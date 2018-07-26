DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR (2) - Bazı yollar su altında kaldı Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor. 3 gündür devam eden yağmur bugün de etkisini gösteriyor. Yine bir anda gökyüzünü kara bulutlar sardı. Yağmur kısa sürede yolda su birikintilerine neden oldu. Bazı yollar su altında kaldı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken yağmura hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı. METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ise, "Bugün İstanbul'da görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. Görüntü Dökümü:

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-Taksim ve boğaz çevresinden görüntüler

-Yoldaki su birikintileri

-Yolda yürüyenler

-Trafikten görüntüler

-Bakırköy'de su basan yol

-Şile yolundaki su birikintisi

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2- SULTANBEYLİ'DE YAĞMUR: 2 ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İSTANBUL -DHA

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Şile yolunda sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte zorlanırken Sultanbeyli'de iki sürücü yol çalışmasını fark etmeyerek çukura düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkili oldu. Yağmur Anadolu yakasında özellikler Sancaktepe , Sultanbeyli, Ümraniye ve Çekmeköy'de yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Şile yolunda su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İKİ ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ

Sultanbeyli'de yol çalışması nedeniyle açılan ve yağış nedeniyle içi su dolan çukuru fark etmeyen iki sürücü çukura düştü. Lastikleri çukura düşen araçlar asılı kaldı. Sürücüler araçlarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kara bulutlardan görüntü

-Şimşek görüntüsü

-Yola biriken su

-Sürücülerin suda ilerlemesi

-Çukura düşen iki aracın görüntüsü

-Çukurdan görüntü

-Sürücüler ile röp

-Araçları kurtarmaya çalışmaları

-Şile yolunda su birikintisinde ilerleyen araçlar (amatör kamera)

================ 3- İNCİRLİ ALT GEÇİDİ SU BİRİKİNTİSİ NEDENİYLE KAPANDI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Bakırköy ve Bahçelievler'i birbirine bağlayan İncirli Alt Geçidi'ni su bastı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan alt geçit suyun tahliye edilmesinden sonra yeniden açıldı.

İstanbul'da öğlen saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle İncirli Alt Geçidi'ni su bastı. Tıkanan rögarların geri tepmesi sonucu su seviyesi yükselince alt geçit trafiğe kapandı. Olay yerine gelen İSKİ ekipleri tıkanan rögarları açarak su tahliyesi başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından su tahliyesi tamamlandı. Yapılan temizliğin ardından alt geçit yeniden trafiğe açıldı. Görüntü Dökümü:

-Alt geçit

-Su birikintisi

-İSKİ'nin çalışması

-Su tahliyesi

-Yolun açılması

-Detaylar 4- TAKSİM'DE YAĞMUR Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA

İstanbul'da yer yer yağmur etkili oluyor.

Taksim'de aniden bastıran sağanak yağmur, meydandakilere zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar sığınacak yer ararken bazıları ise şemsiyeleriyle yağmurdan korundu. Görüntü Dökümü;

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-Taksim Meydanı

-Yağmurdan kaçanlar

-Şemsiye ile yürüyenler

-Duraklara sığınanlar

-Detaylar

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5- BAYRAMPAŞA'DA 2 KATLI İMALATHANEDE YANGIN Haber-Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN- Murat SOLAK, İSTANBUL DHA

Bayrampaşa'da 2 katlı bir imalathanede çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin yoğun dumandan etkilendikleri görüldü.

Yangın saat 11.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Sanayi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt katta dokumacılık, üst katta ise çay kazanı imalatı yapılan 2 katlı binada bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çay kazanı imalatı yapılan ikinci katta çıkan yangında dumanlar tüm binayı sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Bayrampaşa, Fatih ve Şişli'den itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerin çalışmaları sürüyor. "TÜPLERLE MÜDAHALE ETTİK"

Görgü tanığı Basri Bodur, " Burada yangın çıktı. Tüplerle müdahale ettik. O arada itfaiye geldi. Dumanlar yoğunlaştı. İtfaiye müdahale ediyor. Can kaybı, yaralanma yok çok şükür. Burası 3 katlı çay kazanları imalatı yapan yer " dedi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yangın çıkan imalathaneden görüntüler

-Dumanların yükselmesi

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Dumandan etkilenen itfaiye erleri

-Çalışanlar

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detaylar ====================== 6- SURİYELİLER TÜRKİYE'DE 7 YILDA 7 BİN 243 ŞİRKET KURDU Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, resmi rakamlara göre son 7 yılda 7 bin 243 yeni şirket açtı. Kayıt dışı açılan firmalarla birlikte bu sayının 10 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. Kurulan şirketlerin başında, toptan ticaret, gayrimenkul ve inşaat sektörleri geliyor.

Suriyelilerin göçü 2011 yılının Mayıs ayında başladı. Ülkedeki iç karışıklıktan kaçan Suriyeliler; ilk başlarda Gaziantep, Kilis ve Hatay gibi Suriye sınırına yakın illere göç etti. Ardından bu göç dalgası büyük kentlere doğru devam etti. İlk yıllarda Türkiye'ye gelen göçmenlerin bir bölümü daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine yöneldi. Bazıları da iç karışıklığın hafiflemesi ile birlikte ülkelerine geri döndü. Haziran 2018 itibari ile Türkiye'nin genelinde toplam 3 milyon 325 bin Suriyeli yaşıyor. Aradan geçen 7 yılda Türkiye'de yaşamaya başlayan Suriyeliler, geçimlerini sağlamak için 7 bin 243 şirket kurdu. Kayıt dışı işletmelerle birlikte bu sayının 10 binin üzerine olduğu düşünülüyor. Bu rakamlarla Suriyeliler Türkiye'de, her yıl yeni şirket kuran yabancılar arasında 1. sırada yer alıyor.

EN ÇOK SURİYE SERMAYELİ ŞİRKET İSTANBUL'DA

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerini inceleyerek hazırladığı Suriye Sermayeli Şirketler raporuna göre, son 6 ayda Suriyeliler tarafından açılan firma sayısı 778. Şirketlerin toplam sermayesi 195 milyon 835 bin lira. Suriye Ortak Sermayesi ise 119 milyon 343 bin 550 lira. Ocak - Haziran 2018 tarihleri arasında Suriyeliler en çok İstanbul'da işletme açtı. Kent genelinde 473 ayrı firmanın kurulduğu tespit edildi. İstanbul'u 182 firma ile Mersin, 43 firma ile Bursa, 41 firma ile Hatay, 28 firma ile Kilis, 3 firma ile Şanlıurfa, 1'er firma ile Sakarya, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Ankara, Antalya, Adana ve Isparta takip etti. EN ÇOK YATIRIM TOPTAN TİCARET

TEPAV'ın raporunda, Suriye Ortak Sermayeli kurulan şirket sayılarının en yüksek olduğu 15 sektör de sıralandı. Buna göre, Suriyelilerin en çok tercih ettiği sektörü 317 şirket ile toptan ticaret oluşturuyor. Bu şirketler, genellikle İstanbul gibi büyük kentlerde açılıyor. Bunu açılan 102 firma ile gayrimenkul faaliyetler takip ediyor. Sonra sırasıyla 78 firma ile inşaat, 47 firma ile perakende ticaret, 28 firma ile seyahat acentesi, 22 firma ile idari danışmanlık, 21 firma ile kara taşımacılığı, 20 firma ile yiyecek, 13 firma ile tekstil, 13 firma ile motorlu kara taşıtları ticareti ve onarımı, 11 firma ile gıda imalatı, 10 firma ile eğitim, 9 firma ile mühendislik ve mimarlık faaliyetleri, 8 firma ile bilgisayar programlama ve teknik destek, 8 firma ile de diğer hizmet sektörleri takip ediyor.