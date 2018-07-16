DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ABD BAŞKANI TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

CumhurbaşkanI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin içeriğiyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Görüşmede, Brüksel'deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de yapacakları görüşmenin önemine işaretle, başarı dileklerini ifade etmişlerdir. Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili işbirliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etmişlerdir"

============= 2- ADNAN OKTAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

İstanbul'da gözaltına alınan Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi

Adnan Oktar, öğle saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Oktar sağlık kontrolünün ardından tekrar polis aracına bindirildi. Adnan Oktar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Görüntü dökümü:

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-Oktar'ın getirilmesi

-Sağlık kontrolüne sokulması

-Çıkarılması ================== (ÖZEL)

3 - OKTAR BABUNA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ - Operasyonda gözaltına alınan kadınlar da sağlık kontrolünden geçirildi Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlediği operasyon kapsamında Oktar Babuna'nın da arasında bulunduğu 45 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan şüpheliler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasına getirildi. Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 6'sı erkek, 10 kadın şüpheli sağlık kontrollerinden geçirildi. Polis ekiplerinin Babuna ve diğer erkeklerin başını eğerek emniyete götürdüğü görüldü. Aynı hastanede aralıklarla gün içinde toplam 45 şüphelinin sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Oktar Babuna'dan görüntü (Mavi kot, Beyaz pantolonlu )

-Şüphelilerin polis ekipleriyle emniyete götürülmesi ================================ 4- ADNAN OKTAR GRUBUNA OPERASYON: 36 KİŞİ DAHA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ Taner YENER - Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 kişi daha hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü otobüsleriyle öğlen saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Plastik kelepçeyle otobüsten indirilen şüpheliler, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Sol bacağından geçirdiği ameliyat sonrası gözaltına alındığı öğrenilen bir şüpheli, polis yardımıyla otobüse bindirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan caddesindeki yerleşkesine götürüldü. Görüntü dökümü:

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- Şüphelilerin otobüsten indirilmesi

-Ameliyatlı şüphelinin yürümesi ve otobüse bindirilmesi

-Genel ve detaylar

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5- 17 YILDIR SÜREN ADNAN OKTAR GRUBUNA YÖNELİK İŞKENCE DAVASI... - Gözaltındaki şikayetçiler duruşmaya katılmadı Haber: Hayati ARIGAN / İstanbul DHA

Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu 8 emniyet görevlisinin 17 yıldır yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Şikayetçi Adnan Oktar grubu avukatları, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Adnan Oktar grubunun davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek talebi reddetti. Davada müşteki olanların bir çoğu son yapılan operasyonda gözaltına alındıkları için duruşmaya katılmadı. MAHKEME BAŞKANI: OPERASYONDA GÖZALTINA ALINANLAR MI MAZERET BİLDİRDİ

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Oktar grubundan yalnızca avukat Semra Karadağ katıldı. Avukat Karadağ, davaya katılan avukatlardan Ayfer Bayer'in mazaret dilekçesini gönderdiğini bildirdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Zafer Özer "Operasyon nedeniyle kimler gözaltında gerçekten haberim yok. Gözaltılar nedeniyle mi bu mazeret dilekçesi" şeklindeki sözleri üzerine avukat Karadağ, tutanaklara gözaltıların geçmesini istemedi. Karadağ, "Söylediğim şekilde tutanağa geçmesini istiyorum" dedi.

OKTAR GRUBU REDDİ HAKİM TALEP ETTİ

Daha sonra dosyaya gelen belgeleri okuyan mahkeme başkanı, şikayetçilerden Timur Ayan'ın avukatı Nihan Toklu'nun mahkeme heyetinin reddine yönelik dilekçe sunduğunu bildirdi. "TEK MERKEZDEN TALİMAT ALIYORLAR, AMAÇLARI BİZE EZİYET VERMEK"

Reddi hakim talebine ilişkin söz alan sanık Vedat Mercan, "Yıllardır yargılanıyoruz. 1999'dan bu yana bu grup tarafından hakkımızda şikayetler devam ediyor. Suç tarihinin üzerinden 19 yıl geçti. Bizim yıllardır karşı karşıya olduğunu bir örgüt. Örgüt oldukları için tek merkezden talimat alıyorlar. Şu anda yapmaya çalıştıkları da hukuku uzatarak bizlere eziyet vermek. Bunun yapabilmek için de yersiz husumetler oluşturma gayretine girmişlerdir. Size de sizden sonra gelecek heyetlere de dava açacaklardır. Bu nedenle reddi hakim taleplerine ret kararı vermenizi talep ediyor" dedi. MAHKEME HEYETİ, REDDİ HAKİM TALEBİNİ DAVAYI UZATMAYA YÖNELİK

Adil Serdar Saçan'ın avukatı Serkan Saçan da reddi hakim talebinin duruşmaları uzatmaya yönelik olduğunu söyledi. Mahkeme, reddi hakim talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğuna kanaat getirerek reddine karar verdi. İtirazların ise üst mahkeme olan İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılabileceğini belirterek duruşmayı ertelendi.

DAVA, 19 YILDIR DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlenen Adnan Oktar grubuna, 1999 yılında da operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar yapılanmasının ikinci adamı olduğu belirtilen Tarkan Yavaş'ın da olduğu 27 kişi, operasyonu gerçekleştiren dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu 8 emniyet görevlisinin kendilerine işkence yaptıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Sanıklar hakkında 27'şer kez 12'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. 2016'da verilen mütalaada davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi talep edilmişti. Görüntü Dökümü:

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-Adnan Oktar'ın görüntüsü

-Son operasyonda gözaltına alınanların sağlık kontrülü

-Adil Serdar Saçan'ın arşiv görüntüsü

-Adliyenin görüntüsü =============================== 6- İKİ KIZINA CİNSEL İSTİSMARDAN YARGILANAN BABAYA "İYİ HAL" İNDİRİMİ Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

GAZİOSMANPAŞA'da geçen yıl biri 9, diğeri 11 yaşındaki iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen E.S. 'nin (37) yargılandığı dava karara bağlandı. İki çocuğuna birden fazla değişik zamanda cinsel istismarda bulunmasından dolayı babaya önce 18 yıl 9'ar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate aldı ve iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezasına indirdi. Baba E.S., toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Gaziosmanpaşa'da yaşayan E.S (9), E.S. (11) isimli iki kız kardeş , 25 Eylül 2017 tarihinde polis merkezine başvurdu. Kız kardeşler , babalarının kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu, bu durumu anlatırlarsa babalarının annelerini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyerek yardım istediler. İhbar üzerine polis ekipleri, anneye ulaştı. Anne M.S., de olayı karakolda öğrendiğini belirterek, eşi E.S.'den şikayetçi oldu. Baba E.S. ise çocuklarının yönlendirildiğini, annesinden boşanmak istemesi üzerine kendisine iftira atıldığını savunarak, suçlamaları reddetti. Soruşturma sırasında kız çocuklarından birinin pijamasındaki baba E.S.'ye ait meni lekesi tespit edildi. Savcılık soruşturma sonunda baba E.S. hakkında "Cinsel istismar" suçundan dava açtı. ANNE MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİ

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren anne M.S. , olayı görmediğini belirterek, "Babaları bana şiddet uyguladığı için çocuklarımın böyle bir ifade verdiğini düşünüyorum" dedi ve şikayetçi olmadı. Mağdur kızların avukatı da, sanığın ailesi tarafından tehdit edilmiş olabileceğini belirterek annenin beyanına itiraz etti. Avukat, ayrıca kriminal inceleme raporunun bulunduğunu ve çocukların yaşı gereği böyle bir hayal gücünü kullanma durumlarının olamayacağını belirtti. Duruşma savcısı da mütalaasında, sanıkla eşi arasındaki boşanma davasının, çocukların karakola başvurmasından 3 ay sonra açıldığını belirterek sanığın kızlarına yönelik cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.