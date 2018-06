DHA İSTANBUL BÜLTENİ 3

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben zaten teksir kağıdıyla okudum. İçinizde bizim jenerasyonumuzda olanlar bilir. Ama biz bunu kaldırdık. Yavrularımızın hepsi kuşe kağıdıyla hazırlanmış bu kitaplarla geleceğe hazırlanıyor" dedi. Erdoğan, Kartal ilçe mitinginde konuştu. "Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik ve hizmetlerle yanınızda bulunduk" diyen Erdoğan, "Hatırlayın o Kartal'ın halini. Suyumuz var mıydı? Her taraf delik deşik miydi? Yollarımız var mıydı? Buraları bir ilçe haline getiren biziz. İşte bizden sonra CHP zihniyeti burada. Nasıl memnun musunuz? Var mı hizmet? Bu sahili de ben yaptım derler. Bütün bu sahil düzenlemelerini kim yaptı. Biz yaptık. Niye. Benim Kartallı kardeşlerim şu sahillerde rahat gezinsin diye bu adımları biz attık. Bakınız sadece Kartal'a 16 yılda 3 katrilyon devlet olarak yatırım yaptık. Belediye biz de olduğu zaman yaptıklarımızı konuşmuyorum. Belediye hariç. Biz hizmet ehliyiz. Daha da güzeli olacak. Ama pazar inşallah farklı olacak. Şimdi bay Muharrem bir şeyler anlatıyor. Bay Muharrem ve partisinin Kartal'a verebileceğiniz bir şey var mı? Onun kendisine faydası yok ki Kartal'a olsun. Afedersiniz bir dershane işletiyor. Öğretmenlerin SSK primlerini dahi ödemiyor. Ve devletin memuruyla bakıyorsunuz nasıl küfürlü konuşmalar. Dinlediniz m? Bunlardan cumhurbaşkanı adayı olur mu?" diye konuştu

AYNI ANDA 3 VAPUR YANAŞABİLİYOR

2 bin 236 metrekare alan kapsayan ve deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskelenin, 81 metre boyu, 27.6 metre eni, 3.5 metre yüksekliği bulunuyor. Ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre olan iskele yaklaşık 2 bin ton ağırlığında. İskele, sancak ve deniz tarafındaki alınlık tarafından aynı anda 3 vapur yanaşarak yolcu indirip, bindirebiliyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-İskelenin genel görüntüleri

-İskelenin içinden görüntü

-Yolculardan görüntü

-Yolcularla röp.

-Vapurun yanaşması

-Vapurdan inen yolcular

-Genel ve detaylar

4- EBRU DESTAN'IN BOŞANMA DAVASI

*Oyuncu Başak Sayan tanık olarak dinlendi.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Model ve oyuncu Ebru Destan'ın iş adamı eşi Mete Okay İnan'a açtığı boşanma davasında Oyuncu Başak Sayan "tanık" sıfatıyla dinlendi. Bakırköy 3. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Davacı Ebru Destan katılırken, Davalı Mete Okay İnan ise katılmadı. Bugün görülen çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlendi. Duruşmada tanık olarak dinlenenler arasına ünlü oyuncu Başak Sayan ile Ebru Destan'ın bir arkadaşı da yer aldı. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Ekim ayına erteledi. Duruşma çıkışında gazetecilerin soruları üzerine Ebru Destan, davada gizlilik olduğunu söyleyerek, sorulara cevap vermedi. Destan, ardından Başak Sayan, arkadaşları ve avukatlarıyla adliyeden ayrıldı. Ebru Destan, 2011 yılında iş adamı Mete Okay İnan ile evlenmişti.