DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(aktüel görüntüyle)

1- ERDOĞAN DEMİRÖREN İÇİN FATİH CAMİİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde taziyeleri, Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören ve Meltem Demirören Oktay, gelinleri Revna Demirören ve Reyhan Demirören ile torunları kabul etti.

Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Bakanlardan Muammer Güler, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Sabancı, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eşi Selçuk Bayraktar ve Ahmet Özal'ın da aralarında bulunduğu siyaset, spor ve iş dünyasından bir çok isim katıldı.

KABE KAPISI ÖRTÜSÜ SERİLDİ

Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerine 2. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi. Öğle namazının ardından cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Cenaze namazının ardından tabuta Başbakan Binali Yıldırım, Yıldırım Demirören ve torunu Erdoğan Demirören de omuz verdi. Erdoğan Demirören'in cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Görüntü Dökümü:

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-Cenaze törenine gelenler

-Cenaze töreninden görüntüler

-Cenazenin camiden çıkarılması

-Detaylar 10.06.2018 - 15.19 Haber Kodu : 180610108

10.06.2018 - 14.27 Haber Kodu : 180610094 2- ERDOĞAN DEMİRÖREN'İN CENAZESİNE GELEN ÜNLÜ İSİMLER DUYGULARINI DİLE GETİRDİ (2) Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in cenaze törenine katılan ünlü isimler duygularını dile getirdi. "MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin sanayisinin, sporunun hem de sivil toplum camiasının çok sevdiği, büyük hizmetleri olan, Türkiye'nin kalkınmasında, gelişmesinde emekleri olan mümtaz bir şahsiyetti. Allah rahmet eylesin. Ayrıca kişiliği itibariyle de herkesin saygı duyduğu, takdir ettiği, herkesi kuşatmaya, çekip çevirmeye çalışan birisiydi. Allah mekanını cennet eylesin memlekete yaptığı hizmetler unutulmayacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Milletimizin başı sağolsun. Türkiye hem sanayide, hem ekonomide hem de ülkenin meseleleriyle ilgilenen önemli bir iş adamını kaybetti. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise, "Acımız çok büyük. Çok değerli ve kıymetli bir ağabeyimizi kaybettik. Ailesi başta olmak üzere, yakınlarına hem şahsım hem de TÜSİAD Yönetim Kurulu adına, bütün iş dünyası adına taziyelerimi iletiyorum. Çok örnek bir girişimciydi" diye konuştu. "BİZİ 'ERDOĞAN AMCAMIZ' OLARAK BÜYÜTTÜ"

İş adamı Ali Sabancı, "Bizi 'Erdoğan amcamız' olarak büyüttü, Allah rahmet eylesin" derken, Begümhan Doğan Faralyalı ise "Çok değerli bir iş insanıydı, Allah kalanlara sabır versin" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, "Bizim ağabeyimizdi. Babamın Sirkeci'den arkadaşıydı. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdü, Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

Ahmet Özal da kısa bir açıklama yaparak, "Erdoğan Demirören bizim ağabeyimizdi. Babam Amerika'da ameliyat olduğu zaman eşiyle beraber ziyaretimize gelmişti" dedi. Görüntü Dökümü:

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- Erol Bilecik'in açıklamaları

- Ahmet Özal'ın açıklamaları

- Fikret Orman'ın açıklamaları

- Ali Sabancı'nın açıklamaları

- Begümhan Doğan Faralyalı'nın açıklamaları

- Başbakan'ın konvoyundan görüntüler

- Kurtulmuş'un açıklamaları

- Soylu'nun açıklamaları

- Detaylar

=============== 3- ERDOĞAN DEMİRÖREN TOPRAĞA VERİLDİ Haber: Özden ATİK - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul, DHA

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in cenazesi, Fatih Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Erdoğan Demirören'in tabutu oğulları Yıldırım Demirören ve Tayfun Demirören ile yakınlarının omuzlarında aile kabristanına getirildi. Erdoğan Demirören'in cenazesi dualar eşliğinde toprağa verildi. Definin ardından Yıldırım Demirören ve Tayfun Demirören taziyeleri kabul etti. İş, sanat, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi de mezarlığa gelerek Demirören ailesine taziyelerini bildirdi. Taziyelerin ardından Yıldırım Demirören yeniden babasının mezarı başına giderek dua okudu. Görüntü Dökümü

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-Mezarlığa gelenler

-Cenaze getirilişi

-Mezarı başında dua okunması

-Yıldırım Demiören dua okuması

-Genel ve detaylar 10.06.2018 - 16.18 Haber Kodu : 180610127 (aktüel görüntülerle)

4- MUHARREM İNCE ESENYURT'TA KONUŞTU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL DHA

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Esenyurt'ta düzenlenen mitingde konuştu.

"Benim rakibim bir Beyaz Türk" diyen Muharrem İnce, "Sarayda yaşayan bir Beyaz Türk. Karşısında da bu milletin zencisi var. Zencisi benim, Beyaz Türk o. Bana gariban diyor. Doğru. Ben garibanların adamıyım doğru. Rakibim Beyaz Türk. Sarayında beyaz çay içiyor. Ben sizin gibi siyah çay içiyorum. Onun için o Beyaz Türk, ben zenci" dedi. "ÜZÜMLÜ KEK VAR, ÇİKOLATALI VAR"

İnce, "Benim size vaadim stadyum değil, park değil, kıraathane değil; bereket fışkıran topraklar, bacaları tüten fabrikalar. Bedava kek yemek isteyen Erdoğan'a oy versin. Fabrikada iş isteyenler bana oy versin. Her şeyi var ama projesi yok. 16 yıldır Türkiye'yi yönetiyor ama 40 gündür 3 tane proje açıkladı. Stat yapacakmış, park yapacakmış, kıraathane açacakmış. Sen Esenyurt'a belediye başkanı mı oluyorsun, Türkiye'ye cumhurbaşkanı mı olacaksın? Bedava kek yiyeceksiniz, üzümlü kek var, çikolatalı var. Ustayım diyordu, meğer kek ustasıymış" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Meydandan detaylar

-Binaların çatısından mitingi takip edenler

-İnce'nin konuşması

-Genel ve detaylar 10.06.2018 - 14.23 Haber Kodu : 180610093

10.06.2018 - 14.24 Haber Kodu : 180610095

10.06.2018 - 14.28 Haber Kodu : 180610097 (aktüel görüntülerle)

5- MUHARREM İNCE BAĞCILAR'DA KONUŞTU Haber- Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, DHA

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bağcılar Güneşli Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

"Eğitimde zorlama yapmayacağız" diyen İnce, "Cumhurbaşkanı olduğumda Çankaya Köşkü'ne AK Parti'den bir eğitimci çağıracağım. MHP'den bir eğitimci.. İyi Parti'den, Saadet Partisi'nden, HDP'den, parlamento dışındaki partilerden herkesi bir araya getireceğim. Diyeceğim ki, 'Gelin şu eğitim konusunda uzlaşalım.' Uzlaşarak, dayatarak değil. Öyle bir uzlaşma sağlayacağız ki 50 sene bir daha eğitim tartışması olmayacak. Bunu yapacağım, söz" dedi. "BAZI PROJELER ÇOK HOŞUM GİTTİ"

Muharrem İnce, "Benim Cumhurbaşkanı adayı olarak bir seçim manifestom var. CHP'nin de seçim vaatleri var. AK Parti'nin de MHP'nin de İyi Parti'nin de HDP'nin de, Saadet Partisi'nin de var. Bütün partilerin seçim vaatlerini okudum. Allah için yalan yok, isimlerini şimdi vermeyeyim göreceksiniz Cumhurbaşkanı adayı olduğumda, bazı projeler çok hoşuma gitti. Onları ben niye söylemedim diye hayıflandım. Hiç fark etmez. Başka partilerin projesi de olsa memleketin yararınaysa o projeyi de yapacağım, söz" diye konuştu.

"TAZE KANA İHTİYAÇ VAR"

Muharrem İnce taze kana ihtiyaç olduğunu belirterek "Türkiye'ye demokrasiyi yeniden getirecek, taze bir ihtiyaç var. Erdoğan gelirse bu krizi atlatamaz. Türkiye'yi karanlık günler bekler. Dolar 8-10 lira olursa şaşırmayın. Dünyanın bütün ülkelerinde ne zaman buhranlı günler olmuşsa uzun süre o ülkeyi yönetenler değiştirilmemişse buhran atlatılmamış" ifadelerini kullandı. "BEN SİZE HUZUR VAAT EDİYORUM"

Muharrem ince, "16 senedir yönetiyor. Geçmişe bir bakalım, tarihe bir bakalım. Bütün dünyada böyle olmuş. Değiştirmekte fayda vardır. Huzur vardır, huzur. Ben size huzur vaat ediyorum huzur. Kimse kimseyi ötekileştirmeyecek. Başımı kapatıyorum, kapat, başımı açıyorum aç. 'Başımı kapattım devlet dairesindeyim'. Git, hiç kimsenin kıyafetiyle uğraşmadan, sağcı- solcu diye ayırmadan, Alevi-Sünni diye ayırmadan, Türk- Kürt diye ayırmadan…" şeklinde konuştu. "SİZİN ÇOCUKLARINIZA GÜZEL HAYALLER KURDURACAĞIM"

Kadınlara seslenen İnce "Şu anda yüz kadından 32'si çalışıyor, bunu iki katına çıkaracağız. Nasıl çıkaracağız söyleyeyim; Her mahalleye bir kreş kuracağız. Çocuk kreşe, kadın işe. Her semte günlük engelli bakım evi ya da yaşlı bakım evi kuracağız. Tozlu köy yollarında yetişerek buraya geldim ben. Halk çocuğu olarak, fizik öğretmenliği yaparak. Kamyonlarda muavinlik yaparak. 16 yıllık milletvekilliğinin sonunda Cumhurbaşkanı adayıyım. İçimi acıtan iki şeyi sizinle paylaşayım. Milletvekili arkadaşımın birisi kağıt toplayan bir çocuğa sormuş; 'Hayalin ne senin?' demiş. Çocuk demiş 'Ağabeyi büyük kağıt toplamak istiyorum, onlarda çok para var' demiş. İçimi acıttı bu içimi. Diyarbakırlı bir ailenin çocuğuymuş. Dedim 'Ya niye bu çocuğun adresini almazdınız.' Bu çocuğu bulsaydık. Benim 81 milyona sözüm olsun. Fizik öğretmeni Muharrem İnce sözü olsun. Sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım güzel hayaller. İçimi acıtan bir başka şey. Adıyaman 'da oldu. Bir köylü yaklaştı dedi ki; 'Ben tütün ekiyordum, tütünü yasakladılar' dedi. Ve Erdoğan Adıyaman meydanına gelmiş 'Tütün zararlıdır' demiş. Tütünün zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Adıyaman tütününü yasakladılar. Millete Amerikan tütünü içiyorlar. Bunlar yerli, bunlar milli biz değiliz öyle mi? Geçin bu işleri geçin bu işleri. Neresi milli, neresi yerli? Saraydaki mermeri bile yerli değil. Arabası yerli değil, uçağı yerli değil, gözlüğü yerli değil, içtiği çay yerli değil, neyi yerli? Milliymiş.. Süleyman Şah oradan oraya gezdirdin Süleyman Şahı. Süleyman Şah sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. Neren yerli neren milli. Meydana gelmiş Adıyamanlılara demiş ki; 'Tütün zararlıdır. Ey Erdoğan o imam hatip lisesindeki günlerini unuttun. Artık Amerikan sermeyesinin adamı oldun. Şimdi ben sana soruyorum; Adıyaman tütünün de zehir var da, Amerikan tütünün de vitamin mi var? Ey benim muhafazakâr kardeşim sana sesleniyorum; Erdoğan Türkiye'yi Brüksel'den yönetiyor, Washington'dan yönetiyor. Moskova'dan yönetiyor. Ben Ankara'dan yöneteceğim" dedi.

"ERDEN VE ASKERİ ÖĞRENCİDEN DARBECİ OLMAZ"

23 Haziran'da büyük İstanbul buluşması olacağını ve 2 milyon kişiyi istediğini söyleyen İnce, meydanda bir vatandaşın elindeki pankartı okuyarak şunları söyledi: "Bakın buradan söyleyeyim erden ve askeri öğrenciden darbeci olmaz. Rütbeli darbecilere hesap sor. Merak etmeyin canınızı sıkmayın 15 gün kaldı." Türkiye'ye huzur getireceğini tekrarlayan ince, Kadir Gecesi'ni de kutladı. Görüntü Dökümü:

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-Meydandan detaylar

-İnce'nin konuşması

-Genel ve detaylar 10.06.2018 - 16.02 Haber Kodu : 180610119

10.06.2018 - 16.04 Haber Kodu : 180610120

10.06.2018 - 16.05 Haber Kodu : 180610121 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

6- ÖLÜMÜNÜN YIL DÖNÜMÜNDE PİERRE LOTİ'NİN ADININ VERİLDİĞİ EŞSİZ MANZARALI TEPE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Haber- Kamera: Ali AKSOYER - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Bugün 10 Haziran.. Fransız yazar Pierre Loti'nin ölümünün 95. yıl dönümü.. Pierre Lotinin ölüm yıl dönümünde Pierre Loti Tepesi'nin eşsiz manzarası havadan görüntülendi.

Eyüp'teki Pierre Loti Kıraathanesi'nin İşletme Müdürü Niyazi Yirmibeş, "1878 yılında Pierre Loti buraya gelmeye başlıyor. Çayını, kahvesini içtiği yer burası. Nostaljik bir yer. Turistlerin yoğun olduğu kitaplarının okunduğu güzel bir ortam. Pierre Loti buraya sık geldiği için aralıklarla o yüzden burası Pierre Loti adını almış" dedi. Kıraathanenin içinde Pierre Loti'nin fotoğrafları ve kitapları yer alıyor. Kırathaneye gün içinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken buraya gelenler hem Fransız Yazar Pierre Loti'nin kitaplarını okuma fırsatı buluyor, hem de Pierre Loti Tepesi'nden İstanbul'u seyretme imkanı buluyor. Öte yandan ziyaretçiler çay ve kahve içip, fotoğraf da çekilmeyi ihmal etmiyor.