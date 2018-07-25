DHA İSTANBUL BÜLTENİ 3

(geniş haber)

1- ADNAN OKTAR'IN EVİ CEPHANELİK ÇIKTI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlar basına gösterildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Adnan Oktar ve grubuna İstanbul Merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 190 kişi gözaltına alınırken 169 kişi tutuklanmıştı. Şüphelilere ait adreslerde ele geçirilen silahlar bugün basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gösterilen silahlar cephaneliği andırdı. Yapılan açıklamada 17 ruhsatlı 23 tüfek, 65 ruhsatlı 70 tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildiği belirtildi. Silahların balistik incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilenler arasında polis telsizlerinin de bulunduğu kaydedildi. Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen silah ve mermiler

25.07.2018 - 14.09 Haber Kodu : 180725071_I 2- SOKAKTAKİ GÖRÜNTÜ ÜRKÜTÜCÜ; 6 BİNA MÜHÜRLENDİ - Sütlüce'de çöken binanın çevresindeki binalarda derin çatlaklar oluştu. Boşaltılan binalar mühürlendi. Haber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu Sütlüce'de çöken 4 katlı bir binanın yakınında bulunan 6 bina derin çatlaklar oluştu.

Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bulunan, temel inşaatında yağış nedeniyle toprak kayması yaşanmış ve saatler sonra da yan tarafta bulunan 4 katlı bina çökmüştü. Yaşanan olay sonrası çevredeki binalarda derin çatlakların oluştuğu görüldü. Tedbir amaçlı boşaltılan 6 bina ise mühürlendi. Binalardaki incelemeler sürüyor.

" 'EV GİTTİ , EV GİTTİ' DİYE BAĞIRDI"

Bu arada mağdur olanlar için Beyoğlu Belediyesi ekipleri sosyal market aracı ile ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. Mahalle sakini İbrahim Ayvalı "Ben burayı gördüm. Ben evimde kahvaltı yapıyordum. Bir komşu bağırdı 'Ev gitti , ev gitti' diye bağırdı. Bende hemen dışarıya çıktım. Ben evin ön tarafını görmüyorum, arka tarafta hiçbir şey görmüyorum. Ben burada 'içeride olan var mı' diye bağırdım. Genç bir çocuk varmış içeride o dışarıya çıkmış. Belediye başkanı bize söz verdi. Biz belediye başkanına güveniyoruz. Bizi mağdur etmeyecek" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Çöken binanın enkazı

-Çöken binadan geriye kalanlar

-Yan binalarda oluşan çatlaklar

-Mahalle sakini ile röp.

-Binalardaki mühürler

-Kapanan sokak

-Sokağın havadan görüntüsü

25.07.2018 - 13.11 Haber Kodu : 180725069_ 3- TAKSİM'DE YAĞMUR Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Taksim'de öğle saatlerinde yağmur etkili oldu.

İstanbul'da iki gündür yağmur etkili oluyor. Aralıklarla etkili olan yağmur öğle saatlerinde Taksim'de yağdı. Meydanda yürüyenler ıslanmamak için saçak altlarına sığınırken yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyeleri ile ilerledi. Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı'ndan yağmur görüntüleri ==========================

(GENİŞ HABER)

4- BERNA LAÇİN'İN 1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ÇOCUKLARA yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerine ilişkin tartışma sırasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Berna Laçin Eşiz hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, Soruşturmaya konu paylaşımda adı geçen Medine şehrinde İslam peygamberinin kabrinin bulunduğu hatırlatılarak, "Hac ibadeti kapsamında ziyaret edilen ve tüm dünya Müslümanlarınca kutsal kabul edilen bir şehir olduğu, dolayısıyla Müslümanlar için kutsal değeri bulunan bu şehrin tecavüz rekoruna sahip olduğuna dair şüpheli tarafından dile getirilen iddianın nesnel bir veriye dayanmadığı" kaydedildi.

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerine ilişkin tartışma sırasında sosyal medya hesabında idam cezasına yönelik paylaşımda bulunan oyuncu Berna Laçin Eşiz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Berna Laçin Eşiz hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerinin tartışıldığı dönemde şüpheli Berna Laçin'in sosyal medya hesabında 3 Temmuz 2018'de idam cezasına ilişkin paylaşımda bulunduğu hatırlatılan iddianamede, paylaşımın muhtelif sosyal medya hesaplarında yoğun tepkiler oluşturduğu, bunun üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İFADESİNDE İDAMA KARŞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüphelinin soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin ifadesine de yer verildi. Şüphelinin, sosyal medyada Suudi Arabistan'daki düzen içerisinde taciz ve tecavüzün olmadığına ilişkin paylaşımlarda bulunulması üzerine suça konu paylaşımı yaptığını, dini değerleri aşağılama gibi bir kastının olmadığını söylediği belirtildi. İddianamede, şüphelinin suça konu paylaşımının ilişkin olduğunu, idama karşı olduğunu, çocuk kadınlara tecavüz, kadına şiddet suçları ile benzeri suçlarda idamın çözüm olmadığını anlatmak istediğini beyan ettiği ifade edildi.

Soruşturmaya konu paylaşımda adı geçen Medine şehrinde İslam peygamberinin kabrinin bulunduğu hatırlatılan iddianamede, "Hac ibadeti kapsamında ziyaret edilen ve tüm dünya Müslümanlarınca kutsal kabul edilen bir şehir olduğu, açık internet kaynaklarından yapılan araştırmaya göre tecavüz suçlarının bu şehirde dünyadaki diğer şehir veya ülkelere nazaran 'tecavüz rekoru kıran şehir' şeklinde lanse edilmesini gerektirecek ölçüde çok yaşandığına dair hiçbir resmi ya da gayri resmi istatistiki veri bulunmadığı, dolayısıyla Müslümanlar için kutsal değeri bulunan bu şehrin tecavüz rekoruna sahip olduğuna dair şüpheli tarafından dile getirilen iddianın nesnel bir veriye dayanmadığı" kaydedildi.

İDDİANAMEDE AİHM KARARINA ATIF YAPILDI

İddianamede, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Otto-Preminger, İ.A.-Yasak Tümceler kararlarında da vurgulandığı üzere şiddet çağrısı bulundurmasa bile dini değerlere yönelik 'Ucuz' saldırıların ifade özgürlüğü kapsamında korunmayacağı" kaydedildi. İddianamede "Düşünce açıklanırken dini değerlere yönelik saygısız tutumlardan kaçınılması gerektiği, şüphelinin kamuoyuna yansıyan idam tartışmalarına hiçbir katkısı olmayan, nesnel bir veriye dayanmayan ve dosyada mevcut verilere göre büyük tepki alan ifadelerinin de halkın dini değerlerini aşağılayıcı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelik taşıdığı, bu nedenle şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği" belirtildi.

İddianamede şüphelinin "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

======================= 5 - OTELİN MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR /İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY Kozyatağı'nda lüks bir otelin 15'nci katında kalan Harun Kadir Bülbül (26) merdiven boşluğunda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay sabah 08:00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı'nda bulunan lüks otelde meydana geldi. Merdiven boşluğunda Harun Kadir Bülbül'ü yerde kanlar içinde gören otel çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Bülbül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otele gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Polisin yaptığı ilk belirlemelere göre, Bülbül'ün otelin 15'inci katından atlayarak intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. İncelemerin ardından Bülbül'ün cenazesi cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Görüntü Dökümü:

----------- -Otelden görüntü

-Ambulans ve polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekipernden görüntü

-Cenaze aracının gelmesi

-Cesedin otelden çıkarılması

-Cenaze aracına konması

-Genel ve detay görüntüler

25.07.2018 - 12.51 Haber Kodu : 180725062_

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