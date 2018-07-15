DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE YÜRÜYÜŞ BAŞLADI (1) Haber - Kamera: Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL,DHA

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile D-100 karayoluna çıkan yollardan saat 14.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ise erken saatlerden itibaren ellerinde Türk bayraklarıyla Kısıklı Meydanı, Çengelköy ve Altunizade'den törenin yapılacağı alana doğru yürüyerek gidiyor. Görüntü Dökümü

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-Trafiğe kapatılan yollar

-Trafikte görevli polisler

-Boş yollar

-Tören alanına doğru yürüyenler

-Ellerinde Türk bayrağı olanlar

-Genel ve detaylar 15.07.2018 - 15.06 Haber Kodu : 180715102_I ==================== (Ek görüntülerle)

2- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI Haber - Kamera: Gülseli KENARLI - Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK / İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü nedeniyle yapılacak etkinlikler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Köprü yolu Zincirlikuyu ve Barbaros Bulvarı üzerinden bariyerlerle kesildi. Polis ekiplerinin bu noktalarda güvenlik önlemi aldığı görüldü. Türk bayrağı sarılı 3 hafriyat kamyonunun etkinlikler için köprüye gittiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Barbaros Bulvarı'ndan görüntüler

- Zincirlikuyu'dan görüntüler

- Polislerin görüntüsü

- Kamyonların görüntüsü

- Detaylar =================================== 3- 15 TEMMUZ ŞEHİDİ İLHAN VARANK KABRİ BAŞINDA ANILDI Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL (DHA)

5 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank, Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda bulunan kabri başında anıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen ağabeyi Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı. Anma törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma İlhan Varank için dualar okunması ve karanfil bırakılmasıyla sona erdi Görüntü Dökümü:

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-Şehit İlhan Varank'ın kabrinden ve ziyaretten detaylar

-Şehzadebaşı Camii'nden detaylar

================================= 4- İBB ÖNÜNDE 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR Gökhan ÇELİK-Cem DAĞISTANLI, İSTANBUL (DHA) ŞEHİT yakınları ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün ikinci yıldönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı.

İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde sabah saatlerinden itibaren toplanan vatandaşlar, tekbir ve sloganlarla darbe girişimini lanetledi. 15 Temmuz gazilerinden Muharrem Gürbüz, "15 Temmuz gecesi fena bir geceydi. Allah milletimize bir daha böyle bir gün yaşatmasın. İnşallah bu hainler en ağır cezaları alırlar. Biz kimseden korkmuyoruz. Biz de iman gücü var. Böyle bir liderimiz var başımızda. O yüzden kimseden korkumuz yok. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz gecesi yaralandım İBB önünde. Çok şükür bugün iyiyim. Allah bu nişanı bize vaat ettiö dedi.

İBB'nin karşısında bulunan parkta toplanan vatandaşlar ve belediye çalışanları da 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler için dualar etti.

Görüntü dökümü:

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- İBB önünde toplananlar

- Gazi Muharrem Gürbüz ile röportaj

-Saraçhane Parkı'ndan detaylar

-Güvenlik görevlilerinin 15 Temmuz tişörtü

-Şehitler için dua edilmesi

15.07.2018 - 14,50 Haber Kodu : 180715087 5 - TÜRK BAYRAKLI KAMYONLAR KÖPRÜDE Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nin başlamasına saatler kala hazırlıklar son aşamasında. Tören için belirlenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağında toplanmalar yavaş yavaş başladı. Bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alana geliyor. Öte yandan trafiğe kapatılacak yollarda bulunacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Kasaları büyük Türk bayraklarıyla kaplanan 36 kamyon, köprü üzerinde art arda sıralanırken, ilerleyen dakikalarda konvoy halinde görevli oldukları noktalara giderek konuşlanacak. Görüntü Dökümü

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-Köprüde bulunan kamyonlar

-Al bayrağa sarılı kamyonlar

-Alana gelenler

-Sıra sıra bekleyen kamyonlar

-Genel ve detaylar

15.07.2018 - 14.16 Haber Kodu : 180715077 6- İBB'DEN "15 TEMMUZ" TEDBİRLERİ... Haber: İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bazı tedbirler aldı. İBB'nin 'Vatandaşların, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki büyük buluşması için' başlığıyla duyurduğu tedbirler şöyle:

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ŞEHİTLER ANITI:

*Miting alanına giren vatandaşlara üç noktadan 90.000 adet kumanya dağıtımı yapılacak.

*Miting alanına köprü trafiğe kapatıldıktan sonra 150.000 adet su paletlerle dizilecek.

*Sahnenin olduğu kısımda basın için bir adet mobil büfe, personel için bir adet mobil büfe ve acil durumlar için soğuk araç içerisinde kumanya ve benzeri malzeme bulundurulacak.

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programında 47 adet mobil tuvalet hizmet verecek. HALKLA İLİŞKİLER (Alo 153):

*15 Temmuz Günü Edirnekapı Çengelköy ve Karacaahmet Mezarlıklarında mobil iletişim araçlarımız kurularak, mevlit okutulacak.

*15 Temmuz günü meydanlarda bulunan Beyaz Masa iletişim noktaları saat 01:00'e kadar açık olacaklar.

*Yerinde çözüm araçları tüm meydanlarda ve etkinlik alanlarında hazır bulunacak.

*15 Temmuz Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız hafta boyunca ev ve işyerlerinde ziyaret edilmektedir.

*Aksaray 15 Temmuz tanıtım ofisi ve mobil araçlardan bayrak, tişört ve şapka dağıtımı yapılacak.