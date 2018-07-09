DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- ADLİ TIP'TA ACI BEKLEYİŞ; ARDA, DEDESİNİ ZİYARETE GİTMİŞ - 4 kişinin cenazesi daha İstanbul'a getirildi Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER /İSTANBUL,(DHA)

Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmeye devam ediyor. Acılı ailelerin bekleyişi devam ederken, Çorlu'da işlemleri tamamlanan 4 kişinin daha cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel ve Hakan Sel'in yakını Adil Çiftçi sorumluların ortaya çıkarılmasını istediklerini belirtti. Çiftçi, "Bu kaza Türkiye'nin üstünden geçen bir kaza. Hafta sonu Trakya'ya aile ziyaretine gidenlerin dönüş yolculuğunda bu elim kaza meydana gelmiştir. Bu kazada sorumluların ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Hakan Sel'in yakınıyım. Hakan oğlu ile birlikte babasını ziyarete gitmişti. Trenle İstanbul'a dönüyorlardı" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Çiftçi ile röportaj

-Bekleyenlerden detay

-Cenaze aracını girişi

-Genel ve detaylar

09.07.2018 - 12.59 Haber Kodu : 180709084 2- DAYISI VE YENGESİNİ KAYBETTİ: 35 YILDIR TREN YOLCULUĞU YAPIYORDU Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK-Selen ÖZÇELİK/İSTANBUL,(DHA)

Tekirdağ Çorlu'da trenin raydan çıkması sonucu yaşanan kazada dayısı ve yengesini kaybeden Halit Keskin, olayda makinistin ihmalinin bulunmadığını söyledi. Keskin, davanın aile bireyleri ile birlikte takipçisi olacaklarını belirtti.

"MAKİNİSTİN HATASI YOK"

Uzunköprü-Halkalı seferini yaptığı sırada raydan çıkarak kaza yapan trende hayatını kaybedenlerin bir kısmı Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Kurum önünde ailelerin acılı bekleyişi sürüyor. Kazada dayısı Gani Kartal ve yengesi Ruzibe Kartal'ı kaybeden Halit Keskin, "Hepimiz perişan haldeyiz. Evine dönecekti ama işte dönemedi. Devamlı trenle gidiyor geliyordu. Yaklaşık 35 senedir tren yolculuğu yapıyordu" dedi. "BÜYÜK İHMAL VAR"

Ailenin iki çocuğunun olduğunu belirten Keskin, "Biri oğlu İsmail, kızı da nişanlıydı. 3 hafta önce nişanı yapıldı. Kasım ayında da işte düğünü vardı. Fakat şimdi ne olacak biz de bilmiyoruz. Trene Muratlı istasyonundan binmişlerdi. Henüz 5 veya 10 dakika olmuştu. Trene 3,5 binmişlerdi" diye konuştu. Görüntü dökümü:

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-Adli Tıp önü

-Bekleyenler

-Halit Keskin ile röportaj

09.07.2018 - 14.46 Haber Kodu : 180709111_ 3- TREN KAZASINDA ÖLEN KIZ KARDEŞLERİN CENAZESİ ADLİ TIP'A GETİRİLDİ Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Çorlu'da meydana gelen tren kazasının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gelmeye devam ediyor.

"HER İNSANA GÜLÜCÜK SAÇAN BİR ÇOCUKTU"

Babası, dedesi ve babaannesini ziyaretten dönerken hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in yakını Tolga Coşkun basın mensuplarına Arda'yı anlattı, Arda futbolu çok sevdiğini belirten Coşkun, "Yaşamayı çok seviyordu. Etrafındaki her insana gülücük saçan bir çocuktu. Karnesi de çok iyiydi. Çok iyi futbolcuydu. Galatasaray'ı destekliyordu" dedi. Ayrıca Arda'nın babası Hakan Sel'in cenazesi de Adli Tıp Kurumuna getirildi. KIZ KARDEŞLERİN CENAZELERİ UZUNKÖPRÜ'DE DEFNEDİLECEK

Öte yandan aynı kazada hayatını kaybeden kız kardeşler Özgenur ve Tuğçe Dikmen'in cenazeleri de Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenazeleri almaya gelen yakını konuşmakta güçlük çekerken, defin işleminin Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde olacağı öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-Arda'nın yakını ile röportaj

-Kızkardeşlerin akrabasından görüntü

-Genel ve detaylar ======================== 4- ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI (1) * Savcı, 6 sanığın 46'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 150'şer yıldan 3 bin 371'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

* 15 sanığın "Örgüt üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapsini talep eden savcı, 21 sanığın ise tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi. 4 sanığın ise dosyasının ayrılması talep etti. Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği ve 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 36'sıtutuklu 4'ü firari 46 sanık hakkında açılan davada mütalaa verildi. Savcı, 6 sanığın 46'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 150'şer yıldan 3 bin 371'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 15 tutuklu sanığın "Örgüt üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapsini talep eden savcı, 21 sanığın ise tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi. Savcı yakalanamayan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi. 36 SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen 6. duruşmada 36 tutuklu sanık ve terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ile saldırıda yaralananlar "şikayetçi" sıfatıyla katıldı. Yabancı uyruklu sanıklar için Rusça ve Arapça tercümanlar da duruşmada hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Mahkeme Başkanı, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazır olduğunu söyledi. Savcısı 28 Haziran 2016 tarihinde DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiğini, 163 kişinin de yaralandığını hatırlattı. SAVCI 6 SANIĞA REKOR CEZA TALEP ETTİ

Savcı, tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimanı'nin "Anayasayı ihlal", "Tasarlayarak kasten öldürmek", "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "Nitelikli mala zarar verme" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından toplam 46'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 2 bin 150'şer yıldan 3 bin 371'er yıla kadar hapis çarptırılmasını talep etti. 15 SANIĞIN ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNDAN 15'ER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

15 tutuklu sanığın "Örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep eden savcı, 21 sanığın ise cezalandırılmasına yeterli delil elde edilemediğinde tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verilmesini talep etti. Savcı, hakkında yakalama kararı bulunan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırıyla ilgili arşiv görüntüler

09.07.2018 - 12.46 Haber Kodu : 180709083_ 5- 15 TEMMUZ'DAN HAFIZALARA KAZINAN GÖRÜNTÜLER İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilmek istenen kanlı darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. DHA kamerasına o gece yansıyan görüntülerden derleme... Görüntü Dökümü:

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-Darbe girişi gecesi çekilen görüntüler

09.07.2018 - 14.01 Haber Kodu : 180709092 6- ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU ALEYHİNE AÇTIĞI 1.5 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, parti grup toplantısında ailesi ve yakınları aleyhine dile getirdiği "Man Adası" iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 1.5 milyon TL'lik manevi tazminat davasına devam edildi.

Davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı 2 günlük sağlık raporunu gerekçe göstererek duruşmaya mazeret dilekçesi sundu. Davacıların avukatı, "Koskoca Genel Başkan'ın bir sürü avukatı var" diyerek Kılıçdaroğlu'nun avukatının sağlık raporuna dayanarak sunduğu mazeret dilekçesinin reddini ve davada karar verilmesini istedi. Mahkeme hakimi de, bu dosyaya sunulan vekalette tek avukat bulunduğunu, hatırlatarak Kılıçdaroğlu'nun avukatının mazeretinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına, davacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kızı Sümeyya Erdoğan Bayraktar, kızı Esra Albayrak, dünürü Özdemir Bayraktar, eniştesi Ziya İlgen, dünürü Sadık Albayrak, dünürü Orhan Uzuner, dünürü Osman Ketenci'nin avukatları katıldı. KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI MAZERET DİLEKÇESİ SUNARAK DURUŞMAYA KATILMADI

Hakim Memun Kılıç, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in duruşmadan hemen önce 2 günlük iş göremezlik raporuna dayanarak mazeret dilekçesi sunduğunu tutanağa geçti. Hakim Kılıç, Celal Çelik'in ayrıca celse arası sunduğu dilekçe ile yeniden reddi hakim talebinde bulunduğunu kaydetti.

Davacılar vekili avukat Ferah Yıldız, şartların oluşmadığını gerekçe göstererek reddi hakim talebinin reddine karar verilmesini istedi. Özdemir Bayraktar'ın Avukatı Abdullah Demirhan, davalı vekilinin önceden de reddi hakim talebinde bulunduğunu ve bu talebinin reddedildiğini hatırlattı. Avukat Demirhan, yeni bir durum oluşmadığını belirterek davalı vekilinin bu reddi hakim talebinin de reddedilmesini istedi. Hakim Kılıç, şartları oluşmadığını gerekçe göstererek reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

'KOSKOCA GENEL BAŞKANIN BİR SÜRÜ AVUKATI VAR' DİYEREK MAZERETİN REDDİNİ İSTEDİ

Davacı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız, "Koskoca Genel Başkan'ın bir sürü avukatı var" diyerek davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in sağlık raporunu gerekçe göstererek sunduğu mazeretinin kabul edilmemesini istedi. Hakim Memun Kılıç, vekaletnamede bu dava için sadece Celal Çelik'in davalı Kemal Kılıçdaroğlu vekili olarak göründüğünü söyledi. Bunun üzerine Ferah Yıldız, "Efendim, burada bir sürü avukat girdi dosyaya" dedi. Hakim Kılıç da, "Bizim dosyamıza girmedi" dedi. Avukat Celal Çelik'in sağlık raporuna dayanarak sunduğu mazeretini kabul etmediğini söyleyen avukat Ferah Yıldız, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da dosyalarını takip için bir sürü avukat mevcut. Verilen mazeret davayı uzatmaya yöneliktir. Mazeretinin reddine, davamızın kabulüne karar verilsin" dedi. Özdemir Bayraktar'ın avukatı Abdullah Demirhan da avukat Celal Çelik'in mazeretini kabul etmediklerini belirterek, "Mazereti kabul etmiyoruz. Son duruşmada katılmadığı taktirde yokluklarında karar verileceğine dair ihtarat da yapılmıştı. Davamızın kabulünü istiyoruz" dedi. Sunduğu sağlık raporunu dikkate alarak avukat Celal Çelik'in mazeretinin kabulüne karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.