DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

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1- PENDİK'TE FERİBOT KIYIYA ÇARPTI; 10 YARALI (2) Haber-Kamera: Anıl UÇAN - Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Pendik İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada ilk belirlemeye göre 10 kişi yaralandı.

Yalova'dan Pendik'e gelen "Fatih Sultan Mehmet 1" feribotu saat 14.45 sıralarında yanaştığı sırada teknik arıza nedeniyme iskeleye çarptı. Kazada 10 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bazı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken bazılarına da olay yerinde müdahale edildi. Görüntü Dökümü:

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-İDO iskelesinden görüntüler

-Yaralılar

-Görgü tanıkları ile röp. 15.05.2018 - 15.20 Haber Kodu : 180515117

15.05.2018 - 15.25 Haber Kodu : 180515118

15.05.2018 - 15.25 Haber Kodu : 180515119

15.05.2018 - 15.57 Haber Kodu : 180515130

15.05.2018 - 15.59 Haber Kodu : 180515131

15.05.2018 - 16.08 Haber Kodu : 180515135

15.05.2018 - 16.07 Haber Kodu : 180515136 2- İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEMLER Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ /İstanbul DHA

AK Parti Gençlik Kolları ve Vatan Partisi İstanbul İl teşkilatı Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

İlk olarak İsrail Konsolosluğu önüne Vatan Partisi İstanbul İl teşkilatı üyeleri geldi. Grup adına basın açıklamasında bulunan İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, bir basın açıklaması yaparak İsrail'i kınadı.

Daha sonra ise AK Parti Gençlik Kollarının eylem için başkonsolosluk önüne geldi.

Grup adına ilk olarak Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş basın açıklaması yaptı. Büyükgümüş , "Filistin halkına uygulanan zulme karşı tek yürek, tek ses olarak karşı çıkmak adaleti ve insani değerleri korumayı şiar edinmiş biz gençlerin en başta sorumluluğudur. Bu doğrultuda bölgede çözüm umutlarını yeniden yeşertmek, barışı sağlamak ve adaletsizliği ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz, bunun için söz veriyoruz" dedi.

Grup daha sonra sloganlar eşliğin konsolosluğun önüne tekbir ve sloganlar eşliğinde siyah çelenk bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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- Basın açıklamasından görüntüler

- Gençlik kollarının slogan atması

- Siyah çelenk bırakılması

- Vatan Partisi'nin eyleminden görüntüler

- Detaylar

15.05.2018 - 14.21 Haber Kodu : 180515094 3- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI İSRAİL'İ KINADI Haber - Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddeti Beyazıt Meydanı'nda protesto etti. "ŞİDDETLE KINIYORUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, partililer ile vatandaşlar Beyazıt Meydanı'nda toplandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak Beyazıt Meydanı'nda basın açıklamasını okudu. Şenocak, "Amerikan Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. ABD bu girişimiyle Birleşmiş Milletler'i, Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki itilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ve İslam İş Birliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim Orta Doğu'da kan ve gözyaşını artırmakta, kaosu derinleştirmekten başka amaca hizmet etmeyecektir. Bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin onurlu davalarını savunurken, İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail'in şu ana kadar 60'a yakın Filistinli kardeşimizin şehadetini ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz" dedi. Ak Parti İstanbul İl Başkanı basın açıklamasına şu şekilde devam etti:

"FİLİSTİNLİLER ASLA YALNIZ DEĞİLDİR"

"Böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha haykırıyoruz. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletler'i zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye bu hukuksuzluğa karşı dönem başkanı olduğu İslam İş Birliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini, kararlılıkla sürdürecektir. ABD'nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve vicdansız yaklaşım ABD'yi dünya kamuoyunda ve devletler arasında yalnızlığa mahkum ederken işgal ve terör devleti İsrail'in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Kudüs, müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, cumhurbaşkanımızın mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir " Görüntü Dökümü:

- Beyazıt Meydanı'nda toplanan partililer ve vatandaşlar

- Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması

- Genel ve detaylar

15.05.2018 - 16.04 Haber Kodu : 180515134_ 4- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SEÇİM HAZIRLIKLARI BAŞLADI Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL DHA

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşların gümrük kapılarında 7 Haziran'dan itibaren oylarını kullanabilmeleri için hazırlıklar başladı.

Bu kapsamda Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar yapılıyor. Seçim malzemeleri havalimanına getirildi. Oy verme işlemi Dış Hatlar Terminali geliş katı yolcu karşılama uğurlama bölgesi ile gidiş katında yapılacak. Tatil günleri de dahil günde 24 saat oy kullanılabilecek. 123 TEMSİLCİLİKTE SANDIK KURULACAK

Yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanabileceği seçimlerde yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacak. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler 36 gümrük kapısında oylarını kullanabilecek. Gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma işleminin 7 Haziran'da başlayacak. HANGİ SINIR KAPILARINDA OY KULLANILACAK

Karar uyarınca Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşların tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanabilecekleri gümrük kapıları şöyle: Sarp Karayolu, Kapıkule Karayolu, İpsala Karayolu, Hamzabeyli Karayolu, Karkamış Karayolu, Cilvegözü Karayolu, Öncüpınar Karayolu, Çobanbey Karayolu, Dereköy Karayolu, Şakirpaşa Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı, Çardak Havalimanı, Hasan Polatkan Havalimanı, Elazığ Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Hatay Havalimanı, Süleyman Demirel Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Erkilet Havalimanı, Konya Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Bodrum-Milas Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Zonguldak Çaycuma Havalimanı, Kuşadası Limanı, Ayvalık Limanı, Derince Limanı, Mersin Limanı, Taşucu Limanı ve Samsun Limanı.

Görüntü Dökümü

-Sandıklardan görüntü

-Bilgisayardan görüntü

-Oy çuvallarından görüntü

-Kabinlerden görüntü

-Yetkilerden ve polisten görüntü

-Genel ve detay görüntü 15.05.2018 - 13.57 Haber Kodu : 180515091 5- KAĞITHANE'DE ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA: TAKSİ 30 METREDEN AŞAĞI UÇTU (2) Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

Kağıthane'de yokuş aşağı kayan taksi, 30 metre yükseklikten aşağı düştü.

Kaza saat 13.45 sıralarında Kağıthane Nurtepe Dargın Sokak'ta meydana geldi. Taksi sürücüsü Ümit Sayılgan, aracı evinin önüne park etti. Taksi bir süre sonra bilinmeyen nedenle kaymaya başladı. Dışarıdan gelen bağrışma sesleri üzerine sokağa çıkan sürücü, taksisinin yaklaşık 30 metreden uçarak bir binaya çarptığını görünce şok oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Taksi şoförü Ümit Sayılgan, "Arabayı park ettikten sonra eve çıktım. 2-3 dakika sonra baktım araba yok. Cana geleceğine mala gelsin" dedi. Çevredekiler kazayı şaşkın gözlerle izledi. Taksiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Görüntü Dökümü:

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Yaklaşık 30 metreden uçan araç

Şoför ile röp.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Çevrede toplananlar

Vatandaşlarla röp.

Genel ve detaylar

15.05.2018 -14.30 Haber Kodu : 180515096 6- MESAM'DAN AÇIKLAMA: SORUN, ORHAN GENCEBAY VE ARİF SAĞ SORUNU DEĞİLDİR *MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Sabah, "Devletten gelen böyle bir görev; mümkün değil reddedilemezdi. Ben, bunu gururla ve şerefle kabul ettim. Burada görevi kötüye kullanma ve suistimal oluşmuştur. Bunun sonucunda olaylar buraya kadar gelmiştir ve biz buraya geçici yönetim olarak atandık." *MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Güner, "MESAM'da yaşanan sorun, Orhan Gencebay ve Arif Sağ sorunu değildir. 3 aylık geçici yönetim olsak da gece gündüz çalışıp neredeyse 5 senelik iş yaptık ve tarihi başarılar elde ettik" Haber - Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Recep Ergül, 31 Mayıs'ta MESAM'ın 9. Olağanüstü ve 15. Olağan Genel Kurulları'nın bir arada yapılacağını açıkladı. MESAM da yaşanan sorun için "Arif Sağ ve Orhan Gencebay sorunu değil" ifadelerini kullanan Ergül, "Adil, şeffaf, denetlenebilen, her kuruşunu özenle harcayan, savurganca harcamalar yapmak yerine üyesine sahip çıkan, üyesini mağdur etmeyen bir MESAM'ı yeniden inşa etmeyi diliyoruz" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın MESAM'a geçici olarak atadığı Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Sabah ile Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Ergül, Fuat Güner ve Vedat Çetinkaya görevden alınan eski MESAM yönetimi hakkında bakanlık müfettişleri tarafından hazırlanan raporun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmak ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenledi. MESAM'ın Şişli'deki merkez binasında konuyla ilgili düzenlenen konuşan Coşkun Sabah MESAM'a üye olarak atandıktan sonra yönetimin aldığı kararla başkanlığa getirildiğini söyledi.

"BURADA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE SUİSTİMAL OLUŞMUŞTUR"

Coşkun Sabah, "Sosyal medyada ve karşı gruptan müthiş bir tacize uğradım. Sustum. Ama Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün bize verdiği bu görevi eğer kabul etmeseydik üniversitelerden, sektörle alakası olmayan akademisyen atanacaktı. Devletten gelen böyle bir görev, mümkün değil reddedilemezdi. Ben, bunu gururla ve şerefle kabul ettim. Burada görevi kötüye kullanma ve suistimal oluşmuştur. Bunun sonucunda olaylar buraya kadar gelmiştir ve biz buraya geçici yönetim olarak atandık" dedi. FUAT GÜNER: MESAM'DAYAŞANAN SORUN ORHAN GENCEBAY VE ARİF SAĞ SORUNU DEĞİLDİR

MESAM'ın müzik eserlerinin teliflerini toplayıp, eser sahiplerine dağıtmak dışında hiçbir görev ve sorumluluğu bulunmadığını ancak son aylarda hak etmediği şekilde gündeme geldiğini söyleyen Fuat Güner ise "MESAM'da yaşanan sorun Orhan Gencebay ve Arif Sağ sorunu değil" diye konuştu. Güner, "Yüzlerce üyemiz, yıllardır burada yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yol açan kişilerle ilgili, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yüzlerce dilekçe göndermişlerdir ve bakanlık da gereğini yaparak buraya geçici bir yönetim atamıştır. 3 aylık geçici yönetim olsak da gece gündüz çalışıp neredeyse 5 senelik iş yaptık ve tarihi başarılar elde ettik" ifadelerini kullandı.

"KURUMUN PARASIYLA TURİSTİK GEZİ NİTELİĞİNDEKİ HİÇBİR FUARA BUNDAN BÖYLE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Güner, şunları söyledi:

"MESAM ve MSG(Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) düne kadar maalesef kötü ilişkiler içindeydi. Biz, bu arkadaşlarımızla fiilen şu anda tek meslek birliği durumundayız. Aramızda hiçbir anlaşmazlık yok. Son derece güzel bir işbirliği modeli geliştirdik .Asıl hedefimiz birleşmek ve tek meslek birliği olmaktır. İstanbul Kültür A.Ş'den tam 9 yıldır alınmamış telifimizi hemde iyi bir rakam olarak yakın zamanda alıp eser sahiplerine dağıtacağız. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar ve sona yaklaşıldı. Görev süremiz boyunca, zorunlu bir toplantı haricinde hiçbir yurt dışı programına katılım olmamıştır. Kurumun parasıyla turistik gezi niteliğindeki hiçbir fuara bundan böyle izin vermeyeceğiz." MESAM'IN AÇIKLAMASI

Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Basın Sözcüsü Recep Ergül ise konuşmasında MESAM adına hazırlanan basın bildirisini açıkladı. MESAM üyelerinin şikayetleri üzerine bakanlık müfettişlerinin hazırladığı ön inceleme raporuna bağlı olarak, 5 Mart'ta eski yönetimin görevden alındığını yerine kurumu olağanüstü genel kurula götürecek geçici bir yönetim olarak atandıklarını anımsatan Ergül, bu kararın neden olduğu tepkilerle ilgili olarak, "Maalesef basınımız bunu Kayyum olarak duyurdu ve tepkiler de buna bağlı gelişti. Tepki gösterenlerin neredeyse tamamına yakını MESAM üyesi değil, MESAM'ı tanımıyorlar. Bu süreç siyasi karşıtlık üzerinden ve Orhan Gencebay ile Arif Sağ kavgasıymış gibi lanse edildiği için, MESAM da yaşananlar, sağlıklı bir şekilde konuşulamadı" diye konuştu.

"HİÇBİR MESAM ÜYESİ MAĞDUR OLMADI"

Recep Ergül, geçici yönetim kurulu atanmasına bağlı olarak hiçbir MESAM üyesinin mağdur olmadığını, yüzlerce üyenin de kararı memnuniyetle karşıladığını ancak çok sayıda saldırının da hedefi olduklarının söyledi. Ergül, "Yavuz Bingöl ve Selahattin Akarsu arkadaşlarımız, baskılara dayanamayıp istifa ettiler. Sosyal medyada ve bazı köşe yazılarında yapılan algı operasyonları karşısında , raporlar gelinceye kadar susmayı tercih ettik. Yönetim kuruluna atanmış arkadaşlarımız, görevden alınmış yönetim kurulu üyeleri veya onların yönlendirdikleri kişiler tarafından tehdit edilerek istifaya zorlandılar"dedi. GÖREVDEN ALINAN YÖNETİME SUÇLAMALAR

Konuşmasında bakanlık müfettişlerin 2018 Mart ayında hazırladığı ön rapordan bazı maddeleri hatırlatan Recep Ergül, yine müfettişler tarafından hazırlanan 3 ayrı raporun 9 Mayıs'ta MESAM'a iletildiğini belirterek, raporun tamamını ise genel kurulda açıklayacaklarını açıkladı. Son inceleme raporlarından bazı maddeleri aktaran Ergül, rapora göre 'MESAM'a sahte üye kaydı yapılması'ndan bazı üyelerin 'hiçbir delil ve somut belge olmadan kasıtlı ihraç edildikleri'ne kadar çeşitli suçlamalar olduğunu vurguladı. Raporlarda tespit edilen hususlara ilişkin raporların ilgili maddeleri gereği, bakanlık tarafından işlem yapılması istendiğinin altını çizen Recep Ergül, "Söz konusu iş ve işlemlerde sorumluluğu bulunanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, disiplin yönergesine göre de işlem tesis edilecektir" şeklinde konuştu. Ergül, 31 Mayıs günü, Cevahir Kongre Merkezinde MESAM'ın 9. Olağanüstü ve 15. Olağan Genel Kurulları'nıın bir arada yapılacağını da açıkladı.

"MESAM'I YENİDEN İNŞA ETMEYİ DİLİYORUZ"

"MESAM da yaşanan sorun, Arif Sağ ve Orhan Gencebay sorunu değildir" diyen Ergül, "MESAM da yaşanan sorunlar kısaca; mevzuatlara uymamak, kural tanımamak, medeni bir ortamda fikirsel tartışmalara izin vermeyip zorbalık yöntemlerine başvurmak, haysiyet kurulu ile işbirliği yaparak muhalif üyeleri ihraç etmek, üyelerin teliflerini artıracak doğru dürüst hiçbir çalışma yapmamak, yapmak isteyenleri engellemek, gücü sürekli elinde bulundurmak için her türlü anti demokratik ve zalimce usul ve yöntemlere başvurmak, seçim kazanmak uğruna her türlü yalan, iftira ve çirkin propaganda yapmak, defalarca kez uyarılmalarına rağmen kurumun parasını özensiz harcamak, korkunç bir savurganlık ve buna benzer çok sayıda sorun mevcuttur. Bu sorunları yaratan kişilerin kimler olduğu da bakanlık müfettişleri tarafından belirtilmiştir. Adil, şeffaf, denetlenebilen, her kuruşunu özenle harcayan, savurganca harcamalar yapmak yerine üyesine sahip çıkan, üyesini mağdur etmeyen bir MESAM'ı yeniden inşa etmeyi diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-MESAM yönetim kurulu üyelerinin toplantısı

-Toplantıya katılanlar

-Fuat Güner'in konuşması

-Recep Ergül'ün bildiriyi okuması

-Coşkun Sabah'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar 15.05.2018 - 14.17 Haber Kodu : 180515092 - EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA: "YÜZÜME TÜKÜRDÜ. KENDİMİ KAYBETTİM" Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Boşanmak üzere olduğu eşi Leyla Karal'ı, sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Ali Karal hakim karşısına çıktı. Olay günü yolda giderken eşinin küfür etmeye başladığını söyleyen sanık Ali Karal, "Yüzüme tükürdü. Ben de o arada kendimi kaybettim. Cebimde taşıdığım bıçağı rastgele salladım" diyerek ağladı.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen tutuklu sanık Ali Karal getirildi. Duruşmaya Leyla Karal'ın annesi Mevlide Demir, babası Mustafa Demir ve kardeşi Ersin Demir de şikayetçi olarak katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Ali Karal, Leyla Karal ile 24 yıl evli kaldığını belirterek "Olaydan 15 gün önce babası bizdeydi. Daha sonra eşim, teyzesinin misafir geleceğini söyledi. Çalıştığım için gece saat 01.00'de eve gelip, saat 17.00'da işe gidiyordum. Gündüzleri evde oluyordum, bu nedenle teyzesinin gelmesini istemedim. Hatta teyzesi kaldığı sürece kendisinin de izin almasını söyledim. Ancak kabul etmedi. Tartışmalarımız devam etti, tartışmalarımız büyüyünce beni evden attı. Beni eve almadığı halde dışarıda buluşup geziyordu. Bana 'eve gelme' dedi. Boşanmayı teklif etti. Ben de 'isteğin neyse olsun' dedim. Sonra avukata gidip protokol yaptık. Ama hala işyerime gelip bana hakaretler ediyordu. Şişli'de bir evimiz vardı. O evi kendisine vermem için baskı yapıyordu" dedi.

"BIÇAĞI RATGELE SALLADIM"

Olay günü yolda giderken eşinin küfür etmeye başladığını öne süren sanık Ali Karal, "Ağır hakaretler etti. Yüzüme tükürdü. Ben de o arada kendimi kaybettim. Cebimde taşıdığım bıçağı rastgele salladım" diyerek ağladı. Şikayetçi avukatlarının bıçağı ne zamandır taşıdığını sorması üzerine sanık Karal, "Geceleri çalıştığım için yanımda bulunuyordu. Bir senedir vardı" diye cevap verdi. "ABLAMA ŞİDDET UYGULUYORDU"

Öldürülen Leyla Karal'ın kardeşi Ersin Demir ise, eniştesinin ablasına zaman zaman şiddet uyguladığını belirtti. Demir, "Olaydan bir hafta önce ablam aradı. Eniştemin, teyzesine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Bu yüzden sanığı dışarıya çıkardığını söyledi. Birkaç gün sonra da boşanmak için anlaştıklarını söyledi. Ben de sanığı aradım, önce inkar ettiyse de sonra hatasını kabul edip pişman olduğunu söyledi" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. "AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

Şikayetçi baba Mustafa Demir de, "Sanık kızıma şiddet uyguluyordu. Defalarca evime vücudu yara bere içinde gelmişti. Sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Anne Mevlide Demir de sanığın kızına uzun zamandır şiddet uyguladığını söyleyerek cezalandırılmasını talep etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili de duruşmaya katılma talebinde bulundu.