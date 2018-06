DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

"HEPİMİZE DÜŞEN BİR GÖREV VAR; SANDIĞA GİDERKEN DÜŞÜNMEK" Kemal Kılıçdaroğlu, "Af çıkarıyorlar bekledikleri olmuyor, bir daha af çıkarıyorlar bekledikleri olmuyor. Neden? Artık yönetemiyorlar. Bu ülkenin yorgun insanlara değil, genç, dinamik, aktif, çalışkan, ülkesini düşünen yöneticilere ihtiyacı var. Çok açık ve net söylüyorum; Sayın Muharrem İnce, genç, dinamik, enerjik ve bir öğretmen. Her şeyden çok daha önemlisi bir öğretmen. Binlerce çocuğumuzu yetiştirdi. Bu kişi diyor ki, 'ben Türkiye'yi yönetmek istiyorum, kararlılıkla yönetmek istiyorum, bu ülkenin çıkarları için yönetmek istiyorum'. 'Özel bir ajandam yok' diyor. Bu ülkenin geleceği için bu ülkenin sağlıklı yönetilmesi lazım. Buna karar vermemiz lazım. Eğer bunu yapabilirsek çok önemli bir başarıyı sağlamış olacağız. Hepimize düşen bir görev var; sandığa giderken düşünmek" dedi.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi'nin yeni binasını hizmete açtı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, SGK İstanbul il müdürü Murat Göktaş ve SGK çalışanlarının katıldığı açıllışta konuşan Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Çok çalışalım. Çok gayret gösterelim. Milletimizin yakaladığı bu fırsatı, 21. Yüzyılda Türkiye'yi yıldız bir hale getirmek için çalışalım. Bir lider ve onun kadrosuyuz. Allah hayırlı ve uğurlu eder inşallah. Allah bizi milletimize mahcup etmez, şuradan giren insanlar hem hizmet için hem de çalışanlar için 'Allah razı olsun' desin. Her 'Allah razı olsun' işinizin çok daha iyi yapılmasına sebebiyet teşkil eder. Çünkü şunu aklımızdan hiç çıkartmayalım. Biz varız doğru. Ama bütün kainatın yaratıcısı ve karar vericisi Cenabı Allah'tır. Biz eğer onun elçisi olan insanlara iyi şekilde davranırsak bilmenizi istiyorum ki hem ülkemiz hem ailelerimiz hem şahsımız hem milletimiz musibetlerden kurtulur. Bizim inancımız budur. Ve bu inançla birlikte adımlarımızı atıyor ve bu adımla birlikte adımlarımızı gerçekleştiriyoruz."

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA Fatih'te 5 Kasım 2017'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı 16 kez bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada indirime gitmedi. Son sözü sorulan Nezir Türkoğlu, "Diyecek bir şeyim yok. Her şeye razıyım. Acım içimde" dedi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nezir Türkoğlu getirildi. Anne Neriman Türkoğlu ise duruşmaya gelmedi.

YIKIM BAŞLADI Büyük hasar oluşan fabrikanın yıkımına karar verildi. Fabrika çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılarak yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım öncesi bazı çalışanların fabrika önündeki kullanır durumdaki kumaş ve iplikleri dışarı çıkardığı görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibinin de her hangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldığı yıkım çalışmaları fabrikanın giriş bölümünde sürüyor. Yıkım çalışmaları ve son durum havadan da görüntülendi.

7- SET ÇALIŞANININ AVUKATI: TALAT BULUT İFADEYE ÇAĞRILDI

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Oyuncu Talat Bulut'un kendisine cinsel sarkıntılık yaptığını öne süren set çalışanı Özge Ş.'nin avukatı Sibel Önder, oyuncu ile müvekkili arasında medyaya yansıyan iddialara ve yürüyen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Soruşturma kapsamında Talat Bulut'un ifadeye çağrıldığını söyleyen Avukat Önder, "Müvekkilim 19 yaşında olup popülarite peşinde değildir" dedi. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Avukat Sibel Önder, adliyenin bahçesinde "Bazı açıklamalar ve karalamalara istinaden müvekkilim adına basın açıklaması yapacağım" dedi. Önder yaptığı açıklamada, müvekkilinin kostüm sorumlusu olduğunu belirterek, işini yaparken Talat Bulut tarafından arka odaya götürüldüğünü, burada soruşturmaya konu olayın yaşandığını iddia etti. Olaydan 5 gün sonra müvekkilinin Talat Bulut hakkında şikayetçi olduğunu hatırlatan Avukat Önder, olaydan sonra oyuncu Talat Bulut tarafından yapılan açıklamaların etik olmadığını söyledi.

Avukat Önder özetle şunları söyledi:

"Söz konusu eylem bilindiği gibi bir taciz eylemidir. Ve taciz karanlıkta, kuytuda yetişir. Bizim bunun üzerine tutacak gün ışığımız mevcuttur. Günümüzde bir çok kadın cinsel istismara uğramaktadır. Bununla ilgili genelde kadınların hepsi de sessiz kalmaktadır. Müvekkilim 19 yaşında olup popülarite peşinde değildir. Bir kadının kendi ruhuna, kendi bedenine sahip çıkışıdır. Tüm kadınlar gibi ezilip, sessiz kalıp bunu bir kader haline getirmemiştir. Müvekkilim bir çok kadının makus talihini değiştirecek eylemi gerçekleştirmiştir. Müvekkilimin bu durumu şikayet etmesi popülarite peşinde koştuğunu göstermez.Müvekkilimin maddi durumunun olmayışı, ekmeğinin peşinde koşuyor oluşu, karşı tarafın belli bir üne, şöhrete, belli bir mali güce sahip olması demek, müvekkilimi karalayacağı anlamına da gelmemektedir. Müvekkilim yaşadığı travma sebebiyle görevini yerine rahatlıkla getirememektedir. Aynı taciz eylemine başkaları tarafından da maruz kalacağı korkusunu an be an yaşamıştır. Talat Bulut hakkında yapmış olduğumuz suç duyurusu yargıya intikal etmiş olup, soruşturma devam etmektedir. Şüphelinin ifadesi alınmak üzere kendisine tebligat gönderilmiştir."

Avukat Önder, olaydan sonra dizi oyuncuları ve çalışanları ile görüştüklerini, oyuncular ve çalışanların hepsinin desteğini aldıklarını söyledi.