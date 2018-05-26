DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 - BAKAN SOYLU: İSTANBUL DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHRİ HALİNE GELECEK Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Güven USTA / İSTANBUL, (DHA)

AK Parti 2'nci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve milletvekili adaylarının katılımıyla gerçekleşti.

Açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "24 Haziran'a gidiyoruz. 24 Haziran'ın anlamı açıktır; artık önü kesilen, sürekli olarak itilmeye ve kakılmaya çalışılan bir Türkiye tablosu mu? Yoksa 21'inci asrın başlangıcından itibaren burnunu havaya dikmiş olan bir uçak gibi yükselen bir büyüyen bir Türkiye mi? Sürekli darbelerle önü kesilen, sürekli terörizmle önü kesilen, sürekli ekonomik operasyonlarla önü kesilen bir Türkiye tablosu mu, yoksa yarınlara umutla bakan, güçlü bir Türkiye'nin, emin bir Türkiye'nin yarınlarına doğru buluşturmaya çalışan bir Türkiye tablosu mu?" dedi.

"İNŞALLAH 24 HAZİRAN'DAN SONRA İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OLACAĞIM"

"Bu kadro çok zorluklar çekti" diyen Bakan Soylu, "Eğer bugün 2017'de Türkiye yüzde 7,5 büyümüşse bu kadronun ortaya koyduğu irade sayesinde. Demokrasiden bir milim sapmama sayesindedir. 17- 25 Aralık'a kadar, Gezi olaylarına kadar, 6-7 Ekim olaylarına kadar, o hainlerin kalkıştığı darbeye kadar her şey Türkiye'nin Ak Parti tarafından yönetilmemesi üzerine biçimlendirilmişti ama yılmadınız. Bugün Türkiye, eski Türkiye değildir. 3 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesindeki bir Türkiye hiç değildir. Bugün 11 bin dolar kişi başına gelir seviyesi olan bir Türkiye. Hedefi 25 bin dolar kişi başına gelir seviyesi olan bir Türkiye. Bizi bölmek isteyenlere Türk, Kürt, Alevi, Sünni, bizi bölmek isteyenlere en güzel cevabı AK Parti bu kadrolarıyla beraber vermiştir. Çocuklarımız iş buluyorsa demokrasiyle beraber buluyor. Birçok yapılamayanı yaptık ve başardık. İstanbul'un üzerinde bugün başka bir misyon var. Çok çalışacağız. Karadeniz çocuğuyum. Trabzonluyum. Trabzon milletvekiliyim, hala da öyleyim. İnşallah 24 Haziran'dan sonra İstanbul milletvekili olacağım" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHRİ HALİNE GELECEK"

Bakan Soylu, "İstanbul dünyanın en güvenli şehri haline gelecek. Kent güvenlik yönetim sistemleriyle İstanbul'un sokaklarında ve Türkiye'nin şehirlerinde gece bekçi düdük öttürecek. Mahalle esaslı güvenlik yönetimine kadar bilmenizi isterim ki, çağımızın küresel sürecin getirdiği bütün güvenlik anlayışını ortaya koyan bir süreci AK Parti başarılı bir şekilde yönetiyor. Bunu daha da yükseltecek" diye konuştu. "YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE OY ALACAĞIZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise "Bugün İstanbul'da başlatacağımız bu çalışmalarla Türkiye'nin büyümesini daha da hızlandıracağız. Yeni bir dönemi açıyoruz; cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Yüzde 50'nin üzerinde oy alacağız. Yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız Allahın izniyle. Bu kadrolar 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür hayaliyle yola çıktı. Bugün Türkiye'deki seçimler için operasyon yapan, dışarıda ve içeride nasıl ki ekonomik operasyon yapan mihraklar varsa, bugün Türkiye için dua eden milyonlar var" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından bakanlar ve milletvekili adayları ile Zeytinburnu'ndaki AK Parti 2'nci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Görüntü dökümü

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-Açılışa katılan partililer ve vatandaşların görüntüsü

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

-Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması

-Hatıra fotoğrafı çekilmesi ve kurdele kesilmesi

-Genel ve detaylar 26.05.2018 - 17.35 Haber Kodu : 180526136 =================== - (geniş haber) ARNAVUTKÖY'DE TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Eski Edirne Caddesi Habipler istikametindeki kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yakup Yamaç (40)'ın kullandığı 32 FV 723 plakalı otomobil, sol şeritte temizlik çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait temizlik aracına arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yakup Yamaç, kızı Yasemin Yamaç (20) ve komşuları İsmail Zelyurt (43) 'ın araçta sıkışan cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları baygınlık geçirdi. Yakup Yamaç'ın eşinin hamile olduğu ve kısa süre içinde doğum yapacağı öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı. Kazanın görgü tanığı, "Geçen hafta da bir arkadaşım yine burada bir kamyona vurdu, yaralandı. Önlemlerin alınması lazım. Hafriyat kamyonları yüzünden korkudan trafiğe çıkamıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntü

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Cenazelerin çıkarılışı

Vatandaş ile röportaj

Baygınlık geçiren yakını

Kaza yapan araçlardan görüntü

-ÖLENLERİN FOTOĞRAFLARI (ek geçilecek)

Sırasıyla

-Yakup Yamaç ve hamile eşi

-Yasemin Yamaç

- İsmail Zelyurt 26.05.2018 - 09.11 Haber Kodu : 180526017

26.05.2018 - 09.29 Haber Kodu : 180526019

26.05.2018 - 10.54 Haber Kodu : 180526033

26.05.2018 - 15.46 Haber Kodu : 180526101 ==================== (ÖZEL)

- ÇEKMEKÖY'DE GÖÇÜK :1 İŞÇİ ÖLDÜ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Çekmeköy'de İSKİ'nin yağmur ve atık su kanalı çalışması yapılan sokakta göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Olay Alemdağ Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İSKİ'nin yağmur ve atık su kanalı ile dere ıslahı çalışmalarında işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. 47 yaşındaki Bekir Asılı, toprak altında kaldı. İşçiler bir yandan göçük altında kalan arkadaşını kurtarmaya çalışırken bir yandan da itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışmaları sonucu göçük altında kalan işçi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çalışma yapılan yerden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlarla röp

-İşçinin geride kalan şapkası ve küreği

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Diğer işçilerden görüntü

-Fotoğraflar 26.05.2018 - 15.30 Haber Kodu : 180526087 ===================== - İSTANBUL EMNİYETİ'NDE 67 POLİS ÜST RÜTBELERE TERFİ ETTİ Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplam 67 Emniyet müdürü ve emniyet amiri bir üst rütbeye terfi etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Anadolu Yakası'ndan sorumlu il emniyet müdür yardımcısı olanak görev yapan ikinci sınıf emniyet müdürü Turgay Aytepe bir üst rütbeye terfi ederek, birinci sınıf emniyet müdürü oldu. 24 üçüncü sınıf emniyet müdürü, 25 dördüncü sınıf emniyet müdürü ile 17 emniyet amiri bir üst rütbelere yükseldi. 24 EMNİYET MÜDÜRÜ 2. SINIFA YÜKSELDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Mutlu, Asayiş Şube Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, Foto Film Şube Müdürü Koray Şensoy, Pasaport Şube Müdürü Murat Ellik, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hakan Demir, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Muharrem Yazgan, Personel Şube Müdürü Ömer Kumlu ve Atatürk Havalimanı Şube Müdürü Emre Erdoğan ile Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşar, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Levent Binici ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Gürhan Kaya'nın da aralarında bulunduğu 24 üçüncü sınıf emniyet müdürü ikinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti.