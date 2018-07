DHA İSTANBUL BÜLTENİ 3

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI İtfaiye ekipleri iki bina arasında kalan yangının merkezine ulaşmakta güçlük yaşadı. Çatıdan ve bina içerisinden müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalıştı. Polis ekipleri yangın nedeniyle caddenin her iki yönüne de güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

(ek bilgi ve görüntülerle)

3- SANCAKTEPE'DE OKUL DUVARI ÇÖKTÜ

*Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem,

"Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bu sevindirici taraf. Maddi bir kayıp var"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de bir okulun istinat duvarı çöktü. Olay yerine gelen Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem "Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bu sevindirici taraf. Maddi bir kayıp var" dedi.

Olay saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Mevlana Mahallesi Dik Sokak'ta bulunan Mevlana İlkokulun istinat duvarı henüz belinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis toprağın döküldüğü sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken toprağın altında kalan olup olmadığını öğrenmek için çalışma başlattı. Toprak kayması devam ederken ekiplerin çalışması devam ediyor.

Okulda okuyan bir öğrenci, "Duvar eğik duruyordu zaten. Biz de sese geldik" derken başka bir görgü tanığı ise, "Apartman sallandı. Yağmurda kimseyi görmedik. Gümbürtü koptu. Duvarlar aşağı düştü" diye konuştu.

Yaşanan olayın ardından Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de olay yerine gelerek inceleme yaptı.Erdem "Bugün 11.00-11.30 arası ani bastıran yağışla beraber okulumuzun istinat duvarı çöktü. Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bu sevindirici taraf. Maddi bir kayıp var. Biraz sonra kayan toprak, yıkılan istinat duvarı, yaklaşık 5 metre yüksekliğinde ve uzun bir duvar. Afetlerde bunlar var maalesef. Son yıllarda mevsimlerde ki değişimler ve farklılıklar Temmuz ayında Ağustos ayında yağışlar büyük zararlar veriyor. Hepsi Allah'tan. Biz şükür ediyoruz. Herhangi bir can kaybı yok. Şu anda bütün tedbirler alındı. En kısa zamanda yıkılan istinat duvarı kaldırılacak" diye konuştu.