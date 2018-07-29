DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

1- TREN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN FETHİYE YILDIZ'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI Haber-Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatında kaybeden Fethiye Yıldız'ın (59) cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda alındı. Yıldız'ın cenazesi defnedilmek üzere Edirne'ye götürüldü.

Çorlu'nun Sarılar Köyü yakınlarında 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen tren kazasında, 24 kişi ölmüş, 341 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan ve Çorlu'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fetiye Yıldız (59) dün yaşamını yitirmişti. Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, memleketi olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Aslanpınar Köyü'ne götürülmek üzere yola çıktı. "İHMAL VAR"

Fethiye Yıldız'ın cenazesini almaya gelen oğlu Özkan Yıldız, annesinin ölümünde, Avcılar'da bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin ihmali olduğu iddiasında bulundu. Annesinin ilk günlerde sağlık durumunun iyi olduğunu, sonraki günlerde olumsuzlukların ortaya çıktığını, sevk kararı veren Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin, durumun ciddiyetini kendilerine bildirmediklerini öne sürdü. Oğul Yıldız, "Bence ihmal İstanbul'dan kaynaklanıyor. Nakil olacaksa bile, İstanbul içindeki tam teşekküllü bir hastaneye nakil etmeleri lazımdı. Annemi Çorlu'ya nakil ederken Silivri'ye zor yetiştirdik" diye konuştu.

"TRENE DOKTOR KONTROLÜNE GİTMEK İÇİN BİNMİŞTİ"

Annesinin trene doktor kontrolü için Çorlu'ya gitmek üzere bindiğini söyleyen oğul Yıldız, "Ertesi gün kulak problemi için randevusu vardı. O amaçla Çorlu'ya bir gün öncesinden gideyim demiş" ifadelerini kullandı. Fetiye Yıldız'ın cenazesinin, memleketi olan Uzunköprü'nün Aslanpınar Köyü'nde toprağa defnedileceği öğrenildi. Görüntü Dökümü:

- Fetiye Yıldız'ın oğlu ile röp.

- Adli Tıp Kurumu'ndan görüntüler

- Cenazenin çıkışı

- Genel ve detay görüntüler =========== (ÖZEL)

2- ESENYURT'TA OMUZ ATMA TARTIŞMASI SONRASI FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ. *18 yaşındaki gencin feci şekilde dövüldüğü olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta omuz atma tartışması sonrası 18 yaşındaki bir genç feci şekilde dövüldü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Sait Arslan ile bir grup arasında omuz atma tartışması yaşandı. Tartışma sonrası gruptaki 5 kişi Arslan'a saldırdı. Sokak ortasında dakikalarca darp edilen Arslan'ı vatandaşlar kurtardı. Ancak bir süre sonra grup tekrar Arslan'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler ve şişlikler oluşan Arslan, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan saldırganlar ise kaçtı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Kavgadan görüntü

-Gencin dövülmesi

-Vatandaşların araya girmesi

-Tekrar saldırmaları

-Detaylar (ÖZEL)

3- SİLAHLI SOYGUNDA KİŞİ BAŞINA 1,5 LİRA DÜŞTÜ Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Sultangazi'de soygun için girdikleri lokantada kasa olmayınca çekmecedeki 6 lira bozuk parayı alan 4 soyguncu kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay,15 Temmuz'da Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saat 02.40 sıralarında balık lokantasına gelen 4 kişi bir süre içeriyi gözetledi. Lokantanın kapalı olduğunu gören hırsızlar güvenlik kameraların kablosunu makasla keserek etkisiz hale getirdi. Lokantanın kapısını levye ile kırarak içeriye giren hırsızlar bir süre etrafı kolaçan etti. Yüzlerini tişörtleriyle kapatan soyguncular kasayı bulamayınca masanın alt çekmesini açarak tabağın içerisindeki bozuk altı lirayı alarak kaçtı. Balık lokantasının içindeki güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti. Polis güvenlik kamerasına yansıyan kişileri arıyor. Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızların içeriye gelmesi

-Hırsızların birisin silahlı yönetmesi

-Masanın çekmesindeki bozuk paraların alınması

-Kapının başında birisinin gözcülük yapması

-Hızlıca olay yerinden kaçmaları

-Genel ve detaylar

============== (ÖZEL)

4- İÇERİDE KİMSEYİ GÖRMEYİNCE CEP TELEFONUNU ALARAK KAÇTI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta bir pilavcı dükkana giren bir kişi, işyeri çalışanını dükkanda görmeyince kasanın yanında bulunan iki telefondan birisini alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 22 Temmuz'da Sinanpaşa Mahallesi'nde bir pilavcı dükkanında yaşandı. Pilavcı Ferdi Bozkızıl saat 08.00'da dükkanı açtıktan sonra cep telefonlarını kasanın üstüne bıraktı. Bozkızıl'ın temizlik için dükkanın arka kısmında olduğu sırada dükkana gelen bir kişi etrafı kolaçan etti. Kimseyi görmeyince sakin bir şekilde kasaya yönelen hırsız, kasanın yanında bulunan telefonlardan birisini alarak kaçtı.Hırsızın kasada bulunan diğer telefonu almaması ise dikkat çekti. Bozkızıl telefonlardan birinin yerinde olmadığını görünce güvenlik kamera görüntülerini izledi. Telefonun çalındığını anlayan Bozkızıl, durumu polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.