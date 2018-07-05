DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- HELİN PALANDÖKEN DAVASINDA KARAR (1) Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA

Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mustafa Yetgin, "Tasarlayarak çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Yetgin'i araçla olay yerine götüren tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ise beraat etti. Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü 05.07.2018 - 17.26 Haber Kodu : 180705136 2- MEZARLIKTA EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ VURDU: 2 YARALI Taner YENER - Murat SOLAK /İSTANBUL,(DHA)

Arnavutköy'de 51 yaşındaki Yolcu Güngören, mezarlıkta tartıştığı eşi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, polisler tarafından kaçamadan yakalanan Güngören, "Bıktım tehditlerinden" diye konuştu.

Edinilen bilgilere göre olay şöyle gelişti: Handan Güngören (40) kardeşi Haluk Bakar (38) ile öğlen saatlerinde annelerinin Haraççı Mahallesi Dolmabahçe Caddesi üzerinde bulunan mezarlıktaki kabrini ziyarete geldi. Bir süredir aralarının bozuk olduğu Handan Güngören'in eşi Yolcu Güngören de mezarlığa geldi. Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tartışmanın ardından Yolcu Güngören, yanında getirdiği pompalı tüfekle mezarlığın girişinde kayınbiraderi Haluk Bakar'ı, ardından da kaçmaya çalışan eşi Handan Güngören'i cadde üzerinde vurdu. Olay yerinden kaçmaya çalışan Yolcu Güngören tesadüfen oradan geçmekte olan sivil polisler tarafından yakalandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Sağ bacağından yaralanan Handan Güngören ve karın boşluğundan yaralanan Haluk Bakar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Güngören ve Bakar'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. "İKİSİNİ DE PEŞ PEŞE VURDU"

Görgü tanıklarından Mehmet Bugdağ, "Biz yan tarafta fabrikadaydık. Bir çığlık sesi geldi 'yapma yapma' diye. Durmadan ateş etti. İlk önce erkeği vurdu sonra kadın bu tarafa kaçtı. Kadının peşinden koşup sonra da kadını vurdu. İkisini de peş peşe vurdu." dedi. "BIKTIM TEHDİTLERİNDEN"

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen Yolcu Güngören, basın mensuplarının" Neden yaptınız?" şeklindeki sorusuna "Bıktım tehditlerinden" diye cevapladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntüler.

- Suç aleti pompalı tüfeğin görüntüsü.

- Polisin incelemesi.

- Zanlının emniyetten çıkışı.

- Genel ve detaylar. 05.07.2018 - 16.01 Haber Kodu : 180705106 4- (ÖZEL) - HİNTLİ DOLAR MİLYARDERİ 3500 ÇALIŞANINI İSTANBUL'A GETİRİYOR

- Forbes dergisine göre 12 milyar dolara yaklaşan servetiyle dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan Hintli iş adamı, 3 bin 500 çalışanının 1 haftalık tatil için İstanbul'a getiriyor. - Tatil için ayrılan bütçe 10 milyon dolar. - İstanbul'da bir çok lüks otel, Hintli konuklar için kapatıldı. - İstanbul'u bir hafta boyunca renklendirecek 3 bin 500 Hintlinin İstanbul turizmine de büyük katkı sağlaması bekleniyor. Haber: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Hindistanlı dolar milyarderi iş adamı 3 bin 500 çalışanını ödül olarak İstanbul'a tatile getiriyor.

İş adamı, çalışanlarının bir haftalık İstanbul tatili için 10 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Konaklama için de İstanbul'un en lüks 10 otelinin de aralarında olduğu çok sayıda otel kapatıldı. 7 GÜN İSTANBUL'DA KALACAKLAR

Forbes dergisine göre dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan Hintli iş adamı çalışanlarına sıra dışı bir tatil hediye etti. Adının şu an açıklanması istenilmeyen dolar milyarderi Hintli patron, çalışanlarını ödül olarak 7 günlük tatil için bu ay İstanbul'a getiriyor.

Hintli grubun tatilini için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) da devrede. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Travel Shop Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Kalender'in özel çabalarıyla, Hintli firmanın çalışanlarına 2018 yılında yaptıracağı ödül tatil için İstanbul'u tercih etmelerini sağlandı. Ayrıca tatil için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Turizm Derneği Başkanı Halil Korkmaz da destek verdi.

1 MİLYON DOLAN HARÇLIK DAĞITACAK

3 bin 500 Hintli, bir haftalık tatil için bu ay içinde İstanbul'da olacak. Servetinin 12 milyar dolara yakın olduğu belirtilen Hintli milyarder çalışanlarının bir haftalık tatili için 10 milyon dolar bütçe ayırdı. Ayrıca çalışanlarına İstanbul'da harcamaları için 1 milyon dolar dağıtacak. Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketin 350 üst düzey yönetici ise 20 farklı ülkeden İstanbul'a uçacak. Şirket çalışanları, İstanbul'da Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi başta olmak üzere tarihi yerleri ziyaret edecek. Konaklama için de İstanbul'un en lüks 10 otelinin de aralarında olduğu çok sayıda otel kapatıldı. ÖZEL EĞLENCE PROGRAMLARI DÜZENLENECER

Grup, ayrıca eşsiz güzelliği ile turistlerin ilgi odağı olan İstanbul Boğazı'nı da özel teknelerle gezecek. Hintli misafirler, düzenlenen özel eğlence gecelerinde Türk yemeklerinin de tadına bakacak. İstanbul'u bir hafta boyunca renklendirecek 3 bin 500 Hintlinin İstanbul turizmine de büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-İstanbul'un tarihi mekanlarının havadan arşiv görüntüleri 05.07.2018 - 17.28 Haber Kodu : 180705137 (ÖZEL)

5- RESTORASYONU TAMAMLANAN NARMANLI HAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Ersan SAN, İSTANBUL (DHA)

Bir dönem İstanbul'daki önemli kültür merkezlerinden biri olan , 187 yıllık Narmanlı Han'ın restorasyonu tamamlandı. Restorasyonun mimarı Sinan Genim, "Bizim için zor bir projeydi. Böyle bir yapıyı yeniden İstanbul'a kazandırdığım için mutluyum" dedi.

2014 yılında Erkul Kozmetik'in sahibi Mehmet Erkul ve Eteksan Tekstil'in sahibi Tekin Esen'e 57 milyon dolara satılan Narmanlı Han'da restorasyon çalışması yaklaşık 2.5 yıl sürdü. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nin bitiminde yer alan Narmanlı Han'ın restorasyon mimarı Sinan Genim, süreci DHA'ya anlattı. Genel hacimlerinin yüzde yüzünün tamamlandığını belirten Genim "Artık buraları kiralayacak firmaların kendi dekorasyonları kaldı. Bunları inşa ve fiziki müdahale olmayacak. Yalnızca dekorasyonu kapsayacak. Bunlar aydınlatma, zemin kaplaması gibi işleri kapsıyor. Buraya çok insan merakından geliyor. Herkes memnun bir iki kişi' şöyle oldu' ' böyle oldu' diyor. 'Daha nasıl olsun' deyince de bir fikirleri yok. Ülkemiz bu konuda biraz sıkıntılı. Hep eleştiriyorlar ama 'Ne yapacağız' sorusuna verecekleri yanıtları yok. Burası önceleri çöplük yuvası, can emniyeti tehdit eden yapı topluluğu idi. Ama bugün herkes elini kolunu sallaya sallaya rahatça dolaşıyor. O yüzden ben böyle bir yapıyı İstanbul'a tekrar kazandırdığım içi mutluyum" dedi.

"ORİJİNAL YAPIYI KORUDUK"

1831 yılında inşa edilen yapının orijinal dokusunun bozulmadığına dikkat çeken Genim, "Ayrıca bir ekleme yapmadık. Hanın ortasındaki havuz orjinalinde vardı. Etrafını da bir kamusal alan yaratma adına parmaklıklarla çevirdik. Eski fotoğraflarda görünüyor bu. Ama zaman içinde tahrip olmuş yok olmuş. Onu da biz yeniden canlandırdık. Kediler de burada. Geldiler, gerisin geriye. Hayat başlayınca kediler de döndü. Resmi açılış tarihini belirlemek çok zor. Böyle şeylerin yazın biraz temposu düşer. Herhalde sonbahardan sonra olur. Çok da talip var ama biz belli bir kalitenin altındaki taliplere çok gönlümüz razı gelmiyor. Biz burada kalite bekliyoruz. Kaliteli talipler olduğu sürece de değerlendiriyoruz. Onların istekleri, bizim isteklerimiz. Bir şekilde uyum sağlıyoruz." diye konuştu. "RESTORASYON SÜRECİ ZORDU"

26 Şubat 2016'da başlayan restorasyon çalışmalarının titizlikle yapıldığına dikkat çeken mimar Sinan Genim, "Böyle bir caddede, böyle bir restorasyon yapmak çok zor. Bunun altında hem metro var hem de kanalizasyondan sızan pisliklerle doluydu. O yüzden biz bazı bölgelerde zemine 9 - 10 metre beton enjekte etmek zorunda kaldık. Zemine çıktığımız zaman işimiz kolaylaştı. Hanın kuzey yüzünde bazı kabarmalar vardı. O da boyanın daha tam kurumadığından dolayı. Güneş almayınca kuruması da zaman alıyor. Zamanla orası da kuruyacak. Konsept olarak, başta 2 lokanta olacak. Bunlardan biri öğle yemekleri veren, salata gibi şeyler satan lokanta kafeterya, üst kattaki de daha kapsamlı bir restoran olacak. Bunların yanı sıra, 5 tane de dükkan var içeride. 2 dükkan da cadde üstünde sağlı sollu olacak. Tabii yine talebe bağlı bazı araştırmalar da sürüyor" ifadelerini kullandı.

SANATÇILARIN ANILARI YAŞIYOR

Genim "Ahmet Hamdi Tanpınar, son zamanlarında ekonomik olarak zor günler geçirdiği için buraya sığınmış bir insan. Adı üzerinde işte, Narmanlı Yurdu. Üst katlarında kira odaları bulunuyordu. Bedri Rahmi Eyüpoğlu da, gençliğinde henüz popüler olmadığı dönemlerde daha ekonomik bir atölye olarak burayı kullanmıştır. Aliye Berger, birinci katta bir bölümü kullanmış bir dönem sonra ekonomisi düzelip tanınca da buralardan gitmişler. Zaten burası o isimlerin buraya çok bağlı oldukları bir yer değil, ekonomilerinin el verdiği yer olduğu için burayı tercih etmişler. Yoksa çok özel değil. Biz yine de hanın ön girişinde 4 ayrı kitabe koyduk. Onların bir dönem burada yaşadıklarına atfen. Onun dışında heykeller koyduk. Aliye Berger, Ahmet Hamditanpınar , Bedri Rahmi ve kedilerin heykelleri bulunuyor" dedi. NE OLMUŞTU?

Narmanlı Han, uzun yıllardır kullanım dışıydı. Yapı Kredi Koray 2001 yılında restore etmek amacıyla Narmanlı Han'ın yüzde 15'lik hissesini satın almıştı. Yapı Kredi Koray'ın restorasyon projesi 2002'de Anıtlar Kurulu'ndan onay almış; ama sivil toplum kuruluşlarının itirazı ve alınan yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle başlayamamıştı. Proje başlamayınca hanın 12 varisi 2008 yılında Yapı Kredi Koray'a dava açarak hisselerini geri almak istedi. Ailenin "gayrimenkul hissesi karşılığında inşaat yapımı ve satış vaadi sözleşmesinin feshiö için açtığı davayı mirasçılar kazandı. Ardından hisseler, 2014 yılında 57 milyon dolara Mehmet Erkul ve Tekin Esen'e satıldı. Satışın ardından restorasyon süreci 22 Şubat 2016'da başladı ve yaklaşık 2 buçuk yıl sürdü.

HAN'IN TARİHİ yüzyılın ilk yarısında kurulan Narmanlı Han, ilk olarak Sovyetler Birliği'nin elçilik binası ve cezaevi olarak kullanıldı. İki katlı yapı daha sonraki yıllarda ticaret merkezi olarak işlev görürdü. Narmanlı Han,1933'te Narmanlı Ailesi tarafından satın alındı. Bir süre kültür merkezi olarak kullanılan handa Türk edebiyatının önemli temsilcileri Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bedri Rahmi gibi isimler de ikamet etti. Görüntü dökümü

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-Havadan görüntüler hanın son hali

-Mimar Sinan Genim ile röportaj

-Hanın detaylar 05.07.2018 - 15.55 Haber Kodu : 180705104

05.07.2018 - 15.53 Haber Kodu : 180705099 ================================ 6-ÜSKÜDAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU -Operasyonda, 6 kişi ağaçların arasında uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı. Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem Bengi / İSTANBUL DHA

Üsküdar'da, özel harekat polisleri ve polis helikopterinin katılımıyla, sokak satıcılarına yönelik olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi. 6 kişi ağaçların arasında uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılığı yapıldığı ihbarları üzerine, mahalleye operasyon kararı aldı. Ekipler, Saat 15.00'te Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Üsküdar Çevik Kuvvet yerleşkesinde toplanarak konvoylar halinde yola çıktı. Ekipler, sokak, park ve kafelerde şüpheli bulduğu kişilerin üstlerini ararken kimlik kontrolünden geçirdi. Özel harekat polisleri güvenlik önlemi alırken polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Ekipler, Yavuztürk Mahallesi'nde ağaçların arasında uyuşturucu kullanırken 6 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. 6 Şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.