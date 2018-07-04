1- İNATÇI SÜRÜCÜLER GİŞEDE SIKIŞTI Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA

Bahçeşehir'de iki sürücü aynı gişeden geçmek isteyince sıkışıp kaldı. Trafiğin yoğun olmadığı zamanda meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Olay saat 14.30 sıralarında Bahçeşehir Ispartakule Gişelerde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü aynı gişeden geçmek isteyince gişelerde sıkıştı. Trafiğin yoğun olmadığı zamanda meydana gelen kazada 2 araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu. Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

-Araçlardan görüntü

-Gişeler

-Boş yoldan görüntü CEP TELEFONU

-Gişelerden görüntü

-Sıkışan araçlar

-Detaylar 04.07.2018 - 16.03 Haber Kodu : 180704132

04.07.2018 - 15.55 Haber Kodu : 180704129 2- ALİBEYKÖY BARAJINA GİREN GENÇ BOĞULDU Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi'deki Alibeyköy barajına giren 18 yaşındaki Ramazan Saray boğuldu.

Olay saat 16.00 sıralarında Alibeyköy Barajı'nda meydana geldi. Ramazan Saray (18), Furkan Demir (18) ve Onur Sarıkaya (19), piknik yapmak için Alibeyköy Barajı'nın kenarına geldi. Kiraladıkları tekneyle gölün karşı tarafına geçen üç arkadaştan Ramazan Saray, daha sonra tekneyle tekrar göle açıldı. Yaklaşık 15 metre açılan Saray serinlemek amacıyla suya atladı. Bir süre suda çırpınmaya başlayan Saray'ın yardımına kıyıda bulunan Furkan Demir koştu. Demir suda çırpınan arkadaşını kurtarmak istedi. Ancak Ramazan Saray bir süre su yüzeyinde kaldıktan sonra gözlerden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaptıktan sonra Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisleri çağırdı. Dalgıç polisler itfaiyeye ait botla suda arama çalışmaları başlattı. Polisler yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından Saray'ın cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Ramazan Saray'ın cesedi nöbetçi savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"ÇIRPINMA BİR TELAŞ VARDI"

Görgü tanıklarından Ercan Arkun, "Biz buraya pikniğe geldik. Aradan yarım saat bir saat geçtikten sonra tekne gördük. İçinde beyaz tişörtlü arkadaşlar vardı. Ondan sonra bir karmaşa çıktı. Olayı da anlamadık. Herhalde göle giriyorlar dedik. Sonra ikisi geri döndü sonra ambulans itfaiye geldi. Polislerden duyduk birinin boğulduğunu cankurtaranlar geldi onu arıyorlar. Çırpınma bir telaş vardı. Biri kurtarmak için suya atladı ama kurtaramadılar geri çıktı" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Saray'ın yanında bulunan iki arkadaşının ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. 4 KİŞİ BOĞULDU

Öte yandan barajda son bir ay içinde 4 kişi boğuldu. Geçtiğimiz günlerde de baraja giren 3 kişi boğulmuştu. Görüntü Dökümü:

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-Saray'ın birlikte geldiği arkadaşlarından görüntü.

-Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü.

-Görgü tanığı Erkan Arkun'un görüntüsü.

-Arama çalışmaları ve cesedin çıkarılma görüntüleri.

-Genel ve detay görüntüler. =============================

3- NARGİLE KAFE HAYVANAT BAHÇESİ ÇIKTI Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Sosyal medyada yer alan nargile kafede aslan sergilendiği paylaşımları üzerine adı geçen yere, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekipleri, incelemelerde bulundu. Mekanın, turizm ruhsatlı hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Bir aslanın, nargile kafede cam kafeste tutulduğu şeklinde görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Beykoz'daki sözkonusu yerde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede adı geçen yerin, turizm ruhsatlı hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. İşletmede aslanın yanı sıra; atların, kuşların, papağanların ve timsahın da olduğu ve gerekli belgelerinin de bulunduğu öğrenildi. Aslanın rahat bir ortamda yaşaması için devasa bir kafeste tutulduğu ve gezme alanlarının olduğu görüldü. Kafeste yaşayan aslanın isminin Khalessi olduğu ve 1 yaşında olduğu öğrenildi

Görüntü Dökümü

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-Mekan

-İçeride bulunan hayvanlar

-Aslanın gezme alanı

-Kafesinden detay

-Aslandan detay

-Genel ve detaylar

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Sosyal Medyada paylaşılan görüntüler 04.07.2018 - 18.54 Haber Kodu : 180704172 ======================= 4- DHKP-C'NİN ANADOLU YAKASI SORUMLUSU İZMİR'DE YAKALANDI Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Terör örgütü DHKP-C'nin İstanbul Anadolu yakası sorumlusu olduğu öne sürülen bir kişi İzmir'de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yaptığı çalışmalarda İstanbul Anadolu yakası sorumlusu olduğu öne sürülen Musa K.'nın İzmir'de olduğunu belirleyerek çalışma başlattı. Ekipler, İzmir'de geçtiğimiz günlerde düzenlediği operasyonda Musa K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Musa K., Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesi alındı. Musa K.'nın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Musa K. çıkartıldığı mahkeme tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklandı.

=================== 5- NUMAN KURTULMUŞ: 2018 YILI 40 MİLYON TURİSTİ AĞIRLAYACAK BİR SEVİYEYE ÇIKACAKTIR Haber-Kamera: Enver ALAS-İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turizm sektörü açısından 2018'e çok büyük bir motivasyonla girdiklerini ve ilk beş ayda tüm yılların rekorunun kırıldığını söyledi. Kurtulmuş, "ilk beş ayda 11,5 milyon turist, Türkiye'ye geldi. Biz yeniden 2018'in başında tahmin ettiğimiz rakamları yukarıya doğru revize etmek durumunda kaldık. Bütün katıldığımız uluslararası turizm fuarlarındaki erken rezervasyonlar ile sonradan gerçekleşen rezervasyonlar gösteriyor ki 38 milyon hedefiyle başladığımız 2018 yılı, Allah'ın izniyle sektörün başarısıyla 40 milyon turisti ağırlayacak bir seviyeye çıkacaktır" dedi.

Numan Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)'nin Beşiktaş'taki genel merkezinde düzenlenen 'Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Başta TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya olmak üzere, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bakan Kurtulmuş, toplantının basına açık bölümünde konuştu.

Turizm sektörüne ilişkin bilgileri paylaşan Kurtulmuş, sektörün çok güzel bir dönemden geçtiğini söyledi. 2015 ve 2016'nın Türkiye'den kaynaklanmayan, Avrupa'daki gelişmelerle ve Suriye krizinin ortaya çıkardığı birçok sorunlar kapsamında turizmin kayıp yıllar olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Bakan Kurtulmuş, 2017'de hızlı bir toparlanmayla turizm sektörünün geri döndüğünü ifade etti.

Kurtulmuş, "Türkiye dünya piyasalarında yeniden rekabetçi özelliklerini kazandı. 2017'de hepimizi mutlu eden bir sonuç ortaya çıktı. 32 milyon turist ve 26,5 milyar dolarlık bir turizm geliri elde ettik" dedi.

"2018 YILI, 40 MİLYON TURİSTİ AĞIRLAYACAK BİR SEVİYEYE ÇIKACAK"

Geçen sene yapılan 'Turizm Şurası'nın sektör için tam anlamıyla bir dönem noktası olduğunu aktaran Numan Kurtulmuş, 2018 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:

"2018'e çok büyük bir motivasyonla girdik. İlk beş ayda tüm yılların rekorlarını kırdık. 11,5 milyon turist Türkiye'ye geldi. Biz yeniden 2018'in başında tahmin ettiğimiz rakamları yukarıya doğru revize etmek durumunda kaldık. Bütün katıldığımız uluslararası turizm fuarlarındaki erken rezervasyonlar ile sonradan gerçekleşen rezervasyonlar gösteriyor ki 38 milyon hedefiyle başladığımız 2018 yılı, Allah'ın izniyle sektörün başarısıyla 40 milyon turisti ağırlayacak bir seviyeye çıkacaktır. Ayrıca 2017 yılının bizim için değerli olan bir başka işareti de kişi başına düşen turizm gelirinde yukarıya doğru hareketliliktir. 2018'in de aynı şekilde olacağını görüyoruz. Temel hedefimiz olan 2023'te aşağı yukarı kişi başı bin dolar seviyesine ulaşabileceğimizi görüyoruz."

"2023 HEDEFİMİZİ REVİZE EDECEĞİZ: 60 MİLYON TURİST VE 60 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİR"

Bakan Kurtulmuş, turizm sektöründe çeşitlendirmeyi ve özellikle üst gelir gruplarını çekecek, 'kongre turizmi', 'inanç turizmi', 'sağlık turizmi' gibi alanlardaki etkinliklerin artırılacağına işaret etti. "2023 hedefimizi de aynen 2018 hedefimiz gibi yukarıya doğru revize edeceğiz" diyen Kurtulmuş, "2023 için 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefini, 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri seviyesine artıracağımızı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. "HER BİR TURİSTE YAPTIĞIMIZ HİZMET ASLINDA İHRACAT OLARAK GÖRÜLMELİDİR"

Kurtulmuş, "Turizm sektöründeki bu canlılık, sadece Türkiye üzerindeki olumsuz algı operasyonlarının bertaraf edilmesi bakımından önemli değil, aynı zamanda Türkiye'nin en temel ekonomik problemlerinden biri olan cari açığın giderilmesi bakımından da önemlidir. Turizm sektörünün ekonomimizi güçlendirici bir özelliği var. Neredeyse yüzde 100 yerli olan özelliğiyle her bir turiste yaptığımız hizmet aslında ihracat olarak görülmelidir. Cari açığı da tek başına giderebilecek bir seviyeye ulaşma potansiyeli taşıyor. Sektörün bütün bileşenleri, bir ekip ruhu içerisinde 'Türkiye'yi daha nasıl ileriye götürebiliriz' diye üzerine yoğunlaşması lazım" şeklinde konuştu.

BİR YILLIK BAKANLIK DÖNEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Yaklaşık bir yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine getirildiğini hatırlatan Bakan Kurtulmuş, bu sürede yaptığı çalışmalara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin geleneksel pazarlarla kendini ayakta tutamayacağını yeni pazarlara kendini açması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Tabii ki geleneksel pazarların varlığı ve güçlü olması bizim için önemlidir. İlk 5 ayda Rus, Alman ve Avrupalı turistlerin Türkiye'yi yeniden bir merkez olarak görmeye başladığını gösteriyor. Bu çok güzel ama bunun yanında yeni pazarlara ulaşmamız önemliydi. Özellikle Uzak Doğu Asya başta olmak üzere çok önemli ve hayati adımlar attık. Sektör de bu konuda hemfikir oldu. Hint turizminden Çinlilere, Japonlara, Güney Korelilere kadar yeni bir alanı Türkiye turizminin stratejik pazarları olarak gördüğümüzü ifade ettik. Bu bir yıl içinde iki kez Çin'e gittim. Oradaki Türkiye yılı tanıtma programlarında çok üst düzeyden başlayarak gayet güzel bir Türkiye algısının, Çinli turistlerin ilgisinin başladığını gördük. Önümüzdeki yıl da Japonya'da Türkiye yılı olacak. Japonya'dan da Türkiye'ye çok ciddi bir ilginin olacağını biliyoruz. Rusya ile ilişkilerimizde de çok ciddi adımlar atıyoruz" dedi.

3. HAVALİMANININ TURİZME KATKISI

Numan Kurtulmuş, konuşmasında İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete girmesiyle turizm sektörüne çok önemli katkıları olacağını da sözlerine ekledi. TÜRSAB ile yapılacak ortak bir çalışmayla, Yeni Havalimanı'nın Türkiye'nin turizmine ne gibi katkılar sağlanabileceğine yönelik çalışma başlatacaklarını aktaran Kurtulmuş, "Türkiye yeni dönemde yeni yönetim modeliyle birlikte bütün bu alanların hepsinde çok daha etkin, çok daha hızlı karar alabilen ve güçlü yürüyebilen bir ülke olacak. Bu yeni dönemdeki çalışmalarda üstün başarılar diliyorum. TÜRSAB'ın yeni yönetiminin bu konuda çok başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Bakan Kurtulmuş'a günün anısını bir plaket takdim etti. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılanlar

-Bakan Kurtulmuş ve TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeleri

-Basın mensupları

-Bakan Kurtulmuş'un konuşması

-Genel ve detaylar

04.07.2018 - 15.57 Haber Kodu : 180704130 6- UGANDALI İKİZ KARDEŞLERE YÖNELİK CİNAYET VE CİNSEL SALDIRI DAVASINDA KARAR Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

Uganda uyruklu 31 yaşındaki Violet Nantaba'nın öldürülmesi ve ikiz kız kardeşi Beatrice Babiry'nin cinsel ve fiziksel saldırıya maruz kalmasına ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, Azeri sanıklar Sunay Hasanov ve Kenan Rafiyev hakkında Violet Nantaba'yı öldürmek ve öldürmeye azmettirme suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Kenan Rafiyev'e ayrıca Beatrice karşı "Nitelikli cinsel istismar" "Geceleyin nitelikli yağma" suçundan 20 yıl hapis cezası verilirken; Sunay Hasanov'a muşta taşımaktan da 5 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sunay Hasanov ve Kenan Rafiyev katıldı. Olaydan yaralı olarak kurtulan Beatrice Babiry'i ise avukatları temsil etti. BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Son savunmaları sorulan sanıklardan Kenan Rafiyev, "Ödürmeye azmettirme ve cinsel saldırı suçlarını kabul etmiyorum. Beraatime ve tahliyeme karar verilsin" dedi. Sanık Sunay Hasanov da beraatini ve tahliyesini talep etti.