DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1-BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: SÖYLEYECEK TEK ŞEY; İYİ BİR İNSANDI. Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze namazı için Fatih Camii'ne gelen Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye büyük bir sanayiciyi, saygın bir işadamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor" dedi.

Başbakan Yıldırım, "Bir ömrü memleket için, memleketin sanayisi için, çalışanın alın teri için ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemiz için çok şey yaptı. Bir çok sanayi tesisiyle ülkenin kalkınmasına katkı sağladı. Binlerce insanın evine ekmek götürmesini sağladı. Söyleyecek tek şey iyi bir insandı. Biz kendisini iyi biliriz. Mekanı cennet olsun. Mübarek günlerde hakkın rahmetine kavuştu. Ölüm bir gerçek, hepimiz bir gün bu günü yaşayacağız. Allah o gün de yardımcımız olsun, imandan, kitaptan ayırmasın diyorum" diye konuştu.

Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız hemen aileyi aradı görüştü, bugün kendisi katılamıyor. Ben hem kendim hem de cumhurbaşkanımız adına bu cenazeye katılıyorum" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın açıklamaları 10.06.2018 - 13.28 Haber Kodu : 180610077

10.06.2018 - 13.19 Haber Kodu : 180610073 2- BERAT ALBAYRAK :CAMİAMIZIN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ İFADE ETMEK İSTİYORUM Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA

Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreni için Fatih Camii'ne gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Erdoğan Demirören'in Türkiye'ye çok önemli yatırımlar yapan çok kıymetli bir iş insanı olduğunu söyledi. Albayrak, "Malumunuz enerji sektöründe de kendisinin çok önemli yatırımları vardı ki enerji sektörü gibi uluslararası oyuncuların çok olduğu bir sektörde yerli bir grup olarak önemli yatırımlarla Türk enerji camiasına öncülük etti. Tekrardan camiamızın derin üzüntüsünü ifade etmek istiyorum. Allah rahmet eylesin. İnşallah bu ve benzeri yerli grupların Türk sanayimize inanan, ülkemiz ekonomisine inanan firmaların sayısının artması temennisiyle tekrardan başımız sağ olsun" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Albayrak ile röportaj

-Detaylar 10.06.2018 - 13.50 Haber Kodu : 180610083 3- ERDOĞAN DEMİRÖREN'İN CENAZESİNE GELEN ÜNLÜ İSİMLER DUYGULARINI DİLE GETİRDİ (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Törenin ardından Erdoğan Demirören'in cenazesi Fatih Camii'ne götürüldü. Tabutun cenaze aracından indirilmesi sırasında Yıldırım Demirören de omuz verdi. Aile cami avlusunda taziyeleri kabul ediyor.Demirören'in tabutunun üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi. "TÜRKİYE'YE BÜYÜK KATKISI OLDU"

Cenazeye katılanlardan Eski Başbakan Tansu Çiller, "Bizim 30 yılı aşkın dostumuzdur. Bugün acımız büyük" diye konuştu.

"Çok kıymetli bir değerimizi kaybettik" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Allah rahmet eylesin. Mübarek günde defnediliyor. Bu ülkeye büyük hizmetleri var. İş adamı olarak elbette Türkiye'ye büyük katkısı oldu ama aynı zamanda hayırsever bir iş adamı. Benim de ağabeyimdi. Bana kardeşim derdi. Şahsi dostluğumuz vardı yaş farkı olmasına rağmen. Mekanı cennet olsun. Rabbim inşallah tüm sevdikleriyle onu cennetinde kavuştursun" şeklinde konuştu.

"AMATÖR KULÜPLERİNİN HEPSİNİN BABASIYDI"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Demirören ailesine başsağlığı dileyerek "Erdoğan Demirören özellikle Türk sporunda çok önemli bir isimdi. Kendisinin pek çok kulübe, sporcuya, gence destekleri olmuştur. Bunu ben bizzat çocukluğumdan biliyorum. Şunu söylerlerdi; 'Erdoğan bey bize yardım etti. Kulübümüze destek oldu'. Amatör kulüplerinin hepsinin babasıydı. Çok büyük destekleri vardı. Diğer branşlarda da şahidiz. Ben de o yıllarda genç bir sporcuyken bunları duydum şahit oldum. Spora verdiği bu desteklerden dolayı hep ismini duyardık. Allah rahmet eylesin" diye konuştu. "KADİR GECESİNDE UĞURLUYORUZ"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise, "Böyle bir mübarek günde Kadir gecesinde rahmeti rahmana uğurluyoruz. Bu da kendisi için daha hayırlıdır diye düşünüyorum. Üzüntümüz büyük. Büyük bir insanı değerli bir sanayiciyi, binlerce insana iş veren büyük bir ağabeyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi. "HARİKA BİR İNSANDI"

Sanatçı Orhan Gencebay da, "Hepimizin başı sağolsun. 'Erdoğan ağabey' öyle derdim. 50 yıllık dostumuzdu. Harika bir insandı. Bu dünyadaki görevini fevkalade en iyi şekilde yaparak rabbimin huzuruna kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

İTO Başkanı Şekib Agdaviç ise iş dünyasına başsağlığı dileyerek "Türk iş dünyası büyük bir çınarını kaybetti. Erdoğan Demirören örnek bir iş adamıydı. Beraber görev yaptık. Sadece iş dünyasına yaptığı yaptırımla değil tüm farklı segmentlerde de katkılar sağlayan yeri çok zor doldurulacak bir insandı" diye konuştu.

"HAYIRSEVER BİR İNSANDI"

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Erdoğan Demirören ile Beşiktaş Teknik Direktörü olduğu dönemde çok sık görüştüğünü belirterek "Kendisi hem tecrübelerini hem de futbola bakış açısını paylaşırdı. Çok naif bir insandı. Hayırsever bir insandı. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk sanayi camiası, spor camiası önemli bir ismini kaybetti. Bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine ben herkesin Kadir gecesini kutlarken o da çok mübarek bir isim olmasının da gereği böyle bir günde defnedilecek. Allah varsa günahlarını affetsin. Mekanını cennet eylesin" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Cenazeye katılanlar

-Röportajlar

-Detaylar 10.06.2018 - 13.51 Haber Kodu : 180610084

10.06.2018 - 13.55 Haber Kodu : 180610085 4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MERKEZEFENDİ ŞEHİR KÜTÜPHANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ Haber : Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın eşlik etti. Zeytinbunu Belediye Başkanı Aydın kütüphane hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. İftarın ardından kütüphanede ders çalışan öğrenciler ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere başarılar diledi. Öğrenciler, Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Kütüphanesi çıkışında vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'dan görüntü

-Erdoğan'ın öğrenciler ile sohbet etmesi

-Erdoğan'ın kütüphaneyi gezmesi

-Erdoğan'ın öğrencilerle fotoğraf çektirmesi

-Murat Aydın'ın kütüphane ile ilgili bilgi vermesi

-Genel ve detaylar 10.06.2018 - 12.15 Haber Kodu : 180610052 ===================== (ÖZEL)

5- ÖNCE İŞ YERİNİ SONRA KAMYONETİ SOYMAYA ÇALIŞTILAR * HIRSIZLIĞI GÖREN KOMŞU HAVAYA ATEŞ AÇINCA KAÇTILAR Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de komşusunun kamyonetini soymaya çalışan hırsızları gören kişi kurusıkı tabancayla havaya ateş etti. Maskeli hırsızlar amaçlarına ulaşamadan kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün sabah saat 07.10'da meydana geldi. Ambalaj ve temizlik ürünleri dükkanına gelen maskeli 4 hırsız kapıyı açamayınca iş yerinin önündeki kamyonete yöneldi. Kamyonet kasasını açmaya çalışan hırsızları gören Şükrü Dilbaş, kurusıkı tabancasıyla ateş etti. Hırsızlar panikle geldikleri minibüse binerek olay yerinden kaçtı.

SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Soygun girişimi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sabaha karşı beyaz renkli bir minibüs sokaktan geçerek etrafı kontrol ediyor. Daha sonra tekrar sokağa gelen minibüsten inen yüzleri maskeli 4 kişiden biri iş yerini kontrol ederken diğer kişiler de kapalı kasa kamyoneti kontrol etti. Levyeyle bir süre iş yerinin kapısını zorlayan hırsızlar güvenlik kamerası ve alarmı görünce park halindeki kamyonete yöneliyor. Kamyonetin kapalı kasasını uzun süre açmaya çalışan hırsızları gören Şükrü Dilbaş kuru sıkı tabancayla havaya ateş etti. Panikleyen hırsızlar geldikleri minibüse binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. "HIRSIZLARA KURUSIKI TABANCAYLA KOVALADIM"

Şükrü Dilbaş, "Hırsızların ellerinde eldiven ve yüzlerinde maske vardı ama molotofçular gibi kafalarında şapka var hiçbir yerleri gözükmüyordu. Bir kişi de etrafı kontrol ediyordu. Devamlı sağa sola bakıyordu. Gözcülük yapıyordu. Diğerleri soymaya çalışıyordu. Ellerinde levyeyi gördüm. Kilidi demir makasıyla kesmeye çalışıyordu. Bir anda yüz yüze gelince şok oldum. Hemen bağırdım daha sonra kurusıkı tabancayı almaya gittim. Benim sesimi duyunca arabaya binip hemen kaçtılar. Ben arkalarından kurusıkı tabancayla giderken on tane mermiyi sıktım" dedi.

"HIRSIZLIK MESLEK HALİNE GELMİŞ, AĞIR CEZALAR ŞART"

İş yeri sahibi Metin Aykaç ise, "Meslek haline getirmişler hırsızlığı. Bunların önünü caydırıcı cezalar gerekli. Bir suç işleniyor ama cezası caydırıcı değil. Buna bir çare bulmak gerek. Eğer hırsızlık gerçekleşseydi dükkanımda çok zarar olacaktı. Yaklaşık 20 bin lira zararımız olurdu" dedi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Beyaz renkli minibüs sokaktan geçmesi

-Minibüsün dükkana doğru yanaşması

-Minibüsün içerisinden çıkan hırsızlar

-Bir kişi dükkanın içerisine bakması

-Diğer iki kişi kapalı kasa kamyonun kitliyle oynaması

-Minibüse gelip ellerinde levyeleri alıp kasayı açmaları

-Hırsızların uzun süre levye kitli kırmaya çalışması

-Bir kişi sokakta gözcülük yapması

-Hırsızların olay yerinden hızlıca kaçmaları

-Genel ve detaylar AKTÜEL GÖRÜNTÜ

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-İş yerinden detaylar

-İş yerindeki malzemeler

-Kapalı kasa kamyon detay

-Kilitten detay

-İş yeri sahibiyle röp.

-Komşusuyla röp.

-Genel ve detaylar