DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ÖZEL)

1- 2 KIZLARI CİNAYET GİBİ KAZADA ÖLEN AİLENİN "8,5 AY" TEPKİSİ * Pendik'te kaldırımda yürüyen iki kız kardeş, aşırı hız yaptığı belirtilen sürücünün çarpması sonucu öldü. Feci kaza güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. * Kaza sonrası tutuklanan sürücüyü Adli Tıp, tam ve asli kusurlu buldu. Sürücü, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak duruşmadaki iyi hali ve hapis yattığı süre göz önünde bulundurularak cezası 5 yıl 10 aya indirildi. Yaklaşık 8,5 ay cezaevinde kalan sürücünün tahliyesine karar verildi. * Kızlarını feci kaza sonucu kaybeden aile, karara tepki gösterdi. Anne, "Kaldırımda yürüyen çocuklara 140 kilometre hızla gelip çarpıyor. 8,5 ay mıdır bunun cezası?" diyerek tepkisini dile getirdi. Haber- Kamera: Cansel KİRAZ - Yüksel KOÇ - Harun UYANIK /İSTANBUL DHA

Pendik'te kaldırımında yürüyen Tuğba ve Tuğçe Özdemir kardeşler, aşırı hızla geldiği öne sürülen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücü, yaklaşık 8,5 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildi. Kızlarını kaybeden aile karara tepki gösterdi.

7 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI ANCAK...

Tuğba Özdemir (22) Eskişehir İlahiyat Fakültesi mezunuydu. Tuğçe Özdemir (21) ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitimine devam ediyordu. İki kardeş, 18 Temmuz 2017 tarihinde iş başvurusu yaptıktan sonra evlerine gitmek üzere yola çıktı. İki kız kardeş Pendik Köprüsü'ndeki yaya kaldırımında yürüyordu. Bu sırada Dursun Hazır (64)'ın kullandığı otomobil önce bariyerlere sonra yol kenarında park halindeki araca ve iki kardeşe çarptı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tuğba Özdemir olay yerinde yaşamını yitirirken Tuğçe Özdemir 21 gün sonra hayata veda etti. Kaza sırasında aşırı hızla ilerlediği öne sürülen Dursun Hazır, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak duruşmadaki iyi hali ve hapis yattığı süre göz önünde bulundurularak cezası 5 yıl 10 aya indirildi. 10 Nisan 2018 tarihinde verilen mahkeme kararında kaçma ve delilleri karartma ihtimali kalmadığı, sağlık sebepleri gerekçesiyle tahliyesine karar verildi. "CEZASINI ALMASINI İSTİYORUM"

Kızlarının ölümüne neden olan sürücünün 8,5 ay hapiste yattıktan sonra serbest kalması Özdemir çifti tepki gösterdi.

3 kızından 2'sini kazada kaybeden Yılmaz Özdemir, "Olay günü annelerini arıyorlar, anneleri ısrarla 'taksi ya da minibüse binin' diyor. 'Biz yürüyeceğiz, hava güzel' diyorlar. Yukarıya doğru yürürken metronun çıkışında karşılarından gelen araç 140 kilometre hızla önce duvara ve park halindeki araca çarpıyor. Sonra çocukları da alıyor altında sürüklüyor" dedi.

Yılmaz Özdemir, "Sürücü tutuklandı ancak 8,5 ay sonra serbest kaldı. İki can gidiyor 8 ay veriliyor. Emsal sayılacak cezasını almasını istiyorum" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN HATALARI YOK

Ev hanımı olan Anne Fatma Özdemir ise kazayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. "Benim çocuklarım kaldırımda yürüyor, karşıdan karşıya geçmiyor, ışık hatası yok, onların hiçbir şekilde hataları yok. Kaldırımda yürüyen çocuklara 140 kilometre hızla gelip çarpıyor. 8,5 ay mıdır bunun cezası? Ben Ramazan ayına üzülerek giriyorum, çocuklarım sahura kadar beni beklerlerdi. Ben dün akşam ağlayarak sahura kalktım. İçim acıyor" diye konuştu. ADLİ TIP TAM VE ASLİ KUSURLU BULDU

Olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 18 Temmuz 2017 tarihinde Kurtköy-Pendik istikametinde seyir halinde olan Dursun Hazır'ın önce bir araca, ardından da yolun kenarında bulunan Tuğba ve Tuğçe Özdemir'e çarptığı, Tuğba Özdemir'in olay yerinde, Tuğçe Özdemir'in de kaldırıldığı hastanede 8 Ağustos 2017 tarihinde vefat ettiği belirtildi. Dursun Hazır'ın çift yönlü bölünmüş yolda rampa aşağıya Pendik yönüne doğru viraja aşırı hız ile girdiği, şehir içi seyir kurallarına uymayarak kazaya sebebiyet verdiği belirtilerek, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan cezalandırılması istendi. Dursun Hazır, olaydan üç gün sonra 21 Temmuz 2017 tarihinde tutuklandı. Hakkında düzenlenen iddianame İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dava dosyasına konulan Adli Tıp Kurumu Raporu, tutuklu sanık Dursun Hazır'ı kazanın oluşumunda tam ve asli kusurlu buldu.

5 YIL 10 AY CEZA ALDI VE TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, 10 Nisan 2018 tarihli karar duruşmasında Dursun Hazır'ı, "Tam ve asli kusurlu olarak iki kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 7 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. "İyi hal" indirimi ile bu cezayı 5 yıl 10 aya düşüren mahkeme, kararla birlikte kaçma ihtimalinin bulunmaması ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek sanığın tahliyesine hükmetti. Görüntü dökümü

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- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

- Tuğba ve Tuğçe Özdemir'in görüntüleri ( cep telefonu)

- Anne ve babanın görüntüsü

- Babanın konuşması

- Dava dosyasından detay görüntü

- Muhabir anonsu

- Babanın olay yerindeki konuşması

- Anne ve babanın olay yerindeki görüntüsü

- Tuğba ve Tuğçe Özdemir'in mezarı başında anne ve babanın görüntüsü

- Anne Fatma Özdemir'in konuşması 21.05.2018 - 15.11 Haber Kodu : 180521117 (ÖZEL)

2-İSTANBUL'DA UBER DENETİMİ - Sürücü ve yolculara ceza kesildi Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul'da taksiciler ile UBER arasındaki tartışmalar sürerken polis bugün İstanbul'da denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, İstanbul'un çeşitli yerlerinde UBER araçlarını denetledi. Kadıköy sivil trafik ekipleri, UBER ve benzeri uygulamalarla taşımacılık yapan araçları durdurdu. Denetim sırasında sürücünün ehliyet ve ruhsatları istenirken yolcuların ise kimlikleri kontrol edildi. Gerekli kontrollerinden ardından tespit tutanağı tutularak ceza kesildi. Bağdat Caddesinde yapılan denetimde 5 araca, "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle toplam 21 bin 42 TL ceza kesilirken, 5 yolcuya ise "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle toplam bin 670 TL para cezası yazıldı.

Görüntü Dökümü

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-Denetim yeri

-UBER araçlarından detay

-Sürücü ve yolculardan detay

-Sivil trafik ekiplerin çalışması

-Bağdat caddesinden detay

-Ruhsat ve ehliyetler

-Tutanağın yazılan yazı detayı

-Polisin yolcularla konuşması

-Genel ve detaylar =========================== 3-"AYAKLI BORSA"DA HAREKETLİLİK Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)

Dövizdeki hareketlilik Tahtakale'de bulunan "ayaklı borsa"ya da yansıyor.

Kapalıçarşı`ya açılan Altıncılar Sokak'taki dövizcilerde kurların yükselmesiyle birlikte hareketlilik yaşanıyor.

Dövizci Adnan Kapukaya, "Kapalıçarşı'ya baktığımızda 'dolar aldı başını gidiyor' diyebiliriz. Buna en büyük seyirci şu anda Merkez Bankası. Sabah saatlerinde doların 4.60 liraya yaklaştığını gördük. Merkez Bankası buna bir şekilde müdahale etmek zorunda, 24 Haziran'ı beklememeli" dedi.

Kapukaya, "Yatırımcı doları aşağıdan aldı. Satmak için de bekliyorlar. Yabancılar da aynı şekilde yapıyor. Bu oyunun bozulması lazım. İnsanlar doları satamadan doların aşağıya gelmesi gerekiyor ki, yüksek kurdan oynayanların oyunu bozulsun. Buna hükümetin müsaade etmesini istemiyoruz. Ciddi reformlar yapılırken doların bu seviyelere çıkması soru işareti yaratıyor" diye konuştu.

Reşat Yılmaz ise, "Doların yükselmesi sadece yabancı yatırımcının piyasadan çıkmasından kaynaklanmıyor. Yerli yatırımcı da dolara yönelmeye başladı" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Röportajlar

- Tahtakale'den görüntüler

- Detaylar 21.05.2018 -14,51 Haber Kodu : 180521109 4- GASP ETTİĞİ PARAYLA LÜKS ARAÇ ALMIŞ * BAHÇELİEVLER'DE 1 MİLYON 200 BİN LİRA GASP EDEN ŞÜPHELİLER 3 İLDE YAKALANDI Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de bir döviz bürosuna ait kurye aracını durdurarak içinde 1 milyon 200 bin lira para bulunan çantanın gasp edilmesi olayıyla ilgili Hatay, İstanbul ve Edirne'de düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan 6 kişinin bizzat olaya karıştığı öğrenildi. Şüphelilerle birlikte gasp edilen paranın yaklaşık 800 bin lirası ele geçirildi. Şüphelilerin gasp ettikleri parayla soygun günü akşamında bir otomobil ile bir motosiklete aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin araçlarına el kondu. 1 MİLYON 200 BİN LİRA GASP ETMİŞLERDİ

Bahçelievler, Kuyumcukent kavşağında 8 Mayıs 2018 tarihinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda içinde M.Y.A ve Z.A.S. isimli iki kuryenin bulunduğu araç bir otomobil ve motosiklet tarafından kesildi. Kameralara yansıyan olay sırasında şüpheliler silah tehdidi ile araçta bulunanları etkisiz hale getirerek içinde 1 milyon 200 bin lira bulanan çantaları alarak kaçtı. Paranın M.S. adlı döviz bürosu sahibine ait olduğu ve kuryeler tarafından Kapalıçarşıya götürüldüğü öğrenildi. Kaçarken polis ekiplerine de ateş açan şüpheliler, bir elektronik marketin önünde araçlarını bırakarak yaya olarak izlerini kaybettirdiler.

GÜVENLİK KAMERALARINI TAKİP EDEN POLİS ŞÜPHELİLERİN İZİNİ BULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını kullanarak şüphelileri takibe aldı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler güvenlik kameraları kullanılarak takip edildi. Şüphelilerden ikisinin Hatay'a ikisinin Edirne'ye kaçtığı belirlendi. 3 İLDE OPERASYON YAPILDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Hatay, Edirne ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda liderliğini Hakan Y.'nin yaptığı 12 kişiyi gözaltına aldı. 2 kişinin Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptıkları sırada Edirne'de yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin daha önceden ruhsatsız silah bulundurmak, güveni kötüye kullanmak, yaralama, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve cinsel taciz gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi. GASP ETTİKLERİ PARALARI AKRABALARINA EMANET ETMİŞLER

Polis şüphelilerle birlikte gasp ettikleri paranın büyük bölümünü de ele geçirdi. Şüphelilerin kendi payına düşen paraları torbalara koyarak dede, hala, kızkardeş gibi akrabalarına saklamaları için bıraktıkları öğrenildi. Çete lideri Hakan Y.'nin soygun günü kendisine yeni bir otomobil aldığı, ayrıca kız arkadaşının evine yeni mobilyalar gönderdiği öğrenildi. Bir başka çete üyesininde soygun yaptığı gün motosiklet satın aldığı belirlendi. Polis bu araçlara el koydu. Şüphelilerle birlikte yaklaşık 800 bin lira ele geçirildiği belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerin daha öncede Zeytinburnu'nda bir kuyumcuyu kuryesini gasp etmeye çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları tespit edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi Gasp Büro Amirliği ekiplerinin paranın geriye kalanını bulmak için operasyonları sürdürdüğü öğrenildi. Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Cep telefonu kamerasından Gasp anı

-Zanlıların kaçış görüntüleri

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışı

-Ele geçirilen paralar

-Silah

-Detaylar 21.05.2018 - 11.41 Haber Kodu : 180521057

21.05.2018 - 11.32 Haber Kodu : 180521054 5- ZEYTİNBURNU'NDA 1 HAFTADA 29 MULTİMEDYA TEYP ÇALDILAR *Hırsızlık anı kamerada Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Zeytinburnu'nda 1 haftada otomobillerden teyp çalan 2 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda 29 multimedya teyp ele geçirilirken şüphelilerin bir otomobilden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8-14 Mayıs tarihleri arasında ilçede aniden artış gösteren otodan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda otomobilden hırsızlık olaylarını gekçekleştiren kişilerin kimliklerini belirledi. Polis ekipleri şüpheli M.K.(38) ve G.Ç.(31)'nin 15 Mayıs'ta çalıntı teypleri satmak için H.B.(56) ile buluştuğunu belirleyince baskın yaparak 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin de çalıntı olduğunu belirleyen ekipler otomobilin bagaj kısmında 29 multimedya teyp ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli 19 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K. ve G.Ç. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, H.B. ise serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelilerin bir otomobilden çaldıkları teyp ile yürümeleri ve başka bir otomobille uğraşmaları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Ele geçirelen multimedya teypler emniyette sergilenirken, şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kameralarına yansıdı. Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası - Polis Kamerası)

-Şüphelilerin çaldığı teyple yürümesi

-Şüphlelilerin bir otomobili kurcalaması

-Ele geçirilen teypler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar 21.05.2018 - 13.57 Haber Kodu : 180521092 6- OKUL ÖNÜNDE "ŞİŞME OYUN PARKI" PROTESTOSU Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK- İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda şişme oyun parkı protestoları devam ediyor.

Velilerin okul bahçesinde kurulan şişme oyun parkı için geçtiğimiz cuma günü yaptığı protestoda gerginlik çıkmış, okul önüne zırhlı polis araçları gelmişti. Veliler bugün de okul önünde eylemlerini sürdürdü.

Veliler, "Ticarethane değil okul, müşteri değil öğrenci" yazılı pankart açtı. Grup, bir süre "Müdür istifa" şeklinde slogan attı. Basın açıklamasını okuyan Sultan Aydın, "Okul müdürü sürekli ticari menfaat sağlayacağı faaliyetler sergilemektedir" dedi.

Sultan Aydın, "Parası olmayan ve 10 TL vermeyen öğrenciler, bu oyun sirkinden yararlanamadı. Yardım ve bağış yapmayanlardan zoraki para toplanmaya çalışılmakta. Okul müdüründen şikayetçiyiz" şeklinde konuştu. Veliler, okul idaresinin çocuklara kumbara vererek para topladığını iddia ederken öte yandan okul idaresine yönelik herhangi bir idari soruşturmanın başlatılmadığını öne sürdü. 700'e yakın velinin imza topladığını ve dilekçenin bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na verileceği ifade edildi. Okul müdürü ise iddialarla ilgili açıklama yapmadı.