı katıldı. Savunmasını yapan sanık M.T., rahatsızlığı nedeni ile bazı dönemlerde ne yaptığını bilmediğini belirterek, "Birden gelen bir şey. Birden gelen bir şeydi. Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum" dedi.

CEZALANDIRILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Sanığın savunmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, sanığın iddianamede atılı suçu işlediği kanısına varılmışsa da, İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 20 Eylül 2017 tarihli raporunda, sanığın, suç tarihinde cezai sorumluluğunun bulunmadığına ilişkin kanaat bildirildiğinden sanığın TCK 32/1 maddesi gereğince cezalandırılmasına yer olmadığına karar verdi.

Kararda ayrıca şu an asker olan sanık hakkında, askerden döndükten sonra hastanelerden belli aralıklarla gelecek olan raporlara göre güvenlik tedbiri uygulanıp uygulanmayacağına karar verileceğine hükmedildi. İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli M.T.'nin 10 Ağustos 2017 tarihinde Ümraniye Dudullu'da bir okulun bahçesine girdiği, burada bulunan Atatürk heykelini kırarak yerinden söktüğü ve bahçeye fırlattığı belirtiliyor.

Şüphelinin suçu kabul ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan rapora göre şüphelinin olay tarihinde şizofreni hastalığının alevli döneminde olduğu kaydediliyor. Şüphelinin, "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasının yapılması istenen iddianamede, suç tarihinde davranışlarını yönlendirme yeteneğini kaybeden şüphelinin cezalandırılmasına yer olmadığına karar verilmesi talep edilmişti.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

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-Okulun görüntüsü

-Büstün onarılması

-Şüphelinin fotoğrafı 25.05.2018 - 11.56 Haber Kodu : 180525040

================================== 6- TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C'YE OPERASYON Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik dün operasyon düzenledi. Terör örgütünün 24 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesinde seçim büroları ile kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek için hazırlık yapacağı yönündeki ihbarlar üzerine, çalışma başlatıldı. TEM ekipleri, Sultangazi'de bulunan 7 adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda pompalı tüfek ile çok sayıda basılı ve dijital malzeme ele geçirildi. ============================ 7- TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HASTALARI KABUL ETMEYE BAŞLADI Haber: Buse ÖZEL - Kamera: Alişan KOYUNCU, İSTANBUL, (DHA)

TAKSİM'de Sıraselviler Caddesi´nde 1969 yılında hizmete açılan ve uzun süre İlkyardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yenilendi ve hizmet vermeye başladı. Hastane 2015 yılında yenilenme amacıyla Gaziosmanpaşa'ya taşınmıştı.

"TAKSİM İLKYARDIM'IN BİR RUHU VAR"

250 yataklı ve eskisinden çok katlı olarak inşa edilen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikleri yeniden inşa edilen binasında hizmet veriyor. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çok uzun yıllardır görev yapan sağlık çalışanları ve bölge halkı tekrar biraraya gelmenin sevincini yaşadığını ifade ederken 28 yıldır hastanede görev yapan eski başhemşire Fadime Yılmaz, "Taksim İlkyardım Hastanesi'nin bir ruhu var" dedi.

Hastanede birçok patlama, saldırı gibi olağanüstü olaya şahit olduklarını belirten Yılmaz, "Bu hastanenin bir ruhu var ve bu öyle bir ruh ki hemşire, personel fark etmez olağanüstü herhangi bir durumda kimseyi evden çağırmıyoruz. Gece, gündüz hangi olay olursa olsun kendi emniyetlerini aldıktan sonra koşarak hastaneye yardıma geliyorlar. Hastalar daha gelmeden hazırlanmış oluyoruz. Çok olay geçirdik. Çok yoğun şeyler yaşadık. Bu nedenle de bu ruh farklı bir şey" dedi. "BU HASTANE BURANIN KALBİYDİ"

30 yıldır Taksim'de oturan ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiğini ifade eden Türkan Doğançay, 30 yıldır aynı hastaneye gidip geldiğini ve kapandığından beri zorluk çektiğini belirtirken yine bölgede oturan ve muayeneye gelen vatandaşlardan bir diğeri de "Bu hastane buranın kalbiydi" dedi.

"MİLLETİMİZE LAYIK OLACAK ŞEKİLDE HİZMETE SUNDUK"

Bölge halkı ve esnafı tarafından da hastanenin açılışı mutlulukla karşılanırken İstanbul İl Sağlık Müdürü Dr. Kemal Memişoğlu eski hastanenin alt yapısının kullanılamaz halde olduğunu ancak yeni haliyle bölge halkına ve İstanbul'a hayırlı olmasını dilediğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Gerçekten güzel bir hastane oldu ve Taksim Bölgesi'ne hayırlı olmasını diliyorum. 250 yataklı bir hastane. Eski hastanemiz 150 yataklıydı. Fiziki olarak da koğuş sistemleri ve altyapısı maalesef kullanılamaz haldeydi. Şu andaki hastanemiz tek ve çift kişilik, nitelikli oda dediğimiz, 250 yatakla donatılmış durumda. Aynı zamanda da acil servis, laboratuvar ve görüntüleme sistemleri dahil son teknoloji kullanılan akıllı bina şeklinde yapılmış bir bina oldu. Tabii binanın yeri Taksim'de olunca bir miktar söylentileri de oldu. Alışveriş merkezi yapılacağı gibi söylemler oldu ama bizim hep söylediğimiz gibi burası gerçekten güzel bir hastane oldu. Biz de bu hastaneyi milletimize layık olacak şekilde yeniledik ve hizmetine sunduk."

"2 AYA KADAR TÜM BİRİMLER HİZMETE AÇILACAK"

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk ise hastanenin ülkenin en köklü hastanelerinden bir tanesi olduğunu belirtti ve yeni yapısı ile ilgili olarak şunları söyledi: "18 bin metrekare kapalı alanda bir hastaneydi ve kendi tarihi misyonunu gerçekleştirmişti ama çağımızın modern sağlık ihtiyaçlarını karşılayamaz bir halde olduğu için yenilenme kararı alınmıştı. Gaziosmanpaşa'daki hastanemiz bir yangın durumunda kalmıştı. Orada şu anda fizik tedavi hastanesi olarak hizmet veriyoruz. Şu anda burayı ayaktan hastalarla hizmete başladık. 1-2 ayı geçmeyecek bir süre içerisinde teknik diğer hususları da çalıştıktan sonra yataklı birimler, ameliyathane ve acil dahil tüm birimlerimizi çalıştırmayı düşünüyoruz."

Hastanenin yapım sürecinde başka bölgelerdeki hastanelere gitmek mecburiyetine kalan vatandaşların hastanenin yeniden açılması ile birlikte yeniden geldiğini ve doktorlarla, çalışanlarla yeniden görüşebilmek için geldiğini belirten Doç. Dr. Öztürk, vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.