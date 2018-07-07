DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(havadan görüntüyle)

1- SICAKTAN BUNALANLAR PLAJLARA AKIN ETTİ Haber- Kamera: Ali AKSOYER - Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 30 dereceyi geçti. Sıcaktan bunalan İstanbullular plajlara akın etti. Plajlardaki yoğunluk havadan da görüntülendi. Sarıyer'de yer alan Kısırkaya Plajı'na hafta sonu serinlemek için yüzlerce kişi geldi. Cankurtaranların da çalıştığı plajda sıcak havanın ve denizin keyfini en çok çocuklar çıkardı. Bazıları mangal yaparken plaja nişan fotoğrafı çektirmek için gelenler de oldu. Kısırkaya Plajı'na çocukları ile gelen Besim Azrak, denizin temiz olduğunu söyledi. Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Nezahat Akgün ise, "Çok memnun kaldım yalnız çöplerden memnun değilim. Ortamın güzelliğini bozuluyor" şeklinde konuştu. Görüntü dökümü

------------

-Havadan görüntüyle plajlar

-Denize giren vatandaşların görüntüsü

-Nişan fotoğrafı çekilenler

-Cankurtaranların görüntüsü

-Plaja gelenlerle röportajlar

-Plaja bırakılan çöplerin görüntüsü

-Muhabir anonsu

-Genel detaylar

================ 2- İSTANBUL'DA 3 BİN POLİSLE DENETİM YAPILDI Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul'da 3 bin polisin katılımıyla büfe, internet kafe, restoran ve kafelerde denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa ÇALIŞKAN'ın talimatları doğrultusunda 39 ilçede 3 bin polisin katılımıyla denetim yapıldı. Dün 22.00-24.00 saatleri arasında yapılan denetimler Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Denetimlere ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Önleyici Hizmetler ve Foto Filim Şube Müdürlüğü de destek verdi. Büfe, internet kafe, restoran ve kafelerde arama yapıldı. Şüpheli görülen kişilerin ÜST ve Genel Bilgi Tespiti (GBT) kontrolü yapıldı. Denetimler polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntü Dökümü:

-Polis ekipleri

-İş yerlerinde yapılan arama

-Üst araması ve GBT kontrolü

-Detaylar ============= 3- TIR'DAN BEYAZ EŞYA HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA Haber Kamera Ramazan Eğri İstanbul DHA

Sancaktepe'de park halindeki bir TIR'dan 20 bin liralık beyaz eşya çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay önceki gün 07.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. TIR sürücüsü Mehmet Can Yavuz, üstünü değiştirmek için aracını park ettikten sonra eve gitti.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Bir minibüsle TIR'ın arkasına yanaşan hırsızlar 20 bin liralık beyaz eşyayı 10 dakikada kendi araçlarına yükleyerek olay yerinden kaçtılar. Vatandaşların Yavuz'u arayarak 'aracın içinden malzeme alıyorlar' demesi üzerine aracın başına gelen Yavuz soyulduğunu anladı. Olayın ardından emniyet müdürlüğüne giden Yavuz, hırsızlardan şikayetçi oldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde panelvan bir minibüsün önce TIR'ın etrafında dolaştığı ardından TIR'ın arkasına yanaştığı görülüyor. TIR'ın kapısını açan hırsızlar beyaz eşyaları minibüse yüklüyor. Hırsızlar daha sonra minibüsle olay yerinden kaçıyor. "BİZİM GİBİ BAŞKALARI MAĞDUR OLMASIN"

TIR sürücüsü Yavuz "Ben uzun yoldan geliyordum yol yorgunu. Evimin önüne park edemediğim için Yenidoğan'ın en işlek caddesine benzinliğin önüne çektim. Eve gittiğimde hemen bana telefon açtılar. Araçtan malzemelerin alındığını söylediler. Ben tekrar aracımın başına geldiğimde yaklaşık 10 dakika içerisinde takriben 17 ila 20 bin lira arasındaki beyaz eşyanın alındığını gördüm. Bu firmalardan her zaman emniyet olsun diye mühür takarlar. Bu mühürü kırıp kenara atmışlar. Biz gereken mercilere bildirdik. Sağ olsunlar onlar da ilgilendi. Ama burada mağdurum. Bu insanların bir an önce yakalanıp bizim gibi başkaları mağdur olmasın" diye konuştu.

Güvenlik kamerasını inceleyen polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------

GÜVENLİK KAMERASI

-Panelvan aracın yanaşması

-İçindekilerin aşağıya inmesi

-TIR'ın arka kapağının açılması

-Panelvan aracın TIR'ın yanından uzaklaşması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-TIR sürücüsüyle röportaj

-TIR'dan görüntü

-Detaylar =========== 4- METROBÜS KULLANAN YOLCU SAYISI GEÇEN YILA GÖRE 4 MİLYON ARTTI Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Cem DAĞISTANLI / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi toplu ulaşım aracı metrobüsün, bu yılın ilk 6 ayında, 2017'nin aynı dönemine göre 4 milyon 148 bin 664 artarak 142 milyon 349 bin 777 kişi tarafından kullanıldığını açıkladı.

İstanbul'da Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında 44 istasyonuyla, 52 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren metrobüsün yolcu taşıma miktarı belli oldu. İBB'nin verilerine göre; 2017'nin ilk 6 ayında, 138 milyon 201 bin 113 kişi tarafından kullanılan metrobüs, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 4 milyon 148 bin 664 artarak 142 milyon 349 bin 777 yolcu tarafından tercih edildi. EN BÜYÜK ARTIŞ OCAK AYINDA YAŞANDI

Bu yılın ilk 6 ayındaki yolcu sayısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük bir artış gerçekleşti. Metrobüsü bu yıl Ocak ayında 23 milyon 384 bin 79, Şubat ayında 22 milyon 303 bin 61, Mart ayında 25 milyon 666 bin 229, Nisan ayında 25 milyon 241 bin 627, Mayıs ayında 24 milyon 533 bin 116 ve Haziran ayında 21 milyon 221 bin 665 kişi tercih etti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre en büyük artış ise yüzde 8,50 ile Ocak ayında gerçekleşti. Onu yüzde 5,54 ile Nisan ve yüzde 3,16 ile Haziran ayları izledi. Yolcu sayısındaki en az artış ise yüzde 0,03 ile Mayıs ayında yaşandı.

GÜNDE ORTALAMA 790 BİN 832 KİŞİ KULLANDI

2017'nin ilk 6 ayında günde ortalama 767 bin 783 kişi tarafından kullanılan metrobüs, bu yılın aynı döneminde ise günde ortalama 23 bin artarak 790 bin 832 kişi tarafından tercih edildi. Metrobüsü tam tarifeden kullananlar 1-3 durak için 1,95 lira, 4-9 durak için 3 lira, 10-15 durak için 3,25 lira, 16-21 durak için 3,40 lira, 22-27 durak için 3,50 lira, 28-33 durak için 3,60 lira, 34-39 durak için 3,85 lira, 40 ve daha fazla durak için 3,85 lira ödüyor. Öğrenci tarifesini kullananlar ise 1-3 durak için 1,10 lira, 4-9 durak için 1,20 lira, 10 duraktan fazlası için sabit 1,25 lira ödüyor. Yolcular, ücret farkını almak için İstanbulkart'larını istasyon çıkışlarındaki iade makinesine okutuyor.

Metrobüs sistemi ilk olarak Topkapı-Avcılar hattında hizmete başladı. Yapımına 2007 yılı başında başlanan 18,3 kilometrelik hat, sekiz ay gibi kısa sürede tamamlanarak 17 Eylül 2007'de açıldı. Metrobüsün ikinci etabı olan Zincirlikuyu ayağı 8 Eylül 2008 Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılı başında hizmete alındı. Hattın 77 gün gibi kısa sürede tamamlanmasıyla durak sayısı 25'e yükseldi. Metrobüs hattının üçüncü etabı olan Söğütlüçeşme, 3 Mart 2009 tarihinde hizmete alınarak İstanbul'un iki yakası en kısa yoldan birbirine bağlandı. Hattın Avcılar-Beylikdüzü güzergâhının temeli 15 Mart 2011 günü törenle atıldı. Hattın resmî açılışı 19 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleşti. Toplam uzunluğu 52 kilometreyi bulan 44 istasyonlu Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattında yolculuk süresi 100 dakika ve günlük ortalama 870 bin yolcu taşınıyor.