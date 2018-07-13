DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ADNAN OKTAR'A DESTEK EYLEMİ "Milyar evladım olsa, kendi canımla birlikte Oktar'a feda ederim" Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Adnan Oktar'a destek veren bir grup emniyet müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik önceki gün yaptığı operasyon kapsamında 179 kişiyi gözaltına almıştı. Oktar'ın da aralarında bulunduğu şüphelileri destekleyen bazı kişiler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü karşısında toplanarak açıklama yaptı.

Yaklaşık 20 yıldır Adnan Oktar'ı tanıdığını, kitaplarını okuduğunu ve iki çocuğunun Oktar'ın öğrencisi olduğunu belirten Osman Yazaroğlu, "Bu arkadaşların herhangi birisi hiçbir suça bulaşmamıştır. Bunlar tamamen atılan bir iftiradan ibarettir. Sonuçlar yargılama süresinde ortaya çıkacaktır. Evde bulunan silahlarla ilgili spekülasyon yapılıyor. Bu silahlar Adnan Oktar'ın malikanesinde ve evinde güvenlik hizmeti veren birkaç arkadaşın ruhsatlı silahlarıdır. Bunlar devletin verdiği ruhsatlı silahlardır. Bu haberlerle bir algı operasyonu oluşturulmak isteniyor. Bunun dooğru olmadığını söylüyoruz" dedi.

Nursel Tekin ise, "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederimö diye konuştu.

6 yıldır Adnan Oktar'ı tanıdığını ve 3 yıldır da programlara çıktığını belirten Gizem Daşer ise, "Bu zamana kadar ortaya atılan taciz iddiaları tamamen iftiradır. Bütün erkek ve kız kardeşlerimize kardeşi gibi bakar, kardeşi gibi herşeyden sakınır. Bunlar hep ingiliz derin devletinin oyunu ve inşallah bu oyun bozulacak" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Gruptan görüntü

- Osman Yazaroğlu'nun açıklaması

- Nursel Tekin (Siyah türbanlı)

- Gizem Daşer (Mavi gömlekli)

- Emniyet binasından görüntü

- Genel ve detay görüntüler =============================== (ek görüntüyle)

2- HAVUZDA SIZINTI OLUNCA MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ YAPILAMADI Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Güngören'de bulunan Türkiye Yüzme Federasyonu Yüzme Performans Merkezi'nde yapılacak olan "Yıldız Genç ve Açık yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçmeleri" havuzda meydana gelen sızıntı sonrası boşalma nedeniyle yapılamadı.

Tozkoparan'da bulunan Türkiye Yüzme Federasyonu Yüzme Performans Merkezi'nde 3 gündür süren 13 Yaş ve Üstü Milli Takım Şeçme Yarışları bugün havuzda meydana gelen ve henüz nedeni tespit edilemeyen sızıntı nedeniyle yapılamadı. Seçmelere katılmak için İstanbul ve çeşitli illerden gelen yüzücüler sabah havuza geldiklerinde havuz suyunun bir kısmının boşaldığını gördü. Yetkililer sporcu ve velilerine teknik bir arızadan dolayı seçmelerin yapılamayacağını bildirdi. Havuzun giriş kısmına asılan yazılı açıklama da "Havuzda yaşanan teknik problemden dolayı azalan havuz suyu dolayısıyla yarış akışı durdurulmuş, alternatif havuzlar teknik ekibimiz tarafından değerlendirilecek kısa sürede kulüp temsilcilerimize bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

İtfaiye ekipleri havuzdan boşalan suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Seçmelerin ise Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Şubesinde devam edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

Tahliye çalışmasından görüntü

Havuzun olduğu binadan görüntü

Asılan yazılı açıklamalardan görüntü

Vatandaş ile röportaj

Diğer detaylar

//// ek görüntü (havuzun içinden görüntü) ============================ 3- ZİHİNSEL ENGELLİ KIZA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASININ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BAHÇELİEVLER'de kandırdığı zihinsel engelli 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 43 yaşındaki N.S., metrobüs durağındaki görüntüleri sayesinde yakalandı.

İddialara göre, Şirinevler Mahallesi'nde yüzde 50 zihinsel engelli İ.Ş. adlı kızın yanına giden evli ve 1 çocuk babası N.S., kendisine yardımcı olacağını söyleyerek bir süre ona yolda eşlik ettikten sonra aynı mahalledeki bir yerde cinsel istismarda bulundu. Daha sonra genç kızı metrobüse bindirerek bu kez Beylikdüzü'ne götüren N.S., iddiaya göre burada da depoya benzer bir yerde ikinci kez cinsel istismarda bulundu. Burada genç kızın üzerinde bulunan annesine ait telefonu alan şüpheli, daha sonra kendisine ait İstanbul Kartı okutarak İ.Ş'yi metrobüse bindirip saat 23.30'da evine gönderdi. Metrobüse bindirirken de kıza, "Böyle şeyler yapmaya bayılırım. Olanları kimseye anlatma. Anlatırsan senin için kötü olur" diyerek tehdit etti.

ANNESİNE DE BULUŞMA TEKLİF ETMİŞ

N..S, Aradan kısa süre geçtikten sonra İ.Ş'nin annesine Whatsapp üzerinden ulaşarak kendisini 'Veysel' olarak tanıttı ve buluşma teklif etti. Annesi tersleyince de bir daha aramadı. Annesinin "Kim bu adam. Telefonumu nereden buldu?" diye sıkıştırması üzerine İ.Ş., başından geçenleri anlattı ve iki kez cinsel istismara uğuradığını söyledi. Annesi de hemen polise gidip şikayette bulundu. Annenin başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, soruşturmayı Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'ya verdi. METROBÜSTEKİ GÖRÜNTÜLERDEN YAKALANDI

Ekipler, genç kızın bindirildiği metrobüs durağındaki o gün ve saatteki görüntülerden yola çıkarak İ.Ş'nin. bindirildiği sırada yanında bulunan kişinin görüntülerine ulaştı. Annenin araştırması sonucu Whatsapp'taki kendisinin arayan kişinin bir fotoğrafına da ulaşılıdı ve bu kişinin aynı kişi olduğu belirlendi. Genç kız da şüpheliyi teşhis etti. Kayınvalidesinin adına olan telefon hattını da kullandığı belrilenen N.S.'nin 3 hırsızlık ve ateşli ve kesici delici aletler yasasına muhalefetten 2 kez arandığı ortaya çıktı. Hakkında 5 ayrı arama ve 7 yıl hapis cezası bulunan N.S. dün gece yakalanırken, cinsel istismar suçlamasını reddetti, genç kıza sadece yardımcı olduğunu iddia etti.

Soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Metrobüs duragındaki görüntüler

-Aktüel görüntüler

-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı

-Polis aracına bindirilmesi ============================= 4- SİLAHLI SALDIRI SONRASINDA GÖZLERİNİ KAYBEDEN MAĞDURUN ADLİYEDEKİ İSYANI -"BÖYLE ADALET OLMAZ" Haber-Kamera: Özden ATİK/İstanbul,(DHA)

Okmeydanı'nda 30 Nisan 2017'de uğradığı silahlı saldırı sonucu gözlerini kaybeden 34 yaşındaki iki çocuk babası Şahin Mumci, bugünkü ilk duruşma sonrasında yaşı küçük olan şüphelinin tutuklanmamasına isyan etti. Annesinin kolunda güçlükle yürüyen Şahin Mumci, duruşma sonrasında adliye önünde "Bu nasıl bir adalettir. 15 aydır adam tutuklanmıyor. 15 aydır ben bu halde geziyorum. Kime güveneceğiz bize söyleyin. 15 aydır bu adam geziyor. Böyle adalet olmaz" diyerek gözyaşı döktü.

İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz şüpheli A.E.K. ve mağdur Şahin Mumci katıldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Suç tarihinde 17 yaşında olan Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) A. E. K. suçlamayı kabul etmeyerek "Olayla hiçbir ilgim ve alakam yoktur. Babam ile mağdur arasındaki tartışmadan benim haberim yoktur. Tartışmanın olduğu gün okuldaydım. Daha sonraki olayı ise kabul etmiyorum" dedi. "ŞİKAYETÇİYİM"

Mağdur Şahin Mumci ise "Çalışmakta olduğum şirketin arabası internet kafenin önünde park halindeymiş. Başka bir yere ziyaret amaçlı gittiğimde telefon geldi. Kafenin önünde park halinde duran minibüsün oradan çekilmesi söylendi. Ben de arabayı çekmek için gittim. Arabayı çekeceğim sırada internet kafeden iki kişi çıktı. Arabayı buradan alın diye küfürler etmeye başladı. Ben de aracın bana ait olmadığını çalıştığım şirkete ait olduğunu söyledim. Küfür etmeye devam edince ben de aracın sahibini aradım 'Bana küfür ediyorlar. Gelin aracınızı alın' dedim. Aracın sahibi geldi. Şahıslardan birinin elinde demir sopa vardı. Diğer kişi ise küfür etmeye devam etti. Çoluğuma çocuğuma küfür etti. Daha sonra küfür eden kişi içeriye girip aldığı çekici bana atarken tuttum. Aramızda itişme kakışma oldu. Aracın sahibi ile etrafta bulunan kişiler yanımıza geldiler. Bana küfür eden kişi seni vurduracağım dedi. Önemsemedim. Küfür eden kişinin yanında olan ve elinde demir bulunan kişi şu anda huzurda olan kişidir. Etraftakiler bizi ayırdı ben de evime gittim. Etrafımdaki kişilerden beni tehdit eden kişinin ceza evinden yeni çıktığını duydum. Bana zarar vereceğini söyledikleri için araya aracı koyduk. Aradan 1,5 ay geçtikten sonra aracımla gidiyordum. Hızım çok yavaştı. Aracın camları kapalıydı. Telefon ile konuşmak için aracımı durdurdum. Yeğenimle konuşuyordum. Birden camın patladığını hissettim. Sağ kolumda bir ağırlık hissettim. Kafamı çevirdiğimde huzurda olan şahıs ile karşı karşıya geldim. Silah sesinin 7 el olduğunu duydum. Daha sonra hastaneye kaldırdılar. Ateş eden kişi ilk tartışmada elinde demir sopa olan ve şu an huzurda bulunan kişidir" diye konuştu. Mumci, olay sonrasında iki gözünün görmediğini ve kolunda sakatlık olduğunu belirterek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, yaşı küçük SSÇ hakkında sosyal inceleme raporunun aldırılmasına ve yaşı büyük şüpheliler hakkındaki soruşturmanın akıbetinin sorulması için müzekkere yazılmasına karar verdi. SSÇ A.E.K hakkındaki adli kontrol kararının ise savunması alınmış olduğundan kaldırılmasına da hükmedildi.Duruşma ertelendi. Duruşma sonrası Şahin Mumci annesi Güli Mumci'nin kollarında yürüyerek adliye önünde isyan etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Mumci, "15 aydır geziyor adam. Ben hayatımı kaybetmişim ben dünyamı karartmışım. İşte bizim adaletimiz. 15 aydır hayatımı kaybetmişim. Bu nasıl bir adalettir. 15 aydır adam tutuklanmıyor. 15 aydır ben bu halde geziyorum. Kime güveneceğiz bize söyleyin. 15 aydır bu adam geziyor. Böyle adalet olmaz" diye ağladı. OLAYI ANLATTI

Daha sonra yakınları tarafından bir banka oturtulan Mumci basın mensuplarına olayı şöyle anlattı: "15 ay önce ben bu adamlarla tartıştım park yüzünden. Tartıştıktan sonra gece beni pusuya düşürdüler. 7 el ateş etti. 15-16 kameranın önünde ateş ediyor 15 aydır tutuklanmıyor. 15 aydır üç defa tutuklandı, üçünde de serbest kaldı. Bu dördüncü. Kamera kayıtları olmasına rağmen bu adam tutuklanmıyor. Gözlerimi kaybettim. Ben hayatımı kaybettiğim halde adam elini kolunu sallayarak geziyor. İki tane çocuğum var, eşim var. İşimi kaybetmişim, hayatımı kaybetmişim adam tutuklanmıyor. Biz adalete güvendik, adaletimiz var dedik. Ama kimse bize sahip çıkmıyor. Biz şimdi kime sığınacağız. Ben bu haldeyim benim çocuklarıma kim bakacak. Adam elini kolunu sallayarak geziyor, hiçbir şey olmamış gibi. Hala ben yapmadım diyor. Niye tutuklanmıyor?" dedi. Cumhurbaşkanına da seslenen Mumci, "Adalet yerini bulsun. Beni bu hale sokanlar cezasını bulsun" dedi. Mumci'nin avukatı Yavuz Selim Katkat dava hakkında bilgi vererek müvekkili ile yaşı küçük sanığın babası arasında park meselesi yüzünden bir tartışma yaşandığını, bu olaydan iki ay sonrada müvekkilinin nakliye aracının içinde silahlı saldırıya uğradığını belirtti. Avukat Katkat, müvekkilinden 7 tane kurşun çıkarıldığını, gözlerinin görmediğini ve 1 yıl sonra soruşturmanın tamamlanarak dava aşamasına geçildiğini ifade ederek "İlk celse en azından bir tutuklama kararı bekliyorduk. Fakat dosyadaki eksiklerin fazla olması, karşı tarafın tanık göstermeleri ve bunların dinlenmelerini talep etmelerinden dolayı duruşma ekim ayına ertelendi" dedi.

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER:

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-Adliye önü

-Şahin Mumci'nin ağlaması

-Annesinin kolunda yürümesi

-Genel ve detaylar Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şahin Mumci olayı anlatırken

-Genel ve detaylar

13.07.2018 - 14.22 Haber Kodu : 180713079 ====================== 5- İBB BAŞKANI UYSAL, 10 ÇOCUĞU YANGINDAN KURTARAN 3 İSKİ ÇALIŞANINI ÖDÜLLENDİRDİ Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 11 Temmuz'da Beyoğlu'nda çıkan yangını fark ederek 10 çocuğu kurtaran 3 İSKİ çalışanını ödüllendirdi. Mevlüt Uysal, "Arkadaşlarımız hakikaten çok büyük bir sorumluluk sahibi olarak mahallede görevlerinin sadece sayaç okumak olmadığını bilerek çalışıyor. Kendilerini tebrik ediyoruz" dedi.

Piyalepaşa'daki yangında çok sayıda çocuğun hayatını kurtaran İSKİ'ye bağlı çalışan 3 personel için İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından belediyenin Saraçhane'deki binasında bugün ödül töreni düzenlendi. Uysal, görevlilere teşekkür belgesi, çiçek ve hediyeler verdi.

"GÖREVLERİ SADECE SAYAÇ OKUMAK DEĞİL"

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, çalışanların görevlerinin sadece sayaç okumak olmadığını belirterek, "Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Büyükşehir belediyemizin İSPER diye bir şirketi var. Orada çalışıyorlar ve aynı zamanda İSKİ'mizin evlerdeki sayaç okuma işlerini yapıyorlar. Bu esnada orada bir yangına şahitlik ediyorlar. Üst katta da çocuklar, aileler var. Onu fark etmeseler, fark etmeden öte müdahale etmeseler can kayıpları olabilir. Ciddi sıkıntılar olabilir. 10 çocuk, yaşı 6 ile 10 arasında. İçeride piknik tüpü var. Patlama ihtimali var. İtfaiye hemen gelip onlara müdahale ediyor ama arkadaşlarımız hakikaten çok büyük bir sorumluluk sahibi olarak mahallede görevlerinin sadece sayaç okumak olmadığını bilerek çalışıyor. Kendilerini tebrik ediyoruz" dedi.

Olay esnasında piknik tüpü olduğunu aktaran İBB Başkanı Uysal, "Önce üst kattakileri uyandırıyorlar. İstanbul'da ailelerin çocuklara sıkı sıkıya 'sakın başkalarıyla görüşmeyin, dışarıya çıkmayın' tembihatı var. Çocukları ikna etmek, dışarıya çıkarmak da kolay olmuyor. Ama yangın hadisesini gösterince çocukları dışarıya çıkarıyorlar. İtfaiyeye haber veriyorlar. İtfaiye gelince daha büyük bir facia olduğu fark ediliyor. İçeride piknik tüpü var. Şayet patlasa sadece o ev değil, etrafta ciddi sıkıntılar yaşanabilecek bir durum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"ÖRNEK OLSUN DİYE ÇAĞIRDIK"

İBB'de yaklaşık 80 bin çalışan olduğunu kaydeden Uysal, şöyle konuştu: "Her zaman biz onlara şunu söylüyoruz. Bu arkadaşlarımız büyükşehir belediyemizde çalışırken bir görevleri var. O görevleri sayaç okumak. Ama onun dışında da bizim büyükşehir belediyesi olarak mahalleye, apartmana gittikleri zaman vatandaşımızın orada şikayeti, derdi ne varsa belediye olarak orada yapılan işlerde ne tür eksikler varsa her zaman onlara da bakıyorlar. İnsanlık, vatandaşlık görevi olarak da kendilerinin fedakarlık yapması gerektiği noktalarda da maksimum fedakarlığı gösterip bundan sonra da aynı şekilde devam ettirip çalışmalarını yaptıracaklar. Dünkü hadisede de 10 çocuğumuzu kurtardılar. 10 çocuğumuzun dışında mahallede belki büyük bir faciayı, yangını. İtfaiyenin zamanında gelmesi, tüp patlamasını önlemesi de önemli bir şey. Kendilerini tebrik ediyoruz. Sadece büyükşehir belediyesi olarak değil, bütün halkımıza aynı hassasiyeti, duyarlılığı gösterme adına da bir örnek olsun diye arkadaşlarımızı çağırdık."

YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Olay sırasında orada olan ve İSKİ'de sayaç okuma görevlileri Mustafa Serdar Pektürk, Sedat Özdemir ve Harun Ergün kurtarma sırasında yaşadıklarını anlattı. O görevlilerden Mustafa Serdar Pektürk, "Kafamızı kaldırdığımızda bir yangın meydana geldiğini gördük. Olaya sorgusuz hiçbir şey düşünmeden direkt müdahale etmek istedik. Bir arkadaşımız kapı, bir arkadaşımız cam kısmına yönelerek içerideki vatandaşlarımızı uyarmak istedi.. İçeride çocukların olduğunu fark ettik. Çocukları içeriden tahliye etmek suretiyle insanlık görevimizi yerine getirdik" dedi. Sedat Özdemir de "Tesadüfen bölgedeydik. Çalışırken olayı fark ettik. Evden alevlerin yükseldiğini görünce tabii dayanamadık 'içeride insanlar vardır' düşüncesiyle. Zaten sonrasında baktığımızda çok sayıda kadın ve çocuğun olduğunu gördük. Hiçbir şey düşünmeden müdahale etmek istedik. Camlara, kapılara yöneldik. Hatta taş attım uyarmak için, görüntülerde de vardır. Çocukları ikna etmemiz zor oldu. Dışarı çıkmakta çekiniyorlardı. Yangın etkisini artırınca daha yoğun bir çaba göstererek tahliye ettik. İtfaiyeyi ve polisi aradık. Onlar da çok çabuk geldi ve müdahale ettiler" ifadelerini kullandı.

Olay esnasında orada olan Harun Ergün ise "İnsan kaybı olmadığı için çok mutluyum. Kapıyı vurduk, çocukları dışarı çıkardık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İBB Başkanı Uysal'ın açıklaması

-Yangın anını anlatan sayaç okuma görevlileri

-Ödül alma anları

-Detaylar

13.07.2018 - 14.23 Haber Kodu : 180713080_ (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)

6- KÜÇÜK ÇAMLICA TV-RADYO KULESİ İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILIYOR Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Kulenin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. 2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR

Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin 1400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti. KULE "GİYDİRİLECEK"

Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi inşaatında şu anda elektronik aletlerin yerleştirilme işleminin devam ettiği öğrenildi. Kulenin betonarme ve çelik konstrüksiyon bölümünde kaplama ve giydirme işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi. Tamamlandığında toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK

300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı belirtildi. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kulelerle sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor. KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK

İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacağı belirtildi. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasının da yapılacağı öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak.

Bu arada, kulenin tamamlanmasının ardından tepesine bir süre önce asılan Türk bayrağı rüzgarın azizliğine uğradı. Denizden 576.5 metre yükseklikte dalgalanan Türk bayrağı rüzgar yüzünden hasar gördü. Uç bölümünün parçalandığı görülen Türk bayrağının önümüzdeki günlerde yenisiyle değiştirileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kulenin havadan görüntüleri ========================= 7- YARIM ASIRLIK YOĞURT FESTİVALİ RENGARENK BAŞLADI * Silivri'de 57'ncisi düzenlenen Yoğurt Festivali renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşüyle başladı Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ'DE bu yıl 'Yoğurda Renk Kat' sloganıyla 57'ncisi düzenlenen Yoğurt Festivali, belediye binası önünden Atatürk Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Dans gruplarının kostüm ve şarkılarıyla renkli görüntülere sahne olan etkinlik öncesi konuşan Belediye Başkanı Özcan Işıklar, "Bölgemizde bir tane manda kalmamıştı. Ama şimdi Türkiye'nin manda popülasyonu en yüksek illerden biri İstanbul oldu" dedi.

Silivri yoğurdunu tanıtma, ilçede ekonomik ve sosyal canlılık oluşturma amacıyla düzenlenen geleneksel festivalin açılışı rengarenk kortej yürüyüşüyle başladı. Gösteri ve müzik gruplarının yer aldığı korteje vatandaşlar da eşlik etti. Kortejin en ön sıralarında Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural, CHP Silivri İlçe Başkanı Suna Göçengil yer aldı. Korteje katılan klasik otomobiller de renkli görüntüler oluşturdu. Yürüyüşün ardından Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ellerinde taşıdıkları balonları İzmir Marşı eşliğinde gökyüzüne bıraktı. Açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Işıklar, festivale katılan yaklaşık 15 bin kişiye teşekkür etti. Festival kapsamında düzenlenen yoğurt yeme yarışması da kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

"YOĞURT KOSKOCA MEDENİYETİN BİR PARÇASI"

Yoğurdun Silivri için önemine dikkat çeken Başkan Özcan Işıklar, "Yoğurt, yıllardır demlenen koskoca bir medeniyetin sadece bir parçası. Yoğurdu hatırlamak demek geçmişten bugüne biriktirdiğimiz kültürü hatırlamamız demek. Yoğurt bizi burada yaşatan, zenginleştiren, ekonomi için oluşturulan değerlerden yalnızca biri" diye konuştu. "BÖLGEMİZDE 12 BİN MANDA VAR"

Silivri'nin manda yetiştiriciliği konusunda geldiği konuma değinen Başkan Işıklar, bölgede 12 bin manda olduğunu söyledi. Tarım ve hayvancılığının önemini vurgulayan Işıklar, "Silivri'nin iki ucu toplam 55 kilometre, 900 kilometrelik alanın 500 metrekaresi tarım ve hayvancılığa en elverişli bölgelerden bir tanesi. Tarım ile hayvancılık bunlardan en önemli zenginlik aracı. Bu aracın kaynakları, yoğurt, kaymak, süt, peynir. Hollanda'ya gidiyorsunuz size 100 gramlık peyniri 20 euroya satabiliyor. Bu kaynaklarınıza inovasyonu, teknolojiyi, bilgi ve birikimi katarsanız buradan bir endüstri doğuyor. Bölgemizde bir tane manda kalmamıştı. Ama şimdi Türkiye'nin manda popülasyonu en yüksek illerden biri İstanbul" ifadelerini kullandı.