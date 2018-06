DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

"1 GÜNDE HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİRLER BU ÜLKEDE"

27 Şubat'ta Gaziosmanpaşa'da ilçe başkanı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Yani bundan tam 21 yıl evveli. 27 Şubat'tan 1 gün sonra 28 Şubat oldu. Türkiye'de inançları kısıtladılar. Türkiye'de insanları fişlediler. Türkiye'de kıyafetlerine göre girilemez ve girilebilecek yerleri oluşturdular. 28 Şubat'ta herkese bir deli feracesi giydirdiler. 27 Şubat'ta hürriyet vardı, özgürlük vardı. Serbestlik vardı rahatlık vardı. 24 saatte Türkiye'nin kaderini değiştirdiler. 7 Haziran'la 1 Kasım arası şımarıklığı ile beraber doğu ve güneydoğuyu neredeyse kaosa döndürdü. Yaktılar, yıktılar. Şımardılar ve 'Biz geldik' dediler. Söylemek istediğimi anlattığımı zannediyorum. 1 günde her şeyi değiştirebilirler bu ülkede. Bu sistem bir vesayet sistemidir. Yani her an birilerinin devreye girmeye hazır olduğu bir sistemdir" diye konuştu.

"BEM HAYATIMDA HİÇ BİR SEÇİMDE BU KADAR ÇALIŞTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Bakan Soylu, "Kıymetli arkadaşlar, hanımefendiler size çok net bir şey söyleyeyim. AK Parti bugüne kadar bu seçimleri büyük oranda kadınların gücüyle kazanmıştır. Bu kadar net ve açıktır bu. Şimdi sizden evet bu kritik seçimde büyük bir hamle daha bekliyoruz. Seçim 15 gündür arkadaşlar. Bu benim tecrübem. Tüm seçimler 15 gündür. Gerisi hazırlık, anlatma, sahaya ısınma hadisesidir. Biz de son 15 güne giriyoruz. Bu büyük mücadeleyi ortaya koyacak bir hali hep birlikte gerçekleştirmeliyiz. Bu bir uyarı seçimi değil. Bu bir güç verme seçimi olmalıdır. Size bir şey söyleyeyim. Ben hayatımda hiçbir seçimde bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Ben seçimlerde herkes ne kadar çalışıyorsa 2 kat 3 kat çalışan bir adamım. Gün de 3 ekiple çalıştım. Ama bu seçimin önemi inanınız ki çok büyüktür" dedi.