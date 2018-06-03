DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1 - MUHARREM İNCE GAZİOSMANPAŞA'DA KONUŞTU *CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Önümüz bayram sözüm şu; İstanbullular 'Siz Demirel'in yaptığı köprüden bedavı mı? geçeceksiniz. Evet. Senin yaptığın köprüden neden para ile geçiyoruz?" Haber: Özgür DENİZ KAYA / Kamera: HARUN UYANIK / İSTANBUL DHA

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Önümüz bayram sözüm şu; İstanbullular 'Siz Demirel'in yaptığı köprüden bedavı mı? geçeceksiniz. Evet. Senin yaptığın köprüden neden para ile geçiyoruz?" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Gaziosmanpaşa'da halka hitap etti. İnce kalabalık içindeki bir kişinin açtığı pankarta yazan "Passolig niye çıktı?" yazısını okudu. İnce şöyle konuştu: Erdoğan, bu maçlara gidince protesto oluyordu, 'Vay sen protesto mu ediyorsun?", o zaman fişleyelim insanları kimin nerede olduğunu bilelim. Allah'ın iziniyle milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda passoligi kaldıracağız. Özgür bir Türkiye olacak, gençler özgürce twet atacak, gençler rahatlıkla Cumhurbaşkanını eleştirecek." Kalabalığın "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları üzerine İnce "Ben de sizlerle gurur duyuyorum" diye cevap verdi.

"YÜREĞİN, CESARETİN, BİLGİN VARSA, DİPLOMAN VARSA GEL TARTIŞALIM"

Adıyaman ve Malatya'ya dün gittiğini ve Türk tütünün yasak olduğunu belirten İnce, "Türk tütünü yasak, hapse atarım' diyor. Niye ? Amerikan tütünü içirtecek bize. Size söz bunu kaldıracaz. Yok öyle yağma. Erdoğan gelmiş demiş ki 'Tütün zararlı' demiş. Ben de biliyorum tütünün zararlı olduğunu. Türk tütünü zararlı da, Amerikan tütünün de vitamin mi var. Bu nasıl bir şey" diye konuştu.

Gönüllere köprü yaptığını ve kimseyi sağcı-solcu, Kürt-Türk, Alevi-Sunni diye ayırmadığını kaydeden İnce, "Hepsi bizim vatandaşımız hepsi" dedi."Cumhurbaşkanı Erdoğana şunu söyledim" diyen İnce, "Birinci köprüyü Demirel, ikinci köprüyü Özal, üçüncü köprüyü Erdoğan, 'Dördüncü köprüyü de İnce gelir yapar' dedim. Bana 'Sen çıraksın, yapamazsın' dedi. Olur, sen bana 'Çırak mı?' dedin Erdoğan. Ben de Gaziosmanpaşa'dan sesleniyorum Bay ekonomist, senden bir şey istiyorum madem çırağım istediğin televizyona çıkalım ekonomi tartışalım. Yüreğin, cesaretin, bilgin varsa, diploman varsa gel tartışalım hadi gel" diye konuştu.

SENİN YAPTIĞIN KÖPRÜDEN NEDEN 114 LİRAYA GEÇİYORUZ

Erdoğana iki sorusu olduğunu söyleyen İnce " Mübarek Ramazan ayındayız. Önümüz bayram sözüm şu; İstanbullular 'Siz Demirel'in yaptığı köprüden bedavı mı? geçeceksiniz. Evet. Senin yaptığın köprüden neden para ile geçiyoruz? Demirel'in yaptırdığı köprünün parası hazineye, senin yaptığın köprünün parası yabancı şirketlere gidiyor. Soru iki Sayın Erdoğan, Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyoruz. Senin yaptığın köprüden neden 114 liraya geçiyoruz?" şeklinde konuştu. İSTANBUL MİTİNGİ 23 HAZİRAN'DA

Gaziosmanpaşa'da camilere parti afişi asıldığını belirterek, bu durumu eleştiren İnce, "Camiinin duvarına parti afişi asmışlar utanmazlığı görüyor musunuz? Camiler babanızın malı mı? Utanmıyor musunuz?" dedi. İnce, iftar yemeğinde kendisinin eleştirilmesini alkışlayan genaralinde Cumhurbaşkanı olduğunda apoletlerini sökeceğini tekrarladı. İnce İstanbul mitingini 23 Haziran'da Yenikap ya da Maltepe'de yapacağını belirterek sözlerini tamamladı. İnce ayrıca kalabalıkla selfie de çekti.

Görüntü Dökümü:

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-İnce'nin konuşması

-Genel ve detaylar 03.06.2018 - 15.47 Haber Kodu : 180603125

03.06.2018 - 15.48 Haber Kodu : 180603126 2 -(içeriden görüntü)- MUHARREM İNCE EYÜPSULTAN TÜRBESİ'NDE DUA ETTİ Haber- Kamera: Özgür Deniz KAYA - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kağıthane mitinginden sonra Eyüpsultan'a geldi. Eyüp Sultan Camii'nde türbeleri ziyaret eden İnce, Eyüp Sultan Camii çıkışında vatandaşlarla selamlaştı. Burada bir gazetecinin "(Eyüp Sultan türbesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeye alıştık. Böyle bir gelenek var ama siz de bugün geldiniz ziyaret ettiniz. Neler söyleyeceksiniz?" demesi üzerine İnce şunları söyledi: "Eyüp Sultan, Tayyip Erdoğan'ın simgesi mi? Ben buraya ilk geldiğimde 12 yaşındaydım. Annem anneanneme demiş ki; 'Oğlumu ortaokula giderken Yalova'dan köye gelirken göreyim. Eyüp Sultan'a gideceğiz demiş. 12 yaşında anneannemle birlikte ilk kez geldim buraya. Belki yüzün üzerinde gelmiştir. Eyüp Sultan, Erdoğan'ın simgesi olamaz. Müslümanların simgesidir. Elhamdülillah ben de Müslümanım."

"BİSİKLETE NİYE BİNDİN" DİYALOĞU

Eyüp Sultan Türbesi'nden ayrılışı sırasında Trabzonlu olduğunu söyleyen Ayşe Yazıcı ile İnce arasında bisiklet diyologu yaşandı.

Yazıcı'nın "Senin oraya (Trabzon) bisikletle çıkman çok komik geldi " sözleri üzerine İnce, "Bisikleti oraya getirdiler, ben getirmedim" yanıtını verdi. Yazıcı'nın "Binmeseydin. Sen nasıl Cumhurbaşkanı olacaksın? Herkesin dediğini yaparsan?" sözleri üzerine de İnce, "Memnun oldum sizinle tanıştığıma efendim. Allah yolunuzu izinizi açık etsin" diye cevap verdi. İnce diyoloğu sürdürdü ve Yazıcı'dan oyunu kendisine vermesini istedi. Yazıcı'nın "Yok ben AK Parti'ye vereceğim, yalan konuşamam" sözleri üzerine de İnce, "16 senedir yönetiyorlar" diye konuştu. YAŞADIĞI SORUNU BAHSETTİ

Yaşadığı sağlık sorunundan bahseden Ayşe Yazıcı, "Mide ameliyatı olacaktım. Çapa'ya gittim. Hocamla konuştum. Bana dedi ki; 'Ameliyat olacaksın.' 'Tamam hocam', dedim. Daha şartları söylemeden '5 bin lira bıçak parası' dedi. 'Nasıl dedim bıçak parası, zaten devlet size para veriyor.' Bunu, Allah razı olsun Tayyip de kaldırdı. Mide ameliyatı olmadım, üç sene midemden çektim. Sonra Halkalı'da mide ameliyatı oldum. Refakatçim ile gittim. 1 lira da bıçak parası vermedim" dedi. İnce, bunun üzerine "Eniştenin sağlığı iyi mi? Görüşürüz, selam söyle" diyerek alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-İnce'nin gelişi

-Türbeye girişi

-Dua etmesi

-Vatandaşlarla konuşması

-Detaylar GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Muharrem İnce ve vatandaş arasında diyalog

-İnce'nin Eyüpsultan türbesinden çıkışı

-İnce'nin açıklamaları

-Detaylar 03.06.2018 - 15.44 Haber Kodu : 180603122

03.06.2018 - 14.15 Haber Kodu : 180603083 3- (ziyaretten görüntü)- MUHARREM İNCE, HÜSAMETTİN CİNDORUK'U ZİYARET ETTİ *İnce, devlet arşivlerinden alınmış, Yassıada Mahkemeleri'nde yapılan savunmaya ilişkin bir belgeyi Cindoruk çiftine hediye etti. Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u Nişantaşı'ndaki evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında İnce, devlet arşivlerinden alınmış, Yassıada Mahkemeleri'nde yapılan savunmaya ilişkin bir belgeyi Cindoruk çiftine hediye etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce beraberinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Milletvekili Fikri Sağlar ve Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ile saat 10:00'da Cindoruk'un evinin bulunduğu sokağa geldi. İnce ve beraberindekileri Ekonomiden sorumlu Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez karşıladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Muharrem İnce, devlet arşivlerinden alınmış, Yassıada Mahkemelerinde yapılan savunmaya ilişkin bir belgeyi Cindoruk çiftine hediye etti. Ziyaretin ardından İnce ve Cindoruk, basına ortak bir açıklama yaptı.

"ÇOK POLİTİK BİR ÇOCUKTUM"

İnce, genç yaşlarda babasıyla siyaset konusunda tartışma yaşadığını belirterek, "Çok politik bir çocuktum ben. Çok genç yaşlarda siyasete ilgi duyan birisi olarak ben Ecevitçiydim, babam Demirelciydi. 13-14 yaşındayken bu konuda çok çelişki içerisindeydik, tartışma içerisindeydik. Bende bugün rahmetli babamın mensubu olduğu siyasi hareketin duayenlerinden bir büyük ustanın evine arkadaşlarımla birlikte ziyarette bulundum. Kendisinin tavsiyelerini dinledik. Türkiye'de önemli hizmetlerde bulunmuş, deneyimli bir siyasetçiden bilgiler aldık, tecrübelerini dinledik. Hayır duasını aldık. Ziyaret ettik, takdir kendilerinindir" dedi. "960-1971-1980 ASKERİ DARBELERİN MAĞDURUYUM"

İnce'nin ardından açıklama yapan TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatı boyunca birçok askeri darbe yaşadığını belirterek "1958 yılında Rahşan Ecevit'in babası Namık Zeki Aral'ın avukatlığını yaptım. 60 yıldan fazla bir süre önce Namık Zeki Aral çok önemli bir ekonomi profesörüydü. Hükümeti tenkit eden bir yazıdan ötürü ağır ceza mahkemesinde yargılandı. Ecevit benim dostumdu ve kayınpederine büyük şefkat gösteren ince ruhlu bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Ona mensup birisiyle olmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum. Şimdi ben şunu söylüyorum 1960-1971-1980 askeri darbeleri yaşamış bir adamım. Bu darbelerin mağduruyum. Tutuklandım, Yassıada'da rahmetlileri savundum. Askeri idarelerle kavga ettim, başıma gelmedik iş kalmadı. Hepsi doğru. Ama şöyle bir şey düşünüyorum: Ne 1960'ta ne 1971'de ne de 1980'de darbeyi yapan generaller tek bir başına iktidar olmayı heves etmediler. Hatta parlamenter rejime karşı ihtilal yaptıkları halde parlamentoları açtılar, güçlendirdiler ama tek başlarına Cumhurbaşkanı olmak, başkanlık seçimi getirmek gibi bir yola sapmadılar" diye konuştu.

Cindoruk şöyle devam etti: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu başkanlık sistemi demokratik değildir, bu bir maceradır. Bu Afrika modeli bir başkanlık sistemidir, Habeşistan modelidir. Buna benzer bir model sadece Habeşistan'da ve Afrika devletlerinin bazı küçük devletlerinde var. O nedenle tutunması zor. Cumhuriyeti savunan, Cumhuriyeti kuran ve Cumhuriyeti yaşatan herkesin bu rejime karşı elinden gelen gayreti göstermesi gerekiyor" dedi.

"MUHARREM İNCE'Yİ FRANSIZ CUMHURBAŞKANI MAKRON'A BENZETİYORUM"

Muharrem İnce'yi Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a benzeten Cindoruk, İnce'nin Macron gibi halk tarafından benimsendiğini belirterek, "Sevgili Muharrem İnce çok önemli bir görev yapıyor. Türk halkının kahramanı oldu. Ben onu Macron'a benzetiyorum. Macron'u nasıl Fransız halkı desteklediyse Türk halkı da Muharrem İnce'yi benimsedi, tuttu. Onunla bir kurtuluş yolu bulacağımıza inanıyorum. Ben sayın Cumhurbaşkanı'ndan da ısrarından vazgeçmesini tecrübeli bir ağabeyi olarak rica ediyorum. Ama o belli bir yola girmiştir. O macerayı durdurmak görevi Türk halkına düşüyor. Bu bir seçim değildir, bu bir referandumdur.Türk halkı bu devleti kuran meclisten vazgeçecek veya vazgeçmeyecek, bunun dışındaki bütün izahlar yanlıştır. O nedenle sayın İnce'nin bugün ziyareti vesilesiyle bu fikirlerimi söylüyorum. Allah memleketimizi bu maceradan korusun" dedi. Görüntü Dökümü:

---------------------- EK GÖRÜNTÜ

-Ziyaretten görüntü

-İnce'nin Cindoruk'un elini öpmesi

-Hediye etmesi

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Muharrem İnce ve beraberindekilerin gelişi

-Eski Ekonomi Bakanının Muharrem İnce'yi karşılaması

-Ziyaret sonrası ortak basın açıklaması yapılması

-Muharrem İnce'nin konuşması

-Cindoruk'un konuşması

-İnce'nin gidişi

-Genel ve detaylar 03.06.2018 - 12.23 Haber Kodu : 180603047

03.06.2018 - 16.18 Haber Kodu : 180603134

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4- UÇAK İKİ KEZ ARIZA YAPINCA YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ *Uçağın içerisinde yaklaşık 30 dakika bekleyerek inmeyi reddeden yolcular otele yerleştirilecekleri sözünü alınca uçağı terk etti. Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA

İstanbul'dan Libya'ya giden uçak, arıza nedeniyle iki kez havadan geri dönünce yolcular uçaktan inmek istemedi. Otele yerleştirilecekleri sözünü alan yolcular inmeyi kabul ettiler.

Edinilen bilgiye göre Buraq Havayolları'nın UZ-116 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 05.55'te Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na gitmek üzere 72 yolcusuyla Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçak motor arızası nedeniyle havalandıktan 20 dakika sonra geri döndü. Bakıma alınan uçak, arızanın giderilmesinin ardından yolcularını alarak tekrar havalandı.

Ancak uçak ikinci kalkışından sonra yine motor arızası yaşadı. Pilot ikinci kez havalimanına dönünce yolcular duruma tepki gösterdi. Uçağın içerisinde yaklaşık 30 dakika bekleyerek inmeyi reddeden yolcular otele yerleştirilecekleri sözünü alınca uçağı terk etti. Pasaport çıkış işlemleri iptal edilen 72 yolcu ile birlikte uçağın ekibi kalacakları otele götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Boarddan uçağın gecikme saati görüntüsü

-Buraq air ofisinden görüntü

-Terminal içinden yolculardan görüntü

-Dışarı yolcuların otobüse biniş görüntü

-Uçağın kaptanlarından görüntü

-Genel ve detay görüntü ============== 5- TABLODAN UYUŞTURUCU ÇIKTI Haber: İstanbul DHA

Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 2 tablo içine gizlenmiş 2 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 28 Mayıs günü Beyoğlu'nda bir kişiyi gözaltına aldı. M.Z.(36) isimli şüphelinin elinde bulunan poşet içerisindeki 2 adet tablo incelemeye alındı. Tabloyu kıran polisler içerisine gizlenmiş 36 ayrı paket halinde toplam 2 kilo 400 gram afyon sakızı ele geçirdi. M.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü Dökümü:

-POLİS KAMERASI

-Polisin tabloyu kırması

-Uyuşturucuları bulması

-Detaylar

03.06.2018 - 16.17 Haber Kodu : 180603133 =======================