DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

(ÖZEL)

1- ACİL SERVİS ÖNÜNDEKİ SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA - Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. * Saldırının nedeninin 8 ay önce okul bahçesinde yaşanan servis kavgası olduğu belirlendi. * Sarı çiftine kurşun yağdıran kişinin servis kavgası sonrası kayıplara karışan Feyyaz E. olduğu tespit edildi. * Çiftin tehditler nedeniyle koruma talebinde bulunduğu öne sürüldü. Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı öldü. Saldırı sırasında hastane önünde bulunan 2 kişi de yaralandı.Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. BAŞINA 6 KURŞUN İSABET ETTİ

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önündeki olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Tedavisi için hastaneye gelen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın kurşun yağmuruna tuttuğu Ramazan Sarı başına 6 kurşun isabet etti. Suzan Sarı ise sırtından ve bacağından vuruldu. Saldırı sırasında hastane önündeki iki kadın da seken kurşunlardan yaralandı. Durumları ağır olan Ramazan Sarı ile Suzan Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayı duyup hastane önüne gelen akrabaları sinir krizi geçirdi. Akrabalardan biri, çiftin daha önce tehdit aldığını emniyete koruma talebinde bulunduğunu öne sürdü. Bu kişi, taleplere rağmen emniyetin koruma vermediğini iddia etti.

SERVİS KAVGASINDA YARALANMIŞ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Ramazan Sarı'nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye'de okul bahçesinde rakip servis firmaları arasında çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi. Güvenlik kamerasından yola çıkan polis ekipleri, servis kavgasından sonra kayıplara karışan Feyyaz E.'nin Sarı çiftine kurşun yağdıran kişi olduğunu belirledi. Polis, kayıplara karışan Feyyaz E.'yi arıyor. SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın Sarı çiftine yaklaşarak kurşun yağdırdığı görülüyor. Saldırgan yere düşen Ramazan Sarı'nın başına defalarca ateş etmeye devam ediyor. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında saldırgan kaçarak uzaklaşıyor. SERVİSÇİLERİN KAVGASINDA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de Ümraniye'de bir okul bahçesinde servisçiler arasında silahlı kavga çıkmış Cüneyt E. ölürken 3 kişi de yaralanmıştı. Feyyaz E. 'nin Cüneyt E.'nin akrabası olduğu belirtiliyor. Görüntü Dökümü;

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-Acil servis önündeki hareketlilik

-Polis ekipleri

-Önlemlerden görüntü

-Görgü tanıkları ile röp.

-Akrabalarla röp.

-Detaylar

-Ölen çiftin fotoğrafları

-Servis kavgasıyla ilgili arşiv görüntü

22.05.2018 - 17.10 Haber Kodu : 180522152 2- ACİL SERVİS ÖNÜNDE DEHŞET SAÇAN SALDIRGANIN GELİŞ VE KAÇIŞ ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı öldü. Saldırı sırasında hastane önünde bulunan 2 kişi de yaralandı. Saldırganın acil servis önüne gelişi ve cinayetin ardından kaçışı kameraya yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu saldırganın cinayetin ardından yürüyerek geldiği, cinayetin ardından da koşarak uzaklaştığı görülüyor. Saldırgan ayrıca, kaçarken bir cep telefonu kamerasınca da görüntülendi. Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Kapüşonlu saldırganın yürüyerek gelişi

-Cinayetin ardından koşarak uzaklaşması

Cep telefonu kamerasından kaçarken görüntüleri 22.05.2018 - 17.10 Haber Kodu : 180522152 3- ESENYURT'TA UBER SÜRÜCÜSÜNE TEHDİT YAĞDIRAN TAKSİCİLERE OPERASYON - Görüntüler polisi harekete geçirdi, tehdit ve küfürler yağdıran taksicileri yakalamak için operasyon düzenleniyor. İstanbul DHA

Esenyurt'ta UBER aracının önü taksiciler tarafından kesildi. Küfürler ve tehditler savuran taksiciler, UBER sürücüsüne sistemine girip bir daha buraya göndermemelerini yazmasını istedi. Tehditler ve küfürler arasında UBER sürücüsü zor anlar yaşadı. Taksicilerin yolu açmasının ardından UBER sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, operasyon düzenledi. Olayın geçtiği bölge çevresindeki taksi duraklarına operasyon düzenleyen polis, görüntülere yansıyan taksicileri arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-UBER aracının yolunu kesen taksicilerin tehdit ve küfürler yağdırması

-Polisin yaptığı operasyon

-Detaylar ============================== 4- UBER'E SALDIRI İDDİASI: 2 TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI *2 taksici hakkında Tehdit, Hakaret ve Mala Zarar Verme suçlarından ifadeleri alınarak yasal süreç başlatıldı. Haber: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta örceki gün Uber aracının önünü keserek sürücüyü tehdit ettikleri iddia edilen 2 taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir AVM önünde meydana gelen olayda bazı taksiciler Uber aracının geçişine izin vermeyerek sürücüyü tehdit ettikleri iddia edilmişti. O anlar Uber yolcuları tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşteki ifadeleri ve kamera görüntülerinden yola çıkarak Ş.K ve İ.B. isimli ticari taksi sürücülerini gözaltına aldı. 2 taksici hakkında Tehdit, Hakaret ve Mala Zarar Verme suçlarından ifadeleri alınarak yasal süreç başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Taksicilerin UBER aracının etrafını sarması.

-Araçta yaşananlar 22.05.2018 - 15.52 Haber Kodu : 180522125_ 5- UBER ARACI SANILAN MİNİBÜSE SALDIRI.. * Taksiciler adına açıklama, "Üzgün olduğumuzu belirtiyorum. Ama UBER'in buradan günde 500 ile 1000 arasında yolcu aldığını, bunları da taksicilerin yanına gelip alması, taksiciler tarafından hoş karşılanmıyor" Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, UBER aracı sanılan siyah minibüse saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önceki gün meydana gelen olayda patronunun annesi ile yakınlarını almaya gelen bir şirket çalışanın önü taksiciler tarafından kesilmiş, arbede yaşanmıştı.

O olayla ilgili açıklamalarda bulunan Amet Çavuş, "Şunu da belirtmemiz lazım. Bir kere üzgün olduğumuzu belirtiyorum. Ama UBER'in buradan günde 500 ile 1000 arasında yolcu aldığını, bunları da taksicilerin yanına gelip alması, taksiciler tarafından hoş karşılanmıyor. 'Bu iş yasal mıdır, değil midir? Yasal ise bunun yasal olduğu açıklansın. Değil ise bunlara müsaade edilmemesi gerekir. Burası havalimanı, burada sürekli güvenlik güçlerinin olması gerekir. Bu müdahaleleri onların yapması lazım. Bizim vatandaş olarak onlarla muhatap olmamamız lazım. Orada emniyet güçlerinin olmaması ayrı bir eksikliktir. Bir anda taksiciler terörist ilan edildi. Bizlere vatan haini muamelesi yapıldı. Bu taksiciler hatalıdır ama hiçbir zaman vatan haini değildir. Taksiciler her daim İstanbul'un gece bekçileridir. Bu yönleri de düşünmemiz lazım " dedi.

"BELEDİYENİN SORUNU ÇÖZMESİ GEREKİR"

Çavuş, "Burada taksicilerle ilgili birçok sıkıntı var. Bu işin çözüm noktası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Biz defalarca yazı yazdık. Çözüm önerilerimizi söyledik. Ama İBB bu konuyla alakalı hiçbir adım atmamıştır" diye konuştu.