DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1-HAMZAÇEBİ: İNCE'NİN CUMHURBAŞKANLIĞINDA ÇİFTÇİ MAZOTU VERGİSİZ ALACAK

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN/İSTANBUL DHA

CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi partisinin Tuzla Aydınlı Mahallesi seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. İstanbul 1. Bölge milletvekili adaylarının da katıldığı açılış töreninde bir konuşma yapan Hamzaçebi, "Buralarda; seçim meydanlarında size hükümeti şikayet etmek için dolaşmayacağız. Tam tersine bu meydanlardan Türkiye'nin umudu olan yeni iktidarı Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığını çıkartacağız" dedi.

"MİLLETİN DOLARI YOK"

"Diyor ki; "Dolarlarınızı bozdurun. Sayın Cumhurbaşkanı milletin doları yok. Millet geçinemiyor" diyen Hamzaçebi, "'Dolarlarınızı Türk lirasına çevirin' dediğiniz Türkiye'de şu an iç ve dış dövizdeki borç tutarı - özel sektör kamu sektörü - 453 milyar dolardır. Dolardaki her 1 kuruşluk artış sadece özel sektörün döviz cinsinden dış borcunda 2.2 milyar Türk Lirası artış demektir. 453 milyarlık dış borç dediğimizde, dolardaki her 1 kuruşluk artışın Türk insanın borcunun 4.5 milyar lira artması demektir" ifadelerini kullandı.