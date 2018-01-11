DHA İSTANBUL BÜLTENİ 4

Son Güncelleme 7 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 16:00 |7 dakika önce

1- HAFRİYAT KAMYONU YİNE CAN ALDI -1 Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA Kadıköy'de hafriyat kamyonu sürücüsü pazardan çıkan bir kadına çarptı. Kadın olay yerinde feci şeklide hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı. Görüntü Dökümü: -Cenazenin görüntüsü -Yerdeki pazar aracı -Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü -Pazardan görüntü -Hafriyat kamyonundan görüntü -Vatandaşlar ile röp -Cenazenin kaldırılması -Genel ve detay görüntüer 11.01.2018 - 15.56 Haber Kodu : 180111123_ ==================== 2- VELİLERİ AYAĞA KALDIRAN İDDİAYA SORUŞTURMA Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Başakşehir'de bir okulda öğretmenin ders sırasında tuvalete gitmek için sınıftan çıkmak isteyen öğrencilere 'falçata' göstererek tehdit ettiği iddilarıyla ilgili hem savcılık hem Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehit Polis Mustafa Erdoğan Orta Okulu'nda okuyan bazı öğrenciler, dün Türkçe dersi sırasında tuvalete gitmek için öğretmen R. C.'den izin istemiş ancak öğretmen iddiaya göre öğrencilere falçata göstererek tehdit etmişti.

İddialar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı ise okula müfettiş göndererek inceleme yaptırdı. Bu kapsamda müfettişlerce öğrencilerin ifadelerine başvuruldu. Öğretmen R.C.'nin ise bugün okula gelmediği öğrenildi. Görüntü Dökümü: ---------- -Okuldan görüntü -Müfettişlerden görüntü 11.01.2018 - 14.58 Haber Kodu : 180111108 =============== 3- BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NİN YENİ BAŞKANI SEÇİLİYOR (1) Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan Beşiktaş Belediye Başkanlığı için bugün toplanan Belediye Meclisi yeni başkanı seçecek. Beşiktaş Belediye Başkanlığı için düzenlenen seçime CHP Parti grubu Beşiktaş Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Tahir Doğaç'ı, AK Parti grubu ise Meclis Üyesi İsmail Akyıldız'ı aday gösterdi. 29 üyeli Beşiktaş İlçe Belediye Meclisi'nde CHP'nin 26, AK Parti'nin 2, İYİ Parti'nin ise 1 üyesi bulunuyor. Seçim, Beşiktaş İlçe Belediyesi Meclis salonunda saat 15.00'de başlayacak.

Görüntü Dökümü: ----------------------- -Meclis salonundan detay -Meclis üyeleri -Genel ve detaylar 11.01.2018 - 15.30 Haber Kodu : 180111110 11.01.2018 - 15.31 Haber Kodu : 180111115 ================ 4- 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLEN ATALAY FİLİZ'İN SAHTE BELGE DAVASI Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına hükümlü sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katıldı. KİMLİKLERE FOTOĞRAFLARINI KENDİSİ YAPIŞTIRMIŞ Suça konu 7 adet belgenin bazılarını İstanbul, bazılarını da Ankara'da yerde bulduğunu söyleyen Atalay Filiz, "Ben Ankara'da Elena Radchikova ve Göktuğ Demiraslan ile ilgili olaydan sonra bulmuş olduğum İ.F.A ve O.B.'ye ait belgeler üzerindeki resimleri sökerek kendi resimlerimi yapıştırmıştım. Bunları da sonraki süreçte İstanbul Tuzla'da çay ocağında çalışmaya başladığım sürece kadar yer yer kaldığım otellerde kullandım. Diğer belgeleri ise Tuzla'da çay ocağında çalışmaya başladıktan sonra bulmuştum. Bunlara da resimleri çıkararak kendi resimlerini yapıştırmıştım. Resimleri de kendim yapıştırdım, herhangi bir yardım almadım" dedi.