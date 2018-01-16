DHA İSTANBUL BÜLTENİ 4

Son Güncelleme 49 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 16:27 |49 dakika önce

(ÖZEL) 1- KANAL İSTANBUL'DAN ÖNCE GEMİ TRAFİĞİ İÇİN ÖNEMLİ DÜZENLEME - RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan dün Karadeniz ile Marmara Denizi birbirine bağlayacak olan Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahını açıkladı. Bakanlık kısa süre önce de "Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik"te önemli bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre söz konusu merkezler istenirse özel sektöre de devredilebilecek. "BAKANLIK KENDİSİ İSTERSE BUNU YAPAR, İSTERSE BAŞKA BİR GEMİ TRAFİK HİZMETİ OTORİTESİNE BUNUN VERİR" İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim üyesi Yrd. Doç. Turkay Özdemir, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü varken işletmenin başka bir kuruma verilmememesi gerektiğini ifade etti. Özdemir, " Mevcut zaten bu hizmeti yürüten bir otorite var. Bu da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü. Gerek boğazlar gerekse tüm Türk karasuları bakımında yetkili Kamu İktisadi Kuruluşu olan bir kurum. Bu kurum hazır elde varken başka bir kurum ihtiyacı yok. Devletin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bunu yaptırabilir. Bir de Arama Kurtarma Dairesi Başkanlığı var. Burayla da zaten koordinasyon halinde çalışıyor. Gelir elde edebilecek bir mekanizma var elimizde. Başka bir otoriteden kasıt özel sektör olabilir mi? Buna bir engel yok gibi duruyor. Ama yönetmelik yapıcının iradesinin mevcut durumda bu olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

KOLLUK KUVVETLERİ STATÜSÜNDE Özdemir gemi trafik hizmetlerinin kolluk görevi olduğu ve bir Türk şirketinin yapması gerektiği uyarısında da bulundu. Turkay Özdemir, "Mesele kolluk olunca devlet bunu kendi elinde başkasına vermemeli. Veriyorsa eğer hiç değilse Türk vatandaşı, Türk şirketi olanlara versin. Benim içimde geçen budur. 'Hakim, doktor yabancı olunca ne kadar güvenirsin?' Söz konusu güvenlik oluğunda yabancılar işin içine girdiğine güven duygumuz nispeten hafifler" dedi. "VERİYORSA EĞER HİÇ DEĞİLSE TÜRK VATANDAŞI, TÜRK ŞİRKETİ OLANLARA VERSİN" Turkay Özdemir, yabancı bir şirketin gemi trafik hizmeti sağlaması durumunda neler olacağını ise şöyle açıkladı: "Bir gemi trafik hizmeti otoritesinin özel bir şirket olarak kurulmasına bir engel yok gibi duruyor. 'Bakanlığın gayesi bu mudur?' diye sorarsanız, ben olmamasını diliyorum. Çünkü burada belli ölçüde Türk gemileri ya da Türk karasularında geçen gemilerin trafik seyri terör, genel sağlık, genel güvenlik ve genel ahlak gibi kolluk gücü mahiyeti taşıyor. Bu nedenle bunu bir özel sektöre vermemeli diye düşünüyorum. Mesele kolluk olunca devlet bunu kendi elinde başkasına vermemeli. Veriyorsa eğer hiç değilse Türk vatandaşı, Türk şirketi olanlara versin. Benim içimde geçen budur. 'Hakim, doktor yabancı olunca ne kadar güvenirsin?'. Söz konusu güvenlik oluğunda yabancılar işin içine girdiğine güven duygumuz nispeten hafifler. Çünkü geçen ulusal ve uluslararası gemilere farklılık gözetir mi, geçişlerde kolaylık ya da zorluk, denetlemelerde farklılık gösterir mi diye kaygı taşırım"

"GELİRİN TAMAMEN DEVLETE YANSITILMASI GEREKİYOR" Deniz Ticaret Hukuku uzmanı avukat Mahmut Yılmaz ise, "İster bir devlet otoritesinin olsun, ister özel bir şirket olsun gemi geçişlerinden elde edilen gelirin tamamen devlete yansıtılması gerekiyor" dedi. Yılmaz, Kanal İstanbul projesine dikkat çekerek, "Montrö uyarınca gemilerin İstanbul Boğazı geçişinde herhangi bir ücret talep etme hakkımız yok. Açık bir hukuka aykırılık yoksa geçişlerine izin vermeme gibi bir durum da yoktur. Fakat aynı sözleşmede gemi geçişleri için başka bir güzergahın belirlenmesi durumunda boğazlardan geçen gemilerin engellenebileceği ve diğer güzargahı kullanan gemilerden ücret alınabileceği açık bir şekilde yazmaktadır. Başka bir alternatifin belirlenmesi durumunda İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin geçişi durdurulacak ve yeni açılan kanalla gemilerden ücret tahsis edilmeye başlanacak. Buradan büyük bir gelir elde edilecek. Yaklaşık bu gelirin 20 milyar lirayı bulması bekleniyor. Böyle bir gelirin olması durumunda artık Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı farklı bir otorite adı altında işletilen gemi trafik yönetimi devamlı kontrol edecek. Gemilerden alınan geçiş bedellerinin devletin kasasına girmesi amaçlanmalıdır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: ------------ -Özdemir'in açıklamaları -Yılmaz'ın açıklamaları -İstanbul Boğazı'ndan görüntüler -Boğazdan geçen gemi görüntüsü -Gemi görüntüsü -Detaylar 16.01.2018 - 14.30 Haber Kodu : 180116117 ========================= 2- MÜNEVVER KARABULUT'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ EVDEKİ KAYIP 700 BİN EURO DAVASI... (1) * 3 HAKİMİN DEĞİŞTİĞİ, 8,5 YILDIR SÜREN DAVADA KARAR ÇIKTI... Haber: Serpil KIRKESER, İstanbul DHA Münevver Karabulut'un öldürülmesiyle ilgili olarak katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun evinde cinayet günü bulunan 700 bin Euro'yu tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 6 polis memuru ile görüntüleri sildikleri öne sürülen 3 site görevlisinin yargılandığı dava karara bağlandı. 3 hakimin değiştiği ve 8,5 yıl süren davada mahkeme, 6'sı polis 8 sanığı 6'şar bin TL adli para cezasına çarptırdı. Bir sanık ise beraat etti. POLİS SANIKLAR 6'ŞAR BİN ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 25. duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, polis memuru sanıklar G.K., İ.K. T.K., M.D., A.B.D. ve S.A.'yı "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6'şar bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıklar U.Y. ve Y.P.'nin "Suç Delilerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan da 6'şar bin TL adli para cezası verdi. Mahkeme 8 sanığa verilen para cezasını ertelemedi. BİR SANIK BERAAT ETTİ Öte yandan sanık R.İ. ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeö suçundan da beraatine karar verdi. Görüntü Dökümü: -Binadan görünttü -Polis ekipleri -Detaylar 16.01.2018 - 15.51 Haber Kodu : 180116136 =============== 3- CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU VE BİLAL ERDOĞAN UZLAŞAMADI * Kılıçdaroğlu'nun talimatla ifadesinin alınmasına karar verildi. Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a "Basın yoluyla alenen hakaret" ettiği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Hakim, ara karar gereği Uzlaşma Bürosu'na CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve şikayetçi Bilal Erdoğan'a uzlaşmak isteyip istemediklerinin sorulması için müzekkere yazıldığını belirterek, tarafların uzlaşamadıklarına dair rapor düzenlendiğini belirtti. Mahkeme de Kılıçdaroğlu'nun talimatla ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

TARAFLARI AVUKATLARI TEMSİL ETTİ Bakırköy 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafları avukatları temsil etti. Hakim Tülay Özmen Aykuş, önceki duruşma ara kararı gereğince Uzlaşma Bürosu'na müzekkere yazıldığını, müzekkere cevabının döndüğünü ve tarafların uzlaşamadıklarına dair rapor düzenlendiğini açıkladı. "DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP EDERİZ" Kemal Kılıçdaroğlu'nu avukatı Celal Çelik, "Biz daha önceki beyanlarımızda belirttiğimiz üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83/1 maddesi (Yasama Dokunulmazlığı) kapsamında değerlendirme yapılmasını kavuşturma şartı olması nedeniyle davanın düşürülmesini talep ederiz. Bu nedenle Genel Başkanın savunmasının alınmasının gerek olmadığını iddia etmekteyiz. Bu hususların dikkate alınmasını talep ederiz" dedi. "SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİZ" Şikayetçi Bilal Erdoğan'ı ise avukatı Ferah Yıldız da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Sanığın iddianamedeki söylemleri meclis çatısı altında değildir. Hava alanında söylenmiştir. Tüm deliller dosyada mevcuttur. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" diye konuştu.

TALİMATLA İFADESİNİN ALINMASINA KARAR VERİLDİ Sanık Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. OLAYIN GEÇMİŞİ Bilal Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 5 Ağustos 2014 tarihinde yaptığı konuşmada kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Kılıçdaroğlu'nun Bilal Erdoğan'a "Basın yoluyla alenen hakaret" ettiği belirtildi. İddianamede Kılıçdaroğlu'nun 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapsi talep ediliyor. ===================================== 4- (ek bilgilerle yeniden)- NAKLİYECİLER SİTESİ'NDEKİ CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Geçtiğimiz günlerde yıkılan Zeytinburnu'ndaki Ambarlar Nakliyeciler Sitesi'nde molozlar arasında bulunan cesedin kimliği belli oldu.

Yıkılan binalar arasında dolaşan özel güvenlik görevlileri bugün saat 14.00 sıralarında molozlar arasında bir ceset görünce durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede cesedin 26 yaşındaki F.E.'ye ait olduğunu belirledi. F.E.'nin vücudunda kesici ve delici bir cisimle yaralanma izine rastlanmazken yıkılmış alanlardan hurda malzemeler toplarken üzerine düşen bir duvarın altında kalarak öldüğü değerlendiriliyor. F.E.'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Görüntü Dökümü: ----------------- -Olay yeri -Polis ekipleri -Detaylar 16.01.2018 - 14.34 Haber Kodu : 180116118 ===================== 5- FRENİ PATLAYAN MİNİBÜS BİNAYA ÇARPARAK DURABİLDİ Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu'nda freni patlayan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir korkulukları aşıp binaya çarptı. Minibüsün bina arasında asılı kaldığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Çetin Sokak üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Ale Nahsen'in kullandığı minibüs, yokuş çıktığı sırada bir anda geri geri kaymaya başladı. Yaklaşık 20 metre kayan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktıktan sonra korkulukları aşıp binaya çarptı. Bina arasında askıda kalan minibüs, içindeki sürücü Ale Nahsen şans eseri yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, minibüsü çekerek bulunduğu yerden kurtardı. Suriyeli sürücü yokuş çıkarken aracın freninin patladığını ve kaydığını söyledi.

DEPREM OLDU, BOMBA PATLADI SANDIM Minibüsün çarptığı binada oturan kadın "Evde oturuyordum güm diye bir ses geldi. Deprem mi oldu, bomba mı patladı, doğalgaz mı patladı, çok korktum. Ben kalp hastasıyım dondum kaldım. Dışarıya baktım araba cama dayanmış, askıda kalmış. Bu yol bizim için çok tehlikeli kapatsınlar bir şey yapsınlar, bir önlemini alsınlar" diye konuştu Görüntü dökümü ------------------------ -Kaza yeri -Yıkılan korkuluklar -Binadaki hasar -Ev sahibi kadın ile röportaj -itfaiye ekipleri -Polis ekipleri -Suriyeli sürücünün olayı anlatması -Genel ve detay görüntüler 16.01.2018 - 16.13 Haber Kodu : 180116141 ================ 6- ÜSKÜDAR'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Üsküdar'da biri ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza saat 13.00 sıralarında Şile yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddialara göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil önünde seyreden araca çarptı. Kazaya toplam biri ambulans 5 araç karıştı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.