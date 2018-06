DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

"EN UZUN GÜN TÜRKİYE ADINA 24 HAZİRAN OLACAK" İstişare toplantısında sadece ekonominin konuşulmayacağını da söyleyen Erol Bilecik, "Üyelerimizin danışacağı konuların başında şüphesiz ki yüksek demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü, dış ilişkiler, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok konuda sayın İnce'nin programları konusunda bizlerle istişare yapmasından memnuniyet duyacağız. Bugün 21 Haziran ve dünyanın en uzun günü. Bizim için de en uzun gün Türkiye adına 24 Haziran olacak. Bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin kutuplaşmasının sona erdiği, güzel iklimlerde buluşabileceği nihayetinde günlerin bir an öncesinde gelmesinde hem TÜSİAD Yönetim Kurulu adına hem bütün üyelerimiz ve iş dünyası adına bunu canı gönülden diliyorum" dedi.

CİNAYETLERİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli Mehdin Elgün'ün işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlattığı öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğunu ve iki gündür uyuyamadığını söyleyen Mehdin Elgün'ün polisteki ifadesinde önce kendisini öldürmeye çalıştığını anlattığı belirtildi. Telefonun şarj kablosuyla önce kendisine elektrik vererek öldürmeye çalıştığını anlattığı öğrenilen Mehdin Elgün, başarılı olamayınca jiletle kendisini kesmeye çalıştığını söyledi. Her yerinden kan geldiği için öleceğini düşündüğünü anlatan Mehdin Elgün'ün daha sonra hayatta yanlız kalmamaları için önce eşini daha sonra da kızını boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Ardından söz alan İBB Başkanı Mevlüt Uysal da şunları söyledi:

"Hak - İş'e bağlı iki sendikamızla Hizmet - İş ve Öz Gıda -İş ile birlikte toplam 8 iştirakimizle bu toplu sözleşmeyi yapıyoruz. Toplamda 12 bin 850 işçimiz bu toplu iş sözleşmesinden faydalanacak. Öncelikle her birine ayrı ayrı hayırlı olsun diyorum. Büyükşehir olarak çalışan sayımız yaklaşık 82 bin. İşçi sayımız yaklaşık 62 bin civarında. Sendikalı işçi sayımız 30 binin üzerinde. Biz KHK ile taşeronların belediye iştiraklerine alınmasında 30 bin işçi var. Ama sözleşmesini yaptığımız 12 bin 307 kişi civarında. Sözleşme zamanı gelmeyen işçimiz var, KHK ile gelip henüz sendikaya geçmeyen işçimiz var. Bunların tamamı için biz sözleşme yapalım veya yapmayalım hepsinin hakkını gözetiyoruz. Burada ölçümüz her zaman şu. Türkiye'de enflasyonun üzerine her zaman bir ücret zammı belirlemek. Belediyecilik anlamında yaptığımız çalışma dünyaya örnek olabilir. İBB olarak biz Türkiye'ye örnek olma gibi bir misyonumuz sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum. Bunu da sizlerle omuz omuza çalışıp ve ortak akıl yürütebilirsek biz bu işi başarırız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesinin imza törenine geçildi. Törende Hak - İş Başkanı Mahmut Aslan, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve MİK -SEN Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Karahan ve Hizmet - İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Öz katıldı. İmzaların ardından taraflar birbirlerine hediye takdim etti.