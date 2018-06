DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI Tuzla Akfırat'ta dün geceden bu yana bekletildiği öne sürülen 10 kamyondaki 209 at, Büyükada'ya götürülmek üzere öğle saatlerinde Maltepe iskelesine getirildi. Durumu protesto eden Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyeleri de iskeleye geldi. Cep telefonuyla atların durumunu görüntülemek isteyen dernek üyelerine, kamyonlardan inen ve faytoncu olduğu belirtilen kişiler tepki gösterdi. Sözlü tepki, saldırıya dönüştü. Tekme yumruklu saldırıyı polis, havaya ateş açarak engellemeye çalıştı. Darp edilen dernek üyeleri faytonculardan şikayetçi oldu.

Görüntü Dökümü ---------- -At yüklü kamyonların iskeleye girmesi -Faytoncuların dernek üyelerine saldırması -Polisin havaya ateş açması -Dernek başkanıyla röp -Saldırıya uğrayanlarla röp -Atların iskelede bekletilmesi -İskelede önlem alan polisler -Genel ve detay

"AMACIMIZ SADECE YAŞAM HAKKINA SAYGIYDI" Saldırıya uğrayan dernek üyelerinden Barış Şengün ise, "Adaya çıkartılacak gemiye bakmak için buraya geldik. Ve faytoncular tarafından darp edildik. Amacımız sadece yaşam hakkına saygıydı ve farkındalık yaratmaktı. Çünkü Aralık 2017 tarihinden bildiğimiz kadarıyla Adalara at girişi ve çıkışı yasaklandı. Ama ona rağmen 209 at adaya sokulmaya çalışılıyor" diye konuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin olmadığı öğrenilirken atlar Büyükada'ya götürüldü.

"209 AT, 10 KAMYONLA İSKELEYE GETİRİLDİ" Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz, "209 at 10 kamyonla iskeleye getirildi. Şimdi gemiye bindirilip hepsi Adaya götürülecek. Burada itiraz eden arkadaşlarımıza saldırdılar. Polis havaya ateş etmek zorunda kaldı. Ve havaya ateş ettikten sonra bile hala darp edilmeye devam edildi. Umarım buradan hepimizin sesini gerekli kurumlar duyar. Hem bizlere hem onlara zulme son verirler artık" dedi.

"SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARDIK" Büfe sahibi Mustafa Can, işyerini yeni açtıklarını belirterek "Sabahleyin cadde üzerinde iki araç kaza yapıyor. Bir tanesi de aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana girdi. O sırada dükkan içinde iki müşteri masada oturuyordu. Dondurma dolabıyla birlikte ileriye doğru sürüklendiler. Daha sonra, biz yardımcı olduk. Sıkıştıkları yerden kurtardık. Yaralılardan biri olayın şokuyla, şoföre tepki gösterdi. Darp etti. Biz araya girdik" dedi.

"KANDİLİ DE BAŞLARINA YIKACAĞIZ" Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:"Şimdi aklı sıra Kürtlerin sorunlarının takipçisi olduğunu söyleyen partiye söylüyorum ki; Kürtlerin tek sorunu var; o da PKK'dır. PKK bölücü terör örgütünden başka Kürtlerin sorunu yoktur. Ve Kürtlerin diğer bir sorunu da o PKK'ya iradesini teslim etmiş siyasi uzantılarıdır. Yapmamız gereken bunları Kürtlerle aramızdan çıkartmaktır. Terör belasını gündemimizden çıkarttık. Şimdi sıra dışarıdaki uzantılarında. Nasıl Afrin'de kafalarını ezdiysek. Nasıl Fırat Kalkanı'nda aynı şeyi yaptıysak şimdi de Kandil'de. Kandili de başlarına yıkacağız. Bir daha bu alçakların milletimize zarar vermemesi için ne gerekiyorsa her türlü tedbiri alacağız"

"Bir hakim, üstelik Danıştay'da bir hakim, siyasete bulaşırsa, bir partinin kadın kolları başkanıymış gibi tweet atarsa, o hakimi orada tutanda adalet kavramı yok, adalet kavramı onun özünde ve vicdanında yoktur. Eğer o yargıç orada duruyorsa, hala görevinden istifa etmemişse, her şeyden önce en büyük zararı, yargı camiasına veriyor"

"HER SANTİMİNİ YÜRÜDÜK, 81 MİLYONUN ADALETİ İÇİN"

Herkesin adalet içinde yaşamasını istediklerini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Adaleti yok edeceksiniz, sadece bir bildiri imzaladı diye üniversite hocalarını kapının önüne koyacaksınız, 17 milyonun yoksulluğunu siyasi sömürü alanı haline getireceksiniz, sorundan yararlanmaya çalışacaksınız, ülkenin en saygıdeğer gazetelerini bir anlamda cezalandıracaksınız ve yazarları neredeyse

topluca hapse atacaksınız, üstelik mücadele ediyoruz dedikleri terör örgütüne yönelik en güçlü mücadeleyi çok önceden başlatan gazeteleri, gazetecileri cezalandıracaksınız ve dönüp bize diyeceksiniz ki 'Sessiz kalın.' Her seferinde bardağa bir damla düştü. Ama Enis Berberoğlu'nun yürekli, nitelikli, saygın bir gazeteci, haksız, hukuksuz, adaletsiz yere hapse girmesi son damlaydı ve bayrağı

taşırdı. Bizler adalet için yürümek dışında başka bir seçenek görmedik. Sesimizi sadece birileri duysun diye değil, bu ülkede adalet kavramının çok değerli olduğunu ve milyonların 'Adalet' diye haykırdığını bütün dünyaya göstermek için yürüdük. 'Yürüyemezler. Kazan'dan dönerler. Bolu Dağı'nı asla aşamaz.' dediler. Her santimini yürüdük, 81 milyonun adaleti için" dedi