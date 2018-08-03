DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(havadan görüntülerle)

1- İSTANBUL BOĞAZI'NDA TANKER ARIZASI Haber-Kamera: Enver ALAS - Cengiz ÇOBAN - Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı'nda arızalanan "Nissos Therassia" adlı tanker nedeniyle boğaz yaklaşık 3 saat gemi trafiğine kapalı kaldı.

252 metre boyunda, 45 metre genişliğindeki Yunan bayraklı ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı'nda arızalandı. Tankerin arızalanması nedeniyle Boğaz transit gemi geçişine kapatıldı. Tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek Marmara denizine doğru götürüldü. 5 römorkörün eşlik ettiği gemi yaklaşık 3 saatte İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin çekilmesinin ardından Boğaz tekrar gemi trafiğine açıldı. Görüntü Dökümü:

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//HAVADAN GÖRÜNTÜYLE

-Geminin görüntüsü

-Römorkörler

-Geminin çekilmesi

03.08.2018 - 12.08 Haber Kodu : 180803054_ 2- POLİSTEN VİLLAYA FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN UYUŞTURUCU OPERASYONU Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , (DHA)

Büyükçekmece'de villaya düzenlenen operasyonda 2 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcılarının lüks araçlardaki gizli bölmelerde sevkiyat yaptığı belirlenirken, polisin villaya yaptığı operasyon sırasında hap üretimi yapan makinelerin üretime devam etmesi dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ihbar üzerine bir imalathane olarak kullanılan havuzlu bir villayı ve sevkiyatta kullanılan minibüsü takibe aldı. Polis ekipleri yaklaşık 1 ay boyunca şüphelileri takip etti. Gizli bölmeli lüks aracı Büyükçekmece'den Fatih'e kadar takip eden narkotik polisi aracın önünü keserek sürücü F.K.'yi gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 44 MİLYON

Polis lüks araca düzenlenen operasyonla eş zamanlı olarak Büyükçekmece'de uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen havuzlu villaya da baskın düzenledi. Baskında uyuşturucu şebekesi lideri İ.G. ile B.K. ve Özbekistan uyruklu uyuşturucu kuryesi D.Y. adlı kadını gözaltına aldı. İmalathane olarak kullanılan villaya yapılan baskında piyasa değeri 44 milyon lirayı bulan 2 milyon 200 bin adet ecstasy hap, villa içindeki bir başka minibüste yapılan aramalarda ise hava yastığına kurulan düzenekle gizlenmiş 6 kilo kokain ele geçirildi. Olayla bağlantılı şebeke lideri 'doktor' lakaplı İ.G. ile birlikte F.K., B.K. ve D.Y. villa ve minibüste gözaltına alınarak emniyete götürüldü. MAKİNELER ÜRETİME DEVAM ETTİ

Narkotik polisinin villaya yaptığı baskın anında uyuşturucu hap yapımında kullanılan makinelerin üretime devam etmesi dikkat çekti. Sevkiyatta kullanılan lüks minibüs ile ticari araçlara özel olarak tasarlanan uyuşturucu zulaları polisi ise polisi şaşırttı. Yapılan operasyonlar ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Polis kamerasından baskın anları

-Şüphelilerin görüntüsü

-Makinelerin üretime devam etmesi

-Minibüse yapılan operasyon

-Araçtaki hap zulaları

-Sergilenen haplardan görüntü

-makinelerden görüntü 03.08.2018 - 12.24 Haber Kodu : 180803066_ 3- SICAK HAVADA BALKON KAPISI VE PENCERELERİ AÇIK BIRAKANLARI HEDEF SEÇİYORLARDI - BALKON VE PENCERELERE TIRMANIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Yaz aylarında açık bırakılan balkon kapısı ya da pencereden evlere girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin bazı binalarda yaptığı hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı. BALKON VE PENCERELERE TIRMANIYORLARDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaz ayalarında artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy ve Maltepe'de benzer yöntemle hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, emniyette hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis ekiplerinin Kadıköy'de düzenlediği operasyonda, Süleyman E. (23), Ömer Ç. (24) ve B.Ç (16) yakalandı. Yaşı küçük olan şüpheli

B.Ç, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 6 cep telefonu ve hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin gece saatlerinde yaya olarak gezdikleri sokaklarda, açık bırakılan balkon kapısı ve pencerelerden evlere girdikleri görülüyor. Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anlarının güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye sevki ============================== 4- İSTANBUL'DA 5 YILDA 9785 ARAÇ YANDI Haber: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL (DHA)

İSTANBUL'da son 5 yılda 9 bin 785 araç alevlere teslim oldu. Yangınların çıkışı nedeni arasında aracın elektrik aksamında yaşanan arızalar ilk sırada yer alıyor. EN ÇOK ARAÇ YANGIN 2016'DA YAŞANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı'nca hazırlanan son 5 yıllık rapora göre, 2013'ten 2018 Temmuz ayına kadar toplam 9 bin 778 araç yandı. 2013'te 1601, 2014'te 1689, 2015'te 1903, 2016'da 1940, 2017'de 1781 ve 2018'in Temmuz ayının sonuna kadar 869 araç yangını çıktı. Bu yangınların çıkış nedeni olarak "elektrik" ilk sırada yer aldı. BU YILIN BİLANÇOCU

1 Ocak 2018 - 30 Temmuz 2018 tarihleri arasında ise 869 araç yangını yaşandı. Bu yangınların 535'i elektrik, 66'sı yüksek ısı, 62'si kasıt, 40'ı sigara, 26'sı parlama, 18'i kıvılcım, 15'i sabotaj, 11'i çocukların ateşle oynaması, 7'si benzin parlaması, 3'ü LPG oto, 2'si baca, 1'i patlama, 1'i yakıttan kaynaklandı. 84 yangının ise çıkış nedeni tespit edilmedi.

YANGINLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN PERİYODİK BAKIM ŞART

İtfaiye Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre yangınların önüne geçilmesi için, araçların periyodik bakımlarının yapılması şart. Yine araçlarda söndürme cihazının bulunması, sigara izmaritlerinin araç içinde bırakılmaması, LPG dönüşüm işlemlerinin yetkili firmalarca yapılması ve periyodik bakımların yapılması, araçlarda yanıcı ve parlayıcı sıvılarla temizlik yapılmaması, araçlarının ön tarafında çakmak gibi parlayıcıların bırakılmaması ve güneşte kalmaması da alınabilecek önlemler arasında sıralandı. Görüntü dökümü

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-Araç yangınları arşiv

-İtfaiyenin alevlere müdahalesi arşiv

-Küle dönen araç arşiv

03.08.2018 - 12.24 Haber Kodu : 180803065_I 5 - GEZİ PARKI OLAYLARININ GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRÜNE 5 YIL SONRA DAVA Haber: Hayati ARIGAN /İSTANBUL

İstanbul'da 2013'te yaşanan Gezi parkı olayları döneminden İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar hakkında 'kasten yaralamaya azmettirmek' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde olay şöyle anlatıldı;

Taksim'de 6 Temmuz 2013'te Gezi parkı eylemleri nedeniyle polis yabancı turistlere müdahale etti. Polis müdahalenin ardından bir kafede oturanlara yöneldi. Dönemin Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar kafede oturanların meydandan çıkarılması emrini verdi. Yunus Dolar , o sırada elinde kahve bulanan avukat Aslı Kazan için polislere 'Kahveyi yüzüne dök' emrini verdi. Polis Kazan'ın arkadaşı Tuğçe Tatari'yi de yere düşürdü. Tuğçe Tatari, Gümüşsuyu girişine kadar yerlerde sürüklendi.

'YÜZÜNE DÖK' DİYE EMİR VERDİ.

Yunus Dolar, FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olmaktan gözaltına alındı. İhraç edilen emniyet müdürü itirafçı oldu. Aslı Kazan ve arkadaşının yaşadıklarına tanık olan özel bir kriminal şirketinde çalışan Hakan U. incelediği dosyadan Yunus Dolar'ı tanıdı. Hakan U. geçtiğimiz yıl 31 Ekim'de Aslı Kazan ve Tuğçe Tatari'yi arayarak o gün polisin yaptıklarının emrini Yunus Dolar'ın verdiğini söyledi. Aslı Kazan, Memur Suçları Savcısı'na verdiği ifadede, "Taksim Meydanı'nda kafede otururken polis yabancı turistlere müdahale etmeye başladı. Bir anda kafeye giren polisler bizi itekleyerek meydan dışına atmaya çalıştı. Elimdeki sıcak kahveyi gösteren emniyet müdürü polise 'yüzüne dök' diye emir verdi. Daha sonra emri verenin Yunus Dolar olduğunu öğrendim" dediği öğrenildi. SUÇLAMALARI REDDETTİ

2011-2013 arasında İstanbul'da güvenlik şube müdürü görevi yaptığını belirten Yunus Dolar ise ifadesinde "Hakkımda FETÖ şüphesiyle yapılan yargılama vardır. Ancak yargı kararı bulunmamaktadır. Her iki konununda bir biri ile bağlantısı yoktur. Şikayetçileri göz altına alınması, gaz sıkma ve kahve dökülmesi gibi talimat vermedim" dediği kaydedildi. Yunus Dolar hakkında "kasten yaralamaya azmettirmek" suçundan açılan dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

========================= 6- 3 ÇÖP EVE 'DUVAR KAPI' ÖNLEMİ Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da bir binada, 5 yıldan bu yana kullanılmayan 3 dairenin 'çöp eve' dönüşmesi ve kimliği belirlenemeyen kişilerin uğrak yeri haline gelmesi üzerine girişlerine tuğla örülüp kapatıldı. 14 KAMYON ATIK ÇIKTI

Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki 5 katlı binanın alt katlarını büro olarak kullananlar, kime ait olduğunu bilmedikleri üst kattaki 2 ve 4'üncü kattaki pis kokular gelen bir dairenin çöp ev haline getirildiğini, gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişilerin gelip gittiğini görünce imza toplayarak şikayetçi oldu. Belediye ekipleri evlerde inceleme yaparak sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Sahiplerine ulaşılamayan evlerin çöp ile dolu olduğunu belirlendi. Tutanaklar hazırlanarak daireler boşaltıldı. Ekipler, 4 ve 5'inci kattaki 3 evden 14 kamyon kasasını dolduran eşyaları kullanılamayacak haldeki kıyafetleri ve katı atıkları götürürken, eşyalar arasında bulunan büyük bir Türk bayrağını fark eden işçilerden biri bunu alarak özenle katlayıp cebine koydu.