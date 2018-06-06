DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- DURDURMAK İSTEDİĞİ SÜRÜCÜ GAZA BASINCA KAPUTTA ASILI KALDI - 1 KİLOMETRE SÜREN TEHLİKE DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Kartal'da otomobiline çarpan aracı durdurmak isteyen kişi canından oluyordu. Durdurmak istediği aracın sürücüsü kaçmaya başlayınca tutunduğu kaputta uzun süre yolculuk eden kişinin yaşadığı tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Kartal Yakacık Spor Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 07 VIR 15 plakalı otomobilin sürücüsü trafikte tartıştığı kişilerce darp edildi. Otomobil sürücüsü kaçmaya çalışırken Hamdi Ayar'ın otomobiline çarptı. Ayar peşinden koştuğu araca trafik ışıklarında yavaşladığı sırada yetişti. Ayar önüne geçerek aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü gaza bastı. Hamdi Ayar bunun üzerine aracın kaputuna tutunarak sürücüyü durdurmaya çalıştı ancak bu onun için tehlikeli anların başlangıcı oldu. ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Ayar, kaputuna asıldığı otomobil üzerinden inemedi. Hamdi Ayar'ın yaklaşık 1 kilometre boyunca kaçan otomobil üstünde yolculuk yaptı. Tehlike dolu anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya yansıdı. Otomobil yavaşladığı sırada Ayar kendini yere bıraktı. Yere düşen Hamdi Ayar, karşı yönden gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ayar'ın yardımına az önce yol boyunca kendisini kaydeden otomobilin sürücüsü Murat Karagözoğlu yetişti. Murat Karagözoğlu, Ayar'ı aracına aldı.

"1 KİLOMETRE BOYUNCA BU ŞEKİLDE YOLCULUK ETTİK"

Bir eczanede çalışan Hamdi Ayar, "Kaçmaya başlayınca kaputa tutuldum. Yaklaşık 1 kilometre boyunca bu şekilde yolculuk ettik. Araç yavaşlayınca kendimi yere bıraktım" dedi. Karagözoğlu ise "Önümden kaputunda bir kişi olan otomobilin geçtiğini görünce peşine takıldım. Durdurmak istedim ancak karşı yönden gelen araçlar yüzünden başaramadım" diye konuştu.

Hamdi Ayar olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu. 07 VIR 15 plakalı aracın sürücüsünün de bir süre sonra polise giderek kendisini darp eden kişiler ve aracının önüne çıkarak kendisini tehlikeye attığını öne sürdüğü Ayar şikayette bulunduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

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-Otomobiline çarpıp kaçan aracın sürücü kapısına asılan Hamdi Ayar

-Hamdi Ayar'ın asılı olduğu halde hızla kaçan araç

-Kaçan aracı durdurmak için çalınan klaksonlar

-Hamdi Ayar'ın sürüklenmesi

-Hamdi Ayar'ın düşmesi ve ezilmekten kurtulması

-Aracın kaçması

-Görüntüyü çeken Murat Karagözoğlu ile Hamdi Ayar arasında geçen diyalog

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Hamdi Ayar ile röportaj

-Murat Karagözoğlu ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler DHA FEED ========================== 2 - BAKAN SOYLU'DAN APOLET AÇIKLAMASI * İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

"Bir şerefin varsa sen onun apoletlerini sök, eğer gücün yetiyorsa. Bu millet sana yetki veriyorsa sök ama şerefliysen Selahattin Demirtaş'ın omuzuna tak o apoletleri, sana o yakışır" Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda bulunan Merkezefendi Seçim İrtibat Bürosu'nda kadın seçmelerle bir araya geldi. Bakan Soylu burada bir kadınlara seslenerek bir konuşma yaptı. "TEMEL KARAMOLLAOĞLU KENDİSİNİ LİNÇ EDENLERİN ÖNÜNE GİTTİ, DİZ ÇÖKTÜ"

Bakan Soylu, "Muharrem İnce apoletleri sökecekmiş. Ömründe tahtadan bir tek çivi söktün mü? Ömründe yaptığın bir tek işi söyle. Biz senin ne haltlar karıştırdığını biliyoruz. Bütün Türkiye biliyor. Nasıl karakterde bir insan olduğunu herkes biliyor. Ama dönüp bir de iftira atıyorsun sabahtan akşama kadar. Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletimize sürekli iftira atıyorsun. Bu CHP'nin huyundan mıdır, suyundan mıdır gelen iftara atmaya ve yalan söylemeye başlıyor. Selahattin Demitaş'ı hapisten çıkaracak, tüm dertleri o. Hepsi bir araya geldi. Kimler söyleyeyim. Muharrem İnce, 'Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkaracağız' diyor. Temel Karamollaoğlu, ayıptır… 28 Şubat'ta linç edilen Temel Karamollaoğlu kendisini linç edenlerin önüne gitti, diz çöktü 'beni affedin' diyor. Sen onlardan af dileme, Allah'tan af dile. Ötekisi 'ben milliyetçiyim' diye hava atan ama Selahattin Demirtaş'ı hapishaneden çıkarabilmek için, Avrupa'ya yaranabilmek, dünyada Türkiye'yi göremeyen ülkelere yaranabilmek laf üreten Akşener. O zaman şu soruyu sormak bizim hakkımız değil mi? Biz niye terörle mücadele yaptık? Niye bu çocuklar öldü? Ömrünüzde hiç gazilerin tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezine gittiniz mi? Ben her ay gidiyorum, her ay, şımarmamak için. İşimizin ne kadar zor olduğunu tekrar tekrar öğrenebilmek için. Hiç iki bacağı kopuk, mayın patlamış, mağaraya girerken teröristle çatışmış, kafasının yarısı yok, kolu gitmiş, omuzu gitmiş, gözleri ama olmuş insanlara biz ne söyleriz. Selahattin Demirtaş hapisten çıkasınmış. Peki, PKK terörizminin uşağı Türkiye'de kim oldu? 6-7 Ekim olaylarında 53 kişinin katledilmesinin talimatını kim verdi? Söyledikleri sözü unutuyor muyuz? Yasin Börü'yü nasıl izah edeceğiz" şeklinde konuştu.

"ŞEREFLİYSEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN OMUZUNA TAK O APOLETLERİ"

Süleyman Soylu, "Selahhatin Demitaş'ı içeriden çıkarmak ile kalmıyor. Güya 2. Ordu Komutanımız, bizim Metin Temel paşamız var. Güzel bir adamdır. Afrin'in komutanı, Afrin'de tek yetkili oydu. Biz polisi, jandarmayı onun emrine verdik. Malatya'da Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin iftar yemeği var, Cumhurbaşkanımızın onuruna veriliyor. O da protokol de oraya gidiyor. Cumhurbaşkanımız bir söz söylüyor, alkışlıyor. Muharrem İnce aldı sazı eline, Selahattin Demirtaş gibi. Sazcı bunlar biliyorsunuz. Kinlerini ve nefretlerini sazla örtmeye çalışıyorlar. Dedi ki 'Tayyip Erdoğan'ı alkışlayan o paşanın apoletlerini sökeceğim'. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün ona söyledi. Ben de bugün burada söylüyorum; Muharrem İnce az buçuk şerefliysen sen, bir şerefin varsa sen onun apoletlerini sök, eğer gücün yetiyorsa. Bu millet sana yetki veriyorsa sök ama şerefliysen Selahattin Demirtaş'ın omuzuna tak o apoletleri, sana o yakışır" dedi. KORUMALAR SANDALYESİNİ TUTTU

Sandalye üzerinden konuşan Bakan Soylu, konuşmasını bir ara durdurarak, sandalyeye baktı. Soylu'nun sandalyesini korumaların tuttuğu görüldü. Süleyman Soylu, "Düşersek, İnce neyse de, Kılıçdaroğlu'nun diline düşmeyelim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Soylu'nun açıklamaları

- Sandalyeden görüntüler

- Korumaların görüntüsü

- Detaylar =========================== 3- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR: TUTUKLU 14 ÖĞRENCİYE TAHLİYE KARARI (1) Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sonrası, "PKK / KCK silahı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla tutuklanan 14 öğrencinin tahliyesine karar verildi.

Çağlayan'ndaki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, 14 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Çok sayıda sanık avukatının yanısıra sanık öğrencilerin yakınları, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Selina Doğan da duruşmada hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu 14 öğrencinin tahliyesine karar verdi. Görüntü Dökümü:

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-Adliye önünden bugün çekilen görüntüler ============================= 4- GÖÇMENLERİ SAKLAMAK İÇİN ALÜMİNYUM FOLYAYA SARDILAR Haber: İstanbul DHA

Pendik'te Gümrük Muhafaza ekipleri, yakalanmamak için alüminyum folyoya sarılarak yurt dışına kaçmaya çalışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Türkiye'den İtalya'ya gitmek üzere Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen ve gümrüğe plastik oto parçası yüklü olduğu bildirilen TIR, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine x-ray'e sevk edildi. Yapılan tarama sonucunda x-ray operatörlerinin yükle uygun olmayan şüpheli yoğunluk tespit etmesi üzerine araç detaylı olarak aranmak üzere arama hangarına yönlendirildi. Gümrük muhafaza personelince yapılan ilk incelemede dorseye uygulanan mührün sağlam olduğu ancak güvenlik halatında kesik olduğu görüldü. Bunun üzerine dorse açıldığında yükün arka tarafına gizlenmiş vaziyette x-ray taramasından kaçabilmek amacıyla alüminyum folyo ile kaplanmış insanlar olduğu görüldü. Kaçak yollarla yurtdışına çıkmak isteyen Irak uyruklu 7 kişi dorseden indirilerek İstanbul gümrük muhafaza ekiplerince gözaltına alındı. Olay hakkında TIR sürücüsü E.M. ve yakalanan 7 göçmen hakkında soruşturma başlatıldı.