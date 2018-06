DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA Fatih'te 5 Kasım 2017'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı 16 kez bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada indirime gitmedi. Son sözü sorulan Nezir Türkoğlu, "Diyecek bir şeyim yok. Her şeye razıyım. Acım içimde" dedi.Duruşma sonrasında basın açıklaması yapan şikayetçi anne Neriman Türkoğlu'nun avukatı Esin Yeşilırmak, "Bu örnek bir karardır, emsal bir karardır. Diğer tüm kadın cinayetlerinde emsal olmasını istediğimiz bir karardır. Çünkü hiçbir indirime gidilmedi" dedi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nezir Türkoğlu getirildi. Anne Neriman Türkoğlu ise duruşmaya gelmedi. Duruşmanın karar aşamasına geldiğini belirten mahkeme heyeti, sanık Nezir Türkoğlu'ndan son sözlerini sordu. Sanık Nezir Türkoğlu, "Diyecek bir şeyim yok. Her şeye razıyım. Acım içimde" diye konuştu. Anne Neriman Türkoğlu'nun avukatları ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Türkiye'de faaliyet gösteren Periscope İletişim adlı şirketin, dünya üzerinde canlı video yayını uygulaması olarak kullanılan @Periscopeco ve www.periscope.tv 'yi bünyesinde barındıran Twitter ve Apple ile Google INC. aleyhine, "Marka hakkına tecavüzün tespiti" talebiyle açtığı davanın kabulüne karar verildi. "Periscope" teriminin Türkiye'deki reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılmasının durdurulmasına karar veren mahkeme, durdurma mümkün olmadığı taktirde şirketin mobil uygulama ve internet sitelerine Türkiye'den erişiminin engellenmesine yönelik hüküm kurdu. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti'yi temsilen avukat Mustafa Ocak, davalılar Twitter, Apple Inc. ve Google Inc'i temsilen de avukatlar katıldı.

"DAVA REDDEDİLSİN"

Davalı Twitter Inc. avukatı Ceyda Karaoğlan ise, Twitter'in dünya çapında faaliyet gösteren ve milyonlarca kullanıcısı olan bir platform olduğunu ifade ederek "Üçüncü kişilerin marka haklarına oldukça itina gösteren bir firmadır. ABD'de faaliyet gösteren firmanın Türkiye'deki markanın varlığından haberdar olması yönünde kanuni bir yükümlülüğü yoktur. Ayrıca şirketlerin faaliyetleri birbirlerinden tamamen farklıdır" diye konuştu. Marka ihlali olmadığını da savunan avukat Karaoğlan, "Periscope ibaresinin arama motorunda çıkmasını sonlandırmak teknik olarak ve fiilen mümkün değildir. Bu nedenle davanın reddini talep ediyoruz" dedi. Davalı Google Inc. avukatı Tolga Uluay da, Google'nin marka ihlalini bilebilecek bir pozisyonda olmadığını söyleyerek davanın reddini talep etti. Appe Inc. avukatı ise yer sağlayıcı konumunda olduğundan sorumlu olmadığını öne sürerek davanın reddini istedi.

MAHKEME: "PERİSCOPE ADI ALTINDAKİ HER TÜRLÜ REKLAM VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DURDURULMASINA"

Mahkeme, davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından davalı şirketler aleyhine açılan davayı kabul etti. Mahkeme, Türkiye Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescilli Periscope ibareli marka hakkına tecavüzün tespiti ile davalıların Türkiye sınırları içerisinde tecavüz oluşturan Periscope adı altındaki her türlü reklam, tanıtım faaliyetleri ile Periscope ibaresinin, tanıtım sayfalarında içerikte adres bağlantılarında kullanımının durdurulmasına hükmetti. Durdurma mümkün olmadığı taktirde davalıların tecavüz suçunu oluşturacaklarını belirten mahkeme, davalıların mobil Periscope uygulaması @periscopeco isimli Twitter hesabı ve www.periscope.tv isimli internet sitesinin Türkiye'den erişiminin engellenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca kesinleşen hüküm özetinin yurt çapında yayın yapan tirajı en yüksek üç gazeteden birinde bir kez ilanını da kararlaştırdı.