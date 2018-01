DHA İSTANBUL BÜLTENİ   4

Saldırı sonrası B.G.K'nin yardımına koşan işyeri sahibi İsmail Seven, "Bağrışlar üzerine dışarı çıktığımızda kızın burnu kanıyordu ve yere çökmüştü. Bir kişi, doktordu herhalde hemen pansuman yaptı. Burnundan çok kan akıyordu. Kızla konuştuğumda vuran kişiyi tanımadığını söyledi" dedi. Yardıma koşanlardan Berrin Alpay ise, "Burnu kanıyordu. Kafedekiler ve bizim dükkandakiler yardıma koştu. Kanamasını durdurmaya çalıştılar. Adam yolda yürürken vurmuş gitmiş . Çok korkmuştu " diye konuştu.

Çok üzüldüğünü söyleyen anne Mehtap K. ise, "Çok korktuk. Bir an önce yakalanması bizim için önemliydi. Çünkü çocuklar okula giderken genellikle o yolu kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

Saldırıya uğrayan B.G.K. olayı DHA'ya anlattı. Genç kız, "Okula bu yoldan gidiyorum, her zaman kullandığım bir yol. Adamın biri geldi vurdu. Sonra yürümeye devam etti. Bağırmaya başladım, çevredekiler yardıma koştu. Burnumda zedelenme ve çizikler var , yüzüm de şişti" dedi. Genç kızı, "Mutlu olduğum konu polisler çok ilgilendiler. O gün buldular o adamı" diye konuştu.

"Dostumuz, müttefikimiz Amerika'da kendini avutuyor. 'Efendim biz mecburduk bunlarla iş tutmaya, işimiz bitince bırakacağız'. Siz bırakacaksınız da onlar sizi bırakacak mı? Burasını niye düşünmüyorsunuz? Her neyse, onların işi bizi ilgilendirmez. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bir terör örgütüyle iş birliği yaparak, iş tutarak başka bir terör örgütü yok edilebilir mi?"

"Harekatın 8. gününde çalışmalar planlandığı şekilde gidiyor. Her hangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu harekat bir tercih değil, bir keyfiyet değil, bir mecburiyet sonucu yapıldı"

Yıldırım, "Şimdi Irak'ta olan bu mücadele bu operasyonları Suriye alanına da yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Yaptıkları bu. PKK Irak'ta konuşlanmıştı, orada emperyalistler desteğini veriyordu. Şimdi yetmedi Suriye'ye de taşımaya karar verdiler. Maksat Türkiye'yi kuşatmak. Türkiye'nin enerjisini azaltmak, meşgul etmek, gelişmesini kalkınmasını geciktirmek. Plan çok açık, çok alçakça. Ama Türkiye buna pabuç bırakmaz, bu millet buna asla izin vermez. Afrin operasyonu başlar başlamaz millet 15 Temmuz'daki gibi kenetlendi. Her türlü, farklı fikirde, farklı düşüncede, farklı siyasi tercihte olan vatandaşlarımız bir oldu, beraber oldu, kardeş oldu ve birlikte ay yıldızlı bayrağımızın altında birleşti. Çok şükür kahraman silahlı kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordusu'nun kahraman evlatları bu operasyonu başarıyla sürdürüyor" şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNDEN DAHA ÖNEMLİ NE VAR?"

Yıldırım, Afrin operasyonun neden yapıldığını sorulduğunu belirterek, "Birkaç tane ana sebebi var. Bir; iki yıldan beri Fırat Kalkanı bölgesinden, Afrin bölgesinden ülkemize sayısız saldırıları oldu, terör saldırıları oldu, şehitlerimiz oldu, sivil vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Daha ne bekleyeceğiz? Milletimizin can ve mal güvenliğinden daha önemli ne var? Yetmedi, sınır güvenliğimiz... Sınır güvenliğimizin teminat altına alınması lazım. Yetmedi, Fırat Kalkanı bölgesinde, Cerablus- Azez arası, El Bab'a kadar 2 bin kilometre karelik alanda bugün huzur var, sükunet var. 130 bine yakın insan bizim topraklarımıza sığınan Suriyeliler döndü, yerleştiler. Sadece 160 bin çocuk eğitime başladı. Sağlık hizmetleri, belediye hizmetleri, her türlü hizmetler veriliyor, huzur geldi, barış geldi. Ancak 2014'den beri bu alçak PKK örgütü PYD, YPG adın altında, Afrin'de oradaki insanlara kan kusturuyor, zulüm yapıyor. Orada kim var? Araplar var, Kürtler var, Türkmenler var. Hani bunlar Kürtlerin haklarını savunuyordu? Kürtlerin çocuklarını daha ufak ufak sabileri askere alıyorlar. Zorla cepheye taşıyorlar. Haraç istiyorlar. Zorla vergi topluyorlar. İş yerlerini ellerinden alıyorlar. Evlerini ellerinden alıyorlar. Her türlü zulmü yapıyorlar. Dünya şunu biliyor mu acaba; bunların zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınan 350 bin Kürt var. Hani nerede Kürtlerin hakkını savunan? Bunlar katil. Bunlar alçak. Bunların işi öldürmek. Savunmasız insanları öldürmek" diye konuştu.