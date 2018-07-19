DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ÖLDÜRÜLEN DEAŞ'IN YÖNETİCİSİNİN KARISI İSTANBUL'DA YAKALANDI Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

DEAŞ'ın 2016'da Irak'ta öldürüldüğünü duyurduğu örgütün Ebu Ömer El Şişani kod adlı askeri kanat sorumlusu Tarkan Batiraşvili'nin eşi S.D. sahte pasaportla İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik çalışmada, çatışma bölgeleri ile bağlantılı, İstanbul'da eylem arayışı içinde olan örgüt üyelerini belirledi. Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye'deki 11 adrese özel harekat timlerinin desteğiyle operasyon yapıldı. Operasyonda, U.B, B.S, A.D, I.T ve S.K gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, S.K adına düzelenmiş pasaportun sahte olduğu belirlendi. S.K'nın gerçek adının S.D olduğu anlaşıldı. S.D'nin de, 2016 yılında Irak Ninova'da hava bombardımanı ile öldürülen DEAŞ'ın askeri kanat sorumlusu Çeçen Ebu Ömer El Şişani kod adlı Tarkan Batiraşvili'nin eşi olduğu tespit edildi. S.D.'nin bu evlilikten 2 oğlu olduğu kaydedildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen B.S, U.B, I.T ve S.D tutuklanırken, A.D adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-S.D.'nin fotoğraflı (çarşaflı)

-S.D.'nin diğer fotoğrafı

-Şüphelilerin fotoğrafı ============================== (havadan görüntüyle)

2- TAKSİM CAMİİ'NDE 61 METRELİK İLK MİNARE TAMAMLANMAK ÜZERE Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Zeki GÜNAL /İSTANBUL(DHA)

Taksim'de yapımına 2017 yılının Şubat ayında başlanan Taksim Camii'nin inşaatında sona yaklaşılıyor. Kaba inşaatı tamamlanan camide minarelerden birinin de yapımı bitmek üzere . Cami inşaatıyla ilgili konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan "Yalnız İstanbul'a değil, Türkiye'nin simgesi olan bu meydan da kilise ve caminin yan yana olması Anadolu medeniyetinin bir yansımasıdır" dedi. YAPIMINA 2017 ŞUBAT AYINDA BAŞLANMIŞTI

İstanbul, 2 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesinin ardından Vakıflar bölge Müdürlüğü'ne ait arazide 17 Şubat 2017 tarihinde inşaatına başlanan Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor. Bugüne kadar kaba inşaatı tamamlanan, ana ve yan kubbelerinin üzeri kurşunla döşenen caminin iki minaresinden biri de göğe yükselmeye başladı. 61 metre yüksekliğinde planlanan minarelerin ilkinin tamamlanmasının ardından ikinci minarenin yapımına başlanacağı öğrenildi.

"BURASI ANADOLU MEDENİYETİNİN BİR YANSIMASI"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yapımına devam edilen cami inşaatıyla ilgili konuştu. Ahmet Misbah Demircan "1,5 yıl önce başlayan inşaatın kaba inşaat bölümü neredeyse bitmek üzere. Bugüne kadar caminin ana kubbesi örtülürken, bodrum katlardaki otoparklar ve sanat merkezide tamamlandı. Caminin içindeki ince işçiliklere önümüzdeki Ağustos ayı içinde başlamayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı döneminde cami projesi ve AKM'nin yenilenmesi konusuna ciddi gayretleri olduğunu belirten Ahmet Misbah Demircan, "Bugün her ikisinde bölgede yapılıyor olması bizi çok sevindiriyor. Yalnız Beyoğlu'nun değil, İstanbul'un hatta Türkiye'nin simgesi olan bu meydanda kilise ve caminin yan yana olması Anadolu Medeniyetinin bir yansıması. İnşallah tamamlandığında çok güzel olacak" dedi. "TURİSTLER BİZE CAMİ SORUYORLARDI"

Öte yandan bölgede turizmcilik yapan Vesim Kır, "Burada insanlar özellikle Cuma günleri sokakta güneşin altında namaz kılıyordu bunu gören turistler, ne oluyor burada namaz kılacak cami yok mu diye soruyorlardı. Olmadığını öğrenince şaşırıyorlardı. Geçte olsa buraya cami yapılması çok doğru bir karar. Açılışını büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

TAKSİM CAMİİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Taksim Camii'nin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği ise 9.6 metre çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Sadece ibadet amacıyla kullanılmayacak camide konferans ve sergi salonları gibi alanlarda bulunacak. Taksim Camii tamamlandığında 2 bin 570 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Caminin bu yıl sonunda ibadete açılması planlanıyor. Görüntü Dökümü

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-HAVADAN CAMİNİN GÖRÜNTÜLERİ

-Taksim cami inşaatı

-Yapımı devam eden minare

-Çalışan işçiler

-Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile röportaj

-İş insanı Vesim Kır ile röportaj

-Yüksekten fotoğraflar

-Genel ve detay görüntüler 19.07.2018 - 16.54 Haber Kodu : 180719149

19.07.2018 - 16.56 Haber Kodu : 180719150 (ÖZEL)

3- İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera Ramazan EĞRİ/İstanbul,(DHA)

Ümraniye'de iki katlı binanın çatısında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı alevler sardı. Çatının alev alev yanması vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında iki katlı binanın çatısında yangın çıktı. İddialara göre elektrik panosunda başlayan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Alev topuna dönen çatıyı atandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binada maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili araştırma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Binanın alev alev yanması( cep telefonu görüntüsü )

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Maddi hasar gören bina

-Meraklı vatandaşların olayı seyretmesi

-Bina sahibiyle röp

-Genel ve detay ========================= 4- İSTANBUL'DA YAĞMUR Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL (DHA)

İstanbul'da saat 15.00 sıralarında bazı ilçelerde yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar başlarına poşet geçirerek

ıslanmamaya çalışırken bazıları ise sığındıkları işyerleri önlerinde yağışın sona ermesini bekledi. Görüntü dökümü

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- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün görüntüsü

- Teknelerin görüntüsü

- İnsanların yağmur yağarken yürümesi

- Dükkan önünde bekleyenlerin görüntüsü

- Genel ve detaylar

19.07.2018 - 16.56 Haber Kodu : 180719158_ 5- KEDİYE TECAVÜZ DAVASINDA HAYVANSEVERLERİN GÖZYAŞI Haber - Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Eyüpsultan'da kediye tecavüz ettiği ve ölümüne neden olduğu iddia edilen Bilal Ç. ilk kez çıktığı duruşmada olay günü alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını savundu. Kedinin sahibi olan müşteki Rafet Altınkaynak olay günü kedinin Bilal Ç.'nin elinde olduğunu belirterek, "Şahıs beni görünce kediyi fırlattı." dedi. Bu sözler üzerine hayvanseverler duruşmada gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan hakim, duruşmada gülümseyen sanığa tepki gösterdi.

SANIK SEGBİSLE DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 14 . Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bilal Ç., SEGBİS sistemiyle bulunduğu cezaevinden katıldı.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Hayvanlara Adalet Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile çok sayıda hayvansever de duruşmaya katıldı. SANIK: HİÇBİRŞEY HATIRLAMIYORUM

Sanık Bilal Ç., savunmasında ilkokul mezunu ve boşandığını belirterek,"45-46 yaşına girdim ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Olay günü sarhoştum. Eve kedinin nasıl geldiğini bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kapıyı bile açık bırakmışım" dedi. MÜŞTEKİ: EVE GİRDİĞİMDE KEDİYİ FIRLATTI

Müşteki Rafet Altınkaynak, "Benim 4 yavru kedim vardı. Ben bunları hava alması için spor yaptığım kulübün ön tarafına çıkardım. Spora başladım. Daha sonra yavru beyaz kediyi bulamadım. Etrafta araştırdım. Bana Bilal Ç.'nin kediyi eve götürmüş olabileceğimi söylediler. Daha önce de bu şahsın yavru kedileri eve götürdüğünü mahalle sakinleri görmüş. Bunun üzerime şahsın evine gittim. Dış kapı açıktı. Bilal Ç.'nin pantolonu sıyrılmış vaziyetteydi. Kedi Bilal Ç.'nin elindeydi, beni görünce kediyi fırlattı. Sanık mahallede benzer konularda kötü üne sahip olduğu mahalleli tarafından söyleniyordu. Kedi ve köpeklere zarar verdiği konuşulmaktadır. Sanık kendindeydi. Etrafa küfürler etti. Şikayetçiyim" dedi. Hakim "Uzlaşmak istiyor musun?" diye sordu müşteki Altınkaynak da "3 aylık kediye tecavüz eden adamla uzlaşmam" diye cevap verdi. Müşteki Altınkaynak "Emniyetteki ifademde sanığı suçüstü yakaladığımı söyleyemedim, utandığım için anlatamadım" diye konuştu

SANIK: HATIRLAMIYORUM NE YAPTIĞIMI

Tekrar söz verilen sanık Bilal Ç. de" Benim hayvanlarla işim olmaz. Olay anını hatırlamıyorum. Hacca da gittim. Dinime imanıma 4 kitap üzerine yemin ederim. Hatırlamıyorum ne yaptığımı. Can güvenliğim yok" ifadelerini kullandı. HAKİMDEN SANIĞA TEPKİ: NEDEN GÜLÜYORSUN ÇOK MU KOMİK

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Bürosu Avukatı Yasemin Babayiğit hayvan hakları ve sanıkla ilgili konuştuğu sırada sanık güldü. Bunun üzerine hakim Özlem Aydın, sanık Bilal Ç.'ye "Neden gülüyorsun, çok mu komik!" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada bir hayvansever ağlayan müşteki Altınkaynak'ı gösterdi. "Bilal Ç. hakkındaki iddiaların doğru olmadığını belirterek , "Benim öyle bir dünyam yok. 40 yıldır böyle bir şey yok" diye cevap verdi. Öte yandan duruşmaya katılan hayvanseverler gözyaşlarına boğuldu. Müşteki Rafet Altınkaynak'ın duruşmalara taraf olarak kabulüne karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Altınkaynak duruşmada yaşananları anlatarak, "Bu davanın sonucunda bu arkadaşın ceza almasını istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi sonuçlanır bu da topluma örnek olur" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 18 Haziran'da Eyüpsultan'da yaşanmıştı. 3 aylık kedinin sahibi Rafet Altınkaynak'ın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan 55 yaşındaki Bilal Ç., daha sonra İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmişti. Şüpheli Bilal Ç. tutuklanması talebiyle gönderildiği, İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu yapıldıktan sonra 19 Haziran'da tutuklanmıştı. Şüpheli Bilal Ç'nin "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme" ve "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçlarından 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Görüntü Dökümü:

------------------ Altınkaya'nın konuşması

Avukatının konuşması

Genel ve detaylar

19.07.2018 - 16.50 Haber Kodu : 180719156 6- 31. ULUSLARARASI ŞİLE BEZİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ BAŞLADI Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA)

Şile'de geleneksel olarak düzenlenen 31. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalde sanatçı Burcu Güneş sahne aldı. Konseri izlemeye gelenler geç saatlere kadar eğlendi. Şile bezinin yaygın olarak tanıtıldığı festivale 16 ülkeden 52 yabancı, 40 yerli el sanatları ustası katılıyor. Zanaatkarların hünerlerini sergiledikleri stantlar, Şile Limanı'nda 25 Temmuz'a kadar saat 14.00-01.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.